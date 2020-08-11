РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9887 посетителей онлайн
Новости
6 505 7

Трамп покинул пресс-конференцию из-за стрельбы рядом с Белым домом

Трамп покинул пресс-конференцию из-за стрельбы рядом с Белым домом

Секретная служба США подтвердила, что возле Белого дома велась стрельба, из-за которой президент Дональд Трамп неожиданно покинул пресс-конференцию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Секретная служба может подтвердить, что на углу 17-й улицы и Пенсильвания-авеню велась стрельба с участием офицера (Секретной службы. - Ред.). На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Более подробная информация последует", - говорится в твиттере службы.

Ранее Трамп по просьбе сотрудников охраны вынужден был прервать пресс-конференцию.

Президент США рассказывал журналистам об экономических успехах США, когда к нему подошел один из сотрудников Секретной службы и что-то объяснил. Трамп спросил его, в чем дело, выслушал краткие объяснения, после чего, не говоря ни слова, покинул место проведения пресс-конференции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вашингтон объявил вознаграждение в $10 млн за информацию о вмешательстве в выборы США

Вслед за Трампом ушли сотрудники его администрации, включая министра финансов Стива Мнучина.

Через несколько минут Трамп вернулся, сообщил, что около Белого дома произошла стрельба и сотрудники правоохранительных органов открыли огонь по подозреваемому и, видимо, ранили его. По его словам, больше никто не пострадал.

стрельба (3307) США (27966) Трамп Дональд (6696)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Американцы контр-страйк косплеили?))))
показать весь комментарий
11.08.2020 07:53 Ответить
Московская Орда постепенно разъедает устои Америки,как все действия похожи на действия с методички ФСБ.
показать весь комментарий
11.08.2020 07:54 Ответить
Задорого купують в Америки мотузку , на якій самих же американців і вішатимуть , все чітко за ульяновим .
показать весь комментарий
11.08.2020 08:13 Ответить
Трамп - когда махну левой рукой, начинайте стрелять и я уйду чтобы не задавали плохих вопросов.
показать весь комментарий
11.08.2020 09:42 Ответить
Быстренько сменил использованный памперс и вернулся "героем".
показать весь комментарий
11.08.2020 18:21 Ответить
 
 