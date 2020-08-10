У Білорусі порушили 21 кримінальну справу проти протестувальників

У Білорусі Слідчий комітет порушив 21 кримінальну справу стосовно учасників протесту, які не згодні з результатами президентських виборів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

Справи відкрили "за фактами масових заворушень і насильства щодо співробітників міліції".

Порушили справи за такими статтями: масові заворушення, опір співробітникам міліції із застосуванням насильства чи погрозою, насильство щодо співробітників органів внутрішніх справ, хуліганство, організація і порушення громадського порядку.

У Слідчому комітеті заявили, що ОМОН і міліція затримали понад 80 осіб, більшість із яких - молоді люди у віці 20-25 років. У відомстві стверджують, що частина підозрюваних у момент затримання нібито "перебували в стані наркотичного або алкогольного сп'яніння".