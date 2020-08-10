РУС
Протестующие начали расходиться из центра Минска

Протестующие начали расходиться из центра Минска

В Минске волна массовых протестов пошла на спад. Практически стихли взрывы гранат и автомобильные гудки.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом сообщают СМИ Беларуси.

Ситуация стабилизировалась к 4:00 по Киеву. В центре города не осталось больших групп протестующих, автомобильное движение частично восстановлено.

До этого силовики оттеснили большую часть протестующих с проспекта Машерова.

Спустя время участники акций разбились на маленькие группы и рассредоточились по городу.

В то же время в соцсетях призывают людей снова выходить на протест.

Напомним, в воскресенье, 9 августа, в Беларуси прошли президентские выборы. После закрытия участков обнародовали данные официального экзитпола. Согласно им, Александр Лукашенко набирает 79,7%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходят протесты.

Также читайте: Самолет семьи Лукашенко улетел из Минска в Турцию

Автор: 

+18
Понятно,что Лука не прав,понятно,что люди хотели "новых литц" Но уж больно мутная "апазіція"уши которой торчат из Кремля...Вообще я не вижу каких либо перемен для белорусов с этими выборами...
10.08.2020 06:49 Ответить
+15
Вирішили якось учені перевірить менталітет представників трьох "братніх" народів: росіян, українців і білорусів... Придумали тест. Кажуть їм : "Вам треба зайти в темну кімнату, знайти в ній табурет, і сісти на нього...".
Першим пішов росіянин. Зайшов, намацав табурет, усівся. А в сидінні - цвях гострий!... Наколовся. Схопився на ноги, з матюками, і розбив табурет об стіну...
Заходить українець. Намацав табурет. Провів рукою по сидінню. Намацав цвях. Розхилитав йоро, витіг, поклав у кишеню - "В господарстві згодиться...". Сів... "Тепер порядок...".
Заходить білорус. Намацав табурет. Сів. Наколовся. Піднявся... Почухав потилицю: "А, можа, так і трєба?...". Сів...
10.08.2020 06:49 Ответить
+15
Бацька всем надоел, однако он сейчас сопротивляется *****, а все остальные кандидаты - пророссийские.
Для Украины лучше, если останется бацька.
Не успеем оглянуться, как ***** нацелит на нас ракеты и со стороны Беларуси
10.08.2020 06:53 Ответить
Бяларусь, як стигла груша, падає сама у мішок з надписом: паРаша. Мені цікаво, якими кулями будуть пуляти по протестувальниках російські "миротворчики"?
10.08.2020 06:23 Ответить
Але винуватий у цьому все одно Бацька. Його правління, що затягнулось на два покоління, в демократичному світі існувати не може. Люди виходять не за Росію, а за демократичні вибори. Але під боком у росіян посади якесь молоде деревце - воно не проживе і дня. Ну тиждень. Затопчуть. Це доля. ПаРаша настирливо хоче приєднати до себе Білорусь і Україну. Перед своєю загибелю. Щоб піти у Пекло у компанії
10.08.2020 06:43 Ответить
Да ладно - выходит при Бацьке белорусу легче выжить, чем украинцу при Порошенке.
Кто-то тут за декомунизацию, но из истории и науки Энгельса с Ницше не выкинешь!
Революция возможна когда низа не могут жить по-старому, а верха - править. Остальное - мятежи и бунты с переменным успехом, о чем и говорит опыт двух Майданов, декабристов и февральской революции. После революции должны быть коренные перемены в обществе, конституции, основах власти и общественных классах. Иначе это не революция, а дворцовый переворот на телевидении с картинкой - один канал победил второй, а массовка утерла кровавые сопли и пошла на работу за хлебушком ...
10.08.2020 07:55 Ответить
Не хотів тобі відповідати, але вимушен. І відповідь тобі буде отака:
- Україна не твоя Росія, Сєрьога
10.08.2020 08:21 Ответить
Абшибочка! Украина моя Родина и другой нет. Насчет языка, то факать я хотел тех, кто мне будет говорить как мне говорить, шо мне говорить и когда мне говорить на каком языке - я хлопец вольный!
А Юлька назначила у нас в Полтаве председателем осередка Батькивщины, без выборов, царским указом, вора и прохиндея, который Батькивщину уже раз предал, а теперь объединяет свою фракцию БПП с вновь дарованной ему фракцией Батькивщина шоб снова попробать стать мэром т дограбить недограбленное и защитить наворованное.
Чертовка Юля кроется в деталях!
Похоже ваша родинв - страна Дураков, которая правится чертями и чертовками на всех континентах земли! Убогие умом всех стран соединяйтесь! Не вижу разницы между тобой и фанатом Жириновского в каком нибудь Задрюпинске...
10.08.2020 08:45 Ответить
Ты зебил "вольный" и этим все сказано. У вас во всем и всегда будет только Порошенко виноват а еще убогими всех называешь. На себя посмотри.
10.08.2020 09:30 Ответить
Да ты тоже похоже как родился как дерево так и умрешь баобабом...
Где ты у меня прочитал, шо виноват только Порошенко, а Зеленский с Юлькой лучше?
Баранам и Ющенко - президент!
10.08.2020 10:14 Ответить
А бодро пишет наш Глюкарий!
Накал уже есть, ворсинки ваты топорщатся на глазах. Правда смысла нет, но какая разница?
Как нас учил товарищ Энгельс?
"Внимание народных масс привлекает крик, даже если слов не розобрать!"
ПСС 72-348.
10.08.2020 10:19 Ответить
Цензор, красавцы, работали всю ночь. Спасибо
10.08.2020 06:27 Ответить
Профі
10.08.2020 06:46 Ответить
Ага, перепечатывают новости с других сайтов не покладая рук!
Никогда не замечали, что в 90% статей цензора "С сылкой на...."
10.08.2020 09:37 Ответить
Затишье перед второй волной.
10.08.2020 06:29 Ответить
вже понеділок, картоплю копати треба...ще біля цик постоять, може...а та за кілька днів донесе результат і він буде не 99,9, але не 51 на 49
по лінії гродно, пружани, кобрин, пінськ, мозир, гомель межа і трохи надовше затягнеться, там потомки " волинських колоністів з минулого"...ще новополоцьк, якщо нафти давно не було
10.08.2020 06:45 Ответить
Нет. Не отдадут свой выбор просто так. Все только начинается
10.08.2020 06:48 Ответить
хто саме не віддасть? ...цвк не буде підробляти результатів...шини палити не будуть, літо водомети можна використовувати....
південніше вище вказаної лінії завжди результати відрізняються...туди на південне полісся перевезуть омон з півночі, вітебська, могильова...
а колю, канєшно, треба буде кудись прилаштовувати...ким чен ина з нього не вийде
10.08.2020 07:02 Ответить
Не, барану нужны ворота перед ним, а бунтарю - полицейский щит! Речка бурная, пока она зажата со всех сторон - когда перед ней необъятная равнина она превращается в болото.
Усьо - Бацька умнее Януковича!
10.08.2020 07:58 Ответить
Да Лука не янек вдохновить так на протесты не может. Масло в огонь подливать хорошо когда есть чему гореть, а само масло быстро выгорает. Посмотрим что это было.
10.08.2020 06:30 Ответить
Не вижу отличия в тех кто захватил Крым и Донбасс,с помощью ПСЕВДОВЫБОРОВ и Лукашенко,захватившего Беларусь,ПЕРЕПИСАВ ВЫБОРЫ.. Одна школа, один почеркПротестующие начали расходиться из центра Минска - Цензор.НЕТ 2751
10.08.2020 06:36 Ответить
Такі мемчики-теж прийомчик рос. пропаганди. Можна переставити цифри місцями,адже Тихановській теж намалювали,скільки хотіли.
10.08.2020 06:48 Ответить
Ну вот и всё, пошумели и разошлись. И таракан ещё 20 лет будет победительниц мис беларусь трахать, а потом его сынок продолжит.
10.08.2020 06:37 Ответить
Да ладно - ни одного заявления ни от одной мисс не поступало, кроме заявлений свечкодержателей...
10.08.2020 08:01 Ответить
Лука полетів до Турції (не в Ростов).
Моніторив вночі кремлівські змі: протестувальників не називають "майданутими", немає підтримки Луки... Позитивних для Білорусі варіантів вирішення я не бачу
10.08.2020 06:39 Ответить
Вирішили якось учені перевірить менталітет представників трьох "братніх" народів: росіян, українців і білорусів... Придумали тест. Кажуть їм : "Вам треба зайти в темну кімнату, знайти в ній табурет, і сісти на нього...".
Першим пішов росіянин. Зайшов, намацав табурет, усівся. А в сидінні - цвях гострий!... Наколовся. Схопився на ноги, з матюками, і розбив табурет об стіну...
Заходить українець. Намацав табурет. Провів рукою по сидінню. Намацав цвях. Розхилитав йоро, витіг, поклав у кишеню - "В господарстві згодиться...". Сів... "Тепер порядок...".
Заходить білорус. Намацав табурет. Сів. Наколовся. Піднявся... Почухав потилицю: "А, можа, так і трєба?...". Сів...
10.08.2020 06:49 Ответить
Ой блин. А я не такой оптимист. Гвоздь может и пригодиться для того, чтобы забить его в стену повыше и повесить туда петлю для себя в конце бюджетного 2024 года...
10.08.2020 08:03 Ответить
Неужели это были те самые Британские Ученые?
10.08.2020 10:04 Ответить
Я не знаю... Це анекдот... Наскільки вірний - хай люди вирішують...
10.08.2020 10:18 Ответить
Так звана "опозиція" називає.(товаріщь майор нємного спалілся).
Протестующие начали расходиться из центра Минска - Цензор.НЕТ 3160
10.08.2020 06:57 Ответить
Вперед на банкоматы - все не пропьем и оставим что-то унукам!
А шо, есть и другие цели? Типа - поделимся с Тихановской, а она нас простит? Или приведем к власти владельца кондитерской фабрики "Коммунарка" и прославим белорусские сосательные леденцы на весь мир СНГ...
10.08.2020 08:08 Ответить
В понедельник на работу. Белорусы - трудолюбивый народ. Работа для них первична, борьба с преступным режимом, который обеспечил бесплатную медицину, образование, победил безработицу и снизил тарифы до минимума, вторична.
10.08.2020 06:52 Ответить
Ну да мордва, че там ***** твое не ссытся ещё?
10.08.2020 07:02 Ответить
але цих роботяг по світу не менше ніж наших заробітчан
10.08.2020 07:45 Ответить
Не долго музыкв играла, не долго фраер танцевал.
10.08.2020 06:44 Ответить
Понятно,что Лука не прав,понятно,что люди хотели "новых литц" Но уж больно мутная "апазіція"уши которой торчат из Кремля...Вообще я не вижу каких либо перемен для белорусов с этими выборами...
10.08.2020 06:49 Ответить
читай вище...
10.08.2020 06:50 Ответить
Та їхня опозиція має кремлівське рило.
10.08.2020 07:11 Ответить
Бацька всем надоел, однако он сейчас сопротивляется *****, а все остальные кандидаты - пророссийские.
Для Украины лучше, если останется бацька.
Не успеем оглянуться, как ***** нацелит на нас ракеты и со стороны Беларуси
10.08.2020 06:53 Ответить
Для України проблема не білоруська опозиція. Навіть не пуйло і не російські ракети. Для України проблема - наша ватка, що живе в Україні, жере її хліб і цю ж Україну ненавидить.
10.08.2020 07:06 Ответить
Та, яка проголосувала за Зе.
10.08.2020 07:12 Ответить
От добре, що проявивсь. Ще українська проблема - продажна мерзота російського шпигуна Порошенка. За крихти з столу мародера ладні раком стояти і душу торгувати. Зневага.
Зєлю геть. Пєцю на нари. Дострокові.
10.08.2020 07:17 Ответить
І відповідальність тих, хто допоміг прийти Зе, тобто таких як ти.
10.08.2020 07:19 Ответить
Платівка заїла?
Ех, ти продажний, продажний....
10.08.2020 08:24 Ответить
Для нас проблема - наша "элита", т.е. старшина. Которая нас больше трехсот лет использует, предает и продает! Как и твоя Юля, которая делает это наиболее изощренно и тонко... Но похоже начала сдавать...
10.08.2020 08:11 Ответить
От і весь Майдан... Приходьте в слід. раз
10.08.2020 06:58 Ответить
Мда......А заметили, в связи с событиями в Минске Цензор перешел на круглосуточную работу. Смотрите время по постам.
10.08.2020 07:01 Ответить
От і весь Майдан... Приходьте в слід. раз років через 20 !
10.08.2020 07:02 Ответить
Скажи куратору, переводчик пусть поменяет
10.08.2020 07:04 Ответить
Ага. Брудна робота. То був "Ігор Лемке", а потім раптом став Нед Тайлер. Цапи все роблять через дупу
10.08.2020 07:13 Ответить
не "От" а "Ось"
не "весь" а "увесь"
не "слід." а "наступний"
10.08.2020 08:32 Ответить
Усе, кина не будет. Киньщик заболел.
Бульбаши, примите мои поздравления с тем, что вы преобрели династию царей из рода Лукашенко. Александр І Колхозный передаст трон Коленьке І Байстрюковому, ну и т.д.
10.08.2020 07:05 Ответить
Ну это три "братских" народа, у которых больше всего в мире мусоров, при чем мусора любят слушать блатные песни и воровской русский шансон, и, в общем-то, сами блатные, и ворами управляемые. В общем-то из-за того, что законы писаны дебильным ворьем, а защищать страну от дебильного ворья некому - отсюда и все последствия.
10.08.2020 07:06 Ответить
Сибір більший, ніж Україна. Який толк там когось різати, якщо в Україні шпали з під рельс правлять?

Колись давно працював в одній організації - абсолютно збиткова, фінансується лише з бюджету. У керівництві виключно розумово відсталі й криворукі, й займається тим, що працівникам платить півставки, а то й чверть. Їм це вигідно, бо інші півставки забирає на власні потреби - дачі, машини, й таке інше. З іншого боку, працівники, ясно, на такі гроші не працюють, а лише роблять вигляд. Та й з них не вимагають - мовчать - це ж добре.

Так от це я тобі описав, що в таку саму дурню перетворилася вже й Україна. То де ж ті бандерівці? Кажуть, що будуть мовчати, бо гроші їм не платять, але й роботи не вимагають.
10.08.2020 07:34 Ответить
Разница только в пайках и количестве свиданок и посылок! Ну и температуры в ШИЗО немножко разные - полградуса туда-сюда... Правда кое-где "актив" поталантливее и стенгазеты более прикольные...
10.08.2020 08:15 Ответить
А ещё, где стенгазеты почище - не так мажутся и подходят в качестве туалетной бумаги
10.08.2020 08:20 Ответить
Х@йло-67 років : Лукаш-66 (буде 30 серпня) - ще відносно молоді й активні . Китайський філософський прийом "сидіти на березі річки й чекати доки повз тебе пропливе труп твого ворога"-не варіант!
10.08.2020 07:12 Ответить
Лукашенко конец, глубокой ночью на улицы вышли десятки тысяч людей, а что же тогда будет сегодня. Да и силовики начинают поддерживать протест.
10.08.2020 07:15 Ответить
Вдалбливают в головы шо Лукашенко незаменим. Крепкий типа хозяйственник....И Фуйло незаменим. Фуйло - это Рассея. Нет Фуйла - нет Рассеи. Диктаторы узурпаторы палачи должны весеть на одной веревке.
10.08.2020 07:37 Ответить
як і наші олігархі, теж ті ще "господарники" хренові
10.08.2020 07:53 Ответить
Ну и к чему тогда это все??? Вышли - так стойте до конца.

P.S. Кучка инфантилов-хипстеров, которые привыкли все получать, не прилагая особых усилий. Вместо того, чтобы драться с милицией, они кричат "Опускай щиты!", при взрывах светошумовых гранат разбегаются в разные стороны, а когда их арестовывают, покорно идут в автозаки. Вот такое оно - поколение потребителей медиа-контента...
10.08.2020 09:05 Ответить
Ребята хотели прорваться в Силиконовую долину через цепь ОМОНа...
10.08.2020 10:19 Ответить
"Надежды рухнули, как строй картонных домиков;
Желанья стелются, как с тусклых углей дым…
Мечты любимые, сонм трагиков и комиков,
Поспешно, в уголке, с лица стирают грим.
Душа затемнена, - пустой партер без зрителей!
Огни погашены, накинуты чехлы…
Статисты скромные, недавние воители,
Торопятся к дверям, мелькнув на миг из мглы......"
10.08.2020 10:24 Ответить
Похоже директор минской кондитерской фабрики "Коммунарка" не только отказался влезать на грейдер, но и выезжать на нем на улицы Минска. Аблом, так как даже чемпиона Минска по боксу у оппозиции не нашлось, а Тихановская похоже картошку жарить разучилась... Ворота в Силиконовую Долину закрываются...
10.08.2020 10:48 Ответить
Чего и следовало ожидать...
10.08.2020 12:42 Ответить
 
 