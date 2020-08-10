УКР
Революція в Білорусі
Вашингтон закликав владу Білорусі не застосовувати сили проти демонстрантів

Владі Білорусі слід утриматися від застосування сили проти учасників акцій протесту і поважати свободу зібрань, заявила представник Білого дому Кейлі Макенані.

"Ми закликаємо владу не порушувати принципу свободи зібрань та утриматися від застосування сили", - сказала Макенані на брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Вона зазначила, що в Білому домі стежать за розвитком подій у Білорусі та "глибоко стурбовані" тим, що відбувається.

У свою чергу, в Держдепі США розкритикували те, як у Білорусі пройшли вибори президента.

"Були суттєві обмеження на допуск кандидатів до участі у виборах. Місцеві незалежні спостерігачі не могли отримати доступу на виборчі дільниці. Кандидатів від опозиції залякували, а мирних демонстрантів і журналістів - затримували. Все це зіпсувало процес виборів", - ідеться в заяві держдепартаменту.

У ньому наголошується, що США висловили жаль, що спостерігачі ОБСЄ не отримали вчасно запрошення до Білорусі, щоб простежити за ходом виборів.

"Ми закликаємо владу Білорусі не порушувати права громадян на мирне проведення акцій. Слід утриматися від застосування сили і відпустити тих, хто був затриманий без підстав", - йдеться в документі.

Держдепартамент також засуджує "використання такого прийому, як відключення інтернету, для того, щоб перешкодити білоруському народу обмінюватися інформацією з приводу виборів і демонстрацій".

Раніше в багатьох європейських країнах також закликали білоруську владу утриматися від актів насильства по щодо протестувальників.

Зокрема, в МЗС Франції заявили, що Мінськ повинен "проявити максимальну стриманість".

"Ми стурбовані насильством проти білоруських громадян, які вийшли на демонстрації після закриття виборчих дільниць", - ідеться в заяві французького відомства.

Напередодні, 9 серпня, в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбулися протести, які супроводжувалися сутичками співробітників силових структур з протестувальниками. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.

Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.

+3
Вообще-то, есть предположение, что в наших городах наряду с местным орудует российский спецназ. Сообщается про непонятную армейскую форму без опознавательных знаков и полную отмороженность. Версия далеко не сомнительная, потому что, во-первых, вчера личного состава явно не хватало, а сегодня такое чувство, что головорезов чуть ли не столько же, сколько взрослого населения. Везде они. Во-вторых, и это самое главное, более или менее достоверно известно, что Путин, успевший сегодня с поздравлением сразу вторым после китайского Винни Пуха, уже одалживал Луке подонков для избиения белорусских граждан в былые годы.
показати весь коментар
11.08.2020 00:03 Відповісти
+1
В Беларуси начали запускать феерверки в омон
показати весь коментар
10.08.2020 23:35 Відповісти
+1
Властелин всея картофеля, ты большой дядька - нажми на свой большой тормоз.. баран, белоруссы не касапы и гнобить их мОжем только мы.. но мы верим в них и доверяем , так что гнобить будем тебя...
показати весь коментар
10.08.2020 23:38 Відповісти
В Беларуси начали запускать феерверки в омон
показати весь коментар
10.08.2020 23:35 Відповісти
Это светошумовые...((((
показати весь коментар
10.08.2020 23:37 Відповісти
не не, феерверки, есть видео
показати весь коментар
10.08.2020 23:40 Відповісти
Використовують досвід Майдану.
показати весь коментар
11.08.2020 00:32 Відповісти
Властелин всея картофеля, ты большой дядька - нажми на свой большой тормоз.. баран, белоруссы не касапы и гнобить их мОжем только мы.. но мы верим в них и доверяем , так что гнобить будем тебя...
показати весь коментар
10.08.2020 23:38 Відповісти
это твоё - мы, это, кто так твоими "устами" речёт?
показати весь коментар
10.08.2020 23:43 Відповісти
Точно не такой плуг как ты.. по написанному не понимаешь??;картинки нарисовать?
показати весь коментар
10.08.2020 23:45 Відповісти
вижу, что не такой, потому и спросил, что за такие гнобители эти твои - мы?
показати весь коментар
10.08.2020 23:54 Відповісти
Это я и такие как я, которые говоря - УКРАИНА понад все, влаживают в эти слова и душу и сердце..
показати весь коментар
11.08.2020 00:17 Відповісти
https://twitter.com/apiontkovsky

https://twitter.com/apiontkovsky Andrei Piontkovsky https://twitter.com/apiontkovsky @apiontkovsky https://twitter.com/apiontkovsky/status/1292836259816243201 5 ч

Перевожу слово «рассчитываем» в поздравлении Пу:
«Вот теперь, **** позорная, когда ты презираем и ненавидим своим народом, когда Западу западло с тобой якшаться, я тебя, наконец, вы*** на полное и глубокое со мной братское объединение. Никуда ты теперь от меня на *** не денешься»
показати весь коментар
10.08.2020 23:39 Відповісти
Завтра Бацька расскажет ей, где раки зимуют и куда делись памятники Колумбу!
показати весь коментар
10.08.2020 23:40 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=PT-mgCbjGxc&feature=emb_logo https://www.youtube.com/watch?v=PT-mgCbjGxc&feature=emb_logo Тут ктото из журналюг сказал, что лука не разрешил ***** поставить военные базы рашки... https://www.youtube.com/watch?v=PT-mgCbjGxc&feature=emb_logo
И по этой причине ***** взбесился, сейчас цель ослабить максимально луку и согласится на базы...
показати весь коментар
10.08.2020 23:45 Відповісти
Вообще-то, есть предположение, что в наших городах наряду с местным орудует российский спецназ. Сообщается про непонятную армейскую форму без опознавательных знаков и полную отмороженность. Версия далеко не сомнительная, потому что, во-первых, вчера личного состава явно не хватало, а сегодня такое чувство, что головорезов чуть ли не столько же, сколько взрослого населения. Везде они. Во-вторых, и это самое главное, более или менее достоверно известно, что Путин, успевший сегодня с поздравлением сразу вторым после китайского Винни Пуха, уже одалживал Луке подонков для избиения белорусских граждан в былые годы.
показати весь коментар
11.08.2020 00:03 Відповісти
росийские базы стоят . росийский спецназ на улицах бьет демонстрантов .

..
..
показати весь коментар
11.08.2020 02:34 Відповісти
в Минске свежий труп на метро Пушкинская
показати весь коментар
10.08.2020 23:46 Відповісти
Судя по инфе решил со светошумовой в волейбол сыграть, или просто инстинктивно попытался отбить...а там взрыватель ударный...не такой как в РГД-5 и Ф-1
По ментовским сводкам типа у него было взрывное устройство в руках которое взорвалось...
А люди говорят светошумовую кинули...
показати весь коментар
11.08.2020 00:09 Відповісти
да.. он ее обратно ментам хотел перекинуть наверное, так на Майдане руки отрывало людям
показати весь коментар
11.08.2020 00:14 Відповісти
"Володя прощай": Лукашенко нашёл себе нового "старшего брата", богаче и сильнее.
показати весь коментар
10.08.2020 23:56 Відповісти
помиляєтесь, луку тепер взуватимуть в дві тяги і то крєпко
показати весь коментар
11.08.2020 00:03 Відповісти
совместный спектакль, в котором режиссёром путло, а бацька в главной роли под названием «выборы президента Беларуссии -
82 %» подходит к финальному концу и это видно по:
а) речи бацьки в которой он обвиняет запад во вмешательстве ,
б) резкому поздравлению путла,
в) тихому уходу тихановской,
г) жесткой зачистке мусорами остатков протестующих,
... батьке, осталось пожурить «заблудившихся» вагнеровцев и отпустить их по домам,
с чувством выполненного долга…

Занавес.
показати весь коментар
11.08.2020 00:03 Відповісти
Зі своїми нігерами розберіться спочатку!
показати весь коментар
11.08.2020 04:57 Відповісти
А для чего 66 летнему деду!....власть? Он, что как Ким Чен Ир гововит место для сына? Надо досидеть пока повзрослеет?.....
показати весь коментар
11.08.2020 07:01 Відповісти
 
 