ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов президента 14 августа
Центральная избирательная комиссия Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов президента в пятницу, 14 августа.
Об этом заявила председатель ЦИК Лидия Ермошина, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
"Я надеюсь, что завтра мы объявим предварительные итоги… В пятницу, я надеюсь, мы подведем итоги выборов", - заявила Ермошина.
Напомним, в воскресенье, 9 августа, в Беларуси прошли президентские выборы. После закрытия участков обнародовали данные официального экзитпола. Согласно им, Александр Лукашенко набирает 79,7%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%.
Лукашенко победит с результатом 148 %
Об этом в интервью Charter97.org заявил координатор гражданской кампании "Европейская Беларусь" Дмитрий Бондаренко
Интервью было сделано до публикации официальных итогов президентских выборов.
- Ситуация складывается в пользу восставшего белорусского народа. Саша Таракан думает, что, заставив Ермошину объявить явку на досрочное голосование в 42 процента, демонстрирует свою силу, но на самом деле он только убедил всех, что его психическое заболевание зашло очень далеко.
9 августа сотни тысяч белорусов очень долго не будут уходить с улицы городов и поселков. Понятно, что власть не готова уже сегодня признать свое полное поражение, но ресурсов у нее совсем не осталось, а внешние центры силы, Запад и Россия, уже нашли консенсус по отставке Лукашенко.
https://charter97.org/ru/news/2020/8/8/388651/ План Б , который был озвучен на многих ведущих телеграм-каналах Беларуси, вполне реален. С завтрашнего дня надо начинать Всебелорусскую забастовку, а каждый вечер в 19-00 люди будут выходить по всей стране на центральные улицы и площади своих городов.
После провозглашения своего 7-го срока Лукашенко моментально получит сильнейшие экономические санкции как с Востока, так и с Запада. Причем их даже не будут объявлять, а введут по факту. Уже сегодня в стране не осталось валюты. Небольшая часть "отмороженной" милиции и батальон внутренних войск, которые еще остаются верны агрофюреру, не смогут бороться с миллионами белорусов. А к психическому заболеванию лидера Дроздов добавился коронавирус, который он так отрицал. Вот уж поистине Психо3%.
Как признался сам Лукашенко, сейчас его колят стимуляторами, поэтому мы точно знаем, что его сердце и мозг еще неделю протестов не выдержат.
Будем едины, отважны и последовательны. Мы уже победили, осталось только оформить передачу власти законно избранной представительнице народа.
Х****ня все ето. После работы выходить и отхватывать люлей от омоновцев и заполнять тюрьмы? И на много так хватит терпения. Чтобы сменить власть нужно всеобщую забастовку и саботаж обьявлять Чтобы все заводы стали и власти нечем было платить армии мусоров и чиновников. Вся власть диктаторов держится на деньгах и страхе. Чтобы диктатура рухнула нужно хотябы выбить из под нее деньги. Для етого нужно не платить налогов, не работать, саботировать все государственные мероприятия и тд...
Я вам біографію білоруської опозиційної кандидатши в президенти приніс. Схоже, там Зеленський номер 2
В Криму протистояння було десь з місяць.
Поки українці скидувались на СМС 565 на акумулятори для танків, і розконсервовували, і ставили на ход «Урагани».
Читатели пишут, что с Каменной горки в центр Минска идёт более 1000 людей
Семья уже на юго-западе Турции, сам Лукашенко готов лететь в Катар.
На FL24 самолёт Лукашенко EW-3**** скрыт (видимо, по запросу белорусского ФСО).
А на adsbexchange он есть и видно, что действительно в 16:19 он вылетел, а в 18:53 (МСК) приземлился в Турции.
Примерно в тот же момент мои знакомые из Минска ушли в оффлайн (рубанули интернет)
14 августа 2027 года.
ТАК вже верещав тут..
