У Білорусі порушили 21 кримінальну справу проти протестувальників
У Білорусі Слідчий комітет порушив 21 кримінальну справу стосовно учасників протесту, які не згодні з результатами президентських виборів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.
Справи відкрили "за фактами масових заворушень і насильства щодо співробітників міліції".
Порушили справи за такими статтями: масові заворушення, опір співробітникам міліції із застосуванням насильства чи погрозою, насильство щодо співробітників органів внутрішніх справ, хуліганство, організація і порушення громадського порядку.
У Слідчому комітеті заявили, що ОМОН і міліція затримали понад 80 осіб, більшість із яких - молоді люди у віці 20-25 років. У відомстві стверджують, що частина підозрюваних у момент затримання нібито "перебували в стані наркотичного або алкогольного сп'яніння".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
---------------------------------------------------------------
а еще ими по интернету управляли из евросоюза!!!
Бяги и селися рядом с януковичем...
https://twitter.com/L_Stotch Л. Баттерс Стотч https://twitter.com/L_Stotch @L_Stotch https://twitter.com/L_Stotch/status/1292918475392942081 43 с
Подключают армию.
По тревоге в Минске поднимают ВЧ 04104, 339 отдельный механизированный батальон.
Брест. Люди разбирают тротуары и строят баррикады. Готовятся встречать 38 бригаду ВДВ