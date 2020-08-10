УКР
Новини Революція в Білорусі
Жорстоке придушення протестів у Мінську. ВIДЕО

Білоруські силовики провели масові затримання після сутичок учасників протестів у Мінську.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, точна кількість затриманих поки невідома. Арешти проводилися до глибокої ночі. Повідомляється про щонайменше 10 постраждалих.

Також дивіться: Автозак силовиків протаранив натовп протестувальників у Мінську. ВIДЕО

Білорусь (8083) протест (2446)
+38
Походу дух свободы только у УКРАИНЦЕВ да и ЯЙЦА ТОЖЕ. Все остальные это бишопы.
УКРАИНЦЫ ГОРЖУСЬ ВАМИ.
10.08.2020 08:40 Відповісти
+29
бггггг
Жестокое подавление протестов в Минске - Цензор.НЕТ 8123
10.08.2020 08:33 Відповісти
+15
Жорстоке придушення протестів у Мінську - Цензор.НЕТ 2679
10.08.2020 09:18 Відповісти
У нас своих с подобными взглядами полно. но полно и других, у которых достаточно благоустроенная жизнь. везде есть разные люди.
10.08.2020 14:46 Відповісти
А в каком месте на видео жесткое подавление?
10.08.2020 11:54 Відповісти
Жорстоке придушення протестів у Мінську - Цензор.НЕТ 5401
10.08.2020 14:47 Відповісти
Жорстоке придушення протестів у Мінську - Цензор.НЕТ 5461
10.08.2020 14:49 Відповісти
Жорстоке придушення протестів у Мінську - Цензор.НЕТ 3544
10.08.2020 14:51 Відповісти
Жорстоке придушення протестів у Мінську - Цензор.НЕТ 2292
10.08.2020 14:52 Відповісти
Жорстоке придушення протестів у Мінську - Цензор.НЕТ 4262
10.08.2020 14:54 Відповісти
Читай внимательно мой комент - в каком месте на видео, на предоставленном ВИДЕО.
10.08.2020 14:59 Відповісти
Вот именно потому, что на видио их нет, я и показала Вам пару фото, дабы у Вас не сложилось впечатления, что это были танцы с бубном и "милицией с народом".

И, если Вас не затруднит, то "читайТЕ". Мне так привычней. Спасибо за понимание.
10.08.2020 16:00 Відповісти
На видео ночные события, а что там сегодня днём?
10.08.2020 11:57 Відповісти
Наивные Дебилы
10.08.2020 12:13 Відповісти
В эту ночь могло решится всё, если бы в Минске вышло полмиллиона.
Вышло немного, самые активные, а остальные тихо сидели по своим норам проглотив наглейшую фальсификцию.
Белорусы в который раз показали что они далеко не румыны, скинувшие и расстрелявшие своего диктатора, который тоже рисовал себе поддержку 90%. Белорусы не украинцы, отправившие овоща на Ростов, который перешел все красные линии. Белорусы скорее ближе к азиатским кацапам, хоть и территориально находятся в Европе.
10.08.2020 12:13 Відповісти
Відомий психіатр і дисидент Семен Глузман, коли перебував у тюрмі при совку то не зустрічав там дисидентів з білорусів.
10.08.2020 12:57 Відповісти
Лукашенко правильно делает. Лучше учиться на чужом примере чем на собственном. У нас Янык дал слабину и не подавил Майдан, колебался до конца, в итоге и власть потерял и вообще все. Ну выигрвет в Белоруссии Майдан, что они получат в итоге - войну с Россией как и мы.
10.08.2020 12:33 Відповісти
Так мало того, мы получим кремлевского вассала под боком, а если еще благодаря "сябровской демократии" российский олигархат все там скупит на корню, ваще *опа.
10.08.2020 12:38 Відповісти
Ти - професійний раб по духу і по крові,
За соцпоходженням, також, ти - із рабів,
Ти - раб в своїх кістках, ти - раб в своїй основі,
Ти - раб в своїх думках і у вживанні слів
Раб - професіонал.
В дванадцятім коліні потомственний кріпак,
Закутий в ниць свою, що дід заповідав тобі
І сталось нині - плебейський козачок у рідному краю.
.
За вироком в житті присуджений нарузі,
Ще за декілька віків до рождества свого
Ти увійшов у світ з тавром чужих ілюзій:
Кому поклони бити? І славити кого?
Ровесники твої, невільничеє братство:
Покора - ваша плоть, смиренність - ваша кров.
Восславіть же своє благословенне рабство
За щастя відчувать послаблення оков.
(с)
10.08.2020 12:52 Відповісти
Красивые стихи, но Вы преувеличиваете. Я просто жизненный реалист, тем более Майдан искреннее поддержал, помогал протестующим и деньгами и одеждой и медикаменты носил в госпиталь в 3 часа ночи. Прошло 5 лет и я делаю практические выводы. После Майдана жить стало хуже и тяжелее чем было до Майдана и это касается социальной сферы,экономики,зарплаты, образования и вообще уверенности в завтрашнем дне. О бесконечной войне и тысячи погибших я вообще молчу. При Яныке за комуналку я платил 450 гривен, сейчас больше 3-х тысяч. Раньше моя зарплата в долларовом эквиваленте состовляла 1000 долларов, сейчас чуть больше 600. Помимо патриотизма есть еще реальная повседневная жизнь и ее качество, а она стала гораздо хуже.
10.08.2020 13:20 Відповісти
Ути пути, я типа поддерживал майдан , а потом раскаялся.
Все прямо по опзжопно-пальчевско-ольгинской методичке.
Неплохая актерская игра, но пойдет только для опзжешного даунлохторта.
10.08.2020 13:30 Відповісти
такое впечатление, что у нас сейчас страна счастливых безбедных людей и жить стало лучше.... Зачем вы пишите по какие-то методички, Я ведь реально говорю по факту. Если етсь что возразить по сути, то говорите. Сравните цены в магазина счейчас и до Майдана, счета за комунальные услуги сейчас и до Майдана, социальную сферу сейчас и до Майдана. Неужели я ошибаюсь, и у нас все стало по европейски круто???
10.08.2020 14:21 Відповісти
Мало эмоциональных порывов в вашей речи.
Кроме стареньких бабушек в маразме вы никого не сагитируете и не переубедите.
К тому же очень примитивные и манипулятивные выводы основанный на следствиях, к которым привели совершенно другие причины.
Поэтому сколько бы не повторяли кремлевскую методичку, она будет ложиться в умы только узкой прослойке глупого ватного люмпена.
10.08.2020 14:32 Відповісти
Вы Майдан поддерживали ради личного процветания, или за Украину, за идею?
показати весь коментар
10.08.2020 19:24 Відповісти
Такие люди есть везде, им пофигу где жить -Украина, россия, Северная Корея, СССР, главное коммуналка по 3,50, хлеб по 20 копеек, пивасик по 55 копеек, колбаса по 2,20
10.08.2020 22:44 Відповісти
Мне было жалко побитых студентов. Когда их побили за мирный протест, а власть ничего не сделала чтобы наказть виновных. Но Я считаю, что Яныка свергать было не нужно, это был перебор... подобные вещи проводятся на нормальных президентских выборах.
11.08.2020 16:30 Відповісти
подобные вещи проводятся на нормальных президентских выборах
Хорошее пожелание, но Янык не дал бы провести нормальные президентские выборы.
У меня была та же мотивация - нельзя так нагло, с чувством безнаказанности, бить людей.
Считаю, что Майдан своих целей достиг.
Он был вообще не про счета за коммуналку и цены в магазинах.
Он был за свободу и человеческое достоинство. А, кстати, свободные и достойные люди и в материальном плане, как правило, добиваются успехов.
11.08.2020 16:39 Відповісти
И что дальше? Отмотаем время и вернём енуковищя?
11.08.2020 00:30 Відповісти
Молодець а не то було б як у нас 5млн жебраків і кучка обраних війна і профуканий Крим це результат майдану
10.08.2020 12:37 Відповісти
КАЗЁЛ ТИ РАБСЬКИЙ.
10.08.2020 12:49 Відповісти
А есиб тя послать Хлу капыто пацёмать, как думаешь, вернул бы Крым?
11.08.2020 00:32 Відповісти
Клоуны, их ******, а они стоят и на телефоны снимаю? Ну куда вам другого президента? Вы этого заслуживаете на 100%, расходитесь по домам и ведите гневные разговоры на кухнях, не позорьесь.
10.08.2020 12:46 Відповісти
рассуждения диванного клопа
11.08.2020 02:08 Відповісти
Бульбочкою потрібно кидати
10.08.2020 12:47 Відповісти
у Януковича - флешбэки сейчас наверно))))
10.08.2020 14:14 Відповісти
бацька закручивает гайки
10.08.2020 14:18 Відповісти
Жаль, что у белорусов не было движущей протестной силы как у нас Правый Сектор. По факту Лукашенко - подонок и диктатор, тиран и убийца.
10.08.2020 14:34 Відповісти
не смешите - для успеха протестного движения нужна протестная масса - ее пока абсолютно недостаточно по двум причинам.
10.08.2020 14:48 Відповісти
ее достаточно , у них опыта нет. Надо вооружаться и на каждый бросок гранаты отвечать коктейлем Молотова , нужны шлемы , щиты и защита как у мусоров , нужны баррикады и горящие шины против водометов и бронетехники . Нужны камни , миллионы камней , их мусора боятся как огня . В Пинске не уговаривали , а дубинами избили ОМОН и прогнали , правильно , так надо сразу начинать , а не ждать пока изобьют и посадят.
10.08.2020 15:04 Відповісти
С чего Вы взяли, что недовольных очень много? не быть их не может в принципе, но почему много?
10.08.2020 15:26 Відповісти
вчера был ответ , некоторые сообщают о 200 000 протестующих в Минске , я прикидывал что тысяч 70 -90 по опыту киевского Майдана , но это много и очень как по мне.
17.08.2020 17:39 Відповісти
"по двум причинам."
Сказали "а" то говорите уже и "б".
11.08.2020 00:03 Відповісти
Правый сектор появился в конце Майдана , до 19 января 2014 о нем никто не слышал и его никто не видел , а дело сделали простые парни со всей Украины без всякой политики , разбитые на сотни .
10.08.2020 15:05 Відповісти
Блогер Эдуард Пальчис в своем телеграм-канале прокомментировал ночные события в Минске: «На Майдане резиновые пули и гранаты стали применять через месяцы, и то только после жёстких столкновений. У нас против абсолютно мирных людей - через часы. Но я не почувствовал того липкого страха среди народа, как в 2010-м».
10.08.2020 15:30 Відповісти
Сегодня должны лучше вломить.
10.08.2020 20:56 Відповісти
прошла неделя и что . гэбнявый ? вчера до ста тысяч в Минске вышло , сегодня бастуют восемь из десяти основных предприятий Беларуси , иди вломи , прокладка сопливая
17.08.2020 17:41 Відповісти
Ну, если вас устраивает результат, то это не значит, что здесь на такое готовы.
10.08.2020 15:31 Відповісти
невозможно ничего доказать человеку с другой системой ценностей. Потерял ли я деньги из-за экономического пост-майданного падения гривны? Да, потерял. Потеряла ли страна сотню самых активных небайдужих? Да, потеряла. Потеряли ли мы часть территории с этими русскоговорящими просовковыми крысами? Да, потеряли. Повторил бы я все это просто ряди того, чтобы почувствовать себя не-быдлом? ДА, ПОВТОРИЛ БЫ.
И вряд ли ты это поймешь, - разные системы ценностей.
10.08.2020 21:31 Відповісти
правый сектор не существовал вовсе до того, как народ проявил свою протестную силу и вышел на майдан. Сам Майдан породил правый сектор, не путайте причину со следствием.
10.08.2020 21:27 Відповісти
Не переживай - Лука уйдет, и очень скоро.Особенно, если украинцы помогут.
10.08.2020 14:48 Відповісти
Украине не выгодно чтобы Лука ушел, он хоть небольшая но гарантия суверенитета Белоруси. Да, это его вина что он выжег напалмом все политическое поле, но факт остается фактом, если он уйдет, РФ сожрет Беларусь.
10.08.2020 15:11 Відповісти
эрефия и с Лукой сожрёт Беларусь. К сожалению, это судьба всех совковых народов, которым не хватило клэпки в голове выйти из совка.
10.08.2020 15:42 Відповісти
Вообще-то некоторые в него даже не входили. Украина так и не ратифицировала союзный договор. И шо?
11.08.2020 00:57 Відповісти
В Варшаве лука набрал аж три ( не процента ) , а три голоса . Вот как беларусы относятся к шкловскому убийце .
10.08.2020 15:22 Відповісти
Показательно будет что будет с история сбивания человека автозаком. Если совсем замнут - будет полный мрак.
10.08.2020 15:37 Відповісти
Що ви там плескаєте? Каменюками мусорів та коктейлями молотова.
10.08.2020 15:55 Відповісти
Видно що сябри тоже словяни а не раби
10.08.2020 16:16 Відповісти
очень больно на это смотреть, очень яркие воспоминания о майдане у меня.

Белорусы! Держите в голове, что "милиция с народом" не работает. У нас в 2004 году у Кучмы просто было чуть больше мозгов, чем у овоща в 2014. У Луки не факт, что хватит ума мирно отдать власть.

Космонавтов нужно п№3дить. Они не люди, они роботы, - у них "приказ", и они им защищены от моральных последствий.
10.08.2020 16:24 Відповісти
ОМОН опустил щиты в Кобрине и братался с народом. Хотя сегодня таракан уже сказал, что это фейк. Но вот у меня есть видео в телеграм-канале. Кажется ещё в паре мелких городов такое было. Но это могла быть чисто тактическая хитрость, ибо все силы были стянуты в областные центра и местному ОМОНу реально было сцыкотно. А в Барановичах реально гоняли ОМОН.
10.08.2020 19:33 Відповісти
на майдане в 2013 году тоже было такое, что часть омоновцев не вышла на площадь - их попросту отпустили в отпуск за свой счет, а остальные остались "зарабатывать деньги".
И были такие моменты, да, когда на одного омоновца было по сотне протестующих, вот тогда они смотрели как загнанные крысы, как побитые собаки, их буквально было жалко.
А уже после нового года, когда на майдан посвозили свежее мясо со всей страны, со всех областей - они опять оборзели. Их там как-то надрачивают, как собак на цель, они безмозглые становятся.
10.08.2020 20:34 Відповісти
Брат, ты видел это видео, как они толпой парочку на лавочке ******? Моя жена плакала. Вот я хоть и добрый и многое могу понять и простить, но этих тварей рвал бы руками.

https://www.youtube.com/watch?v=X-WZGm0ToZA

Все смотрите. Особенно адепты и свидетели Луки от Х.
10.08.2020 20:43 Відповісти
посмотрел, да. Вот после похожего видео я лично на второй день вышел на митинг. Оделся тепло, натянул плотную кожаную куртку, берцы, штаны, которые не жалко, одел толстый свитер, чтобы было не больно, если будут бить дубинками - и пошел на майдан с утра, где-то в 9-00.
Начиная от цирка (площадь победы) я заметил, что я не один, люди кучками шли в сторону центра города по бульвару Шевченка.
Начиная от м.Университет это уже была сплошная толпа, люди шли поначалу молча, как-то исподлобья поглядывая на окружающих, но потихоньку приходило понимание того, что нас много, беркут просто зассыт нас разгонять.
А потом уже, ближе к парку Шевченка, мы увидели ментов. Они стояли без дубинок, без щитов, в ушанках, в ватниках - и смотрели с испугом. На каждого мента было по сотне протестующих, может даже и больше, я никогда в своей жизни раньше не видел такого количества людей на протесте. Даже оранжевая революция 2004 года была малолюднее. В декабре 2013 года люди толпились начиная от м.Университет до Хрещатика, потом по широченному Хрещатику до майдана, потом до европейской площади - и выбраться из этой толпы было попросту тяжело. Назад мы уже возвращались через Подол, через Почтовую и Контрактовую площади.
В тот день я даже поверил, что в Украине есть гражданское общество, и не всё ещё потеряно.

Искренне желаю вам прочувствовать все те же чувства.
10.08.2020 21:04 Відповісти
Лукашенко - кровавый палач своего народа.
10.08.2020 16:24 Відповісти
К сожалению, либерализм - это идеология, в основе которой - гуманизм и уважительное отношение к людям. Если Лука добровольно, под действием мирных призывов не уйдет, то придется свергать его силой - а это уже не демократия и не либерализм. Поэтому события и происходят в 2 этапа как в Украине:декоративную "демократию" в Беларуси и Луку будут свергать одни люди, а после них к власти приходят совершенно другие.
10.08.2020 16:48 Відповісти
Декларация независимости США
"Благоразумие указывает, чтобы давно уже учрежденные правительства не были сменяемы на основании маловеских и преходящих причин; и, согласно с этим, опыт показывает, что люди скорее склонны терпеть зло, пока оно выносимо, чем восстанавливать свои права путем уничтожения тех форм, к которым они привыкли. Но когда длинный ряд злоупотреблений и насилий, неизменно преследующих ту же цель, обнаруживает стремление подчинить их полному деспотизму, то это их право, то это их долг - свергнуть такое правительство и установить новые гарантии ограждения их будущей безопасности…"
10.08.2020 16:59 Відповісти
А какие другие?
10.08.2020 17:02 Відповісти
У которых нет стремлений удержаться у власти вечно и уничтожать физически своих противников, которые соблюдают законы и подчиняются им,а не своим амбициям, приходят к власти путем законных выборов.
10.08.2020 17:10 Відповісти
НЕОБХОДИМО ВЫХОДИТЬ НА КРЫШИ ВСЕХ ДОМОВ ВО ВРЕМЯ ПРОТЕСТОВ !!!
10.08.2020 17:49 Відповісти
Точно. И ссать оттуда на ментов.

Ещё идеи будут?
10.08.2020 23:58 Відповісти
Чем дольше при власти узурпатор, тем кровавее его смена.
10.08.2020 18:23 Відповісти
Жыве Беларусь!!! Мы уже победили! Вы видели, как выглядит Лука последнее время? Да он от страха все золотые унитазы разрезал кровавым поносом. Он боится, он очень боится. А мы нет. Страх прошёл - в этом наша победа.
10.08.2020 19:41 Відповісти
Нормально выглядит, а че?Как ни как 80% поддержки народной.
10.08.2020 20:59 Відповісти
Ну от этой поддержки народной у него запоры, оттдышка и несварение желудка. Ну и дышать как-то в два реже стал. Воздух бережет, ****. Скоро налогом обложит.
10.08.2020 21:03 Відповісти
я по видео вижу что это у вас нет поддержки! Три калеки вышло на ваши митинги...
10.08.2020 21:16 Відповісти
Хлопают как дебилы...!
10.08.2020 20:12 Відповісти
Научите, как хлопать, как не дебилы.
10.08.2020 21:05 Відповісти
Они уже испорчены, по сути кацапы. 2% что вышло ничего не решат!
10.08.2020 21:15 Відповісти
видно, не хватает твоего пустозвонного 000000000000.1% .
11.08.2020 02:15 Відповісти
Как не хватает? Вот ты подешел теперь хватит.
11.08.2020 10:51 Відповісти
Половина протестантов члены руского Наркокортеля "мид рф" и бандгруппировки "посольство рф"!
Вторая половина - хрюсские журнаглисты и журнашлюхи из лубянского сортира!
10.08.2020 20:50 Відповісти
Если кацапская пропаганда не исходит на говно и до сих пор не называет сябров фашистами, значит они что-то не то делают. Или не в ту сторону. Или мало.
11.08.2020 00:01 Відповісти
Ослабляют луку...лука отказался кацапские военные базы разместить...сейчас его сделают более послушным..
11.08.2020 00:04 Відповісти
Токо , почему-то , ***** поздравил Таракана "с пАбедАй" , когда ещё не объявили нарисованные ЦИКом цихерки ...
А за "вечерним мудозвоном" и "соловьиным помётом" следите сами - даже можете их конспектировать ... определяя по цвету помёта настроение разных башен Кремля и график запоров у лубянских гоблинов ...
11.08.2020 09:11 Відповісти
Вот так Сталин в колхозы народ загонял.
11.08.2020 12:56 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 