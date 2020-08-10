УКР
2 385 6

Кабмін призначив 4 заступників міністра стратегічних галузей промисловості

Кабмін на позачерговому засіданні схвалив низку розпоряджень щодо кадрових призначень у Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості.

Про це представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан написав на своїй сторінці у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Було проведено позачергове засідання Кабміну, під час якого чиновники прийняли низку розпоряджень про кадрові призначення в Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України. Зокрема, було вирішено призначити: Іващенка Валерія Володимировича - першим заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості України; Немілостівого Віталія Олександровича - заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості; Петровського Юрія Олександровича - заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості України з питань європейської інтеграції; Коваленка Тараса Васильовича - заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації", - повідомив Мокан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Створено Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості

Також було протокольне рішення про призначення Ігоря Яковлєва на вакантну посаду державного секретаря цього міністерства (шляхом укладення з ним контракту про проходження державної служби на період дії карантину).

Кабмін (14390) чиновник (808) Мокан Василь (55) Мінстратегпром (140)
от и хорошо. И зебилам радость и брат ермака купит жене сапоги)
показати весь коментар
10.08.2020 17:35 Відповісти
Скоро у нас міністрів та їхніх заступників буде більше, ніж працюючих.
показати весь коментар
10.08.2020 17:38 Відповісти
Кто татарова - путинскую фсб консерву впарил к зельке?
ЗЕлька лишбынестрелялский предатель должен уйти.Кацапни замного.
Перемирие первый этап к капитуляции.
Дальше кацапы погонят зебилов на норманс формат для подписания капитуляции.
Потому нужно виновника вынести. Ногами вверх.

Где дожимание выдохшего агрессора на фронте
Почему зелька агрессора не называет агрессором? чтобы квартал крутился и зарабатывал в рашке. Потому квартал - враг украины.
показати весь коментар
10.08.2020 17:44 Відповісти
Нам всё равно кто будет ныть про маленькую зряплату в 47 тыс.!
показати весь коментар
10.08.2020 18:01 Відповісти
Почему до сих пор и.о. министерства энергетики и президента НАЭК "Энергоатом"? А тут заместителям и края не видно.
показати весь коментар
10.08.2020 18:45 Відповісти
еще 4-х сирот голубого воришки пристроили к кормушке..)
показати весь коментар
10.08.2020 19:37 Відповісти
 
 