16 230 164

Протести відбуваються у різних містах Білорусі, учасників затримують

Протести відбуваються у різних містах Білорусі, учасників затримують

У Білорусі почалися затримання на акціях протесту проти Олександра Лукашенка і оголошених попередніх результатів виборів президента, згідно з якими чинний президент перемагає. Інтернет там весь день працює із перебоями.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, в Мінську на вулиці вийшли тисячі людей. Їх затримують силовики.

На проспект Переможців прибули п'ять автобусів із омонівцями, які почали розганяти присутніх. Жителі Мінська збираються біля своїх дільниць, щоб після закінчення підрахунку голосів попрямувати до стели "Мінськ – місто-герой".

Безпосередньо біля стели відбуваються сутички між поліцією та протестувальниками. У телеграм-каналі Nexta опубліковано відеозаписи, на яких, імовірно, відображено вибухи світлошумових гранат. Про потерпілих наразі не повідомляється.

Дивіться також: Після закінчення виборів незадоволений кинув яйце в будівлю посольства Білорусі в Києві, його затримали. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як повідомляє Білоруська служба Радіо Свобода, спонтанні акції протесту відбуваються і в деяких інших містах, зокрема у Бресті, Вітебську, Могильові, Гродні, там затримано від декількох осіб до декількох десятків.

Згідно з офіційними екзит-полами, Лукашенко набирає близько 80 відсотків голосів виборців, а його основна суперниця Світлана Тіхановська - близько 7 відсотків. У телеграм-каналах і твітері публікують фото протоколів із виборчих дільниць у різних містах, які свідчать про перевагу на цих дільницях Тіхановської. Штаб Тіхановської назвав кілька виборчих дільниць у різних районах Мінська, де, згідно з даними офіційних протоколів, їхня кандидатка перемогла з великим відривом.

Учасники акцій протесту вважають, що результати екзит-полу - і перші попередні результати ЦВК Білорусії, згідно з якими Лукашенко лідирує із великим відривом - сфальсифіковані.

Нагадаємо, в неділю, 9 серпня, в Білорусі відбулись президентські вибори. Біля посольства Білорусі в Києві із самого ранку стояла черга з охочих проголосувати. Кілька сотень людей не встигли до закриття дільниці.

Читайте також: У Білорусі оприлюднено результат екзит-полу на виборах президента: Лукашенко набирає 79,7%

Автор: 

Топ коментарі
+19
https://twitter.com/belteanews Чай з варэннем @belteanews 3 мин

В Жодино ОМОН опустил щиты

В Пинске глава Горисполкома вышел на переговоры

В Жодино ОМОН опустил щиты

В Пинске глава Горисполкома вышел на переговоры

Протесты проходят в разных городах Беларуси, участников задерживают - Цензор.НЕТ 9895
09.08.2020 23:26 Відповісти
+19
Трымаць строй, Літвіны!
Масква не пройдзе!
Зрабіце Княства Літоўскае зноў Вялікім! Жыве Беларусь! Протесты проходят в разных городах Беларуси, участников задерживают - Цензор.НЕТ 8100

Протесты проходят в разных городах Беларуси, участников задерживают - Цензор.НЕТ 6147
09.08.2020 23:40 Відповісти
+16
Вагнерівські снайпери так точно вже там. Гіркін пізніше підтягнеться.
09.08.2020 23:29 Відповісти
да
10.08.2020 01:44 Відповісти
Але якщо вони насправді не хочуть до Росії, то як тоді ця дуже хитра опозиція зможе вести проросійську політику ще більше ніж Лукашенко?
10.08.2020 00:04 Відповісти
та там все кандидаты конкретно закацапленные. они борятся только за подход к пищевой цепочке которая от русни тянется.
10.08.2020 00:08 Відповісти
Тогда получается их тоже снесут. Если народ сейчас победит такое количество армии, то что большее сможет сделать новая власть?
10.08.2020 00:16 Відповісти
И такое может быть. Армии там стянули немерянно.
10.08.2020 00:20 Відповісти
Тепер новий термін "лукашенківська демократія".
09.08.2020 23:53 Відповісти
шо, Кусюк, снова в сраном дєлє..?

Протести відбуваються у різних містах Білорусі, учасників затримують - Цензор.НЕТ 8278
09.08.2020 23:53 Відповісти
Это карма...
У злодейки-судьбы есть чувство юмора!
09.08.2020 23:54 Відповісти
Надеюсь завалят тварь с руками по локоть в крови. Желательно свои
09.08.2020 23:58 Відповісти
https://twitter.com/belteanews

https://twitter.com/belteanews Чай з варэннем https://twitter.com/belteanews @belteanews https://twitter.com/belteanews/status/1292564370652893190 7 мин

Силовики в Минске начали штурм баррикад, которые выстроили на проспекте митингующие. В ту сторону направилась колонна спецтехники, включили водометы, используются светошумовые гранаты.
10.08.2020 00:00 Відповісти
нєєє. в Бєларусі він - майдановець!
Буде кричати геть таракан і проч. що напишуть у кремлі
10.08.2020 01:18 Відповісти
Белорусы дают люлей ОМОНУ похлеще чем украинцы Беркуту! Уже есть куча видео!
09.08.2020 23:57 Відповісти
вреш тывсе. беларусцы народишка сцыкливый.
10.08.2020 00:01 Відповісти
главное что бы был результат как у украинцев.
10.08.2020 00:02 Відповісти
какой результат? при любом исходе они все заруслячены.
10.08.2020 00:05 Відповісти
результат - сделать СВОЙ выбор, не важно кого.
10.08.2020 00:06 Відповісти
шо ти таке п-ш твої бульбаші драпають як щурі!))))
10.08.2020 01:45 Відповісти
В трех городах Белоруссии - Жодино, Лида и Барановичи - силовики отказались подавлять акции протеста. Об этом сообщает https://t.me/new_militarycolumnist/39869 Telegram -канал «Военный обозреватель».
10.08.2020 00:00 Відповісти
Где вы видели, чтобы диктаторы добровольно отдавали влссть, зная, что они преступники, или таракан благородный диктатор, диктаторов уричтожали, или одевали браслеты, в лучшем случае, а бульбашам просто нужна перемена лица, и больше ничего, как детям надо новую игрушку.
10.08.2020 00:00 Відповісти
Мивже маємо новиє літса.
10.08.2020 00:05 Відповісти
бацькі очевидно хана. питання в що це обійдеться білорусам.
10.08.2020 00:04 Відповісти
лукавый еще внуков коленьки будет пристраивать на княжение в болотном улусе
10.08.2020 00:07 Відповісти
В захопленні Білорусі ******.
10.08.2020 00:07 Відповісти
https://twitter.com/belteanews
https://twitter.com/belteanews
https://twitter.com/belteanews


https://twitter.com/belteanews

https://twitter.com/belteanews Чай з варэннем @belteanews 2 мин

В Минске журналиста ранили светошумовой гранатой

В Минске журналиста ранили светошумовой гранатой
10.08.2020 00:07 Відповісти
- Автозак въехал в толпу в Минске намеренно в спины протестующих. Один человек без сознания, в крови. Его пытаются реанимировать медики. Об этом сообщает корреспондент "МБХ медиа"

- В Барановичах ОМОН отступает против толпы в 8000 человек
- Протестующие в центре Минске начали сооружать баррикады из мусорных баков
10.08.2020 00:10 Відповісти
Ради чего срачь подымать? Неужто ради курицы - Тихановской? Это такое же тупое создание как и ЗЕ. Жаль что белорусы тупят как и наши обожатели ЗЕ
10.08.2020 00:10 Відповісти
Там ще треба подивитись чи дійсно там бєларуси дурнею маюцца чи там турісти з мордовії їм майдан імітують
10.08.2020 01:21 Відповісти
Всі ці протести гімна варті бо в Білорусі фактично немає націоналістів є тільки бульбаші- підкацапники що свою мову похерили як наші малороси-хахли.
10.08.2020 00:13 Відповісти
Протести відбуваються у різних містах Білорусі, учасників затримують - Цензор.НЕТ 9019
10.08.2020 00:16 Відповісти
Да никто в Украине этого Лукаша не любит, он ещё тот ватник, но все равно лучше чем явные российские марионетки типа нашего ОПЗЖ или Шария...

Но пока другого выбора нет, с этими Тихановскими Беларусь быстро станет придатком Кремля, теперешняя жизнь ещё покажется беларусам сказкой.
10.08.2020 00:18 Відповісти
Сябри відстоюють власне право на чесні вибори і це іх невідємне право!!!))
10.08.2020 00:29 Відповісти
А вмешательство другой страны в выборы президента это чесные выборы???
10.08.2020 00:34 Відповісти
А до чого тут втручання іншої країни ??? ))
10.08.2020 00:44 Відповісти
Зря бацька на днях принимал ЗЕ. Плохой знак. Спросил бы султана Оманского 🤡
10.08.2020 00:20 Відповісти
Интересный факт которым не воспользоваться грех - В связи с тем что почти все менты с автозаками сейчас находятся в Минске - можно захватывать почти все админ-здания по всем районам в стране без шума и пыли....
10.08.2020 00:25 Відповісти
В Лиде вышло более 2 тысяч человек. В данный момент едет подмога из Ивье, Щучина и Воронова.

В Барановичах ОМОН отступает против толпы в 8000 человек

В Гродно очень большие проблемы с интернетом. Люди собираются на парковке возле жд вокзала, на ул.Лидской, возле филармонии. Весь центр занят силовиками, перекрыты все дороги в центре. Люди не расходятся.

В Новополоцке стоят щиты. Людей всё равно очень много.

В Бресте отбиваются от ОМОНа!
10.08.2020 00:38 Відповісти
Стрим на Дожде ..скидывайте стримы сюда плиз .в рашке победила Тихановская 70% лукашенко 20% интернет в беларуси вырубили
10.08.2020 00:25 Відповісти
Какая программа у Тихановской ?
10.08.2020 00:27 Відповісти
продаться кацапне подороже.
10.08.2020 00:31 Відповісти
До чого тут Тихоновська?? Сябри відстоюють власне право на чесні вибори ,а кого обрати то іх справа !!!)))
10.08.2020 00:31 Відповісти
это что получается, что у них 25 лет были честное, а сейчас стали нечестными?
10.08.2020 00:34 Відповісти
На все свій час!! Колись терпець має урватись !!))
10.08.2020 00:35 Відповісти
А скількі років Україною править олігархат ??))
10.08.2020 00:37 Відповісти
з часів Кучми. Так що в нас ще гірше ніж в них
10.08.2020 01:13 Відповісти
Останні відносно чесні вибори в Україні відбулись в 1994 р., з приходом до влади Кучми розквіла політична корупція, до влади прийшов олігархат !! Кучма , це хрещений батько українського олігархата !!))
10.08.2020 01:33 Відповісти
Програма, це лише купка паперу, з ні до чого не забов"язуючим текстом !!!))
10.08.2020 00:34 Відповісти
Самый главный пункт ее программы - возвращение к Конституции РБ 1994-го года. Это включает в себя возвращение исторических нацсимволов (БЧБ, Пагоня, сапроудны гимн), отмену русского языка как 2-го государственного, ослабление функций Президента (фактически возвращение к парламентско-президентской республике), и т.д.
10.08.2020 00:35 Відповісти
Добре,якщо це так !!))
10.08.2020 00:38 Відповісти
це у Тихановської?
10.08.2020 01:24 Відповісти
да-да, і жир уже поздравіл...

Протести відбуваються у різних містах Білорусі, учасників затримують - Цензор.НЕТ 4808
10.08.2020 01:36 Відповісти
- В Гродно ОМОН требовал от охраны тюрьмы на Кирова, 1 открыть ворота и принять задержанных. Все ЦИП при РОВД переполнены, людей некуда паковать.

- МВД проводит экстренное заседание оперативного штаба в связи с протестами

- СВЯТЛОШУМАВАЯ ГРАНАТА ТРАПІЛА Ў ГРУДЗІ ДЭМАНСТРАНТУ РАМАНУ ЗАЙЦАВУ НА ПРАСПЕКЦЕ МАШЭРАВА Ў МІНСКУ, ПЕРАДАЕ КАРЭСПАНДЭНТ НАШАЙ НІВЫ. Яго забрала хуткая дапамога.

- В Минске силовики уже бегают с оружием. Поступают сведения об использовании силовиками резиновых пуль.
10.08.2020 00:33 Відповісти
мда... тяжкий вибір у білорусів - вибирати між двома сортами кремлівського лайна
10.08.2020 00:37 Відповісти
Хіба в українців не така саме хрєнь ??))
10.08.2020 00:39 Відповісти
1000000%
10.08.2020 01:14 Відповісти
ні. В нас сортів більше!
10.08.2020 01:25 Відповісти
Чого?? Лайна?? Весь істеблішмент України , це єдине Кучмівське кубло гельмінтів-політиканів, які час від часу мімікруючись мігруют з одного кубла до іншого !!))
10.08.2020 01:35 Відповісти
Лукашенко убежал в Турцию
10.08.2020 00:37 Відповісти
Ердоган його дружбан???
10.08.2020 01:14 Відповісти
ну він хоч чаю з полонієм не наллє
10.08.2020 08:26 Відповісти
Ось, що згачить пригріти Орду на грудях.
10.08.2020 06:55 Відповісти
