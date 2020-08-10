Интернет в Беларуси отключают из-за границы, это не инициатива власти, - Лукашенко

Интернет в Беларуси отключают из-за границы, это не инициатива властей.

Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с председателем Исполнительного комитета - исполнительным секретарем СНГ, главой миссии наблюдателей от СНГ Сергеем Лебедевым, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

"Кому-то неймется, призывают выходить на улицы. Даже из-за границы отключают интернет, чтобы вызвать недовольство у населения. Сейчас наши специалисты разбираются, откуда идет эта блокировка. Поэтому, если интернет плохо работает, это не наша инициатива, это из-за границы", - рассказал Александр Лукашенко.

По словам Президента, на Беларусь пытаются целенаправленно давить с разных сторон, "гибридно действуют по всем направлениям". "Но мы выстоим", - подчеркнул президент.

Отметим, что по данным предприятия "Белтелеком", проблемы вызваны поступающим с внешних IP-сетей трафиком и кибератаками, в результате которых сбоит и выходит из строя телекоммуникационного оборудование.

"Системами предприятия на протяжении последних суток фиксируются множественные кибератаки различной степени интенсивности на сайты государственных органов и ресурсы "Белтелекома". Это привело к значительной перегрузке каналов, сбою и выходу из строя телекоммуникационного оборудования и, как следствие, затруднения с доступом для абонентов к отдельным ресурсам и сервиса в сети интернет", - заявили на предприятии, пишет Sputnik.by.

Предприятия принесло извинения клиентам за доставленные неудобства и пообещало приложить максимальные усилия, чтобы вернуть в страну интернет в понедельник до конца дня.

"Работа ведется непрерывно в круглосуточном режиме", - подчеркнули в "Белтелекоме".