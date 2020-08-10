УКР
Новини Революція в Білорусі
3 305 72

НАТО засудило насильство проти протестувальників у Білорусі

НАТО засудило насильство проти протестувальників у Білорусі

НАТО висловило стурбованість подіями в Білорусі й засудило насильство проти її громадян.

Про це йдеться в заяві генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга 10 серпня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Союзники по НАТО висловили серйозні побоювання проведенням президентських виборів у Білорусі. НАТО засуджує насильство проти мирних протестувальників. Необхідно поважати фундаментальні права, у тому числі свободу слова і право на мирний протест", - ідеться в заяві Столтенберга.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тіхановська вважає, що вона перемогла на виборах, і не має наміру залишати Білорусь: "Влада силовими методами намагається утримати свої позиції". ВIДЕО

Напередодні, 9 серпня, в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбулися протести, які супроводжувалися сутичками співробітників силових структур з протестувальниками. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.

Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.

Білорусь (8084) вибори (6755) Лукашенко Олександр (2695) НАТО (6824) Тіхановська Світлана (389)
Топ коментарі
+10
Ольгинский ты палишься со своим ВПНом, в Беларуси интернет отключен.
показати весь коментар
10.08.2020 18:56 Відповісти
+8
Эм. Вы чувствуете разницу между ситуацией, когда на улицу выходят погромщики и мародеры и приходится вмешиваться полиции и когда на улицу выходят мирные и безоружные люди, чтобы заявить о себе, о том что они есть, что с ними нужно считаться, а потом появляются злобные обезьяны в сбруе и устраивают побоище, потому что кому-то не по нутру, что эти люди, граждане, могут себе позволить свободно разгуливать по улицам в своей стране.
На Майдане было второе, на Донбассе первое, вот только те, кто по всем статьям должен был сдерживать погромщиков, к ним примкнули, - мол, война все спишет.

Но вы небось до сих пор в душе вздыхаете: " эх, мало Беркут этим шалопаям в Киеве вломил, эх, славно наши в Донецке возбухнули".
показати весь коментар
10.08.2020 19:08 Відповісти
+8
НАТО засудило насильство проти протестувальників у Білорусі - Цензор.НЕТ 6234
показати весь коментар
10.08.2020 19:16 Відповісти
Сябры просрали свой шанс стать людьми в очередной раз
показати весь коментар
10.08.2020 18:53 Відповісти
Пусть НАТО насильников призовет к порядку. Перекрывать дороги нельзя по ПДД.
показати весь коментар
10.08.2020 18:54 Відповісти
Ольгинский ты палишься со своим ВПНом, в Беларуси интернет отключен.
показати весь коментар
10.08.2020 18:56 Відповісти
+100500. И это так мило
показати весь коментар
10.08.2020 18:57 Відповісти
Не, не отключен, тормозит только дико. Враги кибератаки осуществляют.
показати весь коментар
10.08.2020 19:01 Відповісти
Пока только некие абстрактные враги. Скоро они конкретизируются - хахлы, фашисты, биндеровцы...
показати весь коментар
10.08.2020 19:08 Відповісти
Ти прийшов до нас в гості, так що не потрібно нас вчити як нам жить. Навчись сам жити. В нас вільна країна на відміну від твоєї.
показати весь коментар
10.08.2020 19:08 Відповісти
Ну и приведи пример, где я "учу". Я давно понял, учить кого либо, крайне неблагодарное занятие.
показати весь коментар
10.08.2020 19:25 Відповісти
"Стать президентом трудно, зато быть им легко" (с). Угадайте автора.

По аналогии:

"Учить человека трудно, зато троллить легко".

Но это, на самом деле, как получится
показати весь коментар
10.08.2020 19:53 Відповісти
сразу же тролятина налетела из параши
показати весь коментар
10.08.2020 18:55 Відповісти
Три озабочености средней стадии . Два предуреждения . И потом еще две озабочености .Мотайте на ус . МЫ ПОДПИСАЛИ БУДАПЕШСКИЙ МЕМОРАНДОУМ , жопу им подтереть .
показати весь коментар
10.08.2020 18:56 Відповісти
В Амэврике черножопые крушили витрины магазинов, грабили их и поджигали припаркованные тачки. Во франции, "желтые жилеты" делали тож самое. В Беларусии народ протестует мирными митингами против царя лукиченка.
Лапоть дырявый, разницу усекаешь?
показати весь коментар
10.08.2020 19:04 Відповісти
Эм. Вы чувствуете разницу между ситуацией, когда на улицу выходят погромщики и мародеры и приходится вмешиваться полиции и когда на улицу выходят мирные и безоружные люди, чтобы заявить о себе, о том что они есть, что с ними нужно считаться, а потом появляются злобные обезьяны в сбруе и устраивают побоище, потому что кому-то не по нутру, что эти люди, граждане, могут себе позволить свободно разгуливать по улицам в своей стране.
На Майдане было второе, на Донбассе первое, вот только те, кто по всем статьям должен был сдерживать погромщиков, к ним примкнули, - мол, война все спишет.

Но вы небось до сих пор в душе вздыхаете: " эх, мало Беркут этим шалопаям в Киеве вломил, эх, славно наши в Донецке возбухнули".
показати весь коментар
10.08.2020 19:08 Відповісти
Доказательство простое. Факты. Что у нас в Беларуси, что на первом Майдане, что даже в России в Хабаровске. Нет ментовского произвола - нет эксцессов, никаких, даже при многотысячных митингах. Провокаторов, которые пытаются делать не то, что задумано, эффективно и мягко нейтрализует сама толпа. Если же для массы людей необоснованным насилием извне искусственно создать стрессовую обстановку, то у провокаторов вполне может получиться повести толпу за собой.
показати весь коментар
10.08.2020 19:24 Відповісти
Не передергивайте. Вы этой манипуляцией высекли сами себя. По-вашему, с учетом предыдущей вашей реплики, получается, что как раз украинцы, в отличие от остальных, тупые, необузданные животные, которых надо превентивно бить, кабы чего не вышло. У нас Лукашенко так про белорусов думает.

А речь то шла о том, что в ходе первого Майдана органы, которым вроде бы положено элементарно следить за порядком, совершенно точно не провоцировали выступающих своей беспочвенной агрессией по отмашке сверху в той мере, в какой это было во второй раз. Видимо, во второй раз они "учли свои ошибки". Соответственно, первый Майдан по сравнению со вторым прошел мирно. Но оба закончились победой людей, "работа над ошибками" не помогла.

Аналогичное правило наблюдаем и у нас. Там, где милиция держалась в рамках своих обязанностей, а это редко бывает, самые обширные непровластные митинги проходили в атмосфере праздника и абсолютно спокойно, притом культурно, не чета грязной рыгаловке устраиваемых государством псевдопразнеств, которые были еще массовыми, пока народ окончательно не потерял к ним интерес. Как только властьимущим начинала мозолить глаза свобода и безмятежность людей без их удушающих объятий, они спускали цепных псов и начиналось... Всегда одна и та же история...
показати весь коментар
10.08.2020 19:47 Відповісти
В Минске опять движуха, омона как грязи, начались задержания.
показати весь коментар
10.08.2020 18:59 Відповісти
Продолжились. Задержания начались еще до выборов.
показати весь коментар
10.08.2020 19:23 Відповісти
НАТО засудило насильство проти протестувальників у Білорусі - Цензор.НЕТ 2808
показати весь коментар
10.08.2020 19:53 Відповісти
Ню-ню............
показати весь коментар
10.08.2020 19:00 Відповісти
По ходу Запад отдает Беларусь на Московию . Сцат ***** бункерное . А зря . так сливали и Украину .
показати весь коментар
10.08.2020 19:00 Відповісти
Свободу нельзя дать, свободу можно только взять. Пока белорусы не возьмут ее сами, и ровно столько, сколько смогут - никакой Запад, не сможет ее им дать.
показати весь коментар
10.08.2020 19:14 Відповісти
Бацьке все равно на эти глубокие озабоченности, у него выбор на грани жизни и смерти, власть потеряет, то ему тюрьма грозит
показати весь коментар
10.08.2020 19:01 Відповісти
если бы протестующие шли бы под флагами ЛГБТ, то Запад после их разгона начал бы поставлять им оружие...
НАТО блин...
Осудили.., и что?
показати весь коментар
10.08.2020 19:01 Відповісти
в Беларуси сейчас страдают наивные идеалисты пришедшие на протесты, но там при любом раскладе выигрывает пуйло - Запад не впишется оружием
показати весь коментар
10.08.2020 19:07 Відповісти
Страждають діти за русофілію своїх батьків.
показати весь коментар
10.08.2020 19:12 Відповісти
Лукашенко в очередной раз показал свое кровавое рыло.
показати весь коментар
10.08.2020 19:08 Відповісти
Дай Бог, последний...
показати весь коментар
10.08.2020 19:24 Відповісти
Лука украл выборы , но просрал страну .
Так себе ченч...
показати весь коментар
10.08.2020 19:08 Відповісти
Нехай не ображаються сябри,але країну просрав не Лука,а саме вони,громадяни Бєларусі.І не сьогодні,а коли за дешевий газ і ковбасу,за якусь відносну стабільність лягли під кацапів.Коли забули свою мову і свою історію.Лука прийшов не вчора.Творив,що хотів,але чомусь не дуже то його й виганяли білоруси,їх все влаштовувало.
показати весь коментар
10.08.2020 19:47 Відповісти
показати весь коментар
10.08.2020 20:16 Відповісти
насилие смотря где... выборы это священная корова для Запада, зарезать которую это большой грех
показати весь коментар
10.08.2020 19:11 Відповісти
Бацька нашел себе богатого покровителя и это не Путлер с ценой на газ 126 долларов...,им оказался китайский брат Сидзинпинь...
показати весь коментар
10.08.2020 19:11 Відповісти
У сидзипина еще казахстан в братиках...
показати весь коментар
10.08.2020 19:25 Відповісти
Наши идеалисты погибли чтобы пришел олигарх Пе , а потом демократическим путем отдал власть Зе... Вопрос! Что выиграл простой народ ? Плату за доставку газа? Контроль над ментами, судьями, чинушами? Гиднисть? Кто ею сильнее подтерся: Пе или Зе?
показати весь коментар
10.08.2020 19:14 Відповісти
Можешь сьездить в свободную наваросию, Крим или тут же Беларусь. Чтоб почувствовать.
показати весь коментар
10.08.2020 19:33 Відповісти
В Беларуссии родичи живут! Медицина бесплатная, учеба бесплатная, зарплаты выше наших, вероисповедание свободное, путешествие за границу свободное...Что надо? ОРДЛО конечно полная задница...
показати весь коментар
10.08.2020 20:04 Відповісти
комуналка дешевле, продукты натуральнее...
показати весь коментар
10.08.2020 20:05 Відповісти
...радиоактивные...
показати весь коментар
10.08.2020 20:36 Відповісти
НАТО засудило насильство проти протестувальників у Білорусі - Цензор.НЕТ 6234
показати весь коментар
10.08.2020 19:16 Відповісти
Незадолго до выборов Бацька обратился к белорусскому народу и назвал две Сверхдержавы Мира...,США и Китай.....,РАБссию батька не назвал...кстати первым поздравил Бацьку с победой именно товарищ СИ......
показати весь коментар
10.08.2020 19:18 Відповісти
Расию даже ***** не называет сверхдержавой. Похоже только ты её такой считаешь
показати весь коментар
10.08.2020 19:30 Відповісти
АстаЛависта!.. ой ..нет!.. Астанавитесь!
НАТО засудило насильство проти протестувальників у Білорусі - Цензор.НЕТ 1737
показати весь коментар
10.08.2020 19:20 Відповісти
НАТО засудило насильство проти протестувальників у Білорусі - Цензор.НЕТ 1152
показати весь коментар
10.08.2020 19:50 Відповісти
бульбффесор Луканович
показати весь коментар
10.08.2020 19:56 Відповісти
Скорее всего Китай и Сидзинпинь пообещали Бацьке 20 миллиардов долларов инвестиций в экономику и полную перезагрузку братских отношений между Минском и Пекином
показати весь коментар
10.08.2020 19:23 Відповісти
Значит НАТО осуждает подавление "проросийских" протестов Лукашенкой а расия приветствует.
Как интересно
показати весь коментар
10.08.2020 19:35 Відповісти
Нато осуждает подавление любых протестов.

Тебе, что с того что ватники отвалтузили ватников?
показати весь коментар
10.08.2020 19:49 Відповісти
серьезно?) Шото я не слишал осуждения за подавление блек паверов. А от росии слишал.
показати весь коментар
10.08.2020 19:55 Відповісти
Еще раз вопрос:
Что тебе до того, что русофилы побили русофилов?

Как по мне, то пусть хоть поубивают друг друга, выясняя, чья марионетка правильнее.
показати весь коментар
10.08.2020 20:07 Відповісти
ну если так ставить вопрос то хай хоть поубивают.
Но Лукашенко все равно вонючий гандон - из-за Гриба
показати весь коментар
10.08.2020 20:09 Відповісти
С этим никто и не спорит.

Но почему-то озвездюленные белорусы вызывают у меня сочуствия не больше, чем озвездюленные ОМОНом кацапы.

Вернее, я знаю почему потому что на всю Беларусь таких, как Жизневский, единицы.
показати весь коментар
10.08.2020 20:18 Відповісти
Рашизм военной силой тянет ещё не подохших совкодрочеров в новую "тюрьму народов", где есть сталин и внуки его вертухаев...Новые люди не хотят быть рабами масквы, где за свободу слова человеку в глотку будут заливать расплавленный свинец!
показати весь коментар
10.08.2020 19:45 Відповісти
Успіхів "Бацькі" в боротьбі з ублюдками!
показати весь коментар
10.08.2020 19:50 Відповісти
Почему никто не осуждал Китай, который несколько месяцев топил в крови протесты в Гонконге?
показати весь коментар
10.08.2020 19:51 Відповісти
НАТО засудило насильство проти протестувальників у Білорусі - Цензор.НЕТ 119
показати весь коментар
10.08.2020 19:52 Відповісти
Лучше бы вы ракетой по Дроздам шарахнули вместо осуждений .

..
показати весь коментар
10.08.2020 19:55 Відповісти
Как США зарабатывают на космосе.
На МКС на мышах успешно испытаны специальные дозаторы и лекарства, которые могут помочь не только перенести длительные космические полёты, но также будут помогать парализованным, больным остеопорозом и другими тяжёлыми заболеваниями костно-мышечной системы.
Статья на анг., воспользуйтесь Гугл-Переводчиком.
https://www.nasa.gov/mission_pages/station/research/news/rodent-research-6-results-muscle-growth Статья здесь.
показати весь коментар
10.08.2020 20:07 Відповісти
А почему НАТО не осуждает насилие над протестующими в США? Там уже десятки убитых.
показати весь коментар
10.08.2020 20:10 Відповісти
ссыкотно...
показати весь коментар
10.08.2020 20:13 Відповісти
Потому, что без США не будет НАТО, а без Беларуси в Роисе не будет сыра и креветок.
показати весь коментар
10.08.2020 20:21 Відповісти
може НАТО Бейрутом зацікавиться? навіщо їм ті сябри? тим більш Путін війська не збираеться вводити....
показати весь коментар
10.08.2020 21:03 Відповісти
а кому нужна успешная Беларусь? русский мир не пройдет! там опозиция не с запада а с московии! неужели все слепы как котята!
показати весь коментар
10.08.2020 22:06 Відповісти
І що це так всі разом занепокоїлись долею Білорусі? Тільки її ще не не прибрали руки загребущи?
показати весь коментар
11.08.2020 00:11 Відповісти
 
 