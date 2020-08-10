Второй день подряд в Беларуси проблемы с интернетом

Проблемы с интернетом у различных провайдеров наблюдаются по всей Беларуси уже вторые сутки

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Sputnik.

В Минске в разных частях города перебои с мобильным интернетом начались в воскресенье около 8 часов утра. Проблемы наблюдаются у клиентов компаний А1, МТС и Life.

Весь день воскресенья мобильный интернет работал нестабильно, а к вечеру полностью отключился. Некоторые точки доступа wi-fi продолжают функционировать, но через них работают только мессенджеры, доступ к почтовым сервисам и сайтам блокируется, как и передача медиафайлов.

При этом из-за отсутствия Интернета также осложнена работа онлайн-сервисов такси.

Есть проблемы и в регионах. По сообщениям читателей Sputnik, плохо ловит интернет всех мобильных операторов местами по Минской области. Есть жалобы на качество соединения в областных центрах – Витебске, Гродно, Гомеле и Бресте.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тихановская и ее соратники готовы сесть за стол переговоров с властью Беларуси

Есть затруднения с проводным соединением. Об этом сообщают клиенты компании "Белтелеком".

"Дозвониться в службу поддержки очень сложно, я в данный момент 19-й в очереди", – рассказал читатель Александр.

Белорусы также сообщают о том, что плохо работают мессенджеры Viber, Telegram и Skype в независимости от того, с мобильного или проводного интернета пытаешься в них зайти. Также есть перебои с работой YouTube.

Напомним, в воскресенье, 9 августа, в Беларуси прошли президентские выборы. После закрытия участков обнародовали данные официального экзитпола. Согласно им, Александр Лукашенко набирает 79,7%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходят протесты.