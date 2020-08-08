"Укрзалізниця": Потяги знову можуть зупинятися в Луцьку і Тернополі

"Укрзалізниця" відновила зупинку поїздів далекого прямування в Луцьку і Тернополі. З 10 серпня також буде відновлено зупинку всіх приміських поїздів у цих містах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі УЗ.

Як відзначили в "Укрзалізниці", таке рішення пов'язане з ослабленням карантинних обмежень в зв'язку з тим, що Луцьк і Тернопіль були визначені в "зелену" зону карантину.

Зокрема, з 8 серпня відновили зупинку на станціях такі поїзди:

№41/42 сполученням Дніпро-Трускавець,

№98/97 Ковель-Київ,

№88/87 Ковель-Новоолексіївка,

№12/11 Одеса-Львів,

№81/82 Київ-Ужгород,

№49/50 Київ-Трускавець,

№136/135 Чернівці-Одеса,

№108/107 Одеса-Ужгород,

№110/109 Львів-Херсон,

№86/85 Львів-Новоолексіївка,

№715/716 Київ-Львів.

"З 10 серпня буде відновлено зупинку усіх приміських поїздів, що курсують через Луцьк та Тернопіль", - додали в УЗ.

