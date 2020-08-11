Второй день протестов в Беларуси: коктейли "Молотова", светошумовые гранаты, стрельба и баррикады. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Вечером 10 августа и ночью 11 августа по всей Беларуси продолжались массовые акции протеста, связанные с президентскими выборами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио "Свобода".

Акции протеста и насильственный разгон демонстрантов прошли в ряде городов Беларуси, включая Бобруйск, Брест, Витебск, Гомель, Гродно, Могилев, Береза ​​и Мозырь.

Больше всего сообщалось о протестах и ​​задержаниях в Минске. Два основных очага протеста образовались возле площади Бангалор, под супермаркетом "Рига" и между станциями метро "Спортивная" и "Пушкинская". Сообщалось также о задержаниях в центре города, в Каменной Горке, Уручче и Маяке Минска.

Силовики демонтировали баррикады на "Риге" как минимум четыре раза - демонстранты разошлись, затем вернулись и построили новые.

Против демонстрантов были применены пули, светошумовые гранаты, водометы и резиновые пули. Взрывы были слышны в разных частях города до 2 часов ночи.

В МВД признали гибель одного митингующего - около 23 часов 10 августа в результате взрыва на улице Притицкого в Минске погиб мужчина. В МВД утверждают, что это было самодельное взрывное устройство, которое он хотел бросить в силовиков. Однако присутствующие журналисты отмечают, что тогда силовики обстреляли демонстрантов светошумовыми гранатами.

Журналисты утверждают, что по ним стреляли люди в военной форме, хотя они были в жилетах "Прессы", была ранена корреспондент "Нашей Нівы" Наталья Лубневская.





Действия силовиков в отношении демонстрантов стали более агрессивными, стали чаще применяться спецсредства, но демонстранты также стали чаще строить баррикады, бросая в силовиков различные предметы. Свидетели в Бресте видели, как силовики запустили фейерверк, а в Минске говорили, что видели по крайней мере один "коктейль Молотова", который демонстранты бросили в милицию, и самодельную пиротехнику, которую бросали в водометы. По поводу последнего протестующие заявили, что "это ответ на то, что в них были брошены гранаты".



Фото: Радио "Свобода"



В Минске в районе метро Пушкинская — водитель общественного транспорта, раненный в ногу













Фото: TUT.by