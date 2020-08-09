РУС
В очереди на украинско-венгерской границе собрались 350 автомобилей, - ГПСУ

На пунктах пропуска "Тиса" и "Лужанка" на границе Украины и Венгрии 9 августа зафиксированы очереди на пересечение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интерактивную карту ГПСУ.

Уточняется, что перед пунктом пропуска "Тиса" - 200 автомобилей, "Лужанка" - 150.

В других пунктах пропуска очередей нет.

