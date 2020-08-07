Акціонерна компанія "Укрзалізниця" відновлює курсування 14 приміських поїздів на Південній, Одеській і Донецькій залізницях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба компанії.

Південна залізниця

Зокрема, на Південній залізниці із 7 серпня відновлюють курсування поїзди: №6677 Харків-Пасажирський - Зачепилівка; №6678 Зачепилівка - Харків-Пасажирський.

Одеська залізниця

На Одеській залізниці із 7 серпня відновлять курсування поїзди: №6632 Гайворон - Вінниця (по понеділках, середах, п'ятницях і неділях); №6631 Вінниця - Гайворон (по понеділках, середах, п'ятницях і неділях). Також із 10 серпня відновлять рух поїзди №6704 Херсон - Гола і №6703 Снігурівка - Херсон.

Донецька залізниця

Також зазначають, що на Донецькій залізниці із 10 серпня відновлюють курсування: поїзд №6502 Попасна - Сіверськ; №6501 Сіверськ - Попасна; №6504 Попасна - Сіверськ; №6503 Сіверськ - Попасна; №6955 Волноваха - Комиш-Зоря; №6956 Комиш-Зоря - Волноваха; №6957 Волноваха - Комиш-Зоря; №6958 Комиш-Зоря - Волноваха.

