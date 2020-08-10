Буковину накриває друга хвиля коронавірусу - ОДА

Чернівецьку область накриває друга хвиля коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомляє Чернівецька ОДА.

"Буковину накриває друга хвиля поширення COVID-19. Зараз підвищення захворюваності фіксують у всіх районах області, на Кіцманщині же зареєстрований спалах коронавірусної інфекції", - йдеться в повідомленні.

Обласні чиновники провели онлайн-нараду з головними лікарями установ первинки і керівниками госпітальних баз.

В обласній адміністрації вважають, що найпершим завданням, яке стоїть перед госпітальними базами - це сформувати необхідні запаси ліків і засобів захисту. Зараз на рахунках лікарень є близько 50 млн гривень невикористаних коштів. Ці гроші медичні установи отримали від Національної служби здоров'я України для лікування хворих COVID-19.

"Є низка лікарень, які за три місяці не витратили жодної гривні на закупівлю медикаментів. Між тим, пацієнти часто скаржаться, що доводиться купувати препарати за свої гроші. Цю ситуацію слід виправити", - зазначила заступник голови ОДА Наталія Гусак.

Що стосується сімейних лікарів, то вони будуть пояснювати пацієнтам важливість вакцинації від грипу, адже таке щеплення - це додатковий захист від сезонних інфекцій, повідомили в ОДА.

Як відомо, в Україні станом на 10 серпня лабораторно підтверджено 81 957 випадків COVID-19, з них за добу - 1008.

У Чернівецькій області зафіксували 6777 випадків інфікування коронавірусу. Із них 5215 пацієнтів одужали, а 228 осіб померли.