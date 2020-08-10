Протестувальники-мінчани чинять опір силовикам, ті застосовують світлошумові гранати. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У центрі столиці Білорусі - масові затримання і сутички. Є поранені.

Жорсткі сутички з ОМОНом відбуваються в центрі Мінська. Люди натовпом намагаються відбиватися від силовиків.

На проспекті Переможців у районі стели автозак збив людину, яка стояла на проїжджій частині, повідомив TUT.BY очевидець.

Людина впала - до неї одразу підбігли люди. Їх почали закидати світлошумовими гранатами. 5-6 осіб винесли постраждалого - у нього серйозні травми. Приїхала швидка. Зібралося багато людей.

Натовп вигукує "Вбивці!".

Пізніше силовики в Мінську почали штурм барикад, які збудували на проспекті мітингувальники. У той бік попрямувала колона спецтехніки, увімкнули водомети, використовуються світлошумові гранати.

Жесткие стычки с ОМОНом в центре Минска. Люди толпой пытаются отбиваться от силовиков. pic.twitter.com/iLmjNwJGhi — TUT.BY (@tutby) August 9, 2020

Нагадаємо, в неділю, 9 серпня, в Білорусі відбулися президентські вибори. Після закриття дільниць оприлюднили дані офіційного екзит-полу. Згідно з ними, Олександр Лукашенко набирає 79,7%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%.