Протестующие начали расходиться из центра Минска
В Минске волна массовых протестов пошла на спад. Практически стихли взрывы гранат и автомобильные гудки.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом сообщают СМИ Беларуси.
Ситуация стабилизировалась к 4:00 по Киеву. В центре города не осталось больших групп протестующих, автомобильное движение частично восстановлено.
До этого силовики оттеснили большую часть протестующих с проспекта Машерова.
Спустя время участники акций разбились на маленькие группы и рассредоточились по городу.
В то же время в соцсетях призывают людей снова выходить на протест.
Напомним, в воскресенье, 9 августа, в Беларуси прошли президентские выборы. После закрытия участков обнародовали данные официального экзитпола. Согласно им, Александр Лукашенко набирает 79,7%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходят протесты.
