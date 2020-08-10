Кабмін призначив 4 заступників міністра стратегічних галузей промисловості

Кабмін на позачерговому засіданні схвалив низку розпоряджень щодо кадрових призначень у Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості.

Про це представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан написав на своїй сторінці у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Було проведено позачергове засідання Кабміну, під час якого чиновники прийняли низку розпоряджень про кадрові призначення в Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України. Зокрема, було вирішено призначити: Іващенка Валерія Володимировича - першим заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості України; Немілостівого Віталія Олександровича - заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості; Петровського Юрія Олександровича - заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості України з питань європейської інтеграції; Коваленка Тараса Васильовича - заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації", - повідомив Мокан.

Також було протокольне рішення про призначення Ігоря Яковлєва на вакантну посаду державного секретаря цього міністерства (шляхом укладення з ним контракту про проходження державної служби на період дії карантину).