NASA изменяет названия космических объектов, чтобы избежать проявлений дискриминации

"Поскольку научное общество работает над выявлением и преодолением дискриминации и неравенства во всех аспектах отрасли, стало понятно, что некоторые названия космических объектов не только некорректны, но и оскорбительны", - говорится в сообщении NASA.

Космическое агентство исследует использование неофициальной терминологии по космическим объектам, так как в основе его политики - этническое многообразие, равенство и инклюзивность.

NASA привела примеры космических объектов, для которых больше не будут использоваться старые названия. Планетная туманность NGC 2392 называлась "Туманность эскимоса". "Эскимос" рассматривают как колониальный термин с расистской историей, навязанный коренным жителям арктических регионов", - объясняет космическое агентство.

NASA уже добавила примечание к изображению туманности в 2008 году, в котором объясняет причины прекращения использования старого названия.

Агентство также будет использовать только официальные обозначения NGC 4567 и NGC 4568 двух спиральных галактик, которые ранее назывались "Галактика сиамских близнецов".

Процесс переименования космических объектов продолжается.

"Наша цель заключается в том, чтобы названия космических объектов согласовывались с нашими ценностями этнического разнообразия и инклюзивности. Мы будем активно сотрудничать с научным сообществом, чтобы это реализовать. Наука - для всех, и каждый аспект нашей работы должен отражать эту ценность", - сказал сотрудник Администрации NASA по научным исследованиям Томас Зурбухен.

