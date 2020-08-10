РУС
Тихановская призвала белорусских правоохранителей прекратить насилие

На фоне массовых протестов в Беларуси кандидат в президенты государства Светлана Тихановская обратилась к силовикам и своим избирателям.

Свое обращение Тихановская передала через TUT.BY, информирует Цензор.НЕТ. В нем она "попросила милицию и войска помнить о том, что они часть народа".

"Я хочу попросить милицию и войска помнить о том, что они часть народа. И попросить своих избирателей - предотвращайте провокации, не нужно давать повод к применению к вам насилия. Я знаю, что белорусы проснуться завтра уже в новой стране и надеюсь на то, что завтра будут только хорошие новости. Пожалуйста, остановите насилие. Прежде всего, офицеры, я знаю, что вы можете это сделать", - отметила Тихановская.

Напомним, в воскресенье, 9 августа, в Беларуси прошли президентские выборы. После закрытия участков обнародовали данные официального экзитпола. Согласно им, Александр Лукашенко набирает 79,7%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходят протесты.

Беларусь (8023) протест (5906) Тихановская Светлана (390)
+9
...ну у нас клоуна пропихнули, в Минске домохозяйку.
10.08.2020 01:40 Ответить
+7
стоп-машина паравоз, нє тудой заєхал...

https://twitter.com/Joker__UA
https://twitter.com/Joker__UA

Joker_3rd_attempt

@Joker__UA

·https://twitter.com/Joker__UA/status/1292587324623159296 9 мин

насправді розчаровує те, що треба пояснювати навіть деяким порохоботам... шо цей протест 100% проект русні...

Тихановская призвала белорусских правоохранителей прекратить насилие - Цензор.НЕТ 1437
10.08.2020 01:33 Ответить
+7
Що таке російські ахвіцери, українці узнали в Іловайському коридорі.
10.08.2020 01:33 Ответить
браться за оружие и гнать гэбню из Беларуси , чтобы защитить свою победу , никаких переговоров и уговоров , только грубая сила !
10.08.2020 01:32 Ответить
Поджигайте уже автозак, бо я спать хочу.
10.08.2020 01:46 Ответить
В районе белой вежи люди схлестнулись с омоном, омон на земле, люди вооружились щитами, палками и шлемами.
10.08.2020 01:48 Ответить
стоп-машина паравоз, нє тудой заєхал...

https://twitter.com/Joker__UA
https://twitter.com/Joker__UA

Joker_3rd_attempt

@Joker__UA

·https://twitter.com/Joker__UA/status/1292587324623159296 9 мин

насправді розчаровує те, що треба пояснювати навіть деяким порохоботам... шо цей протест 100% проект русні...

Тихановская призвала белорусских правоохранителей прекратить насилие - Цензор.НЕТ 1437
10.08.2020 01:33 Ответить
Типу, «Ну раз Жирік против Лукашенка, то надо защищать Лукашенка !
10.08.2020 01:35 Ответить
Да. Я это уже где-то слышал. Типо если Шарий обсирает Рабиновича, значит Рабинович патриот.
10.08.2020 01:38 Ответить
справа в тому що москалі не такі недолугі як хохли і не дозволять всяким пітушаріям ввести себе в оману...проголосують за україноненависника зажидя хоч пітушарій яйце знесе обсираючи зажидя
10.08.2020 01:42 Ответить
Ну да : Шарий известный антисемит -- видишь ли ему не нравицо, шо лидер "Лехайма" лижет дупу ***** не слева на право (как все другие ватники) , а на ивритский манер -- справа налево !
показать весь комментарий
10.08.2020 01:47 Ответить
10.08.2020 01:48 Ответить
Алло, петики! Шарий не обсирает Рабе!
10.08.2020 02:23 Ответить
Жириновский - агент КГБ , уже очень давно . Он это даже не особо скрывает .
показать весь комментарий
10.08.2020 01:41 Ответить
А все остальные Госдуровцы - типа не гэбня ... Другие партии на госдеп работают и вот токо Жир - на ГБ !
10.08.2020 01:49 Ответить
Типу,останім кандидатом в президенти,якого підтримував Жирік,був Зєлєнскій...
10.08.2020 01:45 Ответить
А ты действительно думаешь, что Жириновский вдруг стал демократ? типа, за справедливость? Серьезно?

посмотри на ее футболку на фотке - страна для жизни. тебе это не напоминает наше маленькое зеленое чмо? К кому на коленки побежит популистка, когда будет рушиться экономика? А она будет, доказано Моникой.
10.08.2020 01:49 Ответить
У этой теории есть один недостаток. В ней подразумевается, что тысячи протестующих просто тупые роботы.
10.08.2020 01:39 Ответить
В Україні міліони виявились взагалі морськими огірками ,не те що ідіотами та вибрали малороського клоуна в президенти.
10.08.2020 01:44 Ответить
Ну было ж, что 73 процента оказались тупыми дебилами.
10.08.2020 01:45 Ответить
Вы очень сильно переоцениваете свои умственные способности.
10.08.2020 01:46 Ответить
Судя по тому, кто сейчас в жопе, мои умственные способности в полном порядке. 😁
10.08.2020 01:50 Ответить
У вас ум в жопе? Сочувствую.
10.08.2020 01:52 Ответить
Себе посочувствуй, нищеброд малоросийский.
10.08.2020 01:54 Ответить
О. Еще один богатый выезжант. Что, как только границу пересек, умным стал?
10.08.2020 01:59 Ответить
Так бывает, малыш. Кто-то режет сам себе яйца, а кто-то на этом зарабатывает.

Я через неделю вернусь, а потом опять поеду, когда и куда захочу, а ты так и будешь торчать в жопе. 😁 Такая у вас судьба.
10.08.2020 02:08 Ответить
Я угораю, как распирает жлобов от того, что ему удалось куда-то поехать. Ну ты и дикий нищеброд. Ничего, поездишь, и это со временем пройдет.
10.08.2020 02:10 Ответить
Достойный ответ гордого неудачника.
Кури в сторонке дальше, малыш, и помогай большим дядям пилить бабло.
10.08.2020 02:15 Ответить
Типичный петик, любящий Украину издалека.
10.08.2020 02:26 Ответить
Эьо ты мне, отрыжка ЗЕленая?
Я после 14-го приеду из отпуска и буду дальше вас, дебилов окучиваиь.

Цуко, итить вы, рагули ватные, ограниченные...

Не. Я понимаю, шо твоя дырявая любовь, сидя ровно на жопе в своем Мухосранске подальше от Майданов и войны - это самая правильная и крепкая любовь к Родине.
10.08.2020 10:38 Ответить
за битого - двох небитих...

Тихановская призвала белорусских правоохранителей прекратить насилие - Цензор.НЕТ 7537
10.08.2020 01:45 Ответить
ЗЕ 2.
10.08.2020 01:35 Ответить
2014 год через 6 лет пришёл в Беларусь, скоро и к ***** *********** на паРашу пожалует🤣
10.08.2020 01:36 Ответить
хм.. так признай свое поражение и протесты прекратятся !? а так этот твой высер только подливает масла в огонь....тю, та я забыл - ты ведь идешь по сценарию кремля и импровизация во имя Народа Беларуси чтобы не было жертв исключена полностью..пАнятно
10.08.2020 01:37 Ответить
https://twitter.com/alexxbezz
https://twitter.com/alexxbezz
https://twitter.com/alexxbezz


https://twitter.com/alexxbezz
https://twitter.com/alexxbezz

alexxbezz

@alexxbezz

·https://twitter.com/alexxbezz/status/1292581383215423489

Вот и Вагнер подоспели. Приходят сообщения об огнестрельных ранениях белорусских силовиков.
10.08.2020 01:44 Ответить
Тихановская призвала белорусских правоохранителей прекратить насилие - Цензор.НЕТ 9962
10.08.2020 01:46 Ответить
іщо раз, блд

https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/?hc_ref=ARQdZcGafLrnZmtHlMIwInD1y_dSnf-Aonpf_fHBSV2VHLw8iWJibN0g2aPegWgrgUI&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.********************************************************************-t0otfJHNAsvA4Klt-TJC7iTZOV-XMXyqeRjlQNv3GRh8N_ytka1cjYpfpkeehwghTGphoDtyuHID_NC_XoWzHTtpdHGvRXsyG_RVWOsaKdMHpEM3_gAlz9ivbZkruuTmdqBGEmOQh2b9L0TCJsLprIA49MNNl3L4Vp96zZDv08d8g_t8RgetNnzBuHVe4HhTHCyEEm_ISvNDTjaXg7X2J_o9cR9J1XWDw3-N8KbpB82QvKfmF6Rvx-NkE44x1W8rudRxx_SwdcmAg&__tn__=kC-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/10158637419663953?__xts__%5B0%5D=68.********************************************************************-t0otfJHNAsvA4Klt-TJC7iTZOV-XMXyqeRjlQNv3GRh8N_ytka1cjYpfpkeehwghTGphoDtyuHID_NC_XoWzHTtpdHGvRXsyG_RVWOsaKdMHpEM3_gAlz9ivbZkruuTmdqBGEmOQh2b9L0TCJsLprIA49MNNl3L4Vp96zZDv08d8g_t8RgetNnzBuHVe4HhTHCyEEm_ISvNDTjaXg7X2J_o9cR9J1XWDw3-N8KbpB82QvKfmF6Rvx-NkE44x1W8rudRxx_SwdcmAg&__tn__=-R 29 июля в 08:04 · https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream#

Так-так, а оце вже пішов жир...
Росія, видно, таки не жартом вирішила скидати "бацьку" й готує в Мінську на вибори "свій Майдан", aka "русскую осєнь" - за тим самим сценарієм, що й у нас пробувала, і що описаний ще у Безменова в лос-анжелеській лекції 1983 р.
А "бацька", як виглядає, здаватися не збирається. От і "похристосуються" з Путіним, прости Боже гріх, - чиє яєчко крепше: чиє КГБ кагебіше. а диктатура диктатуріша, - хто з них двох, насправді, "ефективний менеджер"...
Якби це все не от туй-туй за лісом, од Ірпеня чи Ворзеля рукою подати - то можна було б спостерігати за цією битвою двох "уіцраорів" і з щирим теоретичним інтересом, як це робить оглядач New York Times (тільки мені, на відміну від нього, ще й людей жалко...).
Але для нас тут ціна питання - чи відкриє Росія, в результаті білоруських виборів, проти нас другий фронт, уже на Півночі. Тому, боюсь, єдина розумна річ, яку українець може зробити в цій ситуації - це стулити писка й молитися за Білорусь. У найближчі тижні там обіцяє бути холєрно гаряче літо.
10.08.2020 01:39 Ответить
ставлю 100000 лайків

"Але для нас тут ціна питання - чи відкриє Росія, в результаті білоруських виборів, проти нас другий фронт, уже на Півночі. Тому, боюсь, єдина розумна річ, яку українець може зробити в цій ситуації - це стулити писка й молитися за Білорусь. У найближчі тижні там обіцяє бути холєрно гаряче літо." основний посил який я почув на соку ще на початку тижня
10.08.2020 01:44 Ответить
отож за флайрадаром стежити - і злітні смуги заблокувати автівками теж не завадило б...

https://twitter.com/Igor42957491

https://twitter.com/Igor42957491 Igor https://twitter.com/Igor42957491 @Igor42957491 https://twitter.com/Igor42957491/status/1292591526162432005 6 мин

Применять защиту-шлем, лижние очки, наколенники, щит. От газа-молоко. Отбивать своих. Держать строй. Формировать отряд самооборони, парамедиков. Если пойдет все плохо-коктейли, палки, дубинки, камни, барикади. Не крушить магазини, автомобили и т. п.
10.08.2020 01:48 Ответить
...ну у нас клоуна пропихнули, в Минске домохозяйку.
10.08.2020 01:40 Ответить
Крембль дуже ******** впіхнути **********.
10.08.2020 01:46 Ответить
Причому ніхто особливо не запитується про минуле. Звідки кошти ? Яка політична позиція ?
Зате є трошки про її суперопозиційного чоловіка :

Олександр Копилів
"10 фактов: Кто такой "оппозиционный блогер" Тихановский?
1. До мая 2019 года Сергей Тихановский никаким блогером не был. От слова вообще. Он писал редкие посты (1-2 публикации в год) во вКонтакте про то, как открыть кофейню, о вреде сахара, и рекламировал свои услуги московского свадебного видеооператора. Абсолютно аполитичен.
2. Постоянно проживает в Москве, с 2005 года. В РФ у него свой бизнес, с 2006 по 2018 снимает свадьбы и ролики на заказ. Ни о какой политике и Беларуси ни слова.
3. В ноябре 2016 встречается с патриархом РПЦ Гундяевым. Тогда же оказывается аккредитованным журналистом российского ТАСС.
4. Путиноид. Поздравляет друзей с наступающим 2017 трогательной картинкой с Путиным. В это время в Украине Путин проводит эскалацию войны в районе Дебальцево и Авдеевки.
А 23 февраля на фоне российской оккупации Сергей Тихановский публикует не менее трогательное поздравление с "праздником Защитника Отечества".
5. В ноябре 2016 он с матерью посещает Париж. В биографии якобы "его жены" Светланы Тихановской этот факт упоминается как их совместная семейная поездка. Фото с матерью в Париже Тихановский публикует. Подпись "Свозил маму в Париж". Фотографий с "женой" вообще нет.
6. Ни на одной фотографии Тихановский не запечатлен с обручальным кольцом. В том числе и на фотографии в Париже с матерью отчетливо видно, что кольца нет. Упоминания о жене, семье или детях нигде в его постах нет. Нет никаких общих фотографий со "Светланой Тихановской". Официальная их легенда утверждает, что в браке они якобы с 2005 года, и имеют общих детей.
7. Обручальное кольцо на руке Тихановского появляется только в марте 2019 года.
8. Во френдах никакой "Светланы Тихановской" у него нет. У самой "Светланы Тихановской" во вКонтакте всего одна запись. Страницу в Фейсбуке она завела месяц назад. Типично для переводчицы?
9. "Оппозиционным блогером" он резко становится в мае 2019 года. В аккурат после конфликта Лукашенко с Кремлем. Тихановский вдруг вспомнил о Беларуси и политизировался. Публикации и видеоролики, в которых играет роль непримиримого врага Лукашенко и гражданского активиста начинают выходить как по графику. Как он сам говорит, "по три ролика в день". Дизайн до боли напоминает видеопродукцию Навального. С Навальным еще и офисы в Москве оказались рядом.
10. В команде Тихановского работал кремлевский политтехнолог Виталий Шкляров. Тот самый, который делал предвыборные кампании Меркель, Собчак и Гудкову.
Собственно, после всего этого остается один вопрос. Откуда взялась "Светлана Тихановская" и какая у нее настоящая фамилия."
10.08.2020 01:52 Ответить
Ви фільм «Красный воробей» дивились?
10.08.2020 01:58 Ответить
Звичайно.Знято нібито за книгою оперативника ЦРУ, але кліше залишились з семидесятих.Шлак.
Краще вже "Солт" з Джолі .Там хоч динаміка потужна й сценарій міцніший.
Фішка Тихановської в чомусь схожа на політтехнології перемоги Зєлєнского (не здивуюсь,якщо теж виявиться тупим "ніхто",що лише .озвучує тексти сценаристів).
10.08.2020 05:58 Ответить
Если все так - то нам ******. Придется войска еще и с северозапада размещать, плюс торговля с Беларусью накроется
10.08.2020 02:09 Ответить
Вот именно! Так на кого работают петики, топящие за Тихановскую?
10.08.2020 02:29 Ответить
Твой лечащий врач, гораздо лучше ответит на твой вопрос, но не удивляйся, если для ответа ему понадобится сделать тебе укол
10.08.2020 02:36 Ответить
Как раз пропихнули выскочку-торгаша. Клоуна выбрали
10.08.2020 08:26 Ответить
Правильное и нужное обращение!
В своё время "верный" пилот режима тоже приземлил Чеушеску куда попросили. Дальнейшею судьбу диктатора все знают. Лука, вспомни про этот исторический факт и возможно, тебя просто посадят, а то могут и закопать в костюме картошки.
10.08.2020 01:45 Ответить
Лукашенко конечно доброго слова не стоит, Узурпатор власти. Старый совковый маразматик. Убийца, с руками по локоть в крови. Вор. Коррупционер. Лжец. Демагог. Политическое ничтожество. Враг народа в самом буквальном смысле. Предатель своей страны, своего народа .....Но жалко, что из-за безысходности, люди вынуждены были голосовать за эту курицу,.
10.08.2020 01:46 Ответить
А шо делать когда остальные по камерам или в земле. Отчаяние. Тем паче она говорит шо сама подаст в отставку ради честных перевыборов.
10.08.2020 01:51 Ответить
Обещать - не значит жениться. Кто ей поверит?
10.08.2020 02:31 Ответить
Аякже.Спочатку повалимо диктатора,а там..... А що там,далі ? Х.з....
10.08.2020 06:00 Ответить
Твой членограй до выборов тоже много чего вам обещал.
10.08.2020 10:44 Ответить
Когда там по сценарию путенввиди?
10.08.2020 01:46 Ответить
Скорее всего, дефлорация будет носить экономический характер. Короче - вы#бут финансово
10.08.2020 01:53 Ответить
Лукашенко и его мусорне ******, после кровопролития побегут к ***** на паРашу.
10.08.2020 01:47 Ответить
Дедушка ***** из КНИГИ ДОБРЫХ ДЕЛ исполнит ее желание и эта ватница и ее мужичек-крымнашист проснутся в новой стране... в стране под названием Россия Тихановская призвала белорусских правоохранителей прекратить насилие - Цензор.НЕТ 7099
10.08.2020 01:47 Ответить
Кстати то, что боты тяжело работают на всех ветках, распространяю эту одну картинку, наводит на определенные мысли.
10.08.2020 01:51 Ответить
Загляни на сайт МИРОТВОРЦА.... Эта крымнашистская падаль, ТРАХАНОВСКИЙ есть там, за незаконное посещение Крыма.... Лукашенко хотябы никогда не был в Крыму....
10.08.2020 01:54 Ответить
За то Лукашенко 100 раз лобызался с Путиным.
Тихановский конечно не патриот Украины. Но это еще не делает его агентом Кремля в Беларуси.
10.08.2020 01:56 Ответить
Диктатор диктатору рознь... Лукашенко будет бадатся с ******... А эта крымнашистская падаль сдаст Беларусь ***** на второй день.... Как бы не пришлось Варшаве, Киеву и Вильнюсу делать из твоей Беларуси большой МИНСКИЙ КОТЕЛ и делить на зоны безопасности, как ТУРКИ сделали в Сирии.....
10.08.2020 02:04 Ответить
Бодания Лукашенка с ****** -- это спор двух подельников: а че эт ты мне так дорого продаеш, мы же друганы, сделай мне скидку.
10.08.2020 02:06 Ответить
Диктатор без власти уже не диктатор.... Поэтому Лука будет бадаться.... А эта домохозяйка, может снова уснуть и проснутся даже не в стране.... а в ЦЕНТРАЛЬНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ РФ.....
10.08.2020 02:12 Ответить
Да и картинку вторую ты забыл. Давай.
Третью выдадут завтра?
10.08.2020 01:56 Ответить
А на какие мысли тебя наводит сайт МИРОТВОРЦА?
10.08.2020 01:55 Ответить
То что ты не единственный бот?
10.08.2020 01:55 Ответить
Стабильность бульбафюрера закончилась кровью, следующая на очереди паРаша.
10.08.2020 01:49 Ответить
Дивно, чому наші зелені вівці не стають на захист цієї вівці? Вдень була лише одна, сама упорота ТЛ, дермократка та реЗЕлюціонерка - Татьяна Лайф. Ольгіно чекає нові методички, а в наших довбоЗЕбів когнітивний дисонанс.
10.08.2020 01:51 Ответить
Зато у петиков все ясно - за Тихановскую, рашистскую "консерву"!
10.08.2020 02:33 Ответить
навный пост, им насрать у них типа приказ мачить вас. Интересно, позовет Путина помогать?
10.08.2020 02:32 Ответить
 
 