У черзі на українсько-угорському кордоні зібралися 350 автомобілів, - ДПСУ

На пунктах пропуску "Тиса" та "Лужанка" на кордоні України та Угорщини 9 серпня зафіксовано черги на перетин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інтерактивну карту ДПСУ.

Уточнюється, що перед пунктом пропуску "Тиса" - 200 автомобілів, а перед КПП "Лужанка" - 150.

В інших пунктах пропуску черг немає.

