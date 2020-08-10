10 290 5
В одном из детсадов Черкасс выявили коронавирус, - горсовет
В саду №34 города Черкассы зафиксировали случай коронавируса.
Об этом сообщил глава департамента образования и гуманитарной политики Черкасского горсовета Сергей Воронов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
По его словам, факт инфицирования вечером 9 авгста официально подтвердили. Всех детей главный педагог Черкасс просит перевести на изоляцию сроком 14 дней. Кроме этого, как добавил Сергей Воронов, садик закроют на ремонтные работы.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
юра Лонг
показать весь комментарий10.08.2020 09:11 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Игорь Ермоленко.
показать весь комментарий10.08.2020 09:14 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
юра Лонг
показать весь комментарий10.08.2020 10:00 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Психиатрическая больница No1
показать весь комментарий10.08.2020 10:23 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Психиатрическая больница No1
показать весь комментарий10.08.2020 10:23 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль