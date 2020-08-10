НАТО осудило насилие против протестующих в Беларуси

НАТО выразило обеспокоенность событиями в Беларуси и осудило насилие против ее граждан.

Об этом говорится в заявлении генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга 10 августа, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода.

"Союзники по НАТО выразили серьезные опасения проведением президентских выборов в Беларуси. НАТО осуждает насилие против мирных протестующих. Необходимо уважать фундаментальные права, в том числе свободу слова и право на мирный протест", - говорится в заявлении Столтенберґа.

Накануне, 9 августа, в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.

Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.