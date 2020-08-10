РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7728 посетителей онлайн
Новости
2 385 6

Кабмин назначил четырех заместителей министра стратегических отраслей промышленности

Кабмин назначил четырех заместителей министра стратегических отраслей промышленности

Кабмин на внеочередном заседании одобрил ряд распоряжений по кадровым назначениям в Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Об этом представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан написал на своей странице в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Было проведено внеочередное заседание Кабмина, во время которого чиновники приняли ряд распоряжений о кадровых назначениях в Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. В частности, было решено назначить: Иващенко Валерия Владимировича - первым заместителем министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины; Немилостивого Виталия Александровича - заместителем министра по вопросам стратегических отраслей промышленности; Петровского Юрия Александровича - заместителем министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины по вопросам европейской интеграции; Коваленко Тараса Васильевича - заместителем министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации", - сообщил Мокан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Создано Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности

Также было протокольное решение о назначении Игоря Яковлева на вакантную должность государственного секретаря этого министерства (путем заключения с ним контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина).

Автор: 

Кабмин (14124) чиновник (1563) Мокан Василий (44) Минстратегпром (64)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
от и хорошо. И зебилам радость и брат ермака купит жене сапоги)
показать весь комментарий
10.08.2020 17:35 Ответить
Скоро у нас міністрів та їхніх заступників буде більше, ніж працюючих.
показать весь комментарий
10.08.2020 17:38 Ответить
Кто татарова - путинскую фсб консерву впарил к зельке?
ЗЕлька лишбынестрелялский предатель должен уйти.Кацапни замного.
Перемирие первый этап к капитуляции.
Дальше кацапы погонят зебилов на норманс формат для подписания капитуляции.
Потому нужно виновника вынести. Ногами вверх.

Где дожимание выдохшего агрессора на фронте
Почему зелька агрессора не называет агрессором? чтобы квартал крутился и зарабатывал в рашке. Потому квартал - враг украины.
показать весь комментарий
10.08.2020 17:44 Ответить
Нам всё равно кто будет ныть про маленькую зряплату в 47 тыс.!
показать весь комментарий
10.08.2020 18:01 Ответить
Почему до сих пор и.о. министерства энергетики и президента НАЭК "Энергоатом"? А тут заместителям и края не видно.
показать весь комментарий
10.08.2020 18:45 Ответить
еще 4-х сирот голубого воришки пристроили к кормушке..)
показать весь комментарий
10.08.2020 19:37 Ответить
 
 