Буковину накрывает вторая волна коронавируса - ОГА
Черновицкую область накрывает вторая волна коронавируса.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает Черновицкая ОГА.
"Буковину накрывает вторая волна распространения COVID-19. Сейчас повышение заболеваемости фиксируют во всех районах области, на Кицманщине же зарегистрирована вспышка коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Областные чиновники провели онлайн-совещание с главными врачами учреждений первички и руководителями госпитальных баз.
В областной администрации считают, что первейшей задачей, которая стоит перед госпитальными базами - это сформировать необходимые запасы лекарств и средств защиты. Сейчас на счетах больниц есть около 50 млн гривен неиспользованных средств. Эти деньги медицинские учреждения получили от Национальной службы здоровья Украины для лечения больных COVID-19.
"Есть ряд больниц, которые за три месяца не потратили ни одной гривни на закупку медикаментов. Между тем, пациенты часто жалуются, что приходится покупать препараты за свои деньги. Эту ситуацию следует исправить", - отметила заместитель председателя ОГА Наталья Гусак.
Что касается семейных врачей, то они будут объяснять пациентам важность вакцинации от гриппа, ведь такая прививка - это дополнительная защита от сезонных инфекций, сообщили в ОГА.
Как известно, в Украине по состоянию на 10 августа лабораторно подтверждено 81 957 случаев COVID-19, из них за сутки - 1008.
В Черновицкой области зафиксировали 6777 случаев инфицирования коронавируса. Из них 5215 пациентов выздоровели, а 228 человек умерли.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
И так до конца каденции этой воровской власти... Которая будет постоянно врать, запугивать население несуществующей угрозой, что тихо пилить бюджетные деньги под мантру - борьбы с короновирусом.
в США 500 смертей на миллион населения,в Швеции-570,в Бельгии -851.там тоже считали,что угроза несуществующая
0,05 %
Это, по твоему пандемия, это конец света?
В США - 82 тысячи смертей на миллион от других болезней.
А ты про 500 смертей от короновируса запугиваешь...
За 2018 (более свежих данных не нашел https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%A8%D0%90 )
в США умерло 2,835,000 человек В этот год население у них было 327,167,000 человек итого
смертность от всех причин 2835000/327=8669.
500 смертней на миллион за 4 месяца - это 1500 за год. Итого смерти от ковида к концу года дадут 15% от общей смертности
1500*100/(8669+1500)=14.75
В магазинах, автобусах и кафе.
Результат не заставил себя ждать.
0,6 % населения Черновицкой области заразилось короновирусом за 4 месяца пандемии...
Это, конечно же конец света и массовое вымирание, ага
Чего ты не беспокоишся о тысячах умерших от других болезней на миллион в Швеции, а именно под короновирус ты заточен. Подрабатываешь у зелёных воров, распространяя мантру про всеубивающий короновирус?
В чем Вы видите противоположность результата?