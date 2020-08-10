РУС
Буковину накрывает вторая волна коронавируса - ОГА

Черновицкую область накрывает вторая волна коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает Черновицкая ОГА.

"Буковину накрывает вторая волна распространения COVID-19. Сейчас повышение заболеваемости фиксируют во всех районах области, на Кицманщине же зарегистрирована вспышка коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Областные чиновники провели онлайн-совещание с главными врачами учреждений первички и руководителями госпитальных баз.

В областной администрации считают, что первейшей задачей, которая стоит перед госпитальными базами - это сформировать необходимые запасы лекарств и средств защиты. Сейчас на счетах больниц есть около 50 млн гривен неиспользованных средств. Эти деньги медицинские учреждения получили от Национальной службы здоровья Украины для лечения больных COVID-19.

"Есть ряд больниц, которые за три месяца не потратили ни одной гривни на закупку медикаментов. Между тем, пациенты часто жалуются, что приходится покупать препараты за свои деньги. Эту ситуацию следует исправить", - отметила заместитель председателя ОГА Наталья Гусак.

Что касается семейных врачей, то они будут объяснять пациентам важность вакцинации от гриппа, ведь такая прививка - это дополнительная защита от сезонных инфекций, сообщили в ОГА.

Как известно, в Украине по состоянию на 10 августа лабораторно подтверждено 81 957 случаев COVID-19, из них за сутки - 1008.

В Черновицкой области зафиксировали 6777 случаев инфицирования коронавируса. Из них 5215 пациентов выздоровели, а 228 человек умерли.

Буковина (908) карантин (16729) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Топ комментарии
+10
а потом третья, четвёртая волна... десятая...
И так до конца каденции этой воровской власти... Которая будет постоянно врать, запугивать население несуществующей угрозой, что тихо пилить бюджетные деньги под мантру - борьбы с короновирусом.
10.08.2020 19:36 Ответить
+7
Можно смеяться над карантином, ношением масок в транспорте и магазинах, использованием антисептика, но в Черновицкой области на это все положили ..уй.
В магазинах, автобусах и кафе.
Результат не заставил себя ждать.
10.08.2020 19:39 Ответить
+7
Что, неужели большая часть населения Черновцов вымерло или заразилось вирусом?
0,6 % населения Черновицкой области заразилось короновирусом за 4 месяца пандемии...
Это, конечно же конец света и массовое вымирание, ага
10.08.2020 19:42 Ответить
Ще в світі немає другої хвилі.Та й наші керманичі казали.за жовтень.
10.08.2020 19:45 Ответить
КОВИД, если б умел читать, офигел бы от этих новостей. "Если б Остап узнал, что он играет такие мудреные партии и сталкивается с такой испытанной защитой, он крайне бы удивился." (с)
10.08.2020 19:49 Ответить
Ну, наши самые-самые на разные схемы и аферы....только подай идею, закрутят такой сценарий -- Билл Гейтс отдыхает.....
10.08.2020 20:01 Ответить
Непогана інформація про вірус https://www.ar25.org/article/virusy-sanitary-lisu-takozh-yogo-komunikatory-onovlyuvachi-ta-zasterigachi.html
10.08.2020 21:40 Ответить
челендж-ідіть до ср--ки
10.08.2020 21:50 Ответить
 
 