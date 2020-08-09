РУС
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Опубликованы основания для пересечения админграницы с оккупированным Крымом

Согласно решению Кабинета Министров Украины пропуск граждан через КПВВ на административной границе с оккупированным Крымом ограничен. Попасть на подконтрольную Украине территорию можно только при определенных основаниях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении представительства президента Украины в Крыму.

Так, основанием для пересечения контрольных пунктов въезда и выезда на админгранице с Крымом во время временного ограничения их работы является:

  • подача абитуриентом (с одним из родителей/опекунов) документов для поступления в учебное заведение;
  • наличие каких-либо подтверждений проживания в Крыму или на подконтрольной территории при отсутствии регистрации места жительства;
  • необходимость соблюдения принципа единства семьи;
  • тяжелая болезнь лица и необходимость пополнения запасов лекарств и/или получение медицинской помощи;
  • смерть или тяжелая болезнь близких родственников;
  • другие случаи, когда ситуация требует неотложного пересечения лицом админграницы в любом направлении (политическое преследование).

После пересечения КПВВ с оккупированной территории граждане должны обязательно пройти двухнедельную самоизоляцию, которую можно прекратить после получения негативного теста на COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На границе с оккупированным Крымом образовалась огромная очередь из-за решения Кабмина запретить въезд и выезд с полуострова, - Чубаров. ФОТО

Автор: 

граница (5377) Крым (26480)
+18
А если у зели недвига в крысму.,то ему можна пересикать кардон? 😁😁😁😁
09.08.2020 11:21
+16
"другие случаи, когда ситуация требует неотложного пересечения лицом админграницы в любом направлении" Ось так в нас завжди закінчують законодавчі акти для того щоб можна було, щось помутити та корупційні схеми робити.
09.08.2020 11:21
+15
Кстати, - по указу ***** недвигой в Крыму могуть владеть только граждане засрахи.
Получил зеля уже вид на жительство или собирается?
09.08.2020 11:31
09.08.2020 11:20
Кстати, - по указу ***** недвигой в Крыму могуть владеть только граждане засрахи.
Получил зеля уже вид на жительство или собирается?
09.08.2020 11:31
Ну во первых зеля выступал в КВН при *****. Ну а во вторых он типо дипломат. В купе со всем я думаю параша закроет глаза по такому случаю 😁
09.08.2020 11:34
он давно уже переоформил на родичей с пуйлопаспортом
09.08.2020 11:43
Не обязательно. Он ее скорее всего переоформил на какую нибудь фирму, а конечным БЕНЕцифиаром онной будет или жена или мама с папой. Опубліковані підстави для перетину адмінмежі з окупованим Кримом - Цензор.НЕТ 70
09.08.2020 12:09
Никогда не поверю что Зеленский может юлить и обманывать. Он не такой.
09.08.2020 12:23
Боооожжже моооой.... Одна наивность...Опубліковані підстави для перетину адмінмежі з окупованим Кримом - Цензор.НЕТ 4057
09.08.2020 12:29
09.08.2020 12:35
Мамалюбедачінаморі!
09.08.2020 15:33
Не недвигой, а землей. До недвиги пока не добрались. Думаю это в перспективе. Сейчас раздеребанят всю лакому землю, а тогда можно будет браться за недвигу.
10.08.2020 04:06
А если тебе насрут в подъезде,Зеленский будет виноват
09.08.2020 12:37
Канетчьнна,Порох же был виновен в не вкручивании лямЪпочек,чем припиЗедэнт лучше Пороха тем более когда срёт в подъездах?
09.08.2020 12:53
да ну шо ты... Порох, разумеется...
09.08.2020 12:53
Скорее недвига пересекет кордон и очутится в Конче-Заспе.
09.08.2020 18:45
Было же очевидно, что надо на ВСЁ ЛЕТО и сентябрь закрывать Крым на карантин. Нет, надо ещё потянуть кота за хвост, поторговать, покататься туда, потуристить и завести оттуда Корону
09.08.2020 11:23
Там просто есть могила выдающегося легендарного гонщика Виктора Якуновича младшего. Вот они все и ломятся туда отдать дань памяти и уважения молодому спортсмен. А отдых на берегу моря то производная от посещения легендарных мощей 😁
09.08.2020 11:25
Тай що , через що "кипишь" ??))
09.08.2020 11:29
У зеленского там недвига. Не сможет в апартенит терь поехать гнусавый
09.08.2020 11:32
Сумно,сумно,аж за край !!!)))
09.08.2020 11:34
Я був дуже давно, десь 1968-69 р. р., в мене дядька в Севасі викладав атомку в СВВМИУ !!))
09.08.2020 11:41
А я була восени 2012.Назад їхала московським поїздом.І один морячок їхній вихвалявся що вони от-от заберуть у нас Крим.
09.08.2020 11:51
Такприкільно було на пляжі до кацапа заговорити українською. Ніфіга по нашому не розуміють. А як пішли в місцевий АТБ в Алушті то заговорив по нашому на касі і був здивований що дівчина касир з західної України була 😁
09.08.2020 11:53
В мене такий приблизно "прикол" був в Одесі ,з інспекторшею ДАІ !!))
09.08.2020 12:00
Це було десь в 1993-4 р.!!Стояла євробляха польська,під знаком "зупинка заборонена"!! Підходить гарна така з себе кобіта, інспетор ДАІ!! Водій,бичара натуральний,починає говорити типу польською і що він нічого не розуміє!! Ця кобіта пояснює ,щирою польською мовою,що треба сплатити штраф !! В бика очі по сім копійок,щось промукав, бо його словарний запас польською не більше 10 слів !! Як з"ясувалось , кобіта курсантка з Львова на практиці в Одесі !!)))
09.08.2020 12:10
Как в анекдоте: "Негр я, негр!!!..."?
09.08.2020 12:19
Яр ,я тобі кажу ,так було прікольно!! А бичара оху..вший виглядав феєрічно !! А кобіта була дійсно гарненька !!))
09.08.2020 12:33
А як ти думаєш, як вигляділо "прикольно", коли я казашці "русскаязичнай" перекладав на російську мову те, що їй сказав співвітчизник-казах, якого збісило, коли вона сказала, що його не розуміє і попросила говорить російською?... "А аткуда Ви казахский знаете? Ви же русский...". "Я не "русский"... Я - украинец!...".
09.08.2020 14:36
Опубліковані підстави для перетину адмінмежі з окупованим Кримом - Цензор.НЕТ 2644
09.08.2020 12:06
Опубліковані підстави для перетину адмінмежі з окупованим Кримом - Цензор.НЕТ 8565
12.08.2020 11:40
Опубліковані підстави для перетину адмінмежі з окупованим Кримом - Цензор.НЕТ 8147
09.08.2020 12:04
Ну, взагалі-то, "жупа", по-тамтешньму, "маєток", "помістя", "фільварок"...
09.08.2020 12:21
еге ж, парономазія - штука не тільки смішна, а й підступна
09.08.2020 12:32
Палиндром "А роза упала на лапу Азора" знают все, а вот "Оголи жопу пожилого" - только в Пенсионном фонде РФ.
09.08.2020 14:51
вовровать меньше надо а не закривать
если боитесь covid делайте тести всем на антитела на границе
09.08.2020 11:29
кацапа,кто тебя спрашивал?ты со своими ворами разобраться не можешь,зато непрошенные советы-завсегда
09.08.2020 12:00
а ты уже всех победил или пока только в туалет с дивана сбегать успел?
09.08.2020 13:11
шо кацапа,ваших бьют?чего встрепенулся?
09.08.2020 14:11
ВоВровать?
09.08.2020 13:03
Оно непонятно на каком языке пишет "закривать", "тести", заков препинания нет... Вся кацапня такая прирдурошная или через одного?
09.08.2020 13:14
другие случаи, когда ситуация требует неотложного пересечения лицом админграницы в любом направлении (политическое преследование), то есть могут у нас наворотить делов и спокойно свалить за поребрик?
09.08.2020 11:24
Административная граница с АРК это уже «поребрик»?
09.08.2020 11:25
Ні, це лише декоративний бордюр !!)))
09.08.2020 11:32
Рефата бери с собой и смело иди в Крым он же наш никто и не спорит а то он попутчика никак не найдет, поэтому и марш постоянно откладывается.
09.08.2020 12:08
Тобто тут "пароплав упоперек пройде"...
09.08.2020 11:25
Це все подррбиці, скажіть головне, Мертвечука не впустять?
09.08.2020 11:26
то есть, отдьіх в санаториях Крьіма єто не аргумент?
отдіх в Крьіму закончился...
09.08.2020 11:26 Ответить
Ні похорон ,ні іспитів, весіль....
Бо я чумак,
Я їду в Крим по сіль....
09.08.2020 11:27
Кстати есть версия чо у нас такие хреновые и кривые дороги. Ото заснул чумак на вожу, а як віл чи бичок тропинку положив, то так потім і засфальтірувалі 😁😁😁😁
09.08.2020 11:30
Тому і казали -"Дорога,як бик поссяв!" !!)))
09.08.2020 11:36
В Бахмуте соль лучше. Поезжайте туда. И ближе и без очередей.
09.08.2020 11:31
Толька подкоп под Перекоп!!
😁
09.08.2020 11:30
А вот за пополнения запаса лекарств я шото таки не понял? Шо, расейская мидмцина, шо таки "лучшая" у мире не лечит? А камни с неба в виде массажв то же не помогают? А в бубен заячьей лапкой постучать подвывая на луну "Пууууууууутииииииин" то же не действует?
09.08.2020 11:30
Гумманенько.
09.08.2020 11:30
В принципе все вроде так и было. В чем разница?
09.08.2020 11:36
Доброго дня, АДМІНІСТРАТОРЕ, сайту. Хотів би вас попросити розбанити мій нік. Мені не подобається бачити якісь незрозумілі символи які додає система в кінці мого ім´я користувача, якщо заходити через гугл. Обіцяю тепер чесно і ввічливо хамимти скотофермі але без особистих образ.
09.08.2020 11:37
100 долларов.
09.08.2020 11:45
Боюсь образити вас... то можна на карту приватбанку чи можливо будь-який інший банк порошенка?
09.08.2020 13:01
контактная информация тут: [email protected]
09.08.2020 13:29
Как же жалко и низко выглядят порохоботы.Аж хочется прям сейчас за Президента Зеленского проголосовать.
09.08.2020 11:47
Это стёб 80 уровня
09.08.2020 11:52
Опубліковані підстави для перетину адмінмежі з окупованим Кримом - Цензор.НЕТ 567 https://censor.net/user/320765
Как же жалко и низко выглядят порохоботы.Аж хочется прям сейчас за Президента Зеленского проголосовать.--------------Ви вже проголосували за Голобородька і отримали бубочку !!))
09.08.2020 12:14
Я так понял, что просто хочется перднуть. Я угадал?
09.08.2020 13:16
Конечно угадал и это у тебя получилось.
09.08.2020 14:39
Я вообще за то чтобы в летние месяцы был постоянный запрет на поездки в окупированный крым. Нех. окупантам деньги возить за отдых
09.08.2020 11:54
Малодежь тєрять нізззя!!
І це вірно!!
09.08.2020 12:17
А можно было ограничиться двумя пунктами: 1 Не хрен шастать, 2 Право на пересечение границы с агрессором имеют коренные жители - Крымские Татары, НЕ замеченные в действиях против Украины.
Остальные идут наХ лесом со своим интересом.
09.08.2020 12:18
тобто... медведчука не впустять? чи воно вже здрисьнуло з Криму?
09.08.2020 12:24
Воно якраз там дрище.
09.08.2020 15:36
Медведчук приехал ? Можно закрывать...
09.08.2020 12:28
Пусть те крысы сидят у себя и не шастают!
09.08.2020 12:35
Кому там отдыхать у нас в Украине негде? Затока или Железный Порт в разы лучше того Крыма!!!
Всей семьёй 5-й год отдыхаем там и очень счастливы!
09.08.2020 12:40
почём опиум для народа?
09.08.2020 12:55
Там гори немає, з якої чебурахнутись в плюшку можна.
09.08.2020 15:36
А паспорт повинен бути у пєрєсєкаємих, чи аусвайс окупантів?
09.08.2020 13:00
Мазхи далжны быть, паспарт вторичен.
09.08.2020 14:43
6 років тому потрібно було закрити.
09.08.2020 15:34
 
 