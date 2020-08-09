У черзі на українсько-угорському кордоні зібралися 350 автомобілів, - ДПСУ
На пунктах пропуску "Тиса" та "Лужанка" на кордоні України та Угорщини 9 серпня зафіксовано черги на перетин.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інтерактивну карту ДПСУ.
Уточнюється, що перед пунктом пропуску "Тиса" - 200 автомобілів, а перед КПП "Лужанка" - 150.
В інших пунктах пропуску черг немає.
