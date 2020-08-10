Буковину накрывает вторая волна коронавируса - ОГА

Черновицкую область накрывает вторая волна коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает Черновицкая ОГА.

"Буковину накрывает вторая волна распространения COVID-19. Сейчас повышение заболеваемости фиксируют во всех районах области, на Кицманщине же зарегистрирована вспышка коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Областные чиновники провели онлайн-совещание с главными врачами учреждений первички и руководителями госпитальных баз.

В областной администрации считают, что первейшей задачей, которая стоит перед госпитальными базами - это сформировать необходимые запасы лекарств и средств защиты. Сейчас на счетах больниц есть около 50 млн гривен неиспользованных средств. Эти деньги медицинские учреждения получили от Национальной службы здоровья Украины для лечения больных COVID-19.

"Есть ряд больниц, которые за три месяца не потратили ни одной гривни на закупку медикаментов. Между тем, пациенты часто жалуются, что приходится покупать препараты за свои деньги. Эту ситуацию следует исправить", - отметила заместитель председателя ОГА Наталья Гусак.

Что касается семейных врачей, то они будут объяснять пациентам важность вакцинации от гриппа, ведь такая прививка - это дополнительная защита от сезонных инфекций, сообщили в ОГА.

Как известно, в Украине по состоянию на 10 августа лабораторно подтверждено 81 957 случаев COVID-19, из них за сутки - 1008.

В Черновицкой области зафиксировали 6777 случаев инфицирования коронавируса. Из них 5215 пациентов выздоровели, а 228 человек умерли.