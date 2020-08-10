Жестокое подавление протестов в Минске. ВИДЕО

Белорусские силовики провели массовые задержания после столкновения участников протестов в Минске.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, точное количество задержанных пока неизвестно. Аресты проводились до глубокой ночи. Сообщается о минимум 10 пострадавших.

