Кабмин назначил четырех заместителей министра стратегических отраслей промышленности

Кабмин на внеочередном заседании одобрил ряд распоряжений по кадровым назначениям в Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Об этом представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан написал на своей странице в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Было проведено внеочередное заседание Кабмина, во время которого чиновники приняли ряд распоряжений о кадровых назначениях в Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. В частности, было решено назначить: Иващенко Валерия Владимировича - первым заместителем министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины; Немилостивого Виталия Александровича - заместителем министра по вопросам стратегических отраслей промышленности; Петровского Юрия Александровича - заместителем министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины по вопросам европейской интеграции; Коваленко Тараса Васильевича - заместителем министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации", - сообщил Мокан.

Также было протокольное решение о назначении Игоря Яковлева на вакантную должность государственного секретаря этого министерства (путем заключения с ним контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина).