Протести відбуваються у різних містах Білорусі, учасників затримують
У Білорусі почалися затримання на акціях протесту проти Олександра Лукашенка і оголошених попередніх результатів виборів президента, згідно з якими чинний президент перемагає. Інтернет там весь день працює із перебоями.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, в Мінську на вулиці вийшли тисячі людей. Їх затримують силовики.
На проспект Переможців прибули п'ять автобусів із омонівцями, які почали розганяти присутніх. Жителі Мінська збираються біля своїх дільниць, щоб після закінчення підрахунку голосів попрямувати до стели "Мінськ – місто-герой".
Безпосередньо біля стели відбуваються сутички між поліцією та протестувальниками. У телеграм-каналі Nexta опубліковано відеозаписи, на яких, імовірно, відображено вибухи світлошумових гранат. Про потерпілих наразі не повідомляється.
Як повідомляє Білоруська служба Радіо Свобода, спонтанні акції протесту відбуваються і в деяких інших містах, зокрема у Бресті, Вітебську, Могильові, Гродні, там затримано від декількох осіб до декількох десятків.
Згідно з офіційними екзит-полами, Лукашенко набирає близько 80 відсотків голосів виборців, а його основна суперниця Світлана Тіхановська - близько 7 відсотків. У телеграм-каналах і твітері публікують фото протоколів із виборчих дільниць у різних містах, які свідчать про перевагу на цих дільницях Тіхановської. Штаб Тіхановської назвав кілька виборчих дільниць у різних районах Мінська, де, згідно з даними офіційних протоколів, їхня кандидатка перемогла з великим відривом.
Учасники акцій протесту вважають, що результати екзит-полу - і перші попередні результати ЦВК Білорусії, згідно з якими Лукашенко лідирує із великим відривом - сфальсифіковані.
Нагадаємо, в неділю, 9 серпня, в Білорусі відбулись президентські вибори. Біля посольства Білорусі в Києві із самого ранку стояла черга з охочих проголосувати. Кілька сотень людей не встигли до закриття дільниці.
Силовики в Минске начали штурм баррикад, которые выстроили на проспекте митингующие. В ту сторону направилась колонна спецтехники, включили водометы, используются светошумовые гранаты.
Силовики в Минске начали штурм баррикад, которые выстроили на проспекте митингующие. В ту сторону направилась колонна спецтехники, включили водометы, используются светошумовые гранаты.
Буде кричати геть таракан і проч. що напишуть у кремлі
В Минске журналиста ранили светошумовой гранатой

- В Барановичах ОМОН отступает против толпы в 8000 человек

- Протестующие в центре Минске начали сооружать баррикады из мусорных баков
В Минске журналиста ранили светошумовой гранатой
- В Барановичах ОМОН отступает против толпы в 8000 человек
- Протестующие в центре Минске начали сооружать баррикады из мусорных баков
Но пока другого выбора нет, с этими Тихановскими Беларусь быстро станет придатком Кремля, теперешняя жизнь ещё покажется беларусам сказкой.
В Барановичах ОМОН отступает против толпы в 8000 человек
В Гродно очень большие проблемы с интернетом. Люди собираются на парковке возле жд вокзала, на ул.Лидской, возле филармонии. Весь центр занят силовиками, перекрыты все дороги в центре. Люди не расходятся.
В Новополоцке стоят щиты. Людей всё равно очень много.
В Бресте отбиваются от ОМОНа!
- МВД проводит экстренное заседание оперативного штаба в связи с протестами
- СВЯТЛОШУМАВАЯ ГРАНАТА ТРАПІЛА Ў ГРУДЗІ ДЭМАНСТРАНТУ РАМАНУ ЗАЙЦАВУ НА ПРАСПЕКЦЕ МАШЭРАВА Ў МІНСКУ, ПЕРАДАЕ КАРЭСПАНДЭНТ НАШАЙ НІВЫ. Яго забрала хуткая дапамога.
- В Минске силовики уже бегают с оружием. Поступают сведения об использовании силовиками резиновых пуль.