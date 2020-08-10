Интернет в Беларуси отключают из-за границы, это не инициатива власти, - Лукашенко
Интернет в Беларуси отключают из-за границы, это не инициатива властей.
Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с председателем Исполнительного комитета - исполнительным секретарем СНГ, главой миссии наблюдателей от СНГ Сергеем Лебедевым, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.
"Кому-то неймется, призывают выходить на улицы. Даже из-за границы отключают интернет, чтобы вызвать недовольство у населения. Сейчас наши специалисты разбираются, откуда идет эта блокировка. Поэтому, если интернет плохо работает, это не наша инициатива, это из-за границы", - рассказал Александр Лукашенко.
По словам Президента, на Беларусь пытаются целенаправленно давить с разных сторон, "гибридно действуют по всем направлениям". "Но мы выстоим", - подчеркнул президент.
Отметим, что по данным предприятия "Белтелеком", проблемы вызваны поступающим с внешних IP-сетей трафиком и кибератаками, в результате которых сбоит и выходит из строя телекоммуникационного оборудование.
"Системами предприятия на протяжении последних суток фиксируются множественные кибератаки различной степени интенсивности на сайты государственных органов и ресурсы "Белтелекома". Это привело к значительной перегрузке каналов, сбою и выходу из строя телекоммуникационного оборудования и, как следствие, затруднения с доступом для абонентов к отдельным ресурсам и сервиса в сети интернет", - заявили на предприятии, пишет Sputnik.by.
Предприятия принесло извинения клиентам за доставленные неудобства и пообещало приложить максимальные усилия, чтобы вернуть в страну интернет в понедельник до конца дня.
"Работа ведется непрерывно в круглосуточном режиме", - подчеркнули в "Белтелекоме".
PS/ Лукашенко не считаю тупым, как человека. Но тупым его сделал страх. Страх перед потерей своей "собственности". Именно своими личными "6 соток", он считает всю Беларусь.
В девяностые остальной мир еще только открывался бывшим советским людям, много было сплетен, небылиц, шарлатанство, и все это, разные барабашки, чумаки, кашпировские, туринские плащаницы и гигантские крысы в метро, пользовалось популярностью, потому что не избалованный свободой слова народ не умел отличать правду от лжи. В последний вагон этого поезда со своим популизмом и успел вскочить Лукашенко. С того момента, в тепличных условиях президентской резиденции, он остановился в своем развитии, а цивилизация и общество продолжали развиваться. Поначалу у него еще была спасительная соломинка в виде подручных, которые после каждого его ляпа бросались подгонять действительность под пустомудрые слова правителя, а если нельзя было подогнать, просто подчищали их из всех документов, а тем самым со временем и из памяти людской.
Теперь же наступило время, когда даже минимально продвинутые пенсионер или пенсионерка, имея доступ в интернет, способны за 20 секунд проверить правдивость его слов. И никакие, самые оперативные подчистки за этой проверкой не успевают, только больше злят: о смотри, недавно было по-другому, а сейчас уже опять переиначили. Лукашенко органически не способен привыкнуть к этой ситуации, и он тоже злится.
Он - природный враг интернета, и информационная блокада - это его сладкий сон, это возвращение в привычный круг обстоятельств, когда ему, как ему кажется, опять будут заглядывать в рот и верить, верить, верить.
старый совковый брехун не понимает, что такое интернет...
Это, конечно, классика жанра.
Зачем тогда нужны выборы , если все видят фальсификации, но все равно директором совхоза остаётся Лукашенко невмырущий