В одному з дитсадків Черкас виявили коронавірус, - міськрада

У садочку №34 міста Черкаси зафіксували випадок коронавірусу.

Про це повідомив глава департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міськради Сергій Воронов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За його словами, факт інфікування ввечері 9 серпня офіційно підтвердили. Всіх дітей головний освітянин Черкас просить перевести на ізоляцію терміном 14 днів. Крім цього, як додав Сергій Воронов, садочок закриють на ремонтні роботи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Львові через COVID-19 закрили 4 дитсадки

дитячий садок (368) карантин (18172) Черкаси (586) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Подбросить наркотик или короновирус это несложно. Вот только вопрос где больные и наркозависимые.
10.08.2020 09:11 Відповісти
А что начнется с открытием школ 1 сентября.
10.08.2020 09:14 Відповісти
Будут доказывать что они не верблюды. Но люди уже верблюды давшие повод сомневаться, что они люди. Человек это звучит гордо. Мы же примазываемся к этому званию считая себя людьми не отстаивая свою гиднисть и тому маемо шо маемо, позволяя Степаше гнать нас в стойло.Пора самим стать людьми и погнать всю эту шоблу на Ростов.
10.08.2020 10:00 Відповісти
Что же за всем єтим будет?
10.08.2020 10:23 Відповісти
Самое время школі открівать и єксперименті на детях проводить.
10.08.2020 10:23 Відповісти
 
 