В Беларуси возбудили 21 уголовное дело против протестующих

В Беларуси Следственный комитет возбудил 21 уголовное дело в отношении протестующих граждан, которые не согласны с результатами президентских выборов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

Дела открыли "по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении сотрудников милиции".

Возбудили дела по следующим статьям: массовые беспорядки, сопротивление сотрудникам милиции с применением насилия или угрозой, насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел, хулиганство, организация и нарушение общественного порядка.

Также читайте: На лечении находятся 40 сотрудников МВД и более 50 участников акций протеста, погибших нет, - Минздрав Беларуси

В Следственном комитете заявили, что ОМОН и милиция задержали более 80 человек, большинство из которых — молодые люди в возрасте 20—25 лет. В ведомстве утверждают, что часть подозреваемых в момент задержания якобы "находились в состоянии наркотического или алкогольного опьянения".

Беларусь (8024) выборы (24794) Лукашенко Александр (3647) Тихановская Светлана (390)
+3
https://twitter.com/L_Stotch

https://twitter.com/L_Stotch Л. Баттерс Стотч https://twitter.com/L_Stotch @L_Stotch https://twitter.com/L_Stotch/status/1292918475392942081 43 с

Подключают армию.
По тревоге в Минске поднимают ВЧ 04104, 339 отдельный механизированный батальон.

Брест. Люди разбирают тротуары и строят баррикады. Готовятся встречать 38 бригаду ВДВ
10.08.2020 23:21 Ответить
+3
Белорусы не смогли смириться с фальсификацией, а россияне с поправками почему то смирились.
10.08.2020 23:23 Ответить
+2
В ведомстве утверждают, что часть подозреваемых в момент задержания якобы "находились в состоянии наркотического или алкогольного опьянения".
---------------------------------------------------------------
а еще ими по интернету управляли из евросоюза!!!
10.08.2020 22:53 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
23% теперь идентифицируют и накажут ...рублем и свободой
10.08.2020 22:52 Ответить
Сябры - терпилы, такие же как кацапы. Ждем селфи из автозаков!
10.08.2020 22:52 Ответить
Не здивуюсь, якщо ці совкові упірята "засудять" Цоя посмертно за пісню.
10.08.2020 22:52 Ответить
Дарма блазень туди з візитом не поїхав - може і його б заразом затримали...
10.08.2020 22:53 Ответить
Кстати: а чего петики не участвуют в протестах?
10.08.2020 23:04 Ответить
У нас теж їли наколоті апельсини. Знайома риторика.
10.08.2020 23:00 Ответить
Это те, что раздавала Нуланд?
10.08.2020 23:16 Ответить
Нуланд раздавала печеньки, а наколотые апельсинки были за 10 лет до того, на Помаранчевом Майдане.
11.08.2020 01:10 Ответить
Еще и под ЕСПЧ подставился таракан...
10.08.2020 22:54 Ответить
В США кацапы негров поджучивали, а тут без них не обошлось.
10.08.2020 22:55 Ответить
И не кажи, вони кругом, везде и завжды )))
10.08.2020 23:04 Ответить
Троллейбус горит, баррикады строят. Он что, должны за ночь построить Великую китайскую стену?
10.08.2020 23:10 Ответить
Толк будет если офис компании Варгейминг сожгут что б они танки не нерфили
10.08.2020 22:56 Ответить
куда скинуть деньги на лечение?
10.08.2020 23:02 Ответить
не здивуюсь, якщо їм ще почнуть довічне впаювати.
10.08.2020 22:58 Ответить
Это тем, кому повезет! Не забывай, в Беларуси смертную казнь еще никто не отменял!
10.08.2020 23:19 Ответить
Беги бацька быстрее от тедова пака ешо есть возможность!
Бяги и селися рядом с януковичем...
10.08.2020 23:02 Ответить
Білорусам допоможе Вейшнорія.
10.08.2020 23:04 Ответить
Кто бы мог подумать, что через 40 с небольшим лет, вот этот колхоз-мэн с ногами иксом, будет избивать в центре Минска людей, объявлять себя пожизненным фюрером и содержать гарем из наложниц.
10.08.2020 23:13 Ответить
Пацан пришёл к успеху. На данный момент его карьере можно только позавидовать
11.08.2020 00:42 Ответить
У Білорусі порушили 21 кримінальну справу проти протестувальників
10.08.2020 23:32 Ответить
Не быкуй, отчаянный.. повторюсь - поблагодари наш братский народ и сделай так - чтобы нам не было больше за тебя стыдно..
10.08.2020 23:33 Ответить
 
 