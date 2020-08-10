Протестующие минчане сопротивляются силовикам, те применяют светошумовые гранаты. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В центре столицы Беларуси - массовые задержания и потасовки. Есть раненые.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на telegram-канал TUT.by.
Жесткие стычки с ОМОНом происходят в центре Минска. Люди толпой пытаются отбиваться от силовиков.
На проспекте Победителей в районе стелы автозак сбил человека, стоявшего на проезжей части, сообщил TUT.BY очевидец.
Человек упал - к нему тут же подбежали люди. Их стали забрасывать светошумовыми гранатами. 5-6 человек вынесли пострадавшего - у него серьезные травмы. Приехала скорая. Собралось много людей.
Толпа выкрикивает "Убийцы!".
Позже силовики в Минске начали штурм баррикад, которые выстроили на проспекте митингующие. В ту сторону направилась колонна спецтехники, включили водометы, используются светошумовые гранаты.
Жесткие стычки с ОМОНом в центре Минска. Люди толпой пытаются отбиваться от силовиков. pic.twitter.com/iLmjNwJGhi— TUT.BY (@tutby) August 9, 2020
Напомним, в воскресенье, 9 августа, в Беларуси прошли президентские выборы. После закрытия участков обнародовали данные официального экзитпола. Согласно им, Александр Лукашенко набирает 79,7%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%.
