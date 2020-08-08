"Укрзалізниця": Потяги знову можуть зупинятися в Луцьку і Тернополі
"Укрзалізниця" відновила зупинку поїздів далекого прямування в Луцьку і Тернополі. З 10 серпня також буде відновлено зупинку всіх приміських поїздів у цих містах.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі УЗ.
Як відзначили в "Укрзалізниці", таке рішення пов'язане з ослабленням карантинних обмежень в зв'язку з тим, що Луцьк і Тернопіль були визначені в "зелену" зону карантину.
Зокрема, з 8 серпня відновили зупинку на станціях такі поїзди:
№41/42 сполученням Дніпро-Трускавець,
№98/97 Ковель-Київ,
№88/87 Ковель-Новоолексіївка,
№12/11 Одеса-Львів,
№81/82 Київ-Ужгород,
№49/50 Київ-Трускавець,
№136/135 Чернівці-Одеса,
№108/107 Одеса-Ужгород,
№110/109 Львів-Херсон,
№86/85 Львів-Новоолексіївка,
№715/716 Київ-Львів.
"З 10 серпня буде відновлено зупинку усіх приміських поїздів, що курсують через Луцьк та Тернопіль", - додали в УЗ.
и потом...поезда ж не игрушечные, у них тоже есть расписание, маршрут, время стояния на остановках, время прохождения стрелок, чтоб не догнать товарняк...там же своя вселенная))))
Вернее, эта карусель, будет до того времени пока у власти будут оставаться нынешние дибилоиды.
А собственно сам короновирус им уже похеру