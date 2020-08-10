УКР
Протестувальники-мінчани чинять опір силовикам, ті застосовують світлошумові гранати. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У центрі столиці Білорусі - масові затримання і сутички. Є поранені.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на telegram-канал TUT.by.

Жорсткі сутички з ОМОНом відбуваються в центрі Мінська. Люди натовпом намагаються відбиватися від силовиків.

На проспекті Переможців у районі стели автозак збив людину, яка стояла на проїжджій частині, повідомив TUT.BY очевидець.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За даними незалежного екзит-полу, на виборах президента Білорусі Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%

Людина впала - до неї одразу підбігли люди. Їх почали закидати світлошумовими гранатами. 5-6 осіб винесли постраждалого - у нього серйозні травми. Приїхала швидка. Зібралося багато людей.

Натовп вигукує "Вбивці!".

Пізніше силовики в Мінську почали штурм барикад, які збудували на проспекті мітингувальники. У той бік попрямувала колона спецтехніки, увімкнули водомети, використовуються світлошумові гранати.

Жесткие стычки с ОМОНом в центре Минска. Люди толпой пытаются отбиваться от силовиков. pic.twitter.com/iLmjNwJGhi

— TUT.BY (@tutby) August 9, 2020

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протести відбуваються у різних містах Білорусі, учасників затримують

Протестувальники-мінчани чинять опір силовикам, ті застосовують світлошумові гранати 01
Протестувальники-мінчани чинять опір силовикам, ті застосовують світлошумові гранати 02
Протестувальники-мінчани чинять опір силовикам, ті застосовують світлошумові гранати 03
Протестувальники-мінчани чинять опір силовикам, ті застосовують світлошумові гранати 04
Протестувальники-мінчани чинять опір силовикам, ті застосовують світлошумові гранати 05

Дивіться також: Після закінчення виборів незадоволений кинув яйце в будівлю посольства Білорусі в Києві, його затримали. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, в неділю, 9 серпня, в Білорусі відбулися президентські вибори. Після закриття дільниць оприлюднили дані офіційного екзит-полу. Згідно з ними, Олександр Лукашенко набирає 79,7%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%.

Автор: 

Білорусь (8083) вибори (6752) протест (2446) Мінськ (830)
Протестующие минчане сопротивляются силовикам, те применяют светошумовые гранаты - Цензор.НЕТ 4778
Вот вам и "стабильность", 26-ти летняя. Понеслось получается
Когда на Грушевского у входа в стадион Лобановского сожгли мусорской Пазик - было ясно что назад дороги уже нет
https://bykvu.com/ru/bukvy/avtozak-v-ihav-u-natovp-protestuvalnikiv-u-minsku-foto/ Автозак въехал в толпу протестующих в Минске
кажется толпа таки собралась, что на белорусском радио свобода меня разочаровали а вот газета выборча рулит - толпа белорусов идет
https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/14,166794,26196650.html#s=BoxMMt1
чергова спроба скинути савецьку владу. удачі брацькому народу білорусів. пс у луки шансів нема. питання--- чи будуть покарані фальсифікатори виборів. чи будуть покарані менти, які підняли руку на народ. ці питання будуть визначальними по результатам білоруської революції. живе бяларусь!!!
Вы уверены, шо эти пацанчики на видео - это протестующие, а не кацапская титушня, заводящая толпу?
Вот как-то абсолютно пофигу, что там будет в Бульбарусии. Диктатор, вылизывающий зад Моли, или какая-то прорашистская сананча. Разве что с попкорном под настроение понаблюдать за этими "протестами". Лично у меня больше душа за Хабаровск болит. Посмотрел видосы с интервью хабаровчан, про их взгляды на Крым, на войну с Украиной и на Моль... Никогда не думал, что на рОССИИ есть ТАКИЕ люди....
так їдь в Парашу, нехай там тебе і болить. А білорусів треба підтримати, бо це вже не підарський марш - поверніть нам нашого говноєда бо він наш та ми його самі холопи будеме судити, а справжній протест за волю та свободу.
Это ты езжай. Там и "підтримуй". Кого поддерживать в Бульбаруси? Прорашистскую "оппозицию"? Лука давно уничтожил все патриотические силы в Бульбаруси. Так что или диктатор с прорашистким "вектором" или прорашистская "оппозиция", которая поведёт страну в рашистское ярмо.
Пусть ответит та Тихановская "чей Крым". А потом будешь агитировать нас за неё, кацап.
я підтримую білорусів та іх вільний вибір, проросійська Тихоновська чи хто там ще, це їм вирішувати. До того ж, те що вона не проукраїнська не означає що вона буде проросійською, може вона буде пробілоруською. Люди голосовали не за неї, а проти Лукашенко та його хунти. Немає жодної гарантії що Лукашенко буде проукраїнським, і не стане з ****** на один бік.

І досить тут кремлівськи темники висирати про мертвих патріотів, це ти де надивися, на анале Залатой Дождь?
Какой Лукашенка- мы уже видели и знаем. Не нужно мне приписывать то, что я не говорил (что он проукраинский). Читать для начала научись. Это раз. Во-вторых, та Тихановская объединилась с пропарашными силами. Это уже ярко демонстрирует то, какой она будет. То, что Лукашенка уничтожил патриотическую оппозицию- общеизвестный факт. И неважно, говорят о нем на "Золотом дожде" (который я, кстати, не смотрю) или ещё где. Может, и западные санкции, которые были наложены на Бульбарусь и/или Лукашенку- тоже "вы сер"? В третьих, откуда ты знаешь, что эти чуваки, которые бьются с ментами и орут с маааасковским акцентом- не кацапские титуханы? А посему, не надо нам тут вещать про "выбор беларуского народа". Посмотрим, что будет дальше. В ближайшие дни всё будет понятно.
И да.Тихановская- "не проукраиснкая"? Ну так какого ляда я должен переживать за её победу и ты должен от моего имени (в том числе и от моего) вещать, что "украинский нарот поддерживает беларусов"? ПОФИГУ ОТ СЛОВА "ВООБЩЕ".
Та нічого ти не знаєш окрім своїх методичек та "Залатого Дождя". Йди до Дудя, нехай тобі надудить. Вже всім зрозуміло що це народний спротив, лишу таким як ти креблеботам все не зрозуміло.
Білоруси, давіть цього узурпатора, тримайтися разом і будете неперможними!!!
Это ты, чучело, ничего не знаешь, кроме слова "методичка".
"У Англии нет ни постоянных союзников, ни постоянных врагов. У Англии есть только постоянные интересы."
А це тут до чого?
Выбор между Лукашенко и "оппозицией" следует делать исходя из того, кто из них более "пророссийский", учитывая мутность Тихановского и вагнеровскую историю Бацьки.
Еще раз, для кремлевских имбецилов @амафаш и @МаксимкиВаранцьова. Украина должна поддержать народ беларуси, а не Тихоновскую, техинческую фигуру или упыря Лукашенка.

Україна, повинна заявити що не визнає виборів і вважає їх таких що сфальсифіковані в массовому порядку. Також підняти війська і чекати втрогненні в Біларусь з Параші, а це вже відбувається. Бацько вже давно всіх зрадив. Якщо ти бажаєш аби тебе поважали, говорили правду про твою країну, а не розповідали сцикливі тези про "свої інтереси" - то поводь себе так, аби поважати себе. А чи повірять біларуси українцям чи ні, я не знаю, принаймні я знаю що ми йдемо правильним шляхом. І мені насрати на імперськи країни як то Тартарія, Англія ... це все минуле і не відповідає запитам новітньої історії людства. Людям не потрібні царі, їм потрібні нові ідеї та смисли.
Деуцкий сад. "народ"....
Есть РЕАЛЬНАЯ ситуация.
А "вечные революционеры" только под ногами путаются.
Украина ничего никому не должна. Ещё раз. А если и должна, то своим ДРУЗЬЯМ, а не врагам и друзьям врагов.
Забув запитати троляку путінську, про що і кому ми винні.
Україньскій народ з Вами, будьте разом і ці падлюки нічего з вами зробити не зможуть. Поки в Києві їх не почали бити та вбивати у відповідь, мусора вважали себе господарями, а людей за бидло що треба ставити в стойло і вбити не жалко.
в Польше лука не набрал даже 3% голосов , в Варшаве аж три голоса за луку !
мусорам пора идти на больничные , всякое дальше может быть
Серов, заткнися, путлербот.
Бацька дриснув у Турцію.
А ти, суліма, дриснув до юлі під спідницю.
А Юля в буцегарні, так? Продажна Ольга хоч раз сиділа за Україну? За її розвиток, за реформи?
Юля не за Україну сиділа а за здачу інтересів України на пользу х__лу
більше схоже на "тітушок", чим на народні протести
Да там ціла ординська шобла. Лукашенку буда роботи по знищенню агентури Путіна. Зрозумійте там в Білорусії, краще ізолювати сотню проплачених ідіотів Кремля, ніж мати мільйони біженців, як це відбулось в Україні якою керували агенти ФСБ.
так тобою й зараз керують
Судячі як подають хабадники новини, як радо приймають тих хто преховувався в Кремлі. То ви праві на всі 100%
Лукашенко сам агентура Путина.
А Кравчук, парторг Кучма, комсомолець Турчинов, Савченко хіба не агентура, ба навіть Валенса президент Польщі був агентом КДБ.
був агентурою як і Кучма але не переступив черту по здачє незалежності на користь кремля
як шо вірити офіційним даним, то це ті самі 79,7% вийшли висловити свою "вдячність" диктатору за "чесні" вибори?
Все-таки белорусы наши, славяне, а не сцыкливая подпуйловная чухна!
"У Англии нет ни постоянных союзников, ни постоянных врагов. У Англии есть только постоянные интересы."
