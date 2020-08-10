Кабмин назначил четырех заместителей министра стратегических отраслей промышленности
Кабмин на внеочередном заседании одобрил ряд распоряжений по кадровым назначениям в Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности.
Об этом представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан написал на своей странице в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Было проведено внеочередное заседание Кабмина, во время которого чиновники приняли ряд распоряжений о кадровых назначениях в Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. В частности, было решено назначить: Иващенко Валерия Владимировича - первым заместителем министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины; Немилостивого Виталия Александровича - заместителем министра по вопросам стратегических отраслей промышленности; Петровского Юрия Александровича - заместителем министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины по вопросам европейской интеграции; Коваленко Тараса Васильевича - заместителем министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации", - сообщил Мокан.
Также было протокольное решение о назначении Игоря Яковлева на вакантную должность государственного секретаря этого министерства (путем заключения с ним контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина).
ЗЕлька лишбынестрелялский предатель должен уйти.Кацапни замного.
Перемирие первый этап к капитуляции.
Дальше кацапы погонят зебилов на норманс формат для подписания капитуляции.
Потому нужно виновника вынести. Ногами вверх.
Где дожимание выдохшего агрессора на фронте
Почему зелька агрессора не называет агрессором? чтобы квартал крутился и зарабатывал в рашке. Потому квартал - враг украины.