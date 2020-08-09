Опубліковані підстави для перетину адмінмежі з окупованим Кримом
Згідно з рішенням Кабінету Міністрів України пропуск громадян через КПВВ на адміністративному кордоні з окупованим Кримом обмежений. Потрапити на підконтрольну Україні територію можна тільки на певних підставах.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні представництва президента України в Криму.
Так, підставою для перетину контрольних пунктів в'їзду і виїзду на адмінмежі з Кримом під час тимчасового обмеження їх роботи є:
- подача абітурієнтом (із одним з батьків/опікунів) документів для вступу до навчального закладу;
- у випадках відсутності реєстрації місця проживання, проте наявності інших підтверджень проживання в Криму/на підконтрольній Уряду території;
- необхідності дотримання принципу єдності сім’ї;
- у випадках тяжкої хвороби особи та необхідності поповнення запасів ліків та/чи отримання медичної допомоги;
- у випадках смерті або тяжкої хвороби близьких родичів;
- в інших випадках, коли є підстава вважати, що ситуація вимагає невідкладного перетину особою адміністративної межі в будь-якому напрямку (зокрема й у випадках політично мотивованого переслідування з боку окупаційної влади).
Обов’язковою умовою після перетину КПВВ з тимчасово окупованої території є встановлення додатку Дій вдома. Достроково припинити самоізоляцію можна після отримання негативного ПЛР тесту на COVID-19.
