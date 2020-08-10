ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов президента 14 августа

Центральная избирательная комиссия Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов президента в пятницу, 14 августа.

Об этом заявила председатель ЦИК Лидия Ермошина, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"Я надеюсь, что завтра мы объявим предварительные итоги… В пятницу, я надеюсь, мы подведем итоги выборов", - заявила Ермошина.

Напомним, в воскресенье, 9 августа, в Беларуси прошли президентские выборы. После закрытия участков обнародовали данные официального экзитпола. Согласно им, Александр Лукашенко набирает 79,7%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%.

