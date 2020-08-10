NASA изменяет названия космических объектов, чтобы избежать проявлений дискриминации
Космическое агентство исследует использование неофициальной терминологии по космическим объектам, так как в основе его политики - этническое многообразие, равенство и инклюзивность.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Поскольку научное общество работает над выявлением и преодолением дискриминации и неравенства во всех аспектах отрасли, стало понятно, что некоторые названия космических объектов не только некорректны, но и оскорбительны", - говорится в сообщении NASA.
NASA привела примеры космических объектов, для которых больше не будут использоваться старые названия. Планетная туманность NGC 2392 называлась "Туманность эскимоса". "Эскимос" рассматривают как колониальный термин с расистской историей, навязанный коренным жителям арктических регионов", - объясняет космическое агентство.
NASA уже добавила примечание к изображению туманности в 2008 году, в котором объясняет причины прекращения использования старого названия.
Агентство также будет использовать только официальные обозначения NGC 4567 и NGC 4568 двух спиральных галактик, которые ранее назывались "Галактика сиамских близнецов".
Процесс переименования космических объектов продолжается.
"Наша цель заключается в том, чтобы названия космических объектов согласовывались с нашими ценностями этнического разнообразия и инклюзивности. Мы будем активно сотрудничать с научным сообществом, чтобы это реализовать. Наука - для всех, и каждый аспект нашей работы должен отражать эту ценность", - сказал сотрудник Администрации NASA по научным исследованиям Томас Зурбухен.
Туманінсть Ескімоса логічно було б перейменувати на "туманність Інуїта" - теж через плутанину.
Основна їх самоназва - "інуїти". Слово "ескімос" походить із мови індіанських племен абенаків і атабасків та означає "сироїд", "той, хто їсть сиру рибу". Із назви американських ескімосів це слово узагальнилося як на американських, так і на азійських ескімосів.
Інші назви взято з міфології інших народів, зокрема полінезійців та північноамериканських народів. Седна (90377 Sedna) - якраз інуїтська богиня крижаного підземного світу, а також володарка морських звірів.
