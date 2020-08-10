Вашингтон закликав владу Білорусі не застосовувати сили проти демонстрантів

Владі Білорусі слід утриматися від застосування сили проти учасників акцій протесту і поважати свободу зібрань, заявила представник Білого дому Кейлі Макенані.

"Ми закликаємо владу не порушувати принципу свободи зібрань та утриматися від застосування сили", - сказала Макенані на брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Вона зазначила, що в Білому домі стежать за розвитком подій у Білорусі та "глибоко стурбовані" тим, що відбувається.

У свою чергу, в Держдепі США розкритикували те, як у Білорусі пройшли вибори президента.

"Були суттєві обмеження на допуск кандидатів до участі у виборах. Місцеві незалежні спостерігачі не могли отримати доступу на виборчі дільниці. Кандидатів від опозиції залякували, а мирних демонстрантів і журналістів - затримували. Все це зіпсувало процес виборів", - ідеться в заяві держдепартаменту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Білорусі порушили 21 кримінальну справу проти протестувальників

У ньому наголошується, що США висловили жаль, що спостерігачі ОБСЄ не отримали вчасно запрошення до Білорусі, щоб простежити за ходом виборів.

"Ми закликаємо владу Білорусі не порушувати права громадян на мирне проведення акцій. Слід утриматися від застосування сили і відпустити тих, хто був затриманий без підстав", - йдеться в документі.

Держдепартамент також засуджує "використання такого прийому, як відключення інтернету, для того, щоб перешкодити білоруському народу обмінюватися інформацією з приводу виборів і демонстрацій".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибори в Білорусі були далекими від вільних і справедливих, - голова ПАРЄ Дамс

Раніше в багатьох європейських країнах також закликали білоруську владу утриматися від актів насильства по щодо протестувальників.

Зокрема, в МЗС Франції заявили, що Мінськ повинен "проявити максимальну стриманість".

"Ми стурбовані насильством проти білоруських громадян, які вийшли на демонстрації після закриття виборчих дільниць", - ідеться в заяві французького відомства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО засудило насильство проти протестувальників у Білорусі

Напередодні, 9 серпня, в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбулися протести, які супроводжувалися сутичками співробітників силових структур з протестувальниками. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.

Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.