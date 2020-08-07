Акционерная компания "Укрзализныця" возобновляет курсирование 14 пригородных поездов на Южной, Одесской и Донецкой железных дорогах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба компании.

Южная железная дорога

В частности, на Южной железной дороге с 7 августа восстанавливают курсирование поезда: №6677 Харьков-Пассажирский - Зачепиловка; №6678 Зачепиловка - Харьков-Пассажирский.

Одесская железная дорога

На Одесской железной дороге с 7 августа восстановят курсирование поезда: №6632 Гайворон - Винница (по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям); №6631 Винница - Гайворон (по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям). Также с 10 августа восстановят следование поезда №6704 Херсон – Голая и №6703 Снигиревка - Херсон.

Донецкая железная дорога

Также отмечается, что на Донецкой железной дороге с 10 августа восстанавливают курсирование: поезд №6502 Попасная - Северск; №6501 Северск - Попасная; №6504 Попасная - Северск; №6503 Северск - Попасная; №6955 Волноваха - Камыш-Заря; №6956 Камыш-Заря - Волноваха; №6957 Волноваха - Камыш-Заря; №6958 Камыш-Заря - Волноваха.



