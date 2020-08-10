РУС
27 860 140

Протестующие минчане сопротивляются силовикам, те применяют светошумовые гранаты. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В центре столицы Беларуси - массовые задержания и потасовки. Есть раненые.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на telegram-канал TUT.by.

Жесткие стычки с ОМОНом происходят в центре Минска. Люди толпой пытаются отбиваться от силовиков.

На проспекте Победителей в районе стелы автозак сбил человека, стоявшего на проезжей части, сообщил TUT.BY очевидец.

Человек упал - к нему тут же подбежали люди. Их стали забрасывать светошумовыми гранатами. 5-6 человек вынесли пострадавшего - у него серьезные травмы. Приехала скорая. Собралось много людей.

Толпа выкрикивает "Убийцы!".

Позже силовики в Минске начали штурм баррикад, которые выстроили на проспекте митингующие. В ту сторону направилась колонна спецтехники, включили водометы, используются светошумовые гранаты.

Жесткие стычки с ОМОНом в центре Минска. Люди толпой пытаются отбиваться от силовиков. pic.twitter.com/iLmjNwJGhi

— TUT.BY (@tutby) August 9, 2020

Напомним, в воскресенье, 9 августа, в Беларуси прошли президентские выборы. После закрытия участков обнародовали данные официального экзитпола. Согласно им, Александр Лукашенко набирает 79,7%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%.

Автор: 

Беларусь (8022) выборы (24791) Лукашенко Александр (3647) протест (5906) Минск (1564) Тихановская Светлана (390)
+35
Протестующие минчане сопротивляются силовикам, те применяют светошумовые гранаты - Цензор.НЕТ 4778
показать весь комментарий
10.08.2020 00:42 Ответить
+22
Вот вам и "стабильность", 26-ти летняя. Понеслось получается
показать весь комментарий
10.08.2020 00:35 Ответить
+22
Когда на Грушевского у входа в стадион Лобановского сожгли мусорской Пазик - было ясно что назад дороги уже нет
показать весь комментарий
10.08.2020 00:37 Ответить
https://bykvu.com/ru/bukvy/avtozak-v-ihav-u-natovp-protestuvalnikiv-u-minsku-foto/ Автозак въехал в толпу протестующих в Минске
показать весь комментарий
10.08.2020 01:10 Ответить
кажется толпа таки собралась, что на белорусском радио свобода меня разочаровали а вот газета выборча рулит - толпа белорусов идет
https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/14,166794,26196650.html#s=BoxMMt1
показать весь комментарий
10.08.2020 01:11 Ответить
чергова спроба скинути савецьку владу. удачі брацькому народу білорусів. пс у луки шансів нема. питання--- чи будуть покарані фальсифікатори виборів. чи будуть покарані менти, які підняли руку на народ. ці питання будуть визначальними по результатам білоруської революції. живе бяларусь!!!
показать весь комментарий
10.08.2020 01:11 Ответить
Вы уверены, шо эти пацанчики на видео - это протестующие, а не кацапская титушня, заводящая толпу?
показать весь комментарий
10.08.2020 01:41 Ответить
Вот как-то абсолютно пофигу, что там будет в Бульбарусии. Диктатор, вылизывающий зад Моли, или какая-то прорашистская сананча. Разве что с попкорном под настроение понаблюдать за этими "протестами". Лично у меня больше душа за Хабаровск болит. Посмотрел видосы с интервью хабаровчан, про их взгляды на Крым, на войну с Украиной и на Моль... Никогда не думал, что на рОССИИ есть ТАКИЕ люди....
показать весь комментарий
10.08.2020 01:59 Ответить
так їдь в Парашу, нехай там тебе і болить. А білорусів треба підтримати, бо це вже не підарський марш - поверніть нам нашого говноєда бо він наш та ми його самі холопи будеме судити, а справжній протест за волю та свободу.
показать весь комментарий
10.08.2020 02:12 Ответить
Это ты езжай. Там и "підтримуй". Кого поддерживать в Бульбаруси? Прорашистскую "оппозицию"? Лука давно уничтожил все патриотические силы в Бульбаруси. Так что или диктатор с прорашистким "вектором" или прорашистская "оппозиция", которая поведёт страну в рашистское ярмо.
Пусть ответит та Тихановская "чей Крым". А потом будешь агитировать нас за неё, кацап.
показать весь комментарий
10.08.2020 02:43 Ответить
я підтримую білорусів та іх вільний вибір, проросійська Тихоновська чи хто там ще, це їм вирішувати. До того ж, те що вона не проукраїнська не означає що вона буде проросійською, може вона буде пробілоруською. Люди голосовали не за неї, а проти Лукашенко та його хунти. Немає жодної гарантії що Лукашенко буде проукраїнським, і не стане з ****** на один бік.

І досить тут кремлівськи темники висирати про мертвих патріотів, це ти де надивися, на анале Залатой Дождь?
показать весь комментарий
10.08.2020 02:59 Ответить
Какой Лукашенка- мы уже видели и знаем. Не нужно мне приписывать то, что я не говорил (что он проукраинский). Читать для начала научись. Это раз. Во-вторых, та Тихановская объединилась с пропарашными силами. Это уже ярко демонстрирует то, какой она будет. То, что Лукашенка уничтожил патриотическую оппозицию- общеизвестный факт. И неважно, говорят о нем на "Золотом дожде" (который я, кстати, не смотрю) или ещё где. Может, и западные санкции, которые были наложены на Бульбарусь и/или Лукашенку- тоже "вы сер"? В третьих, откуда ты знаешь, что эти чуваки, которые бьются с ментами и орут с маааасковским акцентом- не кацапские титуханы? А посему, не надо нам тут вещать про "выбор беларуского народа". Посмотрим, что будет дальше. В ближайшие дни всё будет понятно.
И да.Тихановская- "не проукраиснкая"? Ну так какого ляда я должен переживать за её победу и ты должен от моего имени (в том числе и от моего) вещать, что "украинский нарот поддерживает беларусов"? ПОФИГУ ОТ СЛОВА "ВООБЩЕ".
показать весь комментарий
10.08.2020 04:00 Ответить
Та нічого ти не знаєш окрім своїх методичек та "Залатого Дождя". Йди до Дудя, нехай тобі надудить. Вже всім зрозуміло що це народний спротив, лишу таким як ти креблеботам все не зрозуміло.
Білоруси, давіть цього узурпатора, тримайтися разом і будете неперможними!!!
показать весь комментарий
12.08.2020 18:13 Ответить
Это ты, чучело, ничего не знаешь, кроме слова "методичка".
показать весь комментарий
22.08.2020 18:20 Ответить
"У Англии нет ни постоянных союзников, ни постоянных врагов. У Англии есть только постоянные интересы."
показать весь комментарий
10.08.2020 10:02 Ответить
А це тут до чого?
показать весь комментарий
12.08.2020 18:09 Ответить
Выбор между Лукашенко и "оппозицией" следует делать исходя из того, кто из них более "пророссийский", учитывая мутность Тихановского и вагнеровскую историю Бацьки.
показать весь комментарий
12.08.2020 18:23 Ответить
Еще раз, для кремлевских имбецилов @амафаш и @МаксимкиВаранцьова. Украина должна поддержать народ беларуси, а не Тихоновскую, техинческую фигуру или упыря Лукашенка.

Україна, повинна заявити що не визнає виборів і вважає їх таких що сфальсифіковані в массовому порядку. Також підняти війська і чекати втрогненні в Біларусь з Параші, а це вже відбувається. Бацько вже давно всіх зрадив. Якщо ти бажаєш аби тебе поважали, говорили правду про твою країну, а не розповідали сцикливі тези про "свої інтереси" - то поводь себе так, аби поважати себе. А чи повірять біларуси українцям чи ні, я не знаю, принаймні я знаю що ми йдемо правильним шляхом. І мені насрати на імперськи країни як то Тартарія, Англія ... це все минуле і не відповідає запитам новітньої історії людства. Людям не потрібні царі, їм потрібні нові ідеї та смисли.
показать весь комментарий
12.08.2020 18:37 Ответить
Деуцкий сад. "народ"....
Есть РЕАЛЬНАЯ ситуация.
А "вечные революционеры" только под ногами путаются.
показать весь комментарий
13.08.2020 10:22 Ответить
Украина ничего никому не должна. Ещё раз. А если и должна, то своим ДРУЗЬЯМ, а не врагам и друзьям врагов.
показать весь комментарий
22.08.2020 18:27 Ответить
Забув запитати троляку путінську, про що і кому ми винні.
показать весь комментарий
24.08.2020 22:58 Ответить
Україньскій народ з Вами, будьте разом і ці падлюки нічего з вами зробити не зможуть. Поки в Києві їх не почали бити та вбивати у відповідь, мусора вважали себе господарями, а людей за бидло що треба ставити в стойло і вбити не жалко.
показать весь комментарий
10.08.2020 02:09 Ответить
в Польше лука не набрал даже 3% голосов , в Варшаве аж три голоса за луку !
показать весь комментарий
10.08.2020 02:26 Ответить
мусорам пора идти на больничные , всякое дальше может быть
показать весь комментарий
10.08.2020 02:28 Ответить
Серов, заткнися, путлербот.
показать весь комментарий
10.08.2020 06:47 Ответить
Бацька дриснув у Турцію.
показать весь комментарий
10.08.2020 06:09 Ответить
А ти, суліма, дриснув до юлі під спідницю.
показать весь комментарий
10.08.2020 06:48 Ответить
А Юля в буцегарні, так? Продажна Ольга хоч раз сиділа за Україну? За її розвиток, за реформи?
показать весь комментарий
10.08.2020 08:30 Ответить
Юля не за Україну сиділа а за здачу інтересів України на пользу х__лу
показать весь комментарий
10.08.2020 09:39 Ответить
більше схоже на "тітушок", чим на народні протести
показать весь комментарий
10.08.2020 07:42 Ответить
Да там ціла ординська шобла. Лукашенку буда роботи по знищенню агентури Путіна. Зрозумійте там в Білорусії, краще ізолювати сотню проплачених ідіотів Кремля, ніж мати мільйони біженців, як це відбулось в Україні якою керували агенти ФСБ.
показать весь комментарий
10.08.2020 07:53 Ответить
так тобою й зараз керують
показать весь комментарий
10.08.2020 08:00 Ответить
Судячі як подають хабадники новини, як радо приймають тих хто преховувався в Кремлі. То ви праві на всі 100%
показать весь комментарий
10.08.2020 08:03 Ответить
Лукашенко сам агентура Путина.
показать весь комментарий
10.08.2020 08:00 Ответить
А Кравчук, парторг Кучма, комсомолець Турчинов, Савченко хіба не агентура, ба навіть Валенса президент Польщі був агентом КДБ.
показать весь комментарий
10.08.2020 08:07 Ответить
був агентурою як і Кучма але не переступив черту по здачє незалежності на користь кремля
показать весь комментарий
10.08.2020 09:41 Ответить
як шо вірити офіційним даним, то це ті самі 79,7% вийшли висловити свою "вдячність" диктатору за "чесні" вибори?
показать весь комментарий
10.08.2020 08:38 Ответить
Все-таки белорусы наши, славяне, а не сцыкливая подпуйловная чухна!
показать весь комментарий
10.08.2020 08:46 Ответить
"У Англии нет ни постоянных союзников, ни постоянных врагов. У Англии есть только постоянные интересы."
показать весь комментарий
10.08.2020 10:03 Ответить
