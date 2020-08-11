Трамп покинул пресс-конференцию из-за стрельбы рядом с Белым домом

Секретная служба США подтвердила, что возле Белого дома велась стрельба, из-за которой президент Дональд Трамп неожиданно покинул пресс-конференцию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Секретная служба может подтвердить, что на углу 17-й улицы и Пенсильвания-авеню велась стрельба с участием офицера (Секретной службы. - Ред.). На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Более подробная информация последует", - говорится в твиттере службы.

Ранее Трамп по просьбе сотрудников охраны вынужден был прервать пресс-конференцию.

Президент США рассказывал журналистам об экономических успехах США, когда к нему подошел один из сотрудников Секретной службы и что-то объяснил. Трамп спросил его, в чем дело, выслушал краткие объяснения, после чего, не говоря ни слова, покинул место проведения пресс-конференции.

Вслед за Трампом ушли сотрудники его администрации, включая министра финансов Стива Мнучина.

Через несколько минут Трамп вернулся, сообщил, что около Белого дома произошла стрельба и сотрудники правоохранительных органов открыли огонь по подозреваемому и, видимо, ранили его. По его словам, больше никто не пострадал.