36 708 137
Автозак силовиков протаранил толпу протестующих в Минске. ВИДЕО
В столице Беларуси Минске митингующие пытались заблокировать автозак, но он в конце концов уехал, прорвав оцепление и зацепил людей.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, одного из травмированных забрала "скорая", другому оказывают помощь на месте.
Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Протестующие минчане сопротивляются силовикам, те применяют светошумовые гранаты. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Напомним, в воскресенье, 9 августа, в Беларуси прошли президентские выборы. После закрытия участков обнародовали данные официального экзитпола. Согласно им, Александр Лукашенко набирает 79,7%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходят протесты.
Топ комментарии
+15 olele
показать весь комментарий10.08.2020 01:19 Ответить Ссылка
+11 Dima30
показать весь комментарий10.08.2020 01:19 Ответить Ссылка
+11 olele
показать весь комментарий10.08.2020 01:22 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Но в Минске-то , где студенты , где универы , где офисы -- там все теж 80% против 10% ...
Т.е. тысяч 400 могут реально выйти , а может и 500 и больше !
И тут уже никакой автозак не поможет . Менты уже бздят , раз не выходят и не строятся , как "Беркутня" в Киеве . Потому что их в тысячи раз меньше !
В Киеве не бывало никогда , чтобы "беркутня" просто мимо поезжала группы идущих студентов и побив , покидала в "Автозаки" всех - на всякий случай . Причём не факт , что часть не отвезут в лес и не забьют до смерти и бросят . Просто рядового студента . А если возмут дубины и камни , не говоря за коктейли , то КГБ вообще половину похоронит живьём без суда . Это Вам не олигархическая демократия , это диктатура постсофковая . Батька у абсолютной власти пробыл больше , чем Сралин !
Справжня, білоруська опозиція винищена і на виборах не була представлена.
Кличко тоже не ангел оказался, но на Майдан мы не за него выходили, правда?
Один наш досвід про це прямо кричить
Но открываешь живой эфир "З Менска" видишь огромные толпы современных людей - весь Минск гудит до сих пор , машины сигналят , море людей с обоих концов бульвара не видно конца скопления ... и душа не лежит поддерживать Таракана Сашу , особенно когда слышишь белорускую мову -- точно не ************* канал !
Но в данном случае он сопротивляется *****, значит, наш союзник.
А остальные кандидаты - пророссийские.
Короче, ***** обязательно всем этим воспользуется, и не в нашу пользу.
ИТОГИ -ВВП ППС(https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%9F ВВП за https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96 паритетом купівельної спроможності на душу населення (реальний ВВП) - Вищий реальний ВВП на душу населення є показником вищого рівня життя.
111 Україна 9,283 101
101 Грузія 11,485
91 Монголія 13,447
65 Білорусь 20,003
50Россия 27474
43 Польща 31,939
44 Угорщина 31,903
16 Німеччина 52,559
6 Норвегія 74,356
наразі ладні відмовитись від цього на користь свободи.
Це поганий дзвіночок для клоунів
И как они такое терпят?
Когда у соседа пожар, рузьке "братушки" всегда готовы прибежать пограбить и поубивать. Они заинтересованы в развитии противостояния в Беларуси. Скинуть Лукашенко и поставить своего человека у руля - вот цель рашистов. На все это надо время.
Народ Беларуси тоже понятно чего хочет - просто сменить власть. Никаких движений ни в ЕС, ни в Уйлостан пока что речи не идет. Они просто хотят жить не под диктатором, как максимум на сегодня. Я не уверен, что у них получится его сместить.
Для Украины же по большому, останется Лукашенко, или сменится власть, особо не изменится ситуация на ближайшие 2 года. Путлер потому и затеял это "перемирие", чтобы Украина не мешала ему сейчас разбираться с Беларусью.