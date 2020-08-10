Автозак силовиків протаранив натовп протестувальників у Мінську. ВIДЕО
У столиці Білорусі Мінську мітингувальники намагалися заблокувати автозак, але він врешті-решт поїхав, прорвавши оточення і зачепив людей.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, одного із травмованих забрала "швидка", іншому надають допомогу на місці.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Протести відбуваються у різних містах Білорусі, учасників затримують
Нагадаємо, в неділю, 9 серпня, в Білорусі відбулися президентські вибори. Після закриття дільниць оприлюднили дані офіційного екзит-полу. Згідно з ними, Олександр Лукашенко набирає 79,7%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбуваються протести.
Но в Минске-то , где студенты , где универы , где офисы -- там все теж 80% против 10% ...
Т.е. тысяч 400 могут реально выйти , а может и 500 и больше !
И тут уже никакой автозак не поможет . Менты уже бздят , раз не выходят и не строятся , как "Беркутня" в Киеве . Потому что их в тысячи раз меньше !
В Киеве не бывало никогда , чтобы "беркутня" просто мимо поезжала группы идущих студентов и побив , покидала в "Автозаки" всех - на всякий случай . Причём не факт , что часть не отвезут в лес и не забьют до смерти и бросят . Просто рядового студента . А если возмут дубины и камни , не говоря за коктейли , то КГБ вообще половину похоронит живьём без суда . Это Вам не олигархическая демократия , это диктатура постсофковая . Батька у абсолютной власти пробыл больше , чем Сралин !
Справжня, білоруська опозиція винищена і на виборах не була представлена.
Кличко тоже не ангел оказался, но на Майдан мы не за него выходили, правда?
Один наш досвід про це прямо кричить
Но открываешь живой эфир "З Менска" видишь огромные толпы современных людей - весь Минск гудит до сих пор , машины сигналят , море людей с обоих концов бульвара не видно конца скопления ... и душа не лежит поддерживать Таракана Сашу , особенно когда слышишь белорускую мову -- точно не ************* канал !
Но в данном случае он сопротивляется *****, значит, наш союзник.
А остальные кандидаты - пророссийские.
Короче, ***** обязательно всем этим воспользуется, и не в нашу пользу.
ИТОГИ -ВВП ППС(https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%9F ВВП за https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96 паритетом купівельної спроможності на душу населення (реальний ВВП) - Вищий реальний ВВП на душу населення є показником вищого рівня життя.
111 Україна 9,283 101
101 Грузія 11,485
91 Монголія 13,447
65 Білорусь 20,003
50Россия 27474
43 Польща 31,939
44 Угорщина 31,903
16 Німеччина 52,559
6 Норвегія 74,356
наразі ладні відмовитись від цього на користь свободи.
Це поганий дзвіночок для клоунів
И как они такое терпят?
Когда у соседа пожар, рузьке "братушки" всегда готовы прибежать пограбить и поубивать. Они заинтересованы в развитии противостояния в Беларуси. Скинуть Лукашенко и поставить своего человека у руля - вот цель рашистов. На все это надо время.
Народ Беларуси тоже понятно чего хочет - просто сменить власть. Никаких движений ни в ЕС, ни в Уйлостан пока что речи не идет. Они просто хотят жить не под диктатором, как максимум на сегодня. Я не уверен, что у них получится его сместить.
Для Украины же по большому, останется Лукашенко, или сменится власть, особо не изменится ситуация на ближайшие 2 года. Путлер потому и затеял это "перемирие", чтобы Украина не мешала ему сейчас разбираться с Беларусью.