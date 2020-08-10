РУС
В одном из детсадов Черкасс выявили коронавирус, - горсовет

В саду №34 города Черкассы зафиксировали случай коронавируса.

Об этом сообщил глава департамента образования и гуманитарной политики Черкасского горсовета Сергей Воронов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

По его словам, факт инфицирования вечером 9 авгста официально подтвердили. Всех детей главный педагог Черкасс просит перевести на изоляцию сроком 14 дней. Кроме этого, как добавил Сергей Воронов, садик закроют на ремонтные работы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Во Львове из-за COVID-19 закрыли 4 детсада

Подбросить наркотик или короновирус это несложно. Вот только вопрос где больные и наркозависимые.
10.08.2020 09:11 Ответить
А что начнется с открытием школ 1 сентября.
10.08.2020 09:14 Ответить
Будут доказывать что они не верблюды. Но люди уже верблюды давшие повод сомневаться, что они люди. Человек это звучит гордо. Мы же примазываемся к этому званию считая себя людьми не отстаивая свою гиднисть и тому маемо шо маемо, позволяя Степаше гнать нас в стойло.Пора самим стать людьми и погнать всю эту шоблу на Ростов.
10.08.2020 10:00 Ответить
Что же за всем єтим будет?
10.08.2020 10:23 Ответить
Самое время школі открівать и єксперименті на детях проводить.
10.08.2020 10:23 Ответить
 
 