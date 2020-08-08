УКР
"Укрзалізниця": Потяги знову можуть зупинятися в Луцьку і Тернополі

"Укрзалізниця" відновила зупинку поїздів далекого прямування в Луцьку і Тернополі. З 10 серпня також буде відновлено зупинку всіх приміських поїздів у цих містах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі УЗ.

Як відзначили в "Укрзалізниці", таке рішення пов'язане з ослабленням карантинних обмежень в зв'язку з тим, що Луцьк і Тернопіль були визначені в "зелену" зону карантину.

Зокрема, з 8 серпня відновили зупинку на станціях такі поїзди:

№41/42 сполученням Дніпро-Трускавець,

№98/97 Ковель-Київ,

№88/87 Ковель-Новоолексіївка,

№12/11 Одеса-Львів,

№81/82 Київ-Ужгород,

№49/50 Київ-Трускавець,

№136/135 Чернівці-Одеса,

№108/107 Одеса-Ужгород,

№110/109 Львів-Херсон,

№86/85 Львів-Новоолексіївка,

№715/716 Київ-Львів.

"З 10 серпня буде відновлено зупинку усіх приміських поїздів, що курсують через Луцьк та Тернопіль", - додали в УЗ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрзалізниця" відновлює курсування 14 приміських поїздів

карантин (18172) Луцьк (438) потяг (2031) Тернопіль (415) Укрзалізниця (7053) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
афигеть...то могут то не могут... как людям что-то планировать?
и потом...поезда ж не игрушечные, у них тоже есть расписание, маршрут, время стояния на остановках, время прохождения стрелок, чтоб не догнать товарняк...там же своя вселенная))))
08.08.2020 16:00 Відповісти
+4
Превратили тот карантин в одну гигантскую кормушку - разрешения всякие, штрафы, справки про ковид - неиссякаемый источник благосостояния.
А собственно сам короновирус им уже похеру
08.08.2020 16:49 Відповісти
+3
Міністр охорони здоров"я мудак і дебіл, об"являючи якісь незрозумілі кольорові зони, заборону зупинок поіздів, а через день відміняє своі рішення. Не тільки мене цікавить питання::"Суки, ви хоч знаєте ситуацію з тим "коронавірусом" і можете пояснити нарешті, що в Украіні відбувається?
08.08.2020 17:33 Відповісти
Самое веселое еще впереди.
08.08.2020 16:04 Відповісти
Дибіли, бл...©
08.08.2020 16:11 Відповісти
Блокування Західної України Зебобікам не проконало !!))
08.08.2020 16:49 Відповісти
а в харкові не зупинятимуться?
08.08.2020 16:51 Відповісти
Дії нашого мінздраву нагадують поведінку нервової жінки: "лікар, ви або туди, або .."
08.08.2020 16:21 Відповісти
Через 5 дней опять заявят, что поезда не смогут останавливаться. Потом через 10 дней, опять поезда смогут останавливаться в Тернополе. Потом опять запретят... И так по кругу и до бесконечности...
Вернее, эта карусель, будет до того времени пока у власти будут оставаться нынешние дибилоиды.
08.08.2020 16:30 Відповісти
Превратили тот карантин в одну гигантскую кормушку - разрешения всякие, штрафы, справки про ковид - неиссякаемый источник благосостояния.
А собственно сам короновирус им уже похеру
08.08.2020 16:49 Відповісти
Міністр охорони здоров"я мудак і дебіл, об"являючи якісь незрозумілі кольорові зони, заборону зупинок поіздів, а через день відміняє своі рішення. Не тільки мене цікавить питання::"Суки, ви хоч знаєте ситуацію з тим "коронавірусом" і можете пояснити нарешті, що в Украіні відбувається?
08.08.2020 17:33 Відповісти
так де сильніша влада- мабуть на місцях
08.08.2020 18:56 Відповісти
Пустите уже поезд Одесса-Ковель, дебилы! 5 месяцев отрезан от дома, твари вы.
08.08.2020 21:22 Відповісти
Запомним всех поклоников ковида до выборов. А то после выборов на второй волне в метро остановки будут отменять,потому как район Киева в красной зоне. Им дай только волю. Геть ковидных вид влады.
09.08.2020 08:31 Відповісти
 
 