14 676 124

Интернет в Беларуси отключают из-за границы, это не инициатива власти, - Лукашенко

Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с председателем Исполнительного комитета - исполнительным секретарем СНГ, главой миссии наблюдателей от СНГ Сергеем Лебедевым, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

"Кому-то неймется, призывают выходить на улицы. Даже из-за границы отключают интернет, чтобы вызвать недовольство у населения. Сейчас наши специалисты разбираются, откуда идет эта блокировка. Поэтому, если интернет плохо работает, это не наша инициатива, это из-за границы", - рассказал Александр Лукашенко.

По словам Президента, на Беларусь пытаются целенаправленно давить с разных сторон, "гибридно действуют по всем направлениям". "Но мы выстоим", - подчеркнул президент.

Отметим, что по данным предприятия "Белтелеком", проблемы вызваны поступающим с внешних IP-сетей трафиком и кибератаками, в результате которых сбоит и выходит из строя телекоммуникационного оборудование.

"Системами предприятия на протяжении последних суток фиксируются множественные кибератаки различной степени интенсивности на сайты государственных органов и ресурсы "Белтелекома". Это привело к значительной перегрузке каналов, сбою и выходу из строя телекоммуникационного оборудования и, как следствие, затруднения с доступом для абонентов к отдельным ресурсам и сервиса в сети интернет", - заявили на предприятии, пишет Sputnik.by.

Предприятия принесло извинения клиентам за доставленные неудобства и пообещало приложить максимальные усилия, чтобы вернуть в страну интернет в понедельник до конца дня.

"Работа ведется непрерывно в круглосуточном режиме", - подчеркнули в "Белтелекоме".

Топ комментарии
+50
врет как зеленский
10.08.2020 13:44 Ответить
+27
10.08.2020 13:59 Ответить
+24
ну тебе же втирают что ослабление гривны до 30 оживит экономику, лошара
10.08.2020 13:53 Ответить
Альона Талстая представляющая Рух Солидарности в Белоруси из Минска сообщает..., что Белорусь идет в ЕС.....Тихановская кремлевская прокладка....
10.08.2020 14:12 Ответить
Народ! Що з вами? Ви таку херню ще й коментуєте? блін...
10.08.2020 14:13 Ответить
Ни единому слову усатой твари не верьте
10.08.2020 14:15 Ответить
С весны следующего года Илан Маск запустит новый интернет,где никто никого не отключит...Сейчас идет Тестовый режим интернета в котором участвуют уже 300 000 человек...
10.08.2020 14:16 Ответить
Когда человек вроде и не глупый, но и недостаточно умный- он видит всех тупее себя. А когда человек достаточно тупой- он начинает нести откровенный, не логический бред в полной уверенности, что он говорит логично и убедительно.
PS/ Лукашенко не считаю тупым, как человека. Но тупым его сделал страх. Страх перед потерей своей "собственности". Именно своими личными "6 соток", он считает всю Беларусь.
10.08.2020 14:21 Ответить
Он всегда был таким. Он рос во времена железного занавеса, когда не то что интернета еще не было, а вообще любая информация фильтровалась до патологической нехватки. Тогда, чтобы за умного сойти, достаточно было сбрехнуть что-то с наглым видом, а несогласного моментально отправить по дальнему пути искать опровергающие доказательства, как это виртуозно обстряпывал махровый совковый типаж из рассказа Шукшина "Срезал".
В девяностые остальной мир еще только открывался бывшим советским людям, много было сплетен, небылиц, шарлатанство, и все это, разные барабашки, чумаки, кашпировские, туринские плащаницы и гигантские крысы в метро, пользовалось популярностью, потому что не избалованный свободой слова народ не умел отличать правду от лжи. В последний вагон этого поезда со своим популизмом и успел вскочить Лукашенко. С того момента, в тепличных условиях президентской резиденции, он остановился в своем развитии, а цивилизация и общество продолжали развиваться. Поначалу у него еще была спасительная соломинка в виде подручных, которые после каждого его ляпа бросались подгонять действительность под пустомудрые слова правителя, а если нельзя было подогнать, просто подчищали их из всех документов, а тем самым со временем и из памяти людской.
Теперь же наступило время, когда даже минимально продвинутые пенсионер или пенсионерка, имея доступ в интернет, способны за 20 секунд проверить правдивость его слов. И никакие, самые оперативные подчистки за этой проверкой не успевают, только больше злят: о смотри, недавно было по-другому, а сейчас уже опять переиначили. Лукашенко органически не способен привыкнуть к этой ситуации, и он тоже злится.
Он - природный враг интернета, и информационная блокада - это его сладкий сон, это возвращение в привычный круг обстоятельств, когда ему, как ему кажется, опять будут заглядывать в рот и верить, верить, верить.
10.08.2020 16:37 Ответить
согласен с каждым словом.
10.08.2020 16:47 Ответить
марсиане ухуйїлі
10.08.2020 14:29 Ответить
нда
старый совковый брехун не понимает, что такое интернет...
10.08.2020 14:31 Ответить
А зачем ему понимать? У него есть куча специалистов которые ему подскажут умные слова типа DoS атака и баЦька всё скажет как надА
10.08.2020 18:36 Ответить
краник открыл - краник закрыл
10.08.2020 14:37 Ответить
Лука с ответами даже не напрягается. Не удивлюсь, если он скажет, что на автозаке на протестующего Украина наехала и гранаты светошумовые- работа СБУ
Это, конечно, классика жанра.
Зачем тогда нужны выборы , если все видят фальсификации, но все равно директором совхоза остаётся Лукашенко невмырущий
10.08.2020 14:38 Ответить
расскажи про спиленные деревья на Институтской , невмыруща сепаратюга
показать весь комментарий
Так что , ваш Лукашенко хороший спектакль закатил, что он якобы 'против путена ' ? Чем не точная копия 'жму руку- обнимаю'
показать весь комментарий
Таня,вы наверное одноглазая. Потому что кроме московских методичек больше ничего не читаете,не видите и не транслируете
показать весь комментарий
10.08.2020 14:41 Ответить
Ну сказал А кажи и Б.По чьей вине,люди понесли потери?К каким компаниям будут предъявляться иски?Чи фейковое балобольство в подтверждающих фактах не нуждается?
показать весь комментарий
Russia не заграница, Лука
показать весь комментарий
Какое совпадение, в Киеве во время Майдана тоже пропадал интернет , связь мобильная , закрывались станции метро , видать из-за бугра приказы шли , прямо из кабинетов Обамы и Меркель.
показать весь комментарий
Эквилибрист херов, то была виновата рассея, все угрозы шли оттуда- Лукашенко говорил, теперь внезапно уже 'непонятно откуда', намекает на Запад.
показать весь комментарий
ржу не могу.
показать весь комментарий
чому не каже з-за якої "граніци"???
показать весь комментарий
Ахаха, совсем заврался, уже берегов не видит.
показать весь комментарий
Это шо ж такое, во всем виноваты извне. Внутри всё хорошо, овцы и бацька.
показать весь комментарий
