Другий день поспіль у Білорусі проблеми з інтернетом
Проблеми з інтернетом у різних провайдерів спостерігаються по всій Білорусі вже другу добу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Sputnik.
У Мінську в різних частинах міста перебої з мобільним інтернетом почалися в неділю близько 8 години ранку. Проблеми спостерігаються у клієнтів компаній А1, МТС і Life.
Увесь день неділі мобільний інтернет працював нестабільно, а до вечора повністю відключився. Деякі точки доступу wi-fi продовжують функціонувати, але через них працюють тільки месенджери, доступ до поштових сервісів і сайтів блокується, як і передача медіафайлів.
При цьому через відсутність інтернету також ускладнена робота онлайн-сервісів таксі.
Є проблеми і в регіонах. За повідомленнями читачів Sputnik, погано ловить інтернет усіх мобільних операторів місцями по Мінській області. Є скарги на якість з'єднання в обласних центрах - Вітебську, Гродно, Гомелі та Бресті.
Є труднощі з провідним з'єднанням. Про це повідомляють клієнти компанії "Белтелеком".
"Додзвонитися в службу підтримки дуже складно, я в цей момент 19-й у черзі", - розповів читач Олександр.
Білоруси також повідомляють про те, що погано працюють месенджери Viber, Telegram і Skype незалежно від того, з мобільного чи провідного інтернету намагаєшся в них зайти. Також є перебої з роботою YouTube.
Нагадаємо, в неділю, 9 серпня, в Білорусі відбулися президентські вибори. Після закриття дільниць оприлюднили дані офіційного екзит-полу. Згідно з ними, Олександр Лукашенко набирає 79,7%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбуваються протести.
Думай-те
Путин на фото - третий слева.
🤗
Тільки що запрацював http://www.president.gov.by/ сайт Президента РБ , а то теж лежав.
Сайт http://www.rec.gov.by/ Центральної комісії Республіки Білорусь із виборів та проведення республіканських референдумів лежить
Сайт головного державного інформаційного агентства https://www.belta.by/ БелТА лежить
Білоруський інформаційно-сервісний інтернет-портал https://news.tut.by/ TUT.BY лежить
http://www.house.gov.by/ru/
От так, виявляється, легко заблокувати інформацію в країні. Офіційних новин - нуль. Думай, що хочеш.
Заниматься интернетом.
якщо серьозно: напевно маніпуляції з підрахунками голосів, навмисне перешкоджання зв'язку громадян, перешкоджання висвітлинню подій різними іноземними агенціями.