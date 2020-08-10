Другий день поспіль у Білорусі проблеми з інтернетом

Проблеми з інтернетом у різних провайдерів спостерігаються по всій Білорусі вже другу добу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Sputnik.

У Мінську в різних частинах міста перебої з мобільним інтернетом почалися в неділю близько 8 години ранку. Проблеми спостерігаються у клієнтів компаній А1, МТС і Life.

Увесь день неділі мобільний інтернет працював нестабільно, а до вечора повністю відключився. Деякі точки доступу wi-fi продовжують функціонувати, але через них працюють тільки месенджери, доступ до поштових сервісів і сайтів блокується, як і передача медіафайлів.

При цьому через відсутність інтернету також ускладнена робота онлайн-сервісів таксі.

Є проблеми і в регіонах. За повідомленнями читачів Sputnik, погано ловить інтернет усіх мобільних операторів місцями по Мінській області. Є скарги на якість з'єднання в обласних центрах - Вітебську, Гродно, Гомелі та Бресті.

Є труднощі з провідним з'єднанням. Про це повідомляють клієнти компанії "Белтелеком".

"Додзвонитися в службу підтримки дуже складно, я в цей момент 19-й у черзі", - розповів читач Олександр.

Білоруси також повідомляють про те, що погано працюють месенджери Viber, Telegram і Skype незалежно від того, з мобільного чи провідного інтернету намагаєшся в них зайти. Також є перебої з роботою YouTube.

Нагадаємо, в неділю, 9 серпня, в Білорусі відбулися президентські вибори. Після закриття дільниць оприлюднили дані офіційного екзит-полу. Згідно з ними, Олександр Лукашенко набирає 79,7%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбуваються протести.