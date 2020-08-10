Автозак силовиків протаранив натовп протестувальників у Мінську. ВIДЕО

У столиці Білорусі Мінську мітингувальники намагалися заблокувати автозак, але він врешті-решт поїхав, прорвавши оточення і зачепив людей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, одного із травмованих забрала "швидка", іншому надають допомогу на місці.

Нагадаємо, в неділю, 9 серпня, в Білорусі відбулися президентські вибори. Після закриття дільниць оприлюднили дані офіційного екзит-полу. Згідно з ними, Олександр Лукашенко набирає 79,7%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбуваються протести.