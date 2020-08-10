В одному з дитсадків Черкас виявили коронавірус, - міськрада

У садочку №34 міста Черкаси зафіксували випадок коронавірусу.

Про це повідомив глава департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міськради Сергій Воронов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За його словами, факт інфікування ввечері 9 серпня офіційно підтвердили. Всіх дітей головний освітянин Черкас просить перевести на ізоляцію терміном 14 днів. Крім цього, як додав Сергій Воронов, садочок закриють на ремонтні роботи.

