Протесты проходят в разных городах Беларуси, участников задерживают

В Беларуси начались задержания на акциях протеста против Александра Лукашенко и объявленных предварительных результатов выборов президента, согласно которым действующий президент побеждает. Интернет там весь день работает с перебоями.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, в Минске на улицы вышли тысячи людей. Людей задерживают силовики.

На проспект Победителей прибыли пять автобусов с ОМОНовцами, которые начали разгонять собравшихся. Жители Минска собираются у своих участков, чтобы после окончания подсчета голосов направиться к стеле "Минск город-герой".

У самой стелы происходят столкновения между полицией и протестующими. В телеграм-канале Nexta опубликованы видео, на которых предположительно запечатлены взрывы светошумовых гранат. О пострадавших пока не сообщается.

Как сообщает Белорусская служба Радио Свобода, спонтанные акции протеста проходят и в некоторых других городах - в том числе Бресте, Витебске, Могилеве, Гродно, там задержаны от нескольких человек до нескольких десятков.

Согласно официальным экзитполам, Лукашенко набирает около 80 процентов голосов избирателей, а его основная соперница Светлана Тихановская - около 7 процентов. В телеграм-каналах и твиттере публикуются фото протоколов с избирательных участков в разных городах, которые свидетельствуют о преимуществе на этих участках Тихановской. Штаб Тихановской назвал несколько избирательных участков в разных районах Минска, где, согласно данным официальных протоколов, их кандидат победила с большим отрывом.

Участники акций протеста считают, что результаты экзитпола - и первые предварительные результаты ЦИК Белоруссии, согласно которым Лукашенко лидирует с большим отрывом - сфальсифицированы.

Напомним, в воскресенье, 9 августа, в Беларуси прошли президентские выборы. У посольства Беларуси в Киеве с утра стояла очередь из желающих проголосовать. Несколько сотен человек не успели до закрытия участка.

