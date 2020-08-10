НАТО осудило насилие против протестующих в Беларуси
НАТО выразило обеспокоенность событиями в Беларуси и осудило насилие против ее граждан.
Об этом говорится в заявлении генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга 10 августа, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода.
"Союзники по НАТО выразили серьезные опасения проведением президентских выборов в Беларуси. НАТО осуждает насилие против мирных протестующих. Необходимо уважать фундаментальные права, в том числе свободу слова и право на мирный протест", - говорится в заявлении Столтенберґа.
Накануне, 9 августа, в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.
Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.
По аналогии:
"Учить человека трудно, зато троллить легко".
Но это, на самом деле, как получится
Лапоть дырявый, разницу усекаешь?
На Майдане было второе, на Донбассе первое, вот только те, кто по всем статьям должен был сдерживать погромщиков, к ним примкнули, - мол, война все спишет.
Но вы небось до сих пор в душе вздыхаете: " эх, мало Беркут этим шалопаям в Киеве вломил, эх, славно наши в Донецке возбухнули".
А речь то шла о том, что в ходе первого Майдана органы, которым вроде бы положено элементарно следить за порядком, совершенно точно не провоцировали выступающих своей беспочвенной агрессией по отмашке сверху в той мере, в какой это было во второй раз. Видимо, во второй раз они "учли свои ошибки". Соответственно, первый Майдан по сравнению со вторым прошел мирно. Но оба закончились победой людей, "работа над ошибками" не помогла.
Аналогичное правило наблюдаем и у нас. Там, где милиция держалась в рамках своих обязанностей, а это редко бывает, самые обширные непровластные митинги проходили в атмосфере праздника и абсолютно спокойно, притом культурно, не чета грязной рыгаловке устраиваемых государством псевдопразнеств, которые были еще массовыми, пока народ окончательно не потерял к ним интерес. Как только властьимущим начинала мозолить глаза свобода и безмятежность людей без их удушающих объятий, они спускали цепных псов и начиналось... Всегда одна и та же история...
НАТО блин...
Осудили.., и что?
Так себе ченч...
Как интересно
Тебе, что с того что ватники отвалтузили ватников?
Что тебе до того, что русофилы побили русофилов?
Как по мне, то пусть хоть поубивают друг друга, выясняя, чья марионетка правильнее.
Но Лукашенко все равно вонючий гандон - из-за Гриба
Но почему-то озвездюленные белорусы вызывают у меня сочуствия не больше, чем озвездюленные ОМОНом кацапы.
Вернее, я знаю почему потому что на всю Беларусь таких, как Жизневский, единицы.
..
