НАТО засудило насильство проти протестувальників у Білорусі

НАТО висловило стурбованість подіями в Білорусі й засудило насильство проти її громадян.

Про це йдеться в заяві генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга 10 серпня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Союзники по НАТО висловили серйозні побоювання проведенням президентських виборів у Білорусі. НАТО засуджує насильство проти мирних протестувальників. Необхідно поважати фундаментальні права, у тому числі свободу слова і право на мирний протест", - ідеться в заяві Столтенберга.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тіхановська вважає, що вона перемогла на виборах, і не має наміру залишати Білорусь: "Влада силовими методами намагається утримати свої позиції". ВIДЕО

Напередодні, 9 серпня, в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбулися протести, які супроводжувалися сутичками співробітників силових структур з протестувальниками. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.

Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.