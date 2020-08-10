Тихановская призвала белорусских правоохранителей прекратить насилие

На фоне массовых протестов в Беларуси кандидат в президенты государства Светлана Тихановская обратилась к силовикам и своим избирателям.

Свое обращение Тихановская передала через TUT.BY, информирует Цензор.НЕТ. В нем она "попросила милицию и войска помнить о том, что они часть народа".

"Я хочу попросить милицию и войска помнить о том, что они часть народа. И попросить своих избирателей - предотвращайте провокации, не нужно давать повод к применению к вам насилия. Я знаю, что белорусы проснуться завтра уже в новой стране и надеюсь на то, что завтра будут только хорошие новости. Пожалуйста, остановите насилие. Прежде всего, офицеры, я знаю, что вы можете это сделать", - отметила Тихановская.

Напомним, в воскресенье, 9 августа, в Беларуси прошли президентские выборы. После закрытия участков обнародовали данные официального экзитпола. Согласно им, Александр Лукашенко набирает 79,7%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходят протесты.