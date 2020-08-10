УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3832 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
7 217 19

Буковину накриває друга хвиля коронавірусу - ОДА

Буковину накриває друга хвиля коронавірусу - ОДА

Чернівецьку область накриває друга хвиля коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомляє Чернівецька ОДА.

"Буковину накриває друга хвиля поширення COVID-19. Зараз підвищення захворюваності фіксують у всіх районах області, на Кіцманщині же зареєстрований спалах коронавірусної інфекції", - йдеться в повідомленні.

Обласні чиновники провели онлайн-нараду з головними лікарями установ первинки і керівниками госпітальних баз.

В обласній адміністрації вважають, що найпершим завданням, яке стоїть перед госпітальними базами - це сформувати необхідні запаси ліків і засобів захисту. Зараз на рахунках лікарень є близько 50 млн гривень невикористаних коштів. Ці гроші медичні установи отримали від Національної служби здоров'я України для лікування хворих COVID-19.

"Є низка лікарень, які за три місяці не витратили жодної гривні на закупівлю медикаментів. Між тим, пацієнти часто скаржаться, що доводиться купувати препарати за свої гроші. Цю ситуацію слід виправити", - зазначила заступник голови ОДА Наталія Гусак.

Що стосується сімейних лікарів, то вони будуть пояснювати пацієнтам важливість вакцинації від грипу, адже таке щеплення - це додатковий захист від сезонних інфекцій, повідомили в ОДА.

Як відомо, в Україні станом на 10 серпня лабораторно підтверджено 81 957 випадків COVID-19, з них за добу - 1008.

У Чернівецькій області зафіксували 6777 випадків інфікування коронавірусу. Із них 5215 пацієнтів одужали, а 228 осіб померли.

Буковина (861) карантин (18172) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
а потом третья, четвёртая волна... десятая...
И так до конца каденции этой воровской власти... Которая будет постоянно врать, запугивать население несуществующей угрозой, что тихо пилить бюджетные деньги под мантру - борьбы с короновирусом.
показати весь коментар
10.08.2020 19:36 Відповісти
+7
Можно смеяться над карантином, ношением масок в транспорте и магазинах, использованием антисептика, но в Черновицкой области на это все положили ..уй.
В магазинах, автобусах и кафе.
Результат не заставил себя ждать.
показати весь коментар
10.08.2020 19:39 Відповісти
+7
Что, неужели большая часть населения Черновцов вымерло или заразилось вирусом?
0,6 % населения Черновицкой области заразилось короновирусом за 4 месяца пандемии...
Это, конечно же конец света и массовое вымирание, ага
показати весь коментар
10.08.2020 19:42 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а потом третья, четвёртая волна... десятая...
И так до конца каденции этой воровской власти... Которая будет постоянно врать, запугивать население несуществующей угрозой, что тихо пилить бюджетные деньги под мантру - борьбы с короновирусом.
показати весь коментар
10.08.2020 19:36 Відповісти
это они во всем мире население запугивают шоле? несуществующей угрозой?
в США 500 смертей на миллион населения,в Швеции-570,в Бельгии -851.там тоже считали,что угроза несуществующая
показати весь коментар
10.08.2020 20:00 Відповісти
500 смертей на миллион? Ну так подсчитай, какой это процент.
0,05 %
Это, по твоему пандемия, это конец света?
В США - 82 тысячи смертей на миллион от других болезней.
А ты про 500 смертей от короновируса запугиваешь...
показати весь коментар
10.08.2020 20:16 Відповісти
Сколько-сколько смертей от других болезней?

За 2018 (более свежих данных не нашел https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%A8%D0%90 )
в США умерло 2,835,000 человек В этот год население у них было 327,167,000 человек итого
смертность от всех причин 2835000/327=8669.
500 смертней на миллион за 4 месяца - это 1500 за год. Итого смерти от ковида к концу года дадут 15% от общей смертности
1500*100/(8669+1500)=14.75
показати весь коментар
10.08.2020 22:39 Відповісти
Можно смеяться над карантином, ношением масок в транспорте и магазинах, использованием антисептика, но в Черновицкой области на это все положили ..уй.
В магазинах, автобусах и кафе.
Результат не заставил себя ждать.
показати весь коментар
10.08.2020 19:39 Відповісти
Что, неужели большая часть населения Черновцов вымерло или заразилось вирусом?
0,6 % населения Черновицкой области заразилось короновирусом за 4 месяца пандемии...
Это, конечно же конец света и массовое вымирание, ага
показати весь коментар
10.08.2020 19:42 Відповісти
в белоруссии и норвегии тоже положили. результат противоположный
показати весь коментар
10.08.2020 19:42 Відповісти
в Швеции
показати весь коментар
10.08.2020 19:44 Відповісти
в Швеции-570 умерших на 1 миллион населения.
показати весь коментар
10.08.2020 20:01 Відповісти
и что это конец света для тебя?
Чего ты не беспокоишся о тысячах умерших от других болезней на миллион в Швеции, а именно под короновирус ты заточен. Подрабатываешь у зелёных воров, распространяя мантру про всеубивающий короновирус?
показати весь коментар
10.08.2020 20:19 Відповісти
тысячи смертей от других болезней от твоего злобно-бестолкового языка не зависят...а вот от ковид,от твоего наплевательского отношения-зависят.бо ты не просто сам себя так ведешь.ты еще других расхолаживаешь.это по злобе на весь мир или по заданию?или просто от непроходимой тупизны?
показати весь коментар
10.08.2020 21:13 Відповісти
Такое шо попало написал
показати весь коментар
10.08.2020 20:34 Відповісти
В Швеции 82972*100/10230000=0.81% переболело

В чем Вы видите противоположность результата?
показати весь коментар
10.08.2020 23:15 Відповісти
Ще в світі немає другої хвилі.Та й наші керманичі казали.за жовтень.
показати весь коментар
10.08.2020 19:45 Відповісти
КОВИД, если б умел читать, офигел бы от этих новостей. "Если б Остап узнал, что он играет такие мудреные партии и сталкивается с такой испытанной защитой, он крайне бы удивился." (с)
показати весь коментар
10.08.2020 19:49 Відповісти
Ну, наши самые-самые на разные схемы и аферы....только подай идею, закрутят такой сценарий -- Билл Гейтс отдыхает.....
показати весь коментар
10.08.2020 20:01 Відповісти
Непогана інформація про вірус https://www.ar25.org/article/virusy-sanitary-lisu-takozh-yogo-komunikatory-onovlyuvachi-ta-zasterigachi.html
показати весь коментар
10.08.2020 21:40 Відповісти
челендж-ідіть до ср--ки
показати весь коментар
10.08.2020 21:50 Відповісти
 
 