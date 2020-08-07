РУС
"Укрзализныця" возобновляет курсирование 14 пригородных поездов

Акционерная компания "Укрзализныця" возобновляет курсирование 14 пригородных поездов на Южной, Одесской и Донецкой железных дорогах.

Как передает Цензор.НЕТ,  об этом сообщила пресс-служба компании.

Южная железная дорога

В частности, на Южной железной дороге с 7 августа восстанавливают курсирование поезда: №6677 Харьков-Пассажирский - Зачепиловка; №6678 Зачепиловка - Харьков-Пассажирский.

Одесская железная дорога

На Одесской железной дороге с 7 августа восстановят курсирование поезда: №6632 Гайворон - Винница (по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям); №6631 Винница - Гайворон (по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям). Также с 10 августа восстановят следование поезда №6704 Херсон – Голая и №6703 Снигиревка - Херсон.

Донецкая железная дорога

Также отмечается, что на Донецкой железной дороге с 10 августа восстанавливают курсирование: поезд №6502 Попасная - Северск; №6501 Северск - Попасная; №6504 Попасная - Северск; №6503 Северск - Попасная; №6955 Волноваха - Камыш-Заря; №6956 Камыш-Заря - Волноваха; №6957 Волноваха - Камыш-Заря; №6958 Камыш-Заря - Волноваха.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрзализныця" с 7 августа будет продавать 100% мест в региональных поездах, следующих в Киев и обратно

А в остальных облстях люди тулятся в одной электричке вместо прежних 6-8. Это такая забота, повысить концентрацию людей в транспорте. Отлично, вы еще предложите людям самобичеванием заняться. Долболоиды конченые, не дай вам б-г когда-то попасться на пути народа, они от вас мокрого места не оставят, ботинками расчешут
показать весь комментарий
07.08.2020 20:13 Ответить
Сьогодніi дивилась ціни на поїзд Київ-Ясіня (Карпати) і ледь не зомліла від побаченого. Вартість білету в плацкарті - майже 470 гривень, а купе - космічні 900! Минулого року плацкартний білет до Квасів, які поруч з Ясінями, коштував туди і назад не більше 520 гривень. Курва, зелених виродків вже пора виносити на вилах. Тварюки все ніяк не понажираються!
показать весь комментарий
07.08.2020 21:04 Ответить
 
 