В очереди на украинско-венгерской границе собрались 350 автомобилей, - ГПСУ
На пунктах пропуска "Тиса" и "Лужанка" на границе Украины и Венгрии 9 августа зафиксированы очереди на пересечение.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интерактивную карту ГПСУ.
Уточняется, что перед пунктом пропуска "Тиса" - 200 автомобилей, "Лужанка" - 150.
В других пунктах пропуска очередей нет.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль