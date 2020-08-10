Второй день подряд в Беларуси проблемы с интернетом
Проблемы с интернетом у различных провайдеров наблюдаются по всей Беларуси уже вторые сутки
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Sputnik.
В Минске в разных частях города перебои с мобильным интернетом начались в воскресенье около 8 часов утра. Проблемы наблюдаются у клиентов компаний А1, МТС и Life.
Весь день воскресенья мобильный интернет работал нестабильно, а к вечеру полностью отключился. Некоторые точки доступа wi-fi продолжают функционировать, но через них работают только мессенджеры, доступ к почтовым сервисам и сайтам блокируется, как и передача медиафайлов.
При этом из-за отсутствия Интернета также осложнена работа онлайн-сервисов такси.
Есть проблемы и в регионах. По сообщениям читателей Sputnik, плохо ловит интернет всех мобильных операторов местами по Минской области. Есть жалобы на качество соединения в областных центрах – Витебске, Гродно, Гомеле и Бресте.
Есть затруднения с проводным соединением. Об этом сообщают клиенты компании "Белтелеком".
"Дозвониться в службу поддержки очень сложно, я в данный момент 19-й в очереди", – рассказал читатель Александр.
Белорусы также сообщают о том, что плохо работают мессенджеры Viber, Telegram и Skype в независимости от того, с мобильного или проводного интернета пытаешься в них зайти. Также есть перебои с работой YouTube.
Напомним, в воскресенье, 9 августа, в Беларуси прошли президентские выборы. После закрытия участков обнародовали данные официального экзитпола. Согласно им, Александр Лукашенко набирает 79,7%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходят протесты.
Тільки що запрацював http://www.president.gov.by/ сайт Президента РБ , а то теж лежав.
Сайт http://www.rec.gov.by/ Центральної комісії Республіки Білорусь із виборів та проведення республіканських референдумів лежить
Сайт головного державного інформаційного агентства https://www.belta.by/ БелТА лежить
Білоруський інформаційно-сервісний інтернет-портал https://news.tut.by/ TUT.BY лежить
http://www.house.gov.by/ru/
От так, виявляється, легко заблокувати інформацію в країні. Офіційних новин - нуль. Думай, що хочеш.
якщо серьозно: напевно маніпуляції з підрахунками голосів, навмисне перешкоджання зв'язку громадян, перешкоджання висвітлинню подій різними іноземними агенціями.