УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7306 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
14 912 2

"Укрзалізниця" відновлює курсування 14 приміських поїздів

"Укрзалізниця" відновлює курсування 14 приміських поїздів

Акціонерна компанія "Укрзалізниця" відновлює курсування 14 приміських поїздів на Південній, Одеській і Донецькій залізницях.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це повідомила пресслужба компанії.

Південна залізниця

Зокрема, на Південній залізниці із 7 серпня відновлюють курсування поїзди: №6677 Харків-Пасажирський - Зачепилівка; №6678 Зачепилівка - Харків-Пасажирський.

Одеська залізниця

На Одеській залізниці із 7 серпня відновлять курсування поїзди: №6632 Гайворон - Вінниця (по понеділках, середах, п'ятницях і неділях); №6631 Вінниця - Гайворон (по понеділках, середах, п'ятницях і неділях). Також із 10 серпня відновлять рух поїзди №6704 Херсон - Гола і №6703 Снігурівка - Херсон.

Донецька залізниця

Також зазначають, що на Донецькій залізниці із 10 серпня відновлюють курсування: поїзд №6502 Попасна - Сіверськ; №6501 Сіверськ - Попасна; №6504 Попасна - Сіверськ; №6503 Сіверськ - Попасна; №6955 Волноваха - Комиш-Зоря; №6956 Комиш-Зоря - Волноваха; №6957 Волноваха - Комиш-Зоря; №6958 Комиш-Зоря - Волноваха.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрзалізниця" із 7 серпня продаватиме 100% місць у регіональних поїздах, що прямують до Києва і назад

карантин (18172) потяг (2031) Укрзалізниця (7053) електричка (206) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А в остальных облстях люди тулятся в одной электричке вместо прежних 6-8. Это такая забота, повысить концентрацию людей в транспорте. Отлично, вы еще предложите людям самобичеванием заняться. Долболоиды конченые, не дай вам б-г когда-то попасться на пути народа, они от вас мокрого места не оставят, ботинками расчешут
показати весь коментар
07.08.2020 20:13 Відповісти
Сьогодніi дивилась ціни на поїзд Київ-Ясіня (Карпати) і ледь не зомліла від побаченого. Вартість білету в плацкарті - майже 470 гривень, а купе - космічні 900! Минулого року плацкартний білет до Квасів, які поруч з Ясінями, коштував туди і назад не більше 520 гривень. Курва, зелених виродків вже пора виносити на вилах. Тварюки все ніяк не понажираються!
показати весь коментар
07.08.2020 21:04 Відповісти
 
 