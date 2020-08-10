В Беларуси возбудили 21 уголовное дело против протестующих

В Беларуси Следственный комитет возбудил 21 уголовное дело в отношении протестующих граждан, которые не согласны с результатами президентских выборов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

Дела открыли "по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении сотрудников милиции".

Возбудили дела по следующим статьям: массовые беспорядки, сопротивление сотрудникам милиции с применением насилия или угрозой, насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел, хулиганство, организация и нарушение общественного порядка.

В Следственном комитете заявили, что ОМОН и милиция задержали более 80 человек, большинство из которых — молодые люди в возрасте 20—25 лет. В ведомстве утверждают, что часть подозреваемых в момент задержания якобы "находились в состоянии наркотического или алкогольного опьянения".