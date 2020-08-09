Опубликованы основания для пересечения админграницы с оккупированным Крымом

Согласно решению Кабинета Министров Украины пропуск граждан через КПВВ на административной границе с оккупированным Крымом ограничен. Попасть на подконтрольную Украине территорию можно только при определенных основаниях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении представительства президента Украины в Крыму.

Так, основанием для пересечения контрольных пунктов въезда и выезда на админгранице с Крымом во время временного ограничения их работы является:

подача абитуриентом (с одним из родителей/опекунов) документов для поступления в учебное заведение;

наличие каких-либо подтверждений проживания в Крыму или на подконтрольной территории при отсутствии регистрации места жительства;

необходимость соблюдения принципа единства семьи;

тяжелая болезнь лица и необходимость пополнения запасов лекарств и/или получение медицинской помощи;

смерть или тяжелая болезнь близких родственников;

другие случаи, когда ситуация требует неотложного пересечения лицом админграницы в любом направлении (политическое преследование).

После пересечения КПВВ с оккупированной территории граждане должны обязательно пройти двухнедельную самоизоляцию, которую можно прекратить после получения негативного теста на COVID-19.

