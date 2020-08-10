Протестувальники-мінчани чинять опір силовикам, ті застосовують світлошумові гранати. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У центрі столиці Білорусі - масові затримання і сутички. Є поранені.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на telegram-канал TUT.by.
Жорсткі сутички з ОМОНом відбуваються в центрі Мінська. Люди натовпом намагаються відбиватися від силовиків.
На проспекті Переможців у районі стели автозак збив людину, яка стояла на проїжджій частині, повідомив TUT.BY очевидець.
Людина впала - до неї одразу підбігли люди. Їх почали закидати світлошумовими гранатами. 5-6 осіб винесли постраждалого - у нього серйозні травми. Приїхала швидка. Зібралося багато людей.
Натовп вигукує "Вбивці!".
Пізніше силовики в Мінську почали штурм барикад, які збудували на проспекті мітингувальники. У той бік попрямувала колона спецтехніки, увімкнули водомети, використовуються світлошумові гранати.
Жесткие стычки с ОМОНом в центре Минска. Люди толпой пытаются отбиваться от силовиков. pic.twitter.com/iLmjNwJGhi— TUT.BY (@tutby) August 9, 2020
Нагадаємо, в неділю, 9 серпня, в Білорусі відбулися президентські вибори. Після закриття дільниць оприлюднили дані офіційного екзит-полу. Згідно з ними, Олександр Лукашенко набирає 79,7%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/14,166794,26196650.html#s=BoxMMt1
Пусть ответит та Тихановская "чей Крым". А потом будешь агитировать нас за неё, кацап.
І досить тут кремлівськи темники висирати про мертвих патріотів, це ти де надивися, на анале Залатой Дождь?
И да.Тихановская- "не проукраиснкая"? Ну так какого ляда я должен переживать за её победу и ты должен от моего имени (в том числе и от моего) вещать, что "украинский нарот поддерживает беларусов"? ПОФИГУ ОТ СЛОВА "ВООБЩЕ".
Білоруси, давіть цього узурпатора, тримайтися разом і будете неперможними!!!
Україна, повинна заявити що не визнає виборів і вважає їх таких що сфальсифіковані в массовому порядку. Також підняти війська і чекати втрогненні в Біларусь з Параші, а це вже відбувається. Бацько вже давно всіх зрадив. Якщо ти бажаєш аби тебе поважали, говорили правду про твою країну, а не розповідали сцикливі тези про "свої інтереси" - то поводь себе так, аби поважати себе. А чи повірять біларуси українцям чи ні, я не знаю, принаймні я знаю що ми йдемо правильним шляхом. І мені насрати на імперськи країни як то Тартарія, Англія ... це все минуле і не відповідає запитам новітньої історії людства. Людям не потрібні царі, їм потрібні нові ідеї та смисли.
Есть РЕАЛЬНАЯ ситуация.
А "вечные революционеры" только под ногами путаются.