РУС
Новости
Второй день подряд в Беларуси проблемы с интернетом

Проблемы с интернетом у различных провайдеров наблюдаются по всей Беларуси уже вторые сутки

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Sputnik.

В Минске в разных частях города перебои с мобильным интернетом начались в воскресенье около 8 часов утра. Проблемы наблюдаются у клиентов компаний А1, МТС и Life.

Весь день воскресенья мобильный интернет работал нестабильно, а к вечеру полностью отключился. Некоторые точки доступа wi-fi продолжают функционировать, но через них работают только мессенджеры, доступ к почтовым сервисам и сайтам блокируется, как и передача медиафайлов.

При этом из-за отсутствия Интернета также осложнена работа онлайн-сервисов такси.

Есть проблемы и в регионах. По сообщениям читателей Sputnik, плохо ловит интернет всех мобильных операторов местами по Минской области. Есть жалобы на качество соединения в областных центрах – Витебске, Гродно, Гомеле и Бресте.

Тихановская и ее соратники готовы сесть за стол переговоров с властью Беларуси

Есть затруднения с проводным соединением. Об этом сообщают клиенты компании "Белтелеком".

"Дозвониться в службу поддержки очень сложно, я в данный момент 19-й в очереди", – рассказал читатель Александр.

Белорусы также сообщают о том, что плохо работают мессенджеры Viber, Telegram и Skype в независимости от того, с мобильного или проводного интернета пытаешься в них зайти. Также есть перебои с работой YouTube.

Напомним, в воскресенье, 9 августа, в Беларуси прошли президентские выборы. После закрытия участков обнародовали данные официального экзитпола. Согласно им, Александр Лукашенко набирает 79,7%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходят протесты.

Беларусь (8023) выборы (24791) интернет (1718)
Коли у нас був Майдан- я також в неті коменти не писав, бо був в епіцентрі подій.
Думай-те
10.08.2020 07:15 Ответить
Думаешь скисла до уровня зе-говна?🤡
10.08.2020 07:13 Ответить
Всё в режиме мордора.
10.08.2020 07:19 Ответить
Думаешь скисла до уровня зе-говна?🤡
10.08.2020 07:13 Ответить
Ну так ведь беларусы вышли отстаивать свою свободу со смартфонами! А смартфон без интернета, что коктельйль молотова без запала! Вроде бы и есть, а пустить в ход нельзя...
10.08.2020 11:10 Ответить
Путин на фото - третий слева.
10.08.2020 07:16 Ответить
Починається саме цікаве-підрахуйство голосів..
🤗
10.08.2020 07:17 Ответить
Всё в режиме мордора.
10.08.2020 07:19 Ответить
Бєлсат наживо все показує, навіщо інтернет. Дурні вівці лізуть напролом, бо мало палки отримують.
10.08.2020 07:19 Ответить
Какое совпадение. Как раз, когда фальсифицируют выборы - пропадает связь...Кто бы мог подумать?
10.08.2020 07:32 Ответить
. ((((((((((((((( ПАДЛО !!! ))))))))))))
10.08.2020 07:42 Ответить
А в РФ з інтенетом все чудово?
10.08.2020 07:51 Ответить
Щось дивно, працюють сайти http://www.kgb.by/ru/ КГБ Білорусі , сайт http://sovrep.gov.by/ru/ Совета Республики Национального собрания , сайт http://www.house.gov.by/ru/ http://www.house.gov.by/ru Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь .
Тільки що запрацював http://www.president.gov.by/ сайт Президента РБ , а то теж лежав.
Сайт http://www.rec.gov.by/ Центральної комісії Республіки Білорусь із виборів та проведення республіканських референдумів лежить
Сайт головного державного інформаційного агентства https://www.belta.by/ БелТА лежить
Білоруський інформаційно-сервісний інтернет-портал https://news.tut.by/ TUT.BY лежить
http://www.house.gov.by/ru/
От так, виявляється, легко заблокувати інформацію в країні. Офіційних новин - нуль. Думай, що хочеш.
10.08.2020 08:01 Ответить
Тяжко в Беларуси летом
Заниматься интернетом.
10.08.2020 08:03 Ответить
Взагалі в Білорусі іще вчора писали про масштабні dos-атаки. Тепер виникає питання, хто їх організовував

Другий день поспіль у Білорусі проблеми з інтернетом - Цензор.НЕТ 1151
10.08.2020 08:27 Ответить
Как известно, что за день до голосования везде объявляется тишина. Но беларусской псевдооппозиции на это наплевать. И через интернет поливают и еще и протестные акции проводят. Значит правильно. Интернет отключить, акции разогнать.
10.08.2020 08:46 Ответить
ну як же - все зрозуміло - всі готувалися чи пішли на вибори - висока явка. немає кому працювати
якщо серьозно: напевно маніпуляції з підрахунками голосів, навмисне перешкоджання зв'язку громадян, перешкоджання висвітлинню подій різними іноземними агенціями.
10.08.2020 10:56 Ответить
 
 