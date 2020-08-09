РУС
Протесты проходят в разных городах Беларуси, участников задерживают

Протесты проходят в разных городах Беларуси, участников задерживают

В Беларуси начались задержания на акциях протеста против Александра Лукашенко и объявленных предварительных результатов выборов президента, согласно которым действующий президент побеждает. Интернет там весь день работает с перебоями.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, в Минске на улицы вышли тысячи людей. Людей задерживают силовики.

На проспект Победителей прибыли пять автобусов с ОМОНовцами, которые начали разгонять собравшихся. Жители Минска собираются у своих участков, чтобы после окончания подсчета голосов направиться к стеле "Минск город-герой".

У самой стелы происходят столкновения между полицией и протестующими. В телеграм-канале Nexta опубликованы видео, на которых предположительно запечатлены взрывы светошумовых гранат. О пострадавших пока не сообщается.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": После окончания выборов недовольный бросил яйцо в здание посольства Беларуси в Киеве, его задержали. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как сообщает Белорусская служба Радио Свобода, спонтанные акции протеста проходят и в некоторых других городах - в том числе Бресте, Витебске, Могилеве, Гродно, там задержаны от нескольких человек до нескольких десятков.

Согласно официальным экзитполам, Лукашенко набирает около 80 процентов голосов избирателей, а его основная соперница Светлана Тихановская - около 7 процентов. В телеграм-каналах и твиттере публикуются фото протоколов с избирательных участков в разных городах, которые свидетельствуют о преимуществе на этих участках Тихановской. Штаб Тихановской назвал несколько избирательных участков в разных районах Минска, где, согласно данным официальных протоколов, их кандидат победила с большим отрывом.

Участники акций протеста считают, что результаты экзитпола - и первые предварительные результаты ЦИК Белоруссии, согласно которым Лукашенко лидирует с большим отрывом - сфальсифицированы.

Напомним, в воскресенье, 9 августа, в Беларуси прошли президентские выборы. У посольства Беларуси в Киеве с утра стояла очередь из желающих проголосовать. Несколько сотен человек не успели до закрытия участка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Беларуси обнародован результат экзитпола на выборах президента: Лукашенко набирает 79,7%

Беларусь (8022) выборы (24790) Лукашенко Александр (3647) протест (5906) Тихановская Светлана (390)
+19
https://twitter.com/belteanews Чай з варэннем https://twitter.com/belteanews @belteanews https://twitter.com/belteanews/status/1292556759681425408 3 мин

В Жодино ОМОН опустил щиты

В Пинске глава Горисполкома вышел на переговоры

Протесты проходят в разных городах Беларуси, участников задерживают - Цензор.НЕТ 9895
09.08.2020 23:26
+19
Трымаць строй, Літвіны!
Масква не пройдзе!
Зрабіце Княства Літоўскае зноў Вялікім! Жыве Беларусь! Протесты проходят в разных городах Беларуси, участников задерживают - Цензор.НЕТ 8100

Протесты проходят в разных городах Беларуси, участников задерживают - Цензор.НЕТ 6147
09.08.2020 23:40
+16
Вагнерівські снайпери так точно вже там. Гіркін пізніше підтягнеться.
09.08.2020 23:29
да
10.08.2020 01:44
Але якщо вони насправді не хочуть до Росії, то як тоді ця дуже хитра опозиція зможе вести проросійську політику ще більше ніж Лукашенко?
10.08.2020 00:04
та там все кандидаты конкретно закацапленные. они борятся только за подход к пищевой цепочке которая от русни тянется.
10.08.2020 00:08
Тогда получается их тоже снесут. Если народ сейчас победит такое количество армии, то что большее сможет сделать новая власть?
10.08.2020 00:16
И такое может быть. Армии там стянули немерянно.
10.08.2020 00:20
Тепер новий термін "лукашенківська демократія".
09.08.2020 23:53
шо, Кусюк, снова в сраном дєлє..?

Протести відбуваються у різних містах Білорусі, учасників затримують - Цензор.НЕТ 8278
09.08.2020 23:53
Это карма...
У злодейки-судьбы есть чувство юмора!
09.08.2020 23:54
Надеюсь завалят тварь с руками по локоть в крови. Желательно свои
09.08.2020 23:58
https://twitter.com/belteanews

https://twitter.com/belteanews Чай з варэннем https://twitter.com/belteanews @belteanews https://twitter.com/belteanews/status/1292564370652893190 7 мин

Силовики в Минске начали штурм баррикад, которые выстроили на проспекте митингующие. В ту сторону направилась колонна спецтехники, включили водометы, используются светошумовые гранаты.
10.08.2020 00:00
нєєє. в Бєларусі він - майдановець!
Буде кричати геть таракан і проч. що напишуть у кремлі
10.08.2020 01:18
Белорусы дают люлей ОМОНУ похлеще чем украинцы Беркуту! Уже есть куча видео!
09.08.2020 23:57
вреш тывсе. беларусцы народишка сцыкливый.
10.08.2020 00:01
главное что бы был результат как у украинцев.
10.08.2020 00:02
какой результат? при любом исходе они все заруслячены.
10.08.2020 00:05
результат - сделать СВОЙ выбор, не важно кого.
10.08.2020 00:06
шо ти таке п-ш твої бульбаші драпають як щурі!))))
10.08.2020 01:45
В трех городах Белоруссии - Жодино, Лида и Барановичи - силовики отказались подавлять акции протеста. Об этом сообщает https://t.me/new_militarycolumnist/39869 Telegram -канал «Военный обозреватель».
10.08.2020 00:00
Где вы видели, чтобы диктаторы добровольно отдавали влссть, зная, что они преступники, или таракан благородный диктатор, диктаторов уричтожали, или одевали браслеты, в лучшем случае, а бульбашам просто нужна перемена лица, и больше ничего, как детям надо новую игрушку.
10.08.2020 00:00
Мивже маємо новиє літса.
10.08.2020 00:05
бацькі очевидно хана. питання в що це обійдеться білорусам.
10.08.2020 00:04
лукавый еще внуков коленьки будет пристраивать на княжение в болотном улусе
10.08.2020 00:07
В захопленні Білорусі ******.
10.08.2020 00:07
https://twitter.com/belteanews
https://twitter.com/belteanews
https://twitter.com/belteanews


https://twitter.com/belteanews

https://twitter.com/belteanews Чай з варэннем https://twitter.com/belteanews @belteanews https://twitter.com/belteanews/status/1292567643875160064 2 мин

В Минске журналиста ранили светошумовой гранатой
10.08.2020 00:07
- Автозак въехал в толпу в Минске намеренно в спины протестующих. Один человек без сознания, в крови. Его пытаются реанимировать медики. Об этом сообщает корреспондент "МБХ медиа"

- В Барановичах ОМОН отступает против толпы в 8000 человек
- Протестующие в центре Минске начали сооружать баррикады из мусорных баков
10.08.2020 00:10
Ради чего срачь подымать? Неужто ради курицы - Тихановской? Это такое же тупое создание как и ЗЕ. Жаль что белорусы тупят как и наши обожатели ЗЕ
10.08.2020 00:10
Там ще треба подивитись чи дійсно там бєларуси дурнею маюцца чи там турісти з мордовії їм майдан імітують
10.08.2020 01:21
Всі ці протести гімна варті бо в Білорусі фактично немає націоналістів є тільки бульбаші- підкацапники що свою мову похерили як наші малороси-хахли.
10.08.2020 00:13
Протести відбуваються у різних містах Білорусі, учасників затримують - Цензор.НЕТ 9019
10.08.2020 00:16
Да никто в Украине этого Лукаша не любит, он ещё тот ватник, но все равно лучше чем явные российские марионетки типа нашего ОПЗЖ или Шария...

Но пока другого выбора нет, с этими Тихановскими Беларусь быстро станет придатком Кремля, теперешняя жизнь ещё покажется беларусам сказкой.
10.08.2020 00:18
Сябри відстоюють власне право на чесні вибори і це іх невідємне право!!!))
10.08.2020 00:29
А вмешательство другой страны в выборы президента это чесные выборы???
10.08.2020 00:34
А до чого тут втручання іншої країни ??? ))
10.08.2020 00:44
Зря бацька на днях принимал ЗЕ. Плохой знак. Спросил бы султана Оманского 🤡
10.08.2020 00:20
Интересный факт которым не воспользоваться грех - В связи с тем что почти все менты с автозаками сейчас находятся в Минске - можно захватывать почти все админ-здания по всем районам в стране без шума и пыли....
10.08.2020 00:25
В Лиде вышло более 2 тысяч человек. В данный момент едет подмога из Ивье, Щучина и Воронова.

В Барановичах ОМОН отступает против толпы в 8000 человек

В Гродно очень большие проблемы с интернетом. Люди собираются на парковке возле жд вокзала, на ул.Лидской, возле филармонии. Весь центр занят силовиками, перекрыты все дороги в центре. Люди не расходятся.

В Новополоцке стоят щиты. Людей всё равно очень много.

В Бресте отбиваются от ОМОНа!
10.08.2020 00:38
Стрим на Дожде ..скидывайте стримы сюда плиз .в рашке победила Тихановская 70% лукашенко 20% интернет в беларуси вырубили
10.08.2020 00:25
Какая программа у Тихановской ?
10.08.2020 00:27
продаться кацапне подороже.
10.08.2020 00:31
До чого тут Тихоновська?? Сябри відстоюють власне право на чесні вибори ,а кого обрати то іх справа !!!)))
10.08.2020 00:31
это что получается, что у них 25 лет были честное, а сейчас стали нечестными?
10.08.2020 00:34
На все свій час!! Колись терпець має урватись !!))
10.08.2020 00:35
А скількі років Україною править олігархат ??))
10.08.2020 00:37
з часів Кучми. Так що в нас ще гірше ніж в них
10.08.2020 01:13
Останні відносно чесні вибори в Україні відбулись в 1994 р., з приходом до влади Кучми розквіла політична корупція, до влади прийшов олігархат !! Кучма , це хрещений батько українського олігархата !!))
10.08.2020 01:33
Програма, це лише купка паперу, з ні до чого не забов"язуючим текстом !!!))
10.08.2020 00:34
Самый главный пункт ее программы - возвращение к Конституции РБ 1994-го года. Это включает в себя возвращение исторических нацсимволов (БЧБ, Пагоня, сапроудны гимн), отмену русского языка как 2-го государственного, ослабление функций Президента (фактически возвращение к парламентско-президентской республике), и т.д.
10.08.2020 00:35
Добре,якщо це так !!))
10.08.2020 00:38
це у Тихановської?
10.08.2020 01:24
да-да, і жир уже поздравіл...

Протести відбуваються у різних містах Білорусі, учасників затримують - Цензор.НЕТ 4808
10.08.2020 01:36
- В Гродно ОМОН требовал от охраны тюрьмы на Кирова, 1 открыть ворота и принять задержанных. Все ЦИП при РОВД переполнены, людей некуда паковать.

- МВД проводит экстренное заседание оперативного штаба в связи с протестами

- СВЯТЛОШУМАВАЯ ГРАНАТА ТРАПІЛА Ў ГРУДЗІ ДЭМАНСТРАНТУ РАМАНУ ЗАЙЦАВУ НА ПРАСПЕКЦЕ МАШЭРАВА Ў МІНСКУ, ПЕРАДАЕ КАРЭСПАНДЭНТ НАШАЙ НІВЫ. Яго забрала хуткая дапамога.

- В Минске силовики уже бегают с оружием. Поступают сведения об использовании силовиками резиновых пуль.
10.08.2020 00:33
мда... тяжкий вибір у білорусів - вибирати між двома сортами кремлівського лайна
10.08.2020 00:37
Хіба в українців не така саме хрєнь ??))
10.08.2020 00:39
1000000%
10.08.2020 01:14
ні. В нас сортів більше!
10.08.2020 01:25
Чого?? Лайна?? Весь істеблішмент України , це єдине Кучмівське кубло гельмінтів-політиканів, які час від часу мімікруючись мігруют з одного кубла до іншого !!))
10.08.2020 01:35
Лукашенко убежал в Турцию
10.08.2020 00:37
Ердоган його дружбан???
10.08.2020 01:14
ну він хоч чаю з полонієм не наллє
10.08.2020 08:26
Ось, що згачить пригріти Орду на грудях.
10.08.2020 06:55
