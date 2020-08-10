Протестующие начали расходиться из центра Минска

В Минске волна массовых протестов пошла на спад. Практически стихли взрывы гранат и автомобильные гудки.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом сообщают СМИ Беларуси.

Ситуация стабилизировалась к 4:00 по Киеву. В центре города не осталось больших групп протестующих, автомобильное движение частично восстановлено.

До этого силовики оттеснили большую часть протестующих с проспекта Машерова.

Спустя время участники акций разбились на маленькие группы и рассредоточились по городу.

В то же время в соцсетях призывают людей снова выходить на протест.

Напомним, в воскресенье, 9 августа, в Беларуси прошли президентские выборы. После закрытия участков обнародовали данные официального экзитпола. Согласно им, Александр Лукашенко набирает 79,7%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходят протесты.

