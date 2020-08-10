НАТО засудило насильство проти протестувальників у Білорусі
НАТО висловило стурбованість подіями в Білорусі й засудило насильство проти її громадян.
Про це йдеться в заяві генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга 10 серпня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Союзники по НАТО висловили серйозні побоювання проведенням президентських виборів у Білорусі. НАТО засуджує насильство проти мирних протестувальників. Необхідно поважати фундаментальні права, у тому числі свободу слова і право на мирний протест", - ідеться в заяві Столтенберга.
Напередодні, 9 серпня, в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбулися протести, які супроводжувалися сутичками співробітників силових структур з протестувальниками. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.
Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
По аналогии:
"Учить человека трудно, зато троллить легко".
Но это, на самом деле, как получится
Лапоть дырявый, разницу усекаешь?
На Майдане было второе, на Донбассе первое, вот только те, кто по всем статьям должен был сдерживать погромщиков, к ним примкнули, - мол, война все спишет.
Но вы небось до сих пор в душе вздыхаете: " эх, мало Беркут этим шалопаям в Киеве вломил, эх, славно наши в Донецке возбухнули".
Отправить
А речь то шла о том, что в ходе первого Майдана органы, которым вроде бы положено элементарно следить за порядком, совершенно точно не провоцировали выступающих своей беспочвенной агрессией по отмашке сверху в той мере, в какой это было во второй раз. Видимо, во второй раз они "учли свои ошибки". Соответственно, первый Майдан по сравнению со вторым прошел мирно. Но оба закончились победой людей, "работа над ошибками" не помогла.
Аналогичное правило наблюдаем и у нас. Там, где милиция держалась в рамках своих обязанностей, а это редко бывает, самые обширные непровластные митинги проходили в атмосфере праздника и абсолютно спокойно, притом культурно, не чета грязной рыгаловке устраиваемых государством псевдопразнеств, которые были еще массовыми, пока народ окончательно не потерял к ним интерес. Как только властьимущим начинала мозолить глаза свобода и безмятежность людей без их удушающих объятий, они спускали цепных псов и начиналось... Всегда одна и та же история...
НАТО блин...
Осудили.., и что?
Так себе ченч...
Как интересно
Тебе, что с того что ватники отвалтузили ватников?
Что тебе до того, что русофилы побили русофилов?
Как по мне, то пусть хоть поубивают друг друга, выясняя, чья марионетка правильнее.
Но Лукашенко все равно вонючий гандон - из-за Гриба
Но почему-то озвездюленные белорусы вызывают у меня сочуствия не больше, чем озвездюленные ОМОНом кацапы.
Вернее, я знаю почему потому что на всю Беларусь таких, как Жизневский, единицы.
..
На МКС на мышах успешно испытаны специальные дозаторы и лекарства, которые могут помочь не только перенести длительные космические полёты, но также будут помогать парализованным, больным остеопорозом и другими тяжёлыми заболеваниями костно-мышечной системы.
Статья на анг., воспользуйтесь Гугл-Переводчиком.
https://www.nasa.gov/mission_pages/station/research/news/rodent-research-6-results-muscle-growth Статья здесь.