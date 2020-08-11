РУС
Новости Репрессии в Беларуси
48 519 229

Второй день протестов в Беларуси: коктейли "Молотова", светошумовые гранаты, стрельба и баррикады. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Вечером 10 августа и ночью 11 августа по всей Беларуси продолжались массовые акции протеста, связанные с президентскими выборами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио "Свобода".

Акции протеста и насильственный разгон демонстрантов прошли в ряде городов Беларуси, включая Бобруйск, Брест, Витебск, Гомель, Гродно, Могилев, Береза ​​и Мозырь.

Больше всего сообщалось о протестах и ​​задержаниях в Минске. Два основных очага протеста образовались возле площади Бангалор, под супермаркетом "Рига" и между станциями метро "Спортивная" и "Пушкинская". Сообщалось также о задержаниях в центре города, в Каменной Горке, Уручче и Маяке Минска.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Беларуси возбудили 21 уголовное дело против протестующих

Второй день протестов в Беларуси: коктейли Молотова, светошумовые гранаты, стрельба и баррикады 01

Силовики демонтировали баррикады на "Риге" как минимум четыре раза - демонстранты разошлись, затем вернулись и построили новые.

Второй день протестов в Беларуси: коктейли Молотова, светошумовые гранаты, стрельба и баррикады 02

Против демонстрантов были применены пули, светошумовые гранаты, водометы и резиновые пули. Взрывы были слышны в разных частях города до 2 часов ночи.

Второй день протестов в Беларуси: коктейли Молотова, светошумовые гранаты, стрельба и баррикады 03

В МВД признали гибель одного митингующего - около 23 часов 10 августа в результате взрыва на улице Притицкого в Минске погиб мужчина. В МВД утверждают, что это было самодельное взрывное устройство, которое он хотел бросить в силовиков. Однако присутствующие журналисты отмечают, что тогда силовики обстреляли демонстрантов светошумовыми гранатами.

Второй день протестов в Беларуси: коктейли Молотова, светошумовые гранаты, стрельба и баррикады 04

Журналисты утверждают, что по ним стреляли люди в военной форме, хотя они были в жилетах "Прессы", была ранена корреспондент "Нашей Нівы" Наталья Лубневская.

Второй день протестов в Беларуси: коктейли Молотова, светошумовые гранаты, стрельба и баррикады 05
Второй день протестов в Беларуси: коктейли Молотова, светошумовые гранаты, стрельба и баррикады 06

Действия силовиков в отношении демонстрантов стали более агрессивными, стали чаще применяться спецсредства, но демонстранты также стали чаще строить баррикады, бросая в силовиков различные предметы. Свидетели в Бресте видели, как силовики запустили фейерверк, а в Минске говорили, что видели по крайней мере один "коктейль Молотова", который демонстранты бросили в милицию, и самодельную пиротехнику, которую бросали в водометы. По поводу последнего протестующие заявили, что "это ответ на то, что в них были брошены гранаты".

Второй день протестов в Беларуси: коктейли Молотова, светошумовые гранаты, стрельба и баррикады 07
Фото: Радио "Свобода"

Второй день протестов в Беларуси: коктейли Молотова, светошумовые гранаты, стрельба и баррикады 08
В Минске в районе метро Пушкинская — водитель общественного транспорта, раненный в ногу

Второй день протестов в Беларуси: коктейли Молотова, светошумовые гранаты, стрельба и баррикады 09
Второй день протестов в Беларуси: коктейли Молотова, светошумовые гранаты, стрельба и баррикады 10
Второй день протестов в Беларуси: коктейли Молотова, светошумовые гранаты, стрельба и баррикады 11
Второй день протестов в Беларуси: коктейли Молотова, светошумовые гранаты, стрельба и баррикады 12
Второй день протестов в Беларуси: коктейли Молотова, светошумовые гранаты, стрельба и баррикады 13
Второй день протестов в Беларуси: коктейли Молотова, светошумовые гранаты, стрельба и баррикады 14
Фото: TUT.by

Топ комментарии
+39
и придти московская глупая марионетка Тихановская..., а после нее уже сам путин..
11.08.2020 07:39 Ответить
+37
Сябры, не сдавайтесь. Лука должен уйти!
11.08.2020 07:34 Ответить
+36
да всем начхать на тихановскую, она не призывала к протестам, люди вышли сами
11.08.2020 07:40 Ответить
Страница 3 из 3
Он не твой ватопе*долочь.Иначе ты,гнида,писал Майдан с большой буквы а ,,бацька,, с маленькой.
11.08.2020 10:51 Ответить
думаю при отставке Лукашенко
выиграют 9% населения
остальные получат реформы
медецыны образования коммунальных служб
прихватизацию самых прыбыльных предприятий
и будет нищий народ как в Украине
где 7 млн. пенсионеров получают пенсию $65
и занимают первое место по нищете в Европе
11.08.2020 10:17 Ответить
Бесплатная медицина давно ни от чего не лечит, в серьезном случае без платных услуг никуда (при этом страховая система массово не внедрена, все доставай непосредственно из кармана), образование платное, причем дорогое, альтернатива - продолжительная "отработка" молодым специалистом, в скотских условиях и за недостаточную для выживания плату. Коммунальные службы метут проспекты, за жильем граждан ухаживают плохо. Почитайте про минский коллапс с отравленной водой для почти миллиона человек этим летом. Стоимость коммунального обслуживания, как заявлено, поэтапно приводится "полной окупаемости", при абсолютной экономической неэффективности самой службе. Т.е. становится дорого и еще дороже, у людей растут задолженности. Пенсии на достойную жизнь не хватает многим пенсионерам, ввиду дороговизны этой жизни по сравнению с Украиной (отсутствие льготного проезда, очень дорогие товары, продовольственные и непродовольственные). Прибыльные предприятия давно приватизированы. Советские флагманы убыточны и дотируются из наших налогов. Зарплата там - это фактически скрытое пособие по безработице. Беларусь в тройке самых бедных стран Европы вместе с Украиной и Молдовой, при том что на ее территории почти 80 лет не было войны и у нее нет спорных территорий. Еще что-нибудь расскажете?
11.08.2020 10:31 Ответить
Блін Руслан, це ватний кізяк, вони такі великі тести не сприймають.
11.08.2020 10:35 Ответить
Так я не для него пишу. Просто эти реальные факты надо периодически освежать. А то от частого повторения, даже троллями (в первую очередь ими) люди начинают верить в обратное.
11.08.2020 10:37 Ответить
тільки у бєларусів ВВП на душу населення більший за наш у кілька разів
11.08.2020 12:16 Ответить
І шо? А в СРСР ВВП був ще більший, тільки більшість отримували зарплату 120 руб. і жили від получки до получки.
11.08.2020 18:13 Ответить
платная лечит только карманы)))лечащих)))
11.08.2020 20:47 Ответить
Вот банальная ситуация с платностью. Допустим, у вас предполагают онкологию и сообщают: "Без МРТ дальше никуда, несите результаты обследования, тогда посмотрим". Потом уточняют: "Мы на МРТ направления не даем. Делайте платную процедуру". Вы можете, конечно, предположить, что врачи просто в сговоре с коммерческими клиниками и пытаются вас раскрутить. Но нет. Они действительно не дают направлений, кроме, может быть, совсем критических случаев, и им действительно пофиг. Они вам даже ничего не посоветуют, куда пойти. Ищите сами. Спасение утопающих - дело рук самих утопающих. Вы начинаете разбираться и узнаете, что есть варианты очень задорого в обозримом интервале времени и не очень задорого, но очередь туда расписана на год вперед, и буде у вас действительно онкология, вы до обследования просто не доживете. Решаетесь, вытряхиваете заначку (страховки у 99% людей нет), обследуетесь и с чистым сердцем и карманами возвращаетесь в лоно тупой бесплатной медицины, пока не окажется, что они там опять чего-то сами "не делают".

И когда такие вопросы возникают с диагностикой, это еще ерунда, а вот когда по какой-либо причине не могут предоставить качественного лечения и даже не предлагают альтернативу...
11.08.2020 21:12 Ответить
Тобто біларусам піднімуть мінімалку до рівня української?
11.08.2020 10:34 Ответить
Браво Белорусь, милиция с народом!
Другий день протестів у Білорусі: коктейлі "Молотова", світлошумові гранати, стрільба і барикади - Цензор.НЕТ 6568
11.08.2020 10:36 Ответить
Єто типа хоть под путлером, лишь би не лукашенко. Очень повезет если не будет войни.
11.08.2020 10:41 Ответить
это типа свобода любой ценой.
11.08.2020 10:43 Ответить
Какая война? Для этого надо, чтобы Луку хоть кто-то поддерживал, но ,кроме ментов и пуйла, он никому не нужен - люди выступают за свое право не быть стадом рабов.От Тихановской уже ничего не зависит - она сделала свое дело - вышла на выборы, в которых Лука вчистую проиграл, и не хочет очистить место.
11.08.2020 18:29 Ответить
Очень похоже, что там уже рулит не белорусский ОМОН, а рашинский. Эти не пощадят никого.
11.08.2020 10:45 Ответить
не возможно, а так оно и есть. Об этом уже написали.
11.08.2020 10:47 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Gz0elAxT85A&fbclid=IwAR2KUOFDcf3aC333gk_2FnINcXPQbo7LV6IeK51Yi30mZPRUwxqOEFMfDko В Беларуси для подавления протестов задействован российский спецназ
11.08.2020 11:09 Ответить
РАСПРОСТРАНЯЙТЕ!

Бывший военнослужащий спецназа ВВ МВД РБ (в\ч 3214)

Вот некоторая информация, которая поможет.

1. Два часа побегать в полном обмундировании - изматывает. А вот стоять и вытеснять толпу потихоньку нет. Поэтому мое мнение - изматывайте, а не открыто воюйте. Против открыто выступающей толпы у нас (3214) подготовка хорошая. А вот беготня из одного места в другое - сложно.

2. Мы приезжали намного заранее и уезжали позже, чем протесты. Поэтому на сон не оставалось времени (часа 4 в день). Неделю так нереально выдержать. Поэтому даже если не собираетесь выходить, все равно вбрасывайте дезу. Так вы этим измотаете личный состав.

3. Различайте ОМОН, Внутренние войска (вв), Милицию и Военных. Это разные навыки и подготовка. Это разная степень опасности для протестующих

4. Если видите, как 5 человек избивают 1 до полусмерти - это почти наверняка ОМОН. Он самый опасный, потому как десятилетиями у них не было лимита на применения силы и жестокости. Ни вв, ни военные не имеют таких широких прав на насилие, как ОМОН. Права накладывают психологический отпечаток и люди становятся зверьем. Но ОМОНа в РБ всего 1500 человек.

5. Вторые по опасности - это вв и милиция. Личный состав вв часто осуждает зверста ОМОНа, потому как у них нет таких прав на жестокость и они не так к ней склонны. Но вв хорошо подготовлены против толпы. Милиция труслива. Легко разбегается.

6. Меньше всего бояться надо военных (если они стрелять не начали). У них нет подготовки против толпы. Они привлечены скорее для устрашения. Чтобы подготовить бойца участвовать в подавлении протестов уходило 6 месяцев спецподготовки. У военных ее нет.

7. Бангалор, стелла, Октябрьская, пл Независимости, Немига, Я. Коласа - это места, которые хорошо известны офицерам. Они отработаны и много раз отрепетированы. Новые места протестов приводят к нескоординированным действиям личного состава.

8. Помните, что за то что вы вышли - получите 15 суток. Если человек под присягой перешел на вашу сторону - ему светит надолго тюрьма. Поэтому офицеры должны почувствовать силу за протестующими. Силу, которая может свергнуть диктатора, чтобы начать переходить на вашу сторону. Поверьте, они почти все ждут, что вы покажете что вас много и вы не сдадитесь. И начнут переходить массово.

9.Снимайте все зверства. Желательно с шевронами и нашивками. Потом этих людей надо будет судить. За превышение полномочий. Вы не представляете как им страшно под этими щитами! Пугайте, обрабатывайте их информационно. Снимайте со всех сторон. Если вы в квартирах, кричите сверху, что их будут судить, что в Беларуси есть смертная казнь, что им светит трибунал, что они нарушают присягу. Это действует. Просто "ганьба" и "сволочи" не работает. Военные понимают язык силы, а не этики. Их профессия - насилие, не забывайте.
11.08.2020 11:40 Ответить
Если белорусы не дожмут требования, то их сожмут в тисках системы. Люд простой с палками и камнями, а они с автоматами. бацка вообще берега попутал, думает судьба с яныком не пройдет, тогда судьбу Каддафи повторит.
11.08.2020 12:01 Ответить
У них там что, шин нет?
11.08.2020 12:09 Ответить
У них нет "Правого сектора", как в Украине.
11.08.2020 18:33 Ответить
Підарас вусатий
11.08.2020 13:21 Ответить
Теперь нужны не только столкновения с полицачми, а и массовые забастовки с лозунгами изгнания проигравшего диктатора.
11.08.2020 18:32 Ответить
Це сміх, а не протести. На другий день протестів в УКРАЇНІ вийшов мільйон свідомих громадян. Спробуйте за ніч організувати мільйон. Це для тих барбосів які кажуть, що в Україні Майдан організував Госдеп.
11.08.2020 19:53 Ответить
платная лечит только карманы)))лечащих)))
11.08.2020 20:48 Ответить
молоці сябри - схоже , потроху , починають прокидатися !
11.08.2020 21:40 Ответить
С нацией, лишенной языка, веры и истории (читай быдлом) можно делать все, что хочешь.Хотя молодцы, что борятся с фальсификацией выборов. Это потолок. Нет ни национальной идеи, ни стремления к цивилизации. Есть ПаРаша, таёжный союз, чучела ленина, колорадские ленточки и гены рабов. Исход очевиден. Рожденный ползать летать не может.
12.08.2020 09:17 Ответить
Страница 3 из 3
 
 