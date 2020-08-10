УКР
Автозак силовиків протаранив натовп протестувальників у Мінську. ВIДЕО

У столиці Білорусі Мінську мітингувальники намагалися заблокувати автозак, але він врешті-решт поїхав, прорвавши оточення і зачепив людей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, одного із травмованих забрала "швидка", іншому надають допомогу на місці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протести відбуваються у різних містах Білорусі, учасників затримують

Нагадаємо, в неділю, 9 серпня, в Білорусі відбулися президентські вибори. Після закриття дільниць оприлюднили дані офіційного екзит-полу. Згідно з ними, Олександр Лукашенко набирає 79,7%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%.  У різних містах Білорусі відбуваються протести.

Білорусь (8083) протест (2446) Мінськ (830)
https://twitter.com/hu_lviv

Каменяр @hu_lviv 59 мин

1. Можу помилятися в оцінках, але те що ми бачимо сьогодні в Білорусі - це спроба "цветной революции" руками русні.
Причому не факт, що результатом цієї історії стане прихід до влади цієї ТП.
Достатньо схилити бацьку до виконання якихось умов угоди, від якої не можна відмовитись
2. Просто декілька індикаторів на користь цієї версії:
а) інформаційна підтримка русні як основа всієї кампанії. Фактично кампанію проти луки вела русня, починаючи від "опитування" про 3%, закінчуючи теперішньою координованою подачою інфи з різних міст.

3. В умовах "відключеного інтернету" і жорсткої диктатури, в умовах відсутності структурованої політичної опозиції (яка могла б зберати інфу і швидко її поширювати), в умовах коли події відбуваються не на одному місці (це не Майдан), володіти таким масивом інфи можуть спецслужби

Angelica

@ThisThornyRose

...які прописали сценарій і стежать за виконанням
10.08.2020 01:19 Відповісти
+11
Автозак силовиков протаранил толпу протестующих в Минске - Цензор.НЕТ 1252
10.08.2020 01:19 Відповісти
+11
https://twitter.com/hu_lviv

Каменяр

@hu_lviv 50 мин

4. Тобто, то що зараз радісно поширюється як "белоруський бунт" і виходить з одного телеграм-каналу, дуже ймовірно організовано спецслужбами. Якої країни? - Давайте здогадаємось Звідтам же: нагнітання, переоцінка чисельності, "перемога" ТП як довершений факт.

5. б) ціла кампанія з легімітизації перемоги ТП. Вкидаються якісь "протоколи", імхо, написані одною рукою і навіть одною ручкою. Хто думає, що "білоруська опозиція", якої фактично немає, здатна до такого?

6. в) ціла кампанія з нагнітання суспільного обурення. Приклад "відключений інтернет", який фактично не відключений, про що всі переконались Це, звісно, тупо, але це працює. Люди не *******, коли їх позбавляють чогось. Навіть якщо це брехня.

7. В Україні, до речі, це також провертали. Згадайте як Порошенко не пускав на телебачення Саакашвілі і Шарія. Тобто, фактично, пускали ще й як. Але це дозволяло їм набирати додаткову популярність як ущемльонним опозиціонерам, яких боїться влада.

8. г) прямі заклики до повалення влади, яка перемогла з результатом 80%. Ну що тут сказати... в умовах, коли в Білорусі діє смертна кара (реально діє). Тобто, очевидно дана відмашка і гарантії перемоги. Хоча це русня, ребята. Русня зрадить тебе завжди.
10.08.2020 01:22 Відповісти
Сторінка 2 з 2
Я даже могу допустить которые альтернативный экзитпул-даёт погрешность в 10% , и что за Тихановскую не 72% и за Бацьку 16% , а "всего" 55% и 35% соотвественно .
Но в Минске-то , где студенты , где универы , где офисы -- там все теж 80% против 10% ...
Т.е. тысяч 400 могут реально выйти , а может и 500 и больше !
И тут уже никакой автозак не поможет . Менты уже бздят , раз не выходят и не строятся , как "Беркутня" в Киеве . Потому что их в тысячи раз меньше !
10.08.2020 01:35 Відповісти
Путлєр пробує влаштувати кіпіш в Білорусі, щоб під шумок її захопити. Лахтинські тролі активізувались на повну , прирівнюючи промосковських дебоширів до Майдану.
10.08.2020 01:40 Відповісти
Ти реально віриш, що кремлівськи дебошири кидаються під колеса автозаку?
10.08.2020 02:58 Відповісти
Дебоширы то может и не промосковские но их лидеры,всякие тихановские,бабарики и цепкали точно не прозападные соросята
10.08.2020 07:29 Відповісти
Це не Київ.
10.08.2020 01:51 Відповісти
Білорусам надоїв лука,кацапам надоїв *****-не тому,що проснулись,а тому що свята углєводородіца подешевіла.
10.08.2020 01:54 Відповісти
Порохоботы за Луку - не удивительно.
10.08.2020 01:53 Відповісти
Надеюсь, не все. Иначе их надо выловить и выслать из Украины.
10.08.2020 01:59 Відповісти
Тебе, с треба зробити смертним.
10.08.2020 06:36 Відповісти
Лукашенко пішов по стопах Овоща, то тримайтися білороси!!! Легко не будет: один фюрер вдома, інше - Ботоксне чекає на границі для вторгнення
10.08.2020 02:04 Відповісти
_Закономерно людоеды и враги народа действуют одинаково при схожих ситуациях: так, как полагается заклятым врагам народа.
10.08.2020 02:21 Відповісти
Людоєди вже добралися до Білорусі, бо Лукашенко не хоче в тайожний союз.
10.08.2020 06:39 Відповісти
а что вы ожидали ? Седьмой год повторяю , дубины , камни , шлемы , броники , щиты , горящие шины , коктейли и захват администраций по всей стране , пока мусарня завязла в Минске , защищайте свою победу на выборах
10.08.2020 02:07 Відповісти
Смотрите живой ефир , тогда не будет иллюзий .
В Киеве не бывало никогда , чтобы "беркутня" просто мимо поезжала группы идущих студентов и побив , покидала в "Автозаки" всех - на всякий случай . Причём не факт , что часть не отвезут в лес и не забьют до смерти и бросят . Просто рядового студента . А если возмут дубины и камни , не говоря за коктейли , то КГБ вообще половину похоронит живьём без суда . Это Вам не олигархическая демократия , это диктатура постсофковая . Батька у абсолютной власти пробыл больше , чем Сралин !
10.08.2020 03:01 Відповісти
Що вони мають захищати? Наступну окупацію кацапами? Уся їх нібито "опозиція" це срані кацапські консерви.
Справжня, білоруська опозиція винищена і на виборах не була представлена.
10.08.2020 09:10 Відповісти
Белоруси давить этих омоновских сук !
10.08.2020 02:36 Відповісти
Народ, не путайте божий дар с яичницей. То, что Тихановская кремлевская ****, не отменяет протестного настроения в обществе, вызванного десятилетиями диктатуры.
Кличко тоже не ангел оказался, но на Майдан мы не за него выходили, правда?
10.08.2020 02:55 Відповісти
те що в суспільстві є протестні настрої не означає, що треба обирати прокремлівських консерв.
Один наш досвід про це прямо кричить
10.08.2020 09:02 Відповісти
І що далі? Хто скористається цим протестним настроєм? Ми проти Овоча вийшли,бо він нас до Москви вирішив вести, а не навпаки.
10.08.2020 09:11 Відповісти
белорусы могут повалить Лукашенко-но они рискуют получить наместника пуйла в минске уже через пару дней...и неизвестно какое зло меньшее...а лидера способного консолидировать нацию у них на даный момент нет...и это большая проблема...чем-то сродни протестам в Хабаровске...
10.08.2020 03:15 Відповісти
Я понимаю мозгом , что чем опасно смещение Бацьки ... Всё очень здраво . Тихановская может мутная , а другие ещё мутнее .
Но открываешь живой эфир "З Менска" видишь огромные толпы современных людей - весь Минск гудит до сих пор , машины сигналят , море людей с обоих концов бульвара не видно конца скопления ... и душа не лежит поддерживать Таракана Сашу , особенно когда слышишь белорускую мову -- точно не ************* канал !
10.08.2020 03:18 Відповісти
Революционерка из Тихановской так себе. 60 тысяч пришло к стеле а она даже не вышла курица - поплохело коленки затряслись -формулровка- во избежании провокаций
10.08.2020 06:40 Відповісти
Тут тяжелый случай. Все нутро против диктатора лукашенко.
Но в данном случае он сопротивляется *****, значит, наш союзник.
А остальные кандидаты - пророссийские.
Короче, ***** обязательно всем этим воспользуется, и не в нашу пользу.
10.08.2020 07:16 Відповісти
Кто такая тихановская????? домохозяйка.. откуда бабло??? будет то же что и с порошенко что и с зеленью стране будет кирдік.. можно нарисовать 10% можно 20 но не 70%...возьми пример харьков выборы. 2010 г кернес и аваков -разница в 2000 голосов... что делает "бандит" кернес??? он просто в прямом эфире с присуствии сотни журналистов пересчитывает бюллетени и всё!! цивилизованно и тихо мирно в соответствии с законом.. а тут кучка не более 10000 чел хочет пересмотреть итоги??? в украине за 15 лет ТРИ революции.. обогатились и стали миллионерами десятки тысяч "участников" но стал ли лучше жить народ???и где та справедливость и обещание ЛИДЕРОВ всех 3 майданов-" Украаина без кучмы" "украина без януковича" украина без порошенко.... Следующий украина без ЗЕ и так до бесконечности ??
ИТОГИ -ВВП ППС(https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%9F ВВП за https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96 паритетом купівельної спроможності на душу населення (реальний ВВП) - Вищий реальний ВВП на душу населення є показником вищого рівня життя.
111 Україна 9,283 101
101 Грузія 11,485
91 Монголія 13,447
65 Білорусь 20,003
50Россия 27474
43 Польща 31,939
44 Угорщина 31,903
16 Німеччина 52,559
6 Норвегія 74,356
10.08.2020 08:29 Відповісти
Ну конечно, сидеть тихо и смотреть молча, как разворовывается страна намного лучше и правильнее?! Не в майданах проблема, а в людях, которые голосуют за популистов. Мы на пути к гражданскому обществу и сейчас останавливаться нельзя. А белорусы в самом начале этого пути.
10.08.2020 09:00 Відповісти
Трагикомедия. Либерастическая революция делается костями националистов.
10.08.2020 05:50 Відповісти
Белорусы еще не знают, что такое "новые лица" и внезапно изменяющееся после выборов поведение первого и полная потеря им памяти насчет предвыборных обещаний..
10.08.2020 06:06 Відповісти
так Тихановская говорила, что президентом не будет. Её цель - за полгода провести настоящие честные выборы уже без Луки. Там других кандидатов достаточно - Бабарико, Цепкало и т.л.
10.08.2020 07:21 Відповісти
ЦепкАло, те що до х...ла втік і до нього ж зверталося про однакове розуміння демократії, бугага
10.08.2020 07:50 Відповісти
ну прям сценарій для клоуна у нас!
10.08.2020 09:05 Відповісти
Президентка, яка має курячі мівзки і програму я хочу бути мамою. Ну це смішно, навіть агента Кремля не можуть знайти адекватного. Дивує хабадна влада України, яка надає свою політичну площадку для ворогів України. І ще одне ось до чого призводить те коли країна нехтує власною мовою і говорить на мові окупантів. В Орди виникає бажання безболісно анексувати Білорусію.
10.08.2020 07:49 Відповісти
Забавно, що бєларуси перебуваючи в стані "яка різниця .... якщо вулиці чисті та освітлені" 20+ років
наразі ладні відмовитись від цього на користь свободи.
Це поганий дзвіночок для клоунів
10.08.2020 09:35 Відповісти
Млять!
И как они такое терпят?
10.08.2020 10:08 Відповісти
Ситуация сложная и не очень.
Когда у соседа пожар, рузьке "братушки" всегда готовы прибежать пограбить и поубивать. Они заинтересованы в развитии противостояния в Беларуси. Скинуть Лукашенко и поставить своего человека у руля - вот цель рашистов. На все это надо время.
Народ Беларуси тоже понятно чего хочет - просто сменить власть. Никаких движений ни в ЕС, ни в Уйлостан пока что речи не идет. Они просто хотят жить не под диктатором, как максимум на сегодня. Я не уверен, что у них получится его сместить.
Для Украины же по большому, останется Лукашенко, или сменится власть, особо не изменится ситуация на ближайшие 2 года. Путлер потому и затеял это "перемирие", чтобы Украина не мешала ему сейчас разбираться с Беларусью.
10.08.2020 10:28 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 