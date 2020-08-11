УКР
Трамп залишив пресконференцію через стрілянину поруч із Білим домом

Трамп залишив пресконференцію через стрілянину поруч із Білим домом

Секретна служба США підтвердила, що біля Білого дому велася стрілянина, через яку президент Дональд Трамп несподівано залишив пресконференцію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Секретна служба може підтвердити, що на розі 17-ї вулиці і Пенсільванія-авеню велася стрілянина за участю офіцера (Секретної служби. - Ред.). На місці події працюють співробітники правоохоронних органів. Далі буде більш детальна інформація", - йдеться у твітері служби.

Раніше Трамп на прохання співробітників охорони змушений був перервати пресконференцію.

Президент США розповідав журналістам про економічні успіхи США, коли до нього підійшов один зі співробітників Секретної служби і щось пояснив. Трамп запитав його, в чому справа, вислухав короткі пояснення, після чого, не кажучи ні слова, покинув місце проведення пресконференції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вашингтон закликав владу Білорусі не застосовувати сили проти демонстрантів

Слідом за Трампом пішли співробітники його адміністрації, включно з міністром фінансів Стівом Мнучіним.

Через кілька хвилин Трамп повернувся, повідомив, що біля Білого дому сталася стрілянина і співробітники правоохоронних органів відкрили вогонь у підозрюваного і, ймовірно, поранили його. За його словами, більше ніхто не постраждав.

стрілянина (1834) США (24399) Трамп Дональд (7241)
