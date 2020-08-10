РУС
Новости
4 971 74

NASA изменяет названия космических объектов, чтобы избежать проявлений дискриминации

NASA изменяет названия космических объектов, чтобы избежать проявлений дискриминации

Космическое агентство исследует использование неофициальной терминологии по космическим объектам, так как в основе его политики - этническое многообразие, равенство и инклюзивность.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Поскольку научное общество работает над выявлением и преодолением дискриминации и неравенства во всех аспектах отрасли, стало понятно, что некоторые названия космических объектов не только некорректны, но и оскорбительны", - говорится в сообщении NASA.

NASA привела примеры космических объектов, для которых больше не будут использоваться старые названия. Планетная туманность NGC 2392 называлась "Туманность эскимоса". "Эскимос" рассматривают как колониальный термин с расистской историей, навязанный коренным жителям арктических регионов", - объясняет космическое агентство.

NASA уже добавила примечание к изображению туманности в 2008 году, в котором объясняет причины прекращения использования старого названия.

Агентство также будет использовать только официальные обозначения NGC 4567 и NGC 4568 двух спиральных галактик, которые ранее назывались "Галактика сиамских близнецов".

Процесс переименования космических объектов продолжается.

"Наша цель заключается в том, чтобы названия космических объектов согласовывались с нашими ценностями этнического разнообразия и инклюзивности. Мы будем активно сотрудничать с научным сообществом, чтобы это реализовать. Наука - для всех, и каждый аспект нашей работы должен отражать эту ценность", - сказал сотрудник Администрации NASA по научным исследованиям Томас Зурбухен.

Автор: 

Топ комментарии
+23
Теперь будет не черная дыра, а афроамериканская дыра
10.08.2020 00:54 Ответить
+13
Конечно нет. Будет планета афроамериканцев.
Минутка толерантности на Цензор.нет.
10.08.2020 00:53 Ответить
+11
что теперь не будет планеты обезьян ?
10.08.2020 00:51 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
что теперь не будет планеты обезьян ?
10.08.2020 00:51 Ответить
Конечно нет. Будет планета афроамериканцев.
Минутка толерантности на Цензор.нет.
10.08.2020 00:53 Ответить
А официальный гимн "Убили негра" (Запрещённые барабанщики)
10.08.2020 01:06 Ответить
ЭТИХ НЕ ТАКИХ НА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ ЛГБТ ОТ 9 ДО 13% а ты гля дебильность еврейская проникла у Космос и Галактики с Вселенными...
10.08.2020 07:53 Ответить
А в Швеції змінюють назви пташок.Повний маразм.Всі ці дискриміновані не придумали майже нічого,а хочуть собі всі блага приписати.Деякі афроамериканці кажуть.що це вони все створили.
10.08.2020 00:54 Ответить
Скоро мы узнаем что Исус Христос был негром....простите, афроамериканцем.
10.08.2020 11:13 Ответить
Теперь будет не черная дыра, а афроамериканская дыра
10.08.2020 00:54 Ответить
Не волнуйтесь, даже в эпоху межзвёздных перелётов ни один уважающий себя астронавт всё равно не пожелает лететь в эту задницу...
10.08.2020 01:08 Ответить
Звичайно. Бути поглинутим Сингулярністю без жодної можливості звідти вирватися, ще й із непередбачуваними ефектами й релятивістськими парадоксами (не виключені навіть вічні борошна у викривленому часопросторі)? - ніт, спасибі.
10.08.2020 02:23 Ответить
Афроотверстие...
10.08.2020 06:06 Ответить
Они с этими анти-дискриминациями и анти-расизмами в конец припухли!
Лучше бы, когда "нефиг делать" поступали бы, как коты...
10.08.2020 00:55 Ответить
Тільки хотів сказать... Про котів...
10.08.2020 06:54 Ответить
Вони кажуть за права людини.Але ці права придумали білі європейці.Куди не глянь,переважну більшість усіх винаходів,створила європеоїдна раса.
10.08.2020 00:56 Ответить
+++++++++++
Азійська раса та цивілізації Близького Сходу теж винайшли багато чого (Китай зокрема).
Але негритянська раса зробила, е-е-еее, "альтернативно багатий" внесок до скарбниці цивілізації )))))
10.08.2020 01:01 Ответить
Ісус був афроамериканцем,про це пишуть дискриміновані.
10.08.2020 00:57 Ответить
Ну,кем был тот, что с рогами - сомнений нету. Ведь он был чОрным и волосатым ))) Растаман наверное
10.08.2020 01:01 Ответить
Это смотря какой библейский текст читать ))
Апокрифов вон де-то под 2 сотни
10.08.2020 01:22 Ответить
Апокрифи - то окрема багата тема... (а ще неканонічні євангелія). Але за біблійною концепцією Сатана - взагалі-то Архангел, а не рогатий чорт з крилами кажана.
Та й у північній Європі - Локі (концептуально теж Сатана, архістратег Рагнарьоку) є одним із вищих богів. Брат самого Одіна, на хвилинку...
10.08.2020 01:45 Ответить
Ти ще "Світлоносця" згадай... Наша "записна корабельна сосна", "Таня Лайф", учора його за це "куснуть" пробувала... Підняли на сміх...
10.08.2020 06:57 Ответить
"Эскимос" рассматривают как колониальный срок с расистской историей

...
Редактори! Ви хоч читаєте, перш ніж постити? Нема сечі читати ці борошна гугл транслейту!
"Термін" у цьому випадку - це термин (слово з конкретним значенням), а не срок!
10.08.2020 00:58 Ответить
«Редакторському роду,
Нема перекладу.» (с)

Гуглетранслатед.
10.08.2020 01:07 Ответить
Сорру, «Гооглетранслатед»
10.08.2020 01:08 Ответить
Вони хочуть тебе "переплюнуть"...У "стібанні" над Гугл-перекладачем...
10.08.2020 07:00 Ответить
Сцук,боюсь даже представить,как теперь будут называть "чернык дыры"...
10.08.2020 00:59 Ответить
Анекдот згадав.

Приходит негритянка к гинекологу, села в кресло, раздвинула ноги. Гинеколог уставился ей туда и молчит... минуту молчит, вторую... Потом резко встает:
- Всё! Решил!
Пациентка (испуганно):
- Ч... что вы р... решили, док?..
Врач:
- Беру себе черный Порш Кайен с красным кожаным салоном.
10.08.2020 01:08 Ответить
NASA изменяет названия космических объектов, чтобы избежать проявлений дискриминации - Цензор.НЕТ 8627
10.08.2020 08:16 Ответить
От їм не подобається слово негр,але це не правильно казати афроамериканець і африканець також не правильно казати.Бо в Африці живуть не тільки темношкірі.
10.08.2020 01:00 Ответить
Буров вспомнил?
10.08.2020 01:24 Ответить
Північна Африка аж до Мавританії суцільно арабська, а не негритянська.
10.08.2020 02:17 Ответить
Темношкірі громадяни США, потомки вихідців з Африки, подали до Конгресу вимогу заборонить вживання слова "негр", як дискримінаційнного... Конгрес задовольнив вимогу та постановив - з цього моменту іменувать дану етнічну групу "афроамериканцями"...
У відповідь світлошкірі громадяни США, вихідці з Європи, подали до Конгресу петицію з вимогою заборонить вживання, стосовно них, терміну "білий", і називать їх "євроамериканцями"...
Конгрес "напружився" - "Що, з цього приводу, скажуть євреї?!!!".
10.08.2020 07:10 Ответить
Ну всё! Теперь всему космическому мусору, планетам и кометам начнут давать негритянские имена лишь бы американские африканцы забыли про убиенного Лойда вместе с остальными шлёпнутыми черномазыми пьяницами... что бы они перестали бузить на улицах и мирно разошлись по своим квартирам жить на пособие за счёт работающих белых...
10.08.2020 01:01 Ответить
Хто придумав НАСА? Хто придумав всі досліди в НАСА? Невже дискриміновані?
10.08.2020 01:02 Ответить
Смішно дивитися на здоровенних дискримінованих бугаїв в США,які хочуть.щоб їх жаліли.вибачалися і ноги лизали.
10.08.2020 01:07 Ответить
Африканство космоса...
Лт пусть туда все и переселяются.
10.08.2020 01:07 Ответить
Не переселяться.
Там 80% кораблів вибухнуть ще на виході з земної атмосфери )))0))0)))
10.08.2020 02:31 Ответить
А зато білі не вміють танцювати, грати в баскетбол та читати репачок, як це вміють робити чорношкірі.
10.08.2020 01:08 Ответить
І не забуваємо про афрокарибський оккультизм.
Хоча не сумніваюся, що наші мольфари зможуть стати гідними суперниками чаклунам Вуду.
10.08.2020 02:15 Ответить
А оце прикольний персонаж
https://s30556663155.mirtesen.ru/blog/43269114280/Baron-Subbota-(-nikak-ne-evrey) Барон Суббота (никак не еврей)

...на Гаити, в магии вуду повелитель мертвых и покровитель кладбищ, как ни странно, довольно веселый тип. Он большой любитель заложить за воротник (кстати, истинность одержимости духом Барона проверяется тем, что одержимому дают выпить бутылку с ромом, настоянным на 40 "огненных" перцах чили , так как это любимый напиток Барона),а также не прочь пошутить (зачастую пошло и цинично, но весьма весело), и, наконец, он - страстный танцор.

Он носит элегантный цилиндр и смокинг, опирается на трость, олицетворяющую фаллический символ и кроме особого пристрастия к табаку и рому, он знаменит тем, что является еще и духом секса. Он курит крепкие сигары, пьет ром и позволяет себе материть всех на том и этом свете. Его зовут Барон Самеди или Барон Суббота. Этакий жизнерадостный Дух Смерти. У него есть своя философия, которая находит в смерти нечто юмористическое и абсурдное. Барон Самеди напоминает всем своим видом ,что надо жить наслаждаясь радостями жизни, потому что и самых богатых и талантливых, и самых бедных и неудачливых людей ждет конечной неизбежный акт - смерть. Дух Смерти в верование магии вуду обожает танцевать самбу, вихляя бедрами, помешан на сексе, радует по десять мулаток зараз. Он пьет ром, в который был погружен двадцать один горячий перец и который никто из простых смертных не смог бы глотнуть. Он замечательно танцует и иногда помещает свою трость между ногами, представляя фаллос. Но несмотря на все свои проказы , он еще и удачно женат на Маме Бриджит, хозяйке кладбищенский ворот. Забавный парень, верно?

NASA изменяет названия космических объектов, чтобы избежать проявлений дискриминации - Цензор.НЕТ 4280
10.08.2020 02:27 Ответить
Світ з'їхав з глузду і я навіть дещо радий тому, що живу в Україні, до якої не дістався подібний маразм.
10.08.2020 01:10 Ответить
https://censor.net/user/232312 До нас вже дістався.Це до Польщі в меншій мірі.
10.08.2020 01:17 Ответить
Марс, как связанный с языческим божеством, тоже стоит переименовать, чтобы не оскорблять чувства верующих.
10.08.2020 01:11 Ответить
Ага. В эрэфии с завтрашнего дня он называется "шойгу"
10.08.2020 01:20 Ответить
Тільки Марс? Та всю Сонячну Систему доведеться перейменувати, а потім ще й зірки та сузір'я. Там усі назви - язичницькі боги.
До речі, впоротий проект "християнізації Всесвіту" вже був:

В XVII веке у некоторых представителей католической церкви возник проект полной «реконструкции» небесной карты, по которому следовало заменить «нечестивые языческие» названия на ней христианскими. Так, например, созвездие Овна должно было превратиться в созвездие апостола Петра, созвездие Персея - в созвездие апостола Павла, созвездие Рыб - в созвездие евангелиста Матфея. Андромеду предлагалось заменить на Гроб Господень, Кассиопею - на Марию Магдалину. Авторы проекта предлагали Солнце называть Иисусом Христом, а Луну - Девой Марией. Соответственно следовало переименовать и планеты: Венера, например, должна была превратиться в Иоанна Крестителя.
Астрономы категорически отказались от этой глупой «реформы», и их поддержали наиболее мыслящие деятели церкви. Последние аргументировали свои возражения тем, что если ввести новые названия для небесных светил, то придется произносить не просто нелепые, а даже *********** фразы в духе «Иисус Христос закатился за горизонт» или «Произошло затмение Христа Девой Марией» NASA изменяет названия космических объектов, чтобы избежать проявлений дискриминации - Цензор.НЕТ 2048
10.08.2020 01:57 Ответить
P.S.: окрім язичницьких, там ще арабські назви (за часів Халіфату араби могли в науки, зокрема в астрономію). Тож зірка Алголь - арабською "аль-Гуль", себто Демон (!) - це взагалі богохульство на небі! Терміново перейменувати! Вірунам припікає!!!111!1
10.08.2020 02:05 Ответить
там взагалі арабських назв зірок через одну... а є таке сузір'я Індіанця, цікаво, також перейменують...
10.08.2020 02:37 Ответить
У такому випадку сузір'я Індіанця треба замінити назвою якогось Native American племені, бо "індіанець" - назва, що взагалі виникла через плутанину. Бо Колумб був щиро переконаний, що приплив до Індії
Туманінсть Ескімоса логічно було б перейменувати на "туманність Інуїта" - теж через плутанину.

Основна їх самоназва - "інуїти". Слово "ескімос" походить із мови індіанських племен абенаків і атабасків та означає "сироїд", "той, хто їсть сиру рибу". Із назви американських ескімосів це слово узагальнилося як на американських, так і на азійських ескімосів.
10.08.2020 02:51 Ответить
ну так.. індіанець може їх ображати (хтось інший вирішить), ну так, інуїти лише мала частина ескимосів, які в свою чергу частина індіанців
10.08.2020 02:54 Ответить
Але найсуворіші з нордичних народів. Живуть у таких лютих умовах, що навіть для чукчів (точніше, луораветлан) це too cold NASA изменяет названия космических объектов, чтобы избежать проявлений дискриминации - Цензор.НЕТ 5343
10.08.2020 03:16 Ответить
луораветлане... он воно як, як інопланетяни звучить)).... до речі гавайців не образили, я сподіваюсь, їхнім верховним божеством Ланіакея названий увесь кластер галактичних скупчень, де ми є
10.08.2020 03:26 Ответить
Транснептунові планетоїди за аналогією з Плутоном називають іменами темних богів. Причому тільки Плутон (плюс його супутники - Харон, Нікта, Гідра, Кербер, Стікс), а тж. Еріда, Хаос та Іксіон носять імена з античної міфології. "З натяжкою" - ще Орк (90482 Orcus), пекельний дияволобог у етрусків.
Інші назви взято з міфології інших народів, зокрема полінезійців та північноамериканських народів. Седна (90377 Sedna) - якраз інуїтська богиня крижаного підземного світу, а також володарка морських звірів.

NASA изменяет названия космических объектов, чтобы избежать проявлений дискриминации - Цензор.НЕТ 1085
10.08.2020 03:58 Ответить
Хаумеа тут теж гавайська і Макемаке також Полінезія)
10.08.2020 04:20 Ответить
P.S.: Луораветлан (самоназва чукчів) - трохи перекликається з Ацтлан (самоназва, а тж. міфічна прабатьківщина ацтеків, найкрутішого з народів Мексики/Мезоамерики).
Хоча хз, чи є щось спільне...
10.08.2020 04:01 Ответить
спільне є -тлан закінчення, що означає земля, місце. країна в мові ацтеків науатль, як у Теночтитлан, столиці ацтеків, спільні корені расові в мовах науа-юта але різніці більше ніж у европейських народів
10.08.2020 04:18 Ответить
туманність Алеута мені більш до вподоби)
10.08.2020 02:56 Ответить
Блин недавно смотрел типа научную лекцию, там ведущий учёный нигер кстати, представил карту мира в виде количества научных статей которые публикуют государства, так Африки на карте вообще не стало)))) Если б он сам не был нигерм уже бы наверно такой вой подняли про дискриминацию негров шо пипец...
10.08.2020 01:34 Ответить
Якби не відома тайванська корпорація Asus, що свого часу запустила лінійку доступних бюджетних девайсів спеціально для Африки - негри (окрім багатіїв та племінних вождів) і досі не мали б доступу в інтернет.
10.08.2020 01:51 Ответить
Левацкий маразм крепчает!
10.08.2020 03:23 Ответить
Переименуйте, плеать, уже черные дыры в афроамериканские отверстия!
10.08.2020 04:10 Ответить
"Роза пахнет розой, как ее не назови" (Шекспир)
10.08.2020 07:47 Ответить
В первую очередь нужно заменить термин "черная дыра" на толерантный "влагалище афроамериканки".
10.08.2020 08:25 Ответить
Все "дупло чорношкірого" звучить краще.
10.08.2020 09:25 Ответить
НАСА, как кантора давно давно уже "упразднилась", как и все теперешние проекты илоны маски...помните как раньше была гонка вооружений, так называемая космическая гонка, главное, что-бы открыто можно было деньги тырить с налогоплательщиков и прикрываться великими "идеями" и "заботой" о человеке. Главное, чтобы геббельсовская пропаганда делала свое "нужное" дело. Думаю, что когда вскроется правда обо всем этом, те, которым было это интересно, давным-давно не будет, а остальные будут решать совсем иные задачи
P.S. Как там аферисты в сетях или поверхность Земли - плоская.
10.08.2020 08:39 Ответить
С Эскимосами понятно, а как подчеркнуть важность геев и лесбиянок?
Давайте Луну переименуем в ********сiвку.
10.08.2020 09:11 Ответить
Скоро в НАСА дійдуть до того, що на законодавчому рівні перефарбують всі зображення обличчя Нейла Армстронга в чорний колір, а Колінза та Олдріна заради ідіотської політкоректності залишать білими.
10.08.2020 09:24 Ответить
Лівозвкручені ліберасти США заохочують різнокольорове бидло руйнувати та паскудити пам*ятники Колумбу.

Я в "нєдоумєнії"!
10.08.2020 09:27 Ответить
А якже бути з вікінгами https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%83%D0%BD%D0%BD%D0%B1%D0%B9%D0%BE%D1%80%D0%BD_%D0%A3%D0%BB%D1%84%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1 Гуннбйорном Улфссоном та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D1%84_%D0%95%D1%80%D1%96%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD Лейфом Еріксоном, які з своїми людьми добрались до Гренландії та Ньюфаундленду ще 1020 років назад - років за 500 до італійця Колумба? Їх теж піддати ідіотському ліволіберастичному остракізму?
10.08.2020 09:33 Ответить
Докрутятся они с этой толерантностью(
10.08.2020 09:33 Ответить
Будь-ласка, не називай це толерантністю.
Толерантність - класна штука яка полягає у терпимому відношенні до іншомислячих. Тим паче до інших історичних мислень.
******* поведінка НАСА нетерпима до всіх іншомислячих, а отже нетолерантна.
Варто почати говорити правду.
Правду про агресивність та нетолерантність ідеології яка змінює наукові найменування під себе.
10.08.2020 10:07 Ответить
В НАСА керують вже не вчені а довбойоби
10.08.2020 10:03 Ответить
Дарагие критики!
Вы сколько лет ЛИЧНО прожили в Америке, чтобы прочувствовать тамошнюю атмосферу?
Например китайцы при еде чавкают не стесняясь!
10.08.2020 10:45 Ответить
 
 