Второй день протестов в Беларуси: коктейли "Молотова", светошумовые гранаты, стрельба и баррикады. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Вечером 10 августа и ночью 11 августа по всей Беларуси продолжались массовые акции протеста, связанные с президентскими выборами.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио "Свобода".
Акции протеста и насильственный разгон демонстрантов прошли в ряде городов Беларуси, включая Бобруйск, Брест, Витебск, Гомель, Гродно, Могилев, Береза и Мозырь.
Больше всего сообщалось о протестах и задержаниях в Минске. Два основных очага протеста образовались возле площади Бангалор, под супермаркетом "Рига" и между станциями метро "Спортивная" и "Пушкинская". Сообщалось также о задержаниях в центре города, в Каменной Горке, Уручче и Маяке Минска.
Силовики демонтировали баррикады на "Риге" как минимум четыре раза - демонстранты разошлись, затем вернулись и построили новые.
Против демонстрантов были применены пули, светошумовые гранаты, водометы и резиновые пули. Взрывы были слышны в разных частях города до 2 часов ночи.
В МВД признали гибель одного митингующего - около 23 часов 10 августа в результате взрыва на улице Притицкого в Минске погиб мужчина. В МВД утверждают, что это было самодельное взрывное устройство, которое он хотел бросить в силовиков. Однако присутствующие журналисты отмечают, что тогда силовики обстреляли демонстрантов светошумовыми гранатами.
Журналисты утверждают, что по ним стреляли люди в военной форме, хотя они были в жилетах "Прессы", была ранена корреспондент "Нашей Нівы" Наталья Лубневская.
Действия силовиков в отношении демонстрантов стали более агрессивными, стали чаще применяться спецсредства, но демонстранты также стали чаще строить баррикады, бросая в силовиков различные предметы. Свидетели в Бресте видели, как силовики запустили фейерверк, а в Минске говорили, что видели по крайней мере один "коктейль Молотова", который демонстранты бросили в милицию, и самодельную пиротехнику, которую бросали в водометы. По поводу последнего протестующие заявили, что "это ответ на то, что в них были брошены гранаты".
В Минске в районе метро Пушкинская — водитель общественного транспорта, раненный в ногу
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
выиграют 9% населения
остальные получат реформы
медецыны образования коммунальных служб
прихватизацию самых прыбыльных предприятий
и будет нищий народ как в Украине
где 7 млн. пенсионеров получают пенсию $65
и занимают первое место по нищете в Европе
И когда такие вопросы возникают с диагностикой, это еще ерунда, а вот когда по какой-либо причине не могут предоставить качественного лечения и даже не предлагают альтернативу...
Бывший военнослужащий спецназа ВВ МВД РБ (в\ч 3214)
Вот некоторая информация, которая поможет.
1. Два часа побегать в полном обмундировании - изматывает. А вот стоять и вытеснять толпу потихоньку нет. Поэтому мое мнение - изматывайте, а не открыто воюйте. Против открыто выступающей толпы у нас (3214) подготовка хорошая. А вот беготня из одного места в другое - сложно.
2. Мы приезжали намного заранее и уезжали позже, чем протесты. Поэтому на сон не оставалось времени (часа 4 в день). Неделю так нереально выдержать. Поэтому даже если не собираетесь выходить, все равно вбрасывайте дезу. Так вы этим измотаете личный состав.
3. Различайте ОМОН, Внутренние войска (вв), Милицию и Военных. Это разные навыки и подготовка. Это разная степень опасности для протестующих
4. Если видите, как 5 человек избивают 1 до полусмерти - это почти наверняка ОМОН. Он самый опасный, потому как десятилетиями у них не было лимита на применения силы и жестокости. Ни вв, ни военные не имеют таких широких прав на насилие, как ОМОН. Права накладывают психологический отпечаток и люди становятся зверьем. Но ОМОНа в РБ всего 1500 человек.
5. Вторые по опасности - это вв и милиция. Личный состав вв часто осуждает зверста ОМОНа, потому как у них нет таких прав на жестокость и они не так к ней склонны. Но вв хорошо подготовлены против толпы. Милиция труслива. Легко разбегается.
6. Меньше всего бояться надо военных (если они стрелять не начали). У них нет подготовки против толпы. Они привлечены скорее для устрашения. Чтобы подготовить бойца участвовать в подавлении протестов уходило 6 месяцев спецподготовки. У военных ее нет.
7. Бангалор, стелла, Октябрьская, пл Независимости, Немига, Я. Коласа - это места, которые хорошо известны офицерам. Они отработаны и много раз отрепетированы. Новые места протестов приводят к нескоординированным действиям личного состава.
8. Помните, что за то что вы вышли - получите 15 суток. Если человек под присягой перешел на вашу сторону - ему светит надолго тюрьма. Поэтому офицеры должны почувствовать силу за протестующими. Силу, которая может свергнуть диктатора, чтобы начать переходить на вашу сторону. Поверьте, они почти все ждут, что вы покажете что вас много и вы не сдадитесь. И начнут переходить массово.
9.Снимайте все зверства. Желательно с шевронами и нашивками. Потом этих людей надо будет судить. За превышение полномочий. Вы не представляете как им страшно под этими щитами! Пугайте, обрабатывайте их информационно. Снимайте со всех сторон. Если вы в квартирах, кричите сверху, что их будут судить, что в Беларуси есть смертная казнь, что им светит трибунал, что они нарушают присягу. Это действует. Просто "ганьба" и "сволочи" не работает. Военные понимают язык силы, а не этики. Их профессия - насилие, не забывайте.