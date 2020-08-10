УКР
Другий день поспіль у Білорусі проблеми з інтернетом

Проблеми з інтернетом у різних провайдерів спостерігаються по всій Білорусі вже другу добу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Sputnik.

У Мінську в різних частинах міста перебої з мобільним інтернетом почалися в неділю близько 8 години ранку. Проблеми спостерігаються у клієнтів компаній А1, МТС і Life.

Увесь день неділі мобільний інтернет працював нестабільно, а до вечора повністю відключився. Деякі точки доступу wi-fi продовжують функціонувати, але через них працюють тільки месенджери, доступ до поштових сервісів і сайтів блокується, як і передача медіафайлів.

При цьому через відсутність інтернету також ускладнена робота онлайн-сервісів таксі.

Є проблеми і в регіонах. За повідомленнями читачів Sputnik, погано ловить інтернет усіх мобільних операторів місцями по Мінській області. Є скарги на якість з'єднання в обласних центрах - Вітебську, Гродно, Гомелі та Бресті.

Є труднощі з провідним з'єднанням. Про це повідомляють клієнти компанії "Белтелеком".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За даними незалежного екзит-полу, на виборах президента Білорусі Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%

"Додзвонитися в службу підтримки дуже складно, я в цей момент 19-й у черзі", - розповів читач Олександр.

Білоруси також повідомляють про те, що погано працюють месенджери Viber, Telegram і Skype незалежно від того, з мобільного чи провідного інтернету намагаєшся в них зайти. Також є перебої з роботою YouTube.

Нагадаємо, в неділю, 9 серпня, в Білорусі відбулися президентські вибори. Після закриття дільниць оприлюднили дані офіційного екзит-полу. Згідно з ними, Олександр Лукашенко набирає 79,7%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбуваються протести.

Білорусь (8083) вибори (6752) інтернет (2075)
Топ коментарі
+2
Коли у нас був Майдан- я також в неті коменти не писав, бо був в епіцентрі подій.
Думай-те
показати весь коментар
10.08.2020 07:15 Відповісти
+1
Думаешь скисла до уровня зе-говна?🤡
показати весь коментар
10.08.2020 07:13 Відповісти
+1
Всё в режиме мордора.
показати весь коментар
10.08.2020 07:19 Відповісти
Думаешь скисла до уровня зе-говна?🤡
показати весь коментар
10.08.2020 07:13 Відповісти
Коли у нас був Майдан- я також в неті коменти не писав, бо був в епіцентрі подій.
Думай-те
показати весь коментар
10.08.2020 07:15 Відповісти
Ну так ведь беларусы вышли отстаивать свою свободу со смартфонами! А смартфон без интернета, что коктельйль молотова без запала! Вроде бы и есть, а пустить в ход нельзя...
показати весь коментар
10.08.2020 11:10 Відповісти
Второй день подряд в Беларуси проблемы с интернетом - Цензор.НЕТ 7865
Путин на фото - третий слева.
показати весь коментар
10.08.2020 07:16 Відповісти
Починається саме цікаве-підрахуйство голосів..
🤗
показати весь коментар
10.08.2020 07:17 Відповісти
Всё в режиме мордора.
показати весь коментар
10.08.2020 07:19 Відповісти
Бєлсат наживо все показує, навіщо інтернет. Дурні вівці лізуть напролом, бо мало палки отримують.
показати весь коментар
10.08.2020 07:19 Відповісти
Какое совпадение. Как раз, когда фальсифицируют выборы - пропадает связь...Кто бы мог подумать?
показати весь коментар
10.08.2020 07:32 Відповісти
. ((((((((((((((( ПАДЛО !!! ))))))))))))
показати весь коментар
10.08.2020 07:42 Відповісти
А в РФ з інтенетом все чудово?
показати весь коментар
10.08.2020 07:51 Відповісти
Щось дивно, працюють сайти http://www.kgb.by/ru/ КГБ Білорусі , сайт http://sovrep.gov.by/ru/ Совета Республики Национального собрания , сайт http://www.house.gov.by/ru/ http://www.house.gov.by/ru Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь .
Тільки що запрацював http://www.president.gov.by/ сайт Президента РБ , а то теж лежав.
Сайт http://www.rec.gov.by/ Центральної комісії Республіки Білорусь із виборів та проведення республіканських референдумів лежить
Сайт головного державного інформаційного агентства https://www.belta.by/ БелТА лежить
Білоруський інформаційно-сервісний інтернет-портал https://news.tut.by/ TUT.BY лежить
http://www.house.gov.by/ru/
От так, виявляється, легко заблокувати інформацію в країні. Офіційних новин - нуль. Думай, що хочеш.
показати весь коментар
10.08.2020 08:01 Відповісти
Тяжко в Беларуси летом
Заниматься интернетом.
показати весь коментар
10.08.2020 08:03 Відповісти
Взагалі в Білорусі іще вчора писали про масштабні dos-атаки. Тепер виникає питання, хто їх організовував

Другий день поспіль у Білорусі проблеми з інтернетом - Цензор.НЕТ 1151
показати весь коментар
10.08.2020 08:27 Відповісти
Как известно, что за день до голосования везде объявляется тишина. Но беларусской псевдооппозиции на это наплевать. И через интернет поливают и еще и протестные акции проводят. Значит правильно. Интернет отключить, акции разогнать.
показати весь коментар
10.08.2020 08:46 Відповісти
ну як же - все зрозуміло - всі готувалися чи пішли на вибори - висока явка. немає кому працювати
якщо серьозно: напевно маніпуляції з підрахунками голосів, навмисне перешкоджання зв'язку громадян, перешкоджання висвітлинню подій різними іноземними агенціями.
показати весь коментар
10.08.2020 10:56 Відповісти
 
 