В одном из детсадов Черкасс выявили коронавирус, - горсовет

В саду №34 города Черкассы зафиксировали случай коронавируса.

Об этом сообщил глава департамента образования и гуманитарной политики Черкасского горсовета Сергей Воронов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

По его словам, факт инфицирования вечером 9 авгста официально подтвердили. Всех детей главный педагог Черкасс просит перевести на изоляцию сроком 14 дней. Кроме этого, как добавил Сергей Воронов, садик закроют на ремонтные работы.

