Буковину накриває друга хвиля коронавірусу - ОДА
Чернівецьку область накриває друга хвиля коронавірусу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомляє Чернівецька ОДА.
"Буковину накриває друга хвиля поширення COVID-19. Зараз підвищення захворюваності фіксують у всіх районах області, на Кіцманщині же зареєстрований спалах коронавірусної інфекції", - йдеться в повідомленні.
Обласні чиновники провели онлайн-нараду з головними лікарями установ первинки і керівниками госпітальних баз.
В обласній адміністрації вважають, що найпершим завданням, яке стоїть перед госпітальними базами - це сформувати необхідні запаси ліків і засобів захисту. Зараз на рахунках лікарень є близько 50 млн гривень невикористаних коштів. Ці гроші медичні установи отримали від Національної служби здоров'я України для лікування хворих COVID-19.
"Є низка лікарень, які за три місяці не витратили жодної гривні на закупівлю медикаментів. Між тим, пацієнти часто скаржаться, що доводиться купувати препарати за свої гроші. Цю ситуацію слід виправити", - зазначила заступник голови ОДА Наталія Гусак.
Що стосується сімейних лікарів, то вони будуть пояснювати пацієнтам важливість вакцинації від грипу, адже таке щеплення - це додатковий захист від сезонних інфекцій, повідомили в ОДА.
Як відомо, в Україні станом на 10 серпня лабораторно підтверджено 81 957 випадків COVID-19, з них за добу - 1008.
У Чернівецькій області зафіксували 6777 випадків інфікування коронавірусу. Із них 5215 пацієнтів одужали, а 228 осіб померли.
И так до конца каденции этой воровской власти... Которая будет постоянно врать, запугивать население несуществующей угрозой, что тихо пилить бюджетные деньги под мантру - борьбы с короновирусом.
в США 500 смертей на миллион населения,в Швеции-570,в Бельгии -851.там тоже считали,что угроза несуществующая
0,05 %
Это, по твоему пандемия, это конец света?
В США - 82 тысячи смертей на миллион от других болезней.
А ты про 500 смертей от короновируса запугиваешь...
За 2018 (более свежих данных не нашел https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%A8%D0%90 )
в США умерло 2,835,000 человек В этот год население у них было 327,167,000 человек итого
смертность от всех причин 2835000/327=8669.
500 смертней на миллион за 4 месяца - это 1500 за год. Итого смерти от ковида к концу года дадут 15% от общей смертности
1500*100/(8669+1500)=14.75
В магазинах, автобусах и кафе.
Результат не заставил себя ждать.
0,6 % населения Черновицкой области заразилось короновирусом за 4 месяца пандемии...
Это, конечно же конец света и массовое вымирание, ага
Чего ты не беспокоишся о тысячах умерших от других болезней на миллион в Швеции, а именно под короновирус ты заточен. Подрабатываешь у зелёных воров, распространяя мантру про всеубивающий короновирус?
В чем Вы видите противоположность результата?