РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9931 посетитель онлайн
Новости
1 729 30

ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов президента 14 августа

ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов президента 14 августа

Центральная избирательная комиссия Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов президента в пятницу, 14 августа.

Об этом заявила председатель ЦИК Лидия Ермошина, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"Я надеюсь, что завтра мы объявим предварительные итоги… В пятницу, я надеюсь, мы подведем итоги выборов", - заявила Ермошина.

Напомним, в воскресенье, 9 августа, в Беларуси прошли президентские выборы. После закрытия участков обнародовали данные официального экзитпола. Согласно им, Александр Лукашенко набирает 79,7%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Протестующие минчане сопротивляются силовикам, те применяют светошумовые гранаты. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Беларусь (8022) выборы (24791)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
У тебя методичка сломалась ?
показать весь комментарий
10.08.2020 01:01 Ответить
+3
Ватан, иди в будку, твой лука ***** обосрался.
показать весь комментарий
10.08.2020 01:12 Ответить
+2
Белорусы вы реально дурку порете. Вас развели как баранов. Гоните нафиг и эту Тихановскуюжи...вскую, у вас реальные национальные патриоты по тюрьмам сидят Лукой засаженные.
показать весь комментарий
10.08.2020 01:00 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Таракан не доживет до 14
показать весь комментарий
10.08.2020 00:56 Ответить
ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов президента 14 августа

Лукашенко победит с результатом 148 %
показать весь комментарий
10.08.2020 00:58 Ответить
Мы уже победили, осталось только оформить передачу власти.

https://charter97.org/ru/news/2020/8/10/388802/ https://charter97.org/ru/news/2020/8/10/388802/ https://charter97.org/ru/news/2020/8/10/388802/ https://charter97.org/ru/news/2020/8/10/388802/ https://charter97.org/ru/news/2020/8/10/388802/ https://pluso.ru/

Об этом в интервью Charter97.org заявил координатор гражданской кампании "Европейская Беларусь" Дмитрий Бондаренко
Интервью было сделано до публикации официальных итогов президентских выборов.
- Ситуация складывается в пользу восставшего белорусского народа. Саша Таракан думает, что, заставив Ермошину объявить явку на досрочное голосование в 42 процента, демонстрирует свою силу, но на самом деле он только убедил всех, что его психическое заболевание зашло очень далеко.
9 августа сотни тысяч белорусов очень долго не будут уходить с улицы городов и поселков. Понятно, что власть не готова уже сегодня признать свое полное поражение, но ресурсов у нее совсем не осталось, а внешние центры силы, Запад и Россия, уже нашли консенсус по отставке Лукашенко.
https://charter97.org/ru/news/2020/8/8/388651/ План Б , который был озвучен на многих ведущих телеграм-каналах Беларуси, вполне реален. С завтрашнего дня надо начинать Всебелорусскую забастовку, а каждый вечер в 19-00 люди будут выходить по всей стране на центральные улицы и площади своих городов.
После провозглашения своего 7-го срока Лукашенко моментально получит сильнейшие экономические санкции как с Востока, так и с Запада. Причем их даже не будут объявлять, а введут по факту. Уже сегодня в стране не осталось валюты. Небольшая часть "отмороженной" милиции и батальон внутренних войск, которые еще остаются верны агрофюреру, не смогут бороться с миллионами белорусов. А к психическому заболеванию лидера Дроздов добавился коронавирус, который он так отрицал. Вот уж поистине Психо3%.
Как признался сам Лукашенко, сейчас его колят стимуляторами, поэтому мы точно знаем, что его сердце и мозг еще неделю протестов не выдержат.
Будем едины, отважны и последовательны. Мы уже победили, осталось только оформить передачу власти законно избранной представительнице народа.
показать весь комментарий
10.08.2020 00:58 Ответить
каждый вечер в 19-00 люди будут выходить по всей стране на центральные улицы и площади своих городов.
Х****ня все ето. После работы выходить и отхватывать люлей от омоновцев и заполнять тюрьмы? И на много так хватит терпения. Чтобы сменить власть нужно всеобщую забастовку и саботаж обьявлять Чтобы все заводы стали и власти нечем было платить армии мусоров и чиновников. Вся власть диктаторов держится на деньгах и страхе. Чтобы диктатура рухнула нужно хотябы выбить из под нее деньги. Для етого нужно не платить налогов, не работать, саботировать все государственные мероприятия и тд...
показать весь комментарий
10.08.2020 01:04 Ответить
По Городскому валу поднимаются протестующие в сторону проспекта Независимости. Их очень много. Скандируют: "Свободу!", "Свободу!" (Еврорадио).
показать весь комментарий
10.08.2020 00:58 Ответить
Тихановская судя по всему не признает эти результаты выборов
показать весь комментарий
10.08.2020 00:59 Ответить
еге, сценарій поламався...

ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов президента 14 августа - Цензор.НЕТ 5698
показать весь комментарий
10.08.2020 01:09 Ответить
https://twitter.com/_dopeless

https://twitter.com/_dopeless Yes! Dopeless https://twitter.com/_dopeless @_dopeless https://twitter.com/_dopeless/status/1292573735711539200 44 мин

Я вам біографію білоруської опозиційної кандидатши в президенти приніс. Схоже, там Зеленський номер 2

ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов президента 14 августа - Цензор.НЕТ 764
показать весь комментарий
10.08.2020 01:15 Ответить
Ну чому.
В Криму протистояння було десь з місяць.
Поки українці скидувались на СМС 565 на акумулятори для танків, і розконсервовували, і ставили на ход «Урагани».
показать весь комментарий
10.08.2020 01:20 Ответить
Белорусы вы реально дурку порете. Вас развели как баранов. Гоните нафиг и эту Тихановскуюжи...вскую, у вас реальные национальные патриоты по тюрьмам сидят Лукой засаженные.
показать весь комментарий
10.08.2020 01:00 Ответить
У тебя методичка сломалась ?
показать весь комментарий
10.08.2020 01:01 Ответить
Що кацап, всрався?
показать весь комментарий
10.08.2020 01:05 Ответить
Не за Тихановскую Баларусы проголосовали и сейчас вышли, а против диктатуры Лукашенко. Беларусы отстаивают Свою Конституцию, но их беда в том, что Тихановскя - российский проэкт(как и в Украине был Зе - за него проголосовал только протестный электорат - потому что мародер уже утомил всех).
показать весь комментарий
10.08.2020 01:18 Ответить
https://twitter.com/belteanews

https://twitter.com/belteanews Чай з варэннем https://twitter.com/belteanews @belteanews https://twitter.com/belteanews/status/1292580943258095621 1 мин

Читатели пишут, что с Каменной горки в центр Минска идёт более 1000 людей
показать весь комментарий
10.08.2020 01:00 Ответить
https://twitter.com/cholly_mama

https://twitter.com/cholly_mama mama_cholly https://twitter.com/cholly_mama @cholly_mama https://twitter.com/cholly_mama/status/1292558239385747456 1 ч

Семья уже на юго-западе Турции, сам Лукашенко готов лететь в Катар.
показать весь комментарий
10.08.2020 01:01 Ответить
https://twitter.com/RuslanLeviev

https://twitter.com/RuslanLeviev Руслан Левиев https://twitter.com/RuslanLeviev @RuslanLeviev https://twitter.com/RuslanLeviev/status/1292555961186553856 1 ч

На FL24 самолёт Лукашенко EW-3**** скрыт (видимо, по запросу белорусского ФСО).
А на adsbexchange он есть и видно, что действительно в 16:19 он вылетел, а в 18:53 (МСК) приземлился в Турции.
Примерно в тот же момент мои знакомые из Минска ушли в оффлайн (рубанули интернет)

ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов президента 14 августа - Цензор.НЕТ 9331
показать весь комментарий
10.08.2020 01:04 Ответить
Луку вынесут из кабинета как Брежнева, вперёд ногами, лет через 20😁
показать весь комментарий
10.08.2020 01:01 Ответить
В мішку від бульби.
показать весь комментарий
10.08.2020 01:03 Ответить
Ага.
14 августа 2027 года.
показать весь комментарий
10.08.2020 01:02 Ответить
Окончательные результаты выборов будут подводить сегодня-завтра и не позже - или народ, или силовики !!! А ЦИК Беларуси временно (а может и нет) выбыл с игры под названием Выборы.
показать весь комментарий
10.08.2020 01:04 Ответить
в Кобрино ОМОН сложил щиты, пишут
показать весь комментарий
10.08.2020 01:07 Ответить
Сначала влезет Тихановская, потом весь кагал, далее приватизация всех стратегических предприятий за 20 копеек по ваучерам, или ещё по каким схемам. Народ как всегда кинут.
показать весь комментарий
10.08.2020 01:08 Ответить
Ватан, иди в будку, твой лука ***** обосрался.
показать весь комментарий
10.08.2020 01:12 Ответить
У Лукашенка было 26 лет, чтобы сделать по-другому.
показать весь комментарий
10.08.2020 01:14 Ответить
О якраз Путін руководіт Лукою.
показать весь комментарий
10.08.2020 01:21 Ответить
...ога, підсрачниками на слизьке

ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов президента 14 августа - Цензор.НЕТ 1614
показать весь комментарий
10.08.2020 01:28 Ответить
Де ВКЛ??
ТАК вже верещав тут..
🤔
показать весь комментарий
10.08.2020 01:31 Ответить
 
 