Протесты проходят в разных городах Беларуси, участников задерживают
В Беларуси начались задержания на акциях протеста против Александра Лукашенко и объявленных предварительных результатов выборов президента, согласно которым действующий президент побеждает. Интернет там весь день работает с перебоями.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, в Минске на улицы вышли тысячи людей. Людей задерживают силовики.
На проспект Победителей прибыли пять автобусов с ОМОНовцами, которые начали разгонять собравшихся. Жители Минска собираются у своих участков, чтобы после окончания подсчета голосов направиться к стеле "Минск город-герой".
У самой стелы происходят столкновения между полицией и протестующими. В телеграм-канале Nexta опубликованы видео, на которых предположительно запечатлены взрывы светошумовых гранат. О пострадавших пока не сообщается.
Как сообщает Белорусская служба Радио Свобода, спонтанные акции протеста проходят и в некоторых других городах - в том числе Бресте, Витебске, Могилеве, Гродно, там задержаны от нескольких человек до нескольких десятков.
Согласно официальным экзитполам, Лукашенко набирает около 80 процентов голосов избирателей, а его основная соперница Светлана Тихановская - около 7 процентов. В телеграм-каналах и твиттере публикуются фото протоколов с избирательных участков в разных городах, которые свидетельствуют о преимуществе на этих участках Тихановской. Штаб Тихановской назвал несколько избирательных участков в разных районах Минска, где, согласно данным официальных протоколов, их кандидат победила с большим отрывом.
Участники акций протеста считают, что результаты экзитпола - и первые предварительные результаты ЦИК Белоруссии, согласно которым Лукашенко лидирует с большим отрывом - сфальсифицированы.
Напомним, в воскресенье, 9 августа, в Беларуси прошли президентские выборы. У посольства Беларуси в Киеве с утра стояла очередь из желающих проголосовать. Несколько сотен человек не успели до закрытия участка.
Силовики в Минске начали штурм баррикад, которые выстроили на проспекте митингующие. В ту сторону направилась колонна спецтехники, включили водометы, используются светошумовые гранаты.
Буде кричати геть таракан і проч. що напишуть у кремлі
В Минске журналиста ранили светошумовой гранатой
- В Барановичах ОМОН отступает против толпы в 8000 человек
- Протестующие в центре Минске начали сооружать баррикады из мусорных баков
Но пока другого выбора нет, с этими Тихановскими Беларусь быстро станет придатком Кремля, теперешняя жизнь ещё покажется беларусам сказкой.
В Гродно очень большие проблемы с интернетом. Люди собираются на парковке возле жд вокзала, на ул.Лидской, возле филармонии. Весь центр занят силовиками, перекрыты все дороги в центре. Люди не расходятся.
В Новополоцке стоят щиты. Людей всё равно очень много.
В Бресте отбиваются от ОМОНа!
- МВД проводит экстренное заседание оперативного штаба в связи с протестами
- СВЯТЛОШУМАВАЯ ГРАНАТА ТРАПІЛА Ў ГРУДЗІ ДЭМАНСТРАНТУ РАМАНУ ЗАЙЦАВУ НА ПРАСПЕКЦЕ МАШЭРАВА Ў МІНСКУ, ПЕРАДАЕ КАРЭСПАНДЭНТ НАШАЙ НІВЫ. Яго забрала хуткая дапамога.
- В Минске силовики уже бегают с оружием. Поступают сведения об использовании силовиками резиновых пуль.