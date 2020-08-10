Тихановская призвала белорусских правоохранителей прекратить насилие
На фоне массовых протестов в Беларуси кандидат в президенты государства Светлана Тихановская обратилась к силовикам и своим избирателям.
Свое обращение Тихановская передала через TUT.BY, информирует Цензор.НЕТ. В нем она "попросила милицию и войска помнить о том, что они часть народа".
"Я хочу попросить милицию и войска помнить о том, что они часть народа. И попросить своих избирателей - предотвращайте провокации, не нужно давать повод к применению к вам насилия. Я знаю, что белорусы проснуться завтра уже в новой стране и надеюсь на то, что завтра будут только хорошие новости. Пожалуйста, остановите насилие. Прежде всего, офицеры, я знаю, что вы можете это сделать", - отметила Тихановская.
Напомним, в воскресенье, 9 августа, в Беларуси прошли президентские выборы. После закрытия участков обнародовали данные официального экзитпола. Согласно им, Александр Лукашенко набирает 79,7%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходят протесты.
насправді розчаровує те, що треба пояснювати навіть деяким порохоботам... шо цей протест 100% проект русні...
посмотри на ее футболку на фотке - страна для жизни. тебе это не напоминает наше маленькое зеленое чмо? К кому на коленки побежит популистка, когда будет рушиться экономика? А она будет, доказано Моникой.
Вот и Вагнер подоспели. Приходят сообщения об огнестрельных ранениях белорусских силовиков.
Так-так, а оце вже пішов жир...
Росія, видно, таки не жартом вирішила скидати "бацьку" й готує в Мінську на вибори "свій Майдан", aka "русскую осєнь" - за тим самим сценарієм, що й у нас пробувала, і що описаний ще у Безменова в лос-анжелеській лекції 1983 р.
А "бацька", як виглядає, здаватися не збирається. От і "похристосуються" з Путіним, прости Боже гріх, - чиє яєчко крепше: чиє КГБ кагебіше. а диктатура диктатуріша, - хто з них двох, насправді, "ефективний менеджер"...
Якби це все не от туй-туй за лісом, од Ірпеня чи Ворзеля рукою подати - то можна було б спостерігати за цією битвою двох "уіцраорів" і з щирим теоретичним інтересом, як це робить оглядач New York Times (тільки мені, на відміну від нього, ще й людей жалко...).
Але для нас тут ціна питання - чи відкриє Росія, в результаті білоруських виборів, проти нас другий фронт, уже на Півночі. Тому, боюсь, єдина розумна річ, яку українець може зробити в цій ситуації - це стулити писка й молитися за Білорусь. У найближчі тижні там обіцяє бути холєрно гаряче літо.
"Але для нас тут ціна питання - чи відкриє Росія, в результаті білоруських виборів, проти нас другий фронт, уже на Півночі. Тому, боюсь, єдина розумна річ, яку українець може зробити в цій ситуації - це стулити писка й молитися за Білорусь. У найближчі тижні там обіцяє бути холєрно гаряче літо." основний посил який я почув на соку ще на початку тижня
Применять защиту-шлем, лижние очки, наколенники, щит. От газа-молоко. Отбивать своих. Держать строй. Формировать отряд самооборони, парамедиков. Если пойдет все плохо-коктейли, палки, дубинки, камни, барикади. Не крушить магазини, автомобили и т. п.
Зате є трошки про її суперопозиційного чоловіка :
Олександр Копилів
"10 фактов: Кто такой "оппозиционный блогер" Тихановский?
1. До мая 2019 года Сергей Тихановский никаким блогером не был. От слова вообще. Он писал редкие посты (1-2 публикации в год) во вКонтакте про то, как открыть кофейню, о вреде сахара, и рекламировал свои услуги московского свадебного видеооператора. Абсолютно аполитичен.
2. Постоянно проживает в Москве, с 2005 года. В РФ у него свой бизнес, с 2006 по 2018 снимает свадьбы и ролики на заказ. Ни о какой политике и Беларуси ни слова.
3. В ноябре 2016 встречается с патриархом РПЦ Гундяевым. Тогда же оказывается аккредитованным журналистом российского ТАСС.
4. Путиноид. Поздравляет друзей с наступающим 2017 трогательной картинкой с Путиным. В это время в Украине Путин проводит эскалацию войны в районе Дебальцево и Авдеевки.
А 23 февраля на фоне российской оккупации Сергей Тихановский публикует не менее трогательное поздравление с "праздником Защитника Отечества".
5. В ноябре 2016 он с матерью посещает Париж. В биографии якобы "его жены" Светланы Тихановской этот факт упоминается как их совместная семейная поездка. Фото с матерью в Париже Тихановский публикует. Подпись "Свозил маму в Париж". Фотографий с "женой" вообще нет.
6. Ни на одной фотографии Тихановский не запечатлен с обручальным кольцом. В том числе и на фотографии в Париже с матерью отчетливо видно, что кольца нет. Упоминания о жене, семье или детях нигде в его постах нет. Нет никаких общих фотографий со "Светланой Тихановской". Официальная их легенда утверждает, что в браке они якобы с 2005 года, и имеют общих детей.
7. Обручальное кольцо на руке Тихановского появляется только в марте 2019 года.
8. Во френдах никакой "Светланы Тихановской" у него нет. У самой "Светланы Тихановской" во вКонтакте всего одна запись. Страницу в Фейсбуке она завела месяц назад. Типично для переводчицы?
9. "Оппозиционным блогером" он резко становится в мае 2019 года. В аккурат после конфликта Лукашенко с Кремлем. Тихановский вдруг вспомнил о Беларуси и политизировался. Публикации и видеоролики, в которых играет роль непримиримого врага Лукашенко и гражданского активиста начинают выходить как по графику. Как он сам говорит, "по три ролика в день". Дизайн до боли напоминает видеопродукцию Навального. С Навальным еще и офисы в Москве оказались рядом.
10. В команде Тихановского работал кремлевский политтехнолог Виталий Шкляров. Тот самый, который делал предвыборные кампании Меркель, Собчак и Гудкову.
Собственно, после всего этого остается один вопрос. Откуда взялась "Светлана Тихановская" и какая у нее настоящая фамилия."
Краще вже "Солт" з Джолі .Там хоч динаміка потужна й сценарій міцніший.
Фішка Тихановської в чомусь схожа на політтехнології перемоги Зєлєнского (не здивуюсь,якщо теж виявиться тупим "ніхто",що лише .озвучує тексти сценаристів).
В своё время "верный" пилот режима тоже приземлил Чеушеску куда попросили. Дальнейшею судьбу диктатора все знают. Лука, вспомни про этот исторический факт и возможно, тебя просто посадят, а то могут и закопать в костюме картошки.
Тихановский конечно не патриот Украины. Но это еще не делает его агентом Кремля в Беларуси.
Третью выдадут завтра?