1 946 27

У Білорусі порушили 21 кримінальну справу проти протестувальників

У Білорусі Слідчий комітет порушив 21 кримінальну справу стосовно учасників протесту, які не згодні з результатами президентських виборів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

Справи відкрили "за фактами масових заворушень і насильства щодо співробітників міліції".

Порушили справи за такими статтями: масові заворушення, опір співробітникам міліції із застосуванням насильства чи погрозою, насильство щодо співробітників органів внутрішніх справ, хуліганство, організація і порушення громадського порядку.

Також читайте: На лікуванні перебувають 40 співробітників МВС і понад 50 учасників акцій протесту, загиблих немає, - МОЗ Білорусі

У Слідчому комітеті заявили, що ОМОН і міліція затримали понад 80 осіб, більшість із яких - молоді люди у віці 20-25 років. У відомстві стверджують, що частина підозрюваних у момент затримання нібито "перебували в стані наркотичного або алкогольного сп'яніння".

Білорусь (8084) вибори (6755) Лукашенко Олександр (2695) Тіхановська Світлана (389)
Топ коментарі
+3
Подключают армию.
По тревоге в Минске поднимают ВЧ 04104, 339 отдельный механизированный батальон.

Брест. Люди разбирают тротуары и строят баррикады. Готовятся встречать 38 бригаду ВДВ
показати весь коментар
10.08.2020 23:21 Відповісти
+3
Белорусы не смогли смириться с фальсификацией, а россияне с поправками почему то смирились.
показати весь коментар
10.08.2020 23:23 Відповісти
+2
В ведомстве утверждают, что часть подозреваемых в момент задержания якобы "находились в состоянии наркотического или алкогольного опьянения".Источник: https://censor.net/n3212949
---------------------------------------------------------------
а еще ими по интернету управляли из евросоюза!!!
показати весь коментар
10.08.2020 22:53 Відповісти
23% теперь идентифицируют и накажут ...рублем и свободой
показати весь коментар
10.08.2020 22:52 Відповісти
Сябры - терпилы, такие же как кацапы. Ждем селфи из автозаков!
показати весь коментар
10.08.2020 22:52 Відповісти
Не здивуюсь, якщо ці совкові упірята "засудять" Цоя посмертно за пісню.
показати весь коментар
10.08.2020 22:52 Відповісти
Дарма блазень туди з візитом не поїхав - може і його б заразом затримали...
показати весь коментар
10.08.2020 22:53 Відповісти
Кстати: а чего петики не участвуют в протестах?
показати весь коментар
10.08.2020 23:04 Відповісти
У нас теж їли наколоті апельсини. Знайома риторика.
показати весь коментар
10.08.2020 23:00 Відповісти
Это те, что раздавала Нуланд?
показати весь коментар
10.08.2020 23:16 Відповісти
Нуланд раздавала печеньки, а наколотые апельсинки были за 10 лет до того, на Помаранчевом Майдане.
показати весь коментар
11.08.2020 01:10 Відповісти
Еще и под ЕСПЧ подставился таракан...
показати весь коментар
10.08.2020 22:54 Відповісти
В США кацапы негров поджучивали, а тут без них не обошлось.
показати весь коментар
10.08.2020 22:55 Відповісти
И не кажи, вони кругом, везде и завжды )))
показати весь коментар
10.08.2020 23:04 Відповісти
Троллейбус горит, баррикады строят. Он что, должны за ночь построить Великую китайскую стену?
показати весь коментар
10.08.2020 23:10 Відповісти
Толк будет если офис компании Варгейминг сожгут что б они танки не нерфили
показати весь коментар
10.08.2020 22:56 Відповісти
куда скинуть деньги на лечение?
показати весь коментар
10.08.2020 23:02 Відповісти
не здивуюсь, якщо їм ще почнуть довічне впаювати.
показати весь коментар
10.08.2020 22:58 Відповісти
Это тем, кому повезет! Не забывай, в Беларуси смертную казнь еще никто не отменял!
показати весь коментар
10.08.2020 23:19 Відповісти
Беги бацька быстрее от тедова пака ешо есть возможность!
Бяги и селися рядом с януковичем...
показати весь коментар
10.08.2020 23:02 Відповісти
Білорусам допоможе Вейшнорія.
показати весь коментар
10.08.2020 23:04 Відповісти
Кто бы мог подумать, что через 40 с небольшим лет, вот этот колхоз-мэн с ногами иксом, будет избивать в центре Минска людей, объявлять себя пожизненным фюрером и содержать гарем из наложниц.У Білорусі порушили 21 кримінальну справу проти протестувальників - Цензор.НЕТ 4289
показати весь коментар
10.08.2020 23:13 Відповісти
Пацан пришёл к успеху. На данный момент его карьере можно только позавидовать
показати весь коментар
11.08.2020 00:42 Відповісти
Подключают армию.
По тревоге в Минске поднимают ВЧ 04104, 339 отдельный механизированный батальон.

Брест. Люди разбирают тротуары и строят баррикады. Готовятся встречать 38 бригаду ВДВ
показати весь коментар
10.08.2020 23:21 Відповісти
У Білорусі порушили 21 кримінальну справу проти протестувальників - Цензор.НЕТ 6406
показати весь коментар
10.08.2020 23:32 Відповісти
Не быкуй, отчаянный.. повторюсь - поблагодари наш братский народ и сделай так - чтобы нам не было больше за тебя стыдно..
показати весь коментар
10.08.2020 23:33 Відповісти
 
 