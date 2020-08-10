РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5605 посетителей онлайн
Новости Революция в Беларуси
3 305 72

НАТО осудило насилие против протестующих в Беларуси

НАТО осудило насилие против протестующих в Беларуси

НАТО выразило обеспокоенность событиями в Беларуси и осудило насилие против ее граждан.

Об этом говорится в заявлении генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга 10 августа, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода. 

"Союзники по НАТО выразили серьезные опасения проведением президентских выборов в Беларуси. НАТО осуждает насилие против мирных протестующих. Необходимо уважать фундаментальные права, в том числе свободу слова и право на мирный протест", - говорится в заявлении Столтенберґа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тихановская считает себя победившей на выборах и не намерена покидать Беларусь: "Власть силовыми методами пытается удержать свои позиции". ВИДЕО

Накануне, 9 августа, в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.

Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.

Автор: 

Беларусь (8024) выборы (24794) Лукашенко Александр (3647) НАТО (10360) Тихановская Светлана (390)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Ольгинский ты палишься со своим ВПНом, в Беларуси интернет отключен.
показать весь комментарий
10.08.2020 18:56 Ответить
+8
Эм. Вы чувствуете разницу между ситуацией, когда на улицу выходят погромщики и мародеры и приходится вмешиваться полиции и когда на улицу выходят мирные и безоружные люди, чтобы заявить о себе, о том что они есть, что с ними нужно считаться, а потом появляются злобные обезьяны в сбруе и устраивают побоище, потому что кому-то не по нутру, что эти люди, граждане, могут себе позволить свободно разгуливать по улицам в своей стране.
На Майдане было второе, на Донбассе первое, вот только те, кто по всем статьям должен был сдерживать погромщиков, к ним примкнули, - мол, война все спишет.

Но вы небось до сих пор в душе вздыхаете: " эх, мало Беркут этим шалопаям в Киеве вломил, эх, славно наши в Донецке возбухнули".
показать весь комментарий
10.08.2020 19:08 Ответить
+8
НАТО засудило насильство проти протестувальників у Білорусі - Цензор.НЕТ 6234
показать весь комментарий
10.08.2020 19:16 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сябры просрали свой шанс стать людьми в очередной раз
показать весь комментарий
10.08.2020 18:53 Ответить
Пусть НАТО насильников призовет к порядку. Перекрывать дороги нельзя по ПДД.
показать весь комментарий
10.08.2020 18:54 Ответить
Ольгинский ты палишься со своим ВПНом, в Беларуси интернет отключен.
показать весь комментарий
10.08.2020 18:56 Ответить
+100500. И это так мило
показать весь комментарий
10.08.2020 18:57 Ответить
Не, не отключен, тормозит только дико. Враги кибератаки осуществляют.
показать весь комментарий
10.08.2020 19:01 Ответить
Пока только некие абстрактные враги. Скоро они конкретизируются - хахлы, фашисты, биндеровцы...
показать весь комментарий
10.08.2020 19:08 Ответить
Ти прийшов до нас в гості, так що не потрібно нас вчити як нам жить. Навчись сам жити. В нас вільна країна на відміну від твоєї.
показать весь комментарий
10.08.2020 19:08 Ответить
Ну и приведи пример, где я "учу". Я давно понял, учить кого либо, крайне неблагодарное занятие.
показать весь комментарий
10.08.2020 19:25 Ответить
"Стать президентом трудно, зато быть им легко" (с). Угадайте автора.

По аналогии:

"Учить человека трудно, зато троллить легко".

Но это, на самом деле, как получится
показать весь комментарий
10.08.2020 19:53 Ответить
сразу же тролятина налетела из параши
показать весь комментарий
10.08.2020 18:55 Ответить
Три озабочености средней стадии . Два предуреждения . И потом еще две озабочености .Мотайте на ус . МЫ ПОДПИСАЛИ БУДАПЕШСКИЙ МЕМОРАНДОУМ , жопу им подтереть .
показать весь комментарий
10.08.2020 18:56 Ответить
В Амэврике черножопые крушили витрины магазинов, грабили их и поджигали припаркованные тачки. Во франции, "желтые жилеты" делали тож самое. В Беларусии народ протестует мирными митингами против царя лукиченка.
Лапоть дырявый, разницу усекаешь?
показать весь комментарий
10.08.2020 19:04 Ответить
Эм. Вы чувствуете разницу между ситуацией, когда на улицу выходят погромщики и мародеры и приходится вмешиваться полиции и когда на улицу выходят мирные и безоружные люди, чтобы заявить о себе, о том что они есть, что с ними нужно считаться, а потом появляются злобные обезьяны в сбруе и устраивают побоище, потому что кому-то не по нутру, что эти люди, граждане, могут себе позволить свободно разгуливать по улицам в своей стране.
На Майдане было второе, на Донбассе первое, вот только те, кто по всем статьям должен был сдерживать погромщиков, к ним примкнули, - мол, война все спишет.

Но вы небось до сих пор в душе вздыхаете: " эх, мало Беркут этим шалопаям в Киеве вломил, эх, славно наши в Донецке возбухнули".
показать весь комментарий
10.08.2020 19:08 Ответить
Доказательство простое. Факты. Что у нас в Беларуси, что на первом Майдане, что даже в России в Хабаровске. Нет ментовского произвола - нет эксцессов, никаких, даже при многотысячных митингах. Провокаторов, которые пытаются делать не то, что задумано, эффективно и мягко нейтрализует сама толпа. Если же для массы людей необоснованным насилием извне искусственно создать стрессовую обстановку, то у провокаторов вполне может получиться повести толпу за собой.
Отправить
показать весь комментарий
10.08.2020 19:24 Ответить
Не передергивайте. Вы этой манипуляцией высекли сами себя. По-вашему, с учетом предыдущей вашей реплики, получается, что как раз украинцы, в отличие от остальных, тупые, необузданные животные, которых надо превентивно бить, кабы чего не вышло. У нас Лукашенко так про белорусов думает.

А речь то шла о том, что в ходе первого Майдана органы, которым вроде бы положено элементарно следить за порядком, совершенно точно не провоцировали выступающих своей беспочвенной агрессией по отмашке сверху в той мере, в какой это было во второй раз. Видимо, во второй раз они "учли свои ошибки". Соответственно, первый Майдан по сравнению со вторым прошел мирно. Но оба закончились победой людей, "работа над ошибками" не помогла.

Аналогичное правило наблюдаем и у нас. Там, где милиция держалась в рамках своих обязанностей, а это редко бывает, самые обширные непровластные митинги проходили в атмосфере праздника и абсолютно спокойно, притом культурно, не чета грязной рыгаловке устраиваемых государством псевдопразнеств, которые были еще массовыми, пока народ окончательно не потерял к ним интерес. Как только властьимущим начинала мозолить глаза свобода и безмятежность людей без их удушающих объятий, они спускали цепных псов и начиналось... Всегда одна и та же история...
показать весь комментарий
10.08.2020 19:47 Ответить
В Минске опять движуха, омона как грязи, начались задержания.
показать весь комментарий
10.08.2020 18:59 Ответить
Продолжились. Задержания начались еще до выборов.
показать весь комментарий
10.08.2020 19:23 Ответить
НАТО засудило насильство проти протестувальників у Білорусі - Цензор.НЕТ 2808
показать весь комментарий
10.08.2020 19:53 Ответить
Ню-ню............
показать весь комментарий
10.08.2020 19:00 Ответить
По ходу Запад отдает Беларусь на Московию . Сцат ***** бункерное . А зря . так сливали и Украину .
показать весь комментарий
10.08.2020 19:00 Ответить
Свободу нельзя дать, свободу можно только взять. Пока белорусы не возьмут ее сами, и ровно столько, сколько смогут - никакой Запад, не сможет ее им дать.
показать весь комментарий
10.08.2020 19:14 Ответить
Бацьке все равно на эти глубокие озабоченности, у него выбор на грани жизни и смерти, власть потеряет, то ему тюрьма грозит
показать весь комментарий
10.08.2020 19:01 Ответить
если бы протестующие шли бы под флагами ЛГБТ, то Запад после их разгона начал бы поставлять им оружие...
НАТО блин...
Осудили.., и что?
показать весь комментарий
10.08.2020 19:01 Ответить
в Беларуси сейчас страдают наивные идеалисты пришедшие на протесты, но там при любом раскладе выигрывает пуйло - Запад не впишется оружием
показать весь комментарий
10.08.2020 19:07 Ответить
Страждають діти за русофілію своїх батьків.
показать весь комментарий
10.08.2020 19:12 Ответить
Лукашенко в очередной раз показал свое кровавое рыло.
показать весь комментарий
10.08.2020 19:08 Ответить
Дай Бог, последний...
показать весь комментарий
10.08.2020 19:24 Ответить
Лука украл выборы , но просрал страну .
Так себе ченч...
показать весь комментарий
10.08.2020 19:08 Ответить
Нехай не ображаються сябри,але країну просрав не Лука,а саме вони,громадяни Бєларусі.І не сьогодні,а коли за дешевий газ і ковбасу,за якусь відносну стабільність лягли під кацапів.Коли забули свою мову і свою історію.Лука прийшов не вчора.Творив,що хотів,але чомусь не дуже то його й виганяли білоруси,їх все влаштовувало.
показать весь комментарий
10.08.2020 19:47 Ответить
показать весь комментарий
10.08.2020 20:16 Ответить
насилие смотря где... выборы это священная корова для Запада, зарезать которую это большой грех
показать весь комментарий
10.08.2020 19:11 Ответить
Бацька нашел себе богатого покровителя и это не Путлер с ценой на газ 126 долларов...,им оказался китайский брат Сидзинпинь...
показать весь комментарий
10.08.2020 19:11 Ответить
У сидзипина еще казахстан в братиках...
показать весь комментарий
10.08.2020 19:25 Ответить
Наши идеалисты погибли чтобы пришел олигарх Пе , а потом демократическим путем отдал власть Зе... Вопрос! Что выиграл простой народ ? Плату за доставку газа? Контроль над ментами, судьями, чинушами? Гиднисть? Кто ею сильнее подтерся: Пе или Зе?
показать весь комментарий
10.08.2020 19:14 Ответить
Можешь сьездить в свободную наваросию, Крим или тут же Беларусь. Чтоб почувствовать.
показать весь комментарий
10.08.2020 19:33 Ответить
В Беларуссии родичи живут! Медицина бесплатная, учеба бесплатная, зарплаты выше наших, вероисповедание свободное, путешествие за границу свободное...Что надо? ОРДЛО конечно полная задница...
показать весь комментарий
10.08.2020 20:04 Ответить
комуналка дешевле, продукты натуральнее...
показать весь комментарий
10.08.2020 20:05 Ответить
...радиоактивные...
показать весь комментарий
10.08.2020 20:36 Ответить
НАТО засудило насильство проти протестувальників у Білорусі - Цензор.НЕТ 6234
показать весь комментарий
10.08.2020 19:16 Ответить
Незадолго до выборов Бацька обратился к белорусскому народу и назвал две Сверхдержавы Мира...,США и Китай.....,РАБссию батька не назвал...кстати первым поздравил Бацьку с победой именно товарищ СИ......
показать весь комментарий
10.08.2020 19:18 Ответить
Расию даже ***** не называет сверхдержавой. Похоже только ты её такой считаешь
показать весь комментарий
10.08.2020 19:30 Ответить
АстаЛависта!.. ой ..нет!.. Астанавитесь!
НАТО засудило насильство проти протестувальників у Білорусі - Цензор.НЕТ 1737
показать весь комментарий
10.08.2020 19:20 Ответить
НАТО засудило насильство проти протестувальників у Білорусі - Цензор.НЕТ 1152
показать весь комментарий
10.08.2020 19:50 Ответить
бульбффесор Луканович
показать весь комментарий
10.08.2020 19:56 Ответить
Скорее всего Китай и Сидзинпинь пообещали Бацьке 20 миллиардов долларов инвестиций в экономику и полную перезагрузку братских отношений между Минском и Пекином
показать весь комментарий
10.08.2020 19:23 Ответить
Значит НАТО осуждает подавление "проросийских" протестов Лукашенкой а расия приветствует.
Как интересно
показать весь комментарий
10.08.2020 19:35 Ответить
Нато осуждает подавление любых протестов.

Тебе, что с того что ватники отвалтузили ватников?
показать весь комментарий
10.08.2020 19:49 Ответить
серьезно?) Шото я не слишал осуждения за подавление блек паверов. А от росии слишал.
показать весь комментарий
10.08.2020 19:55 Ответить
Еще раз вопрос:
Что тебе до того, что русофилы побили русофилов?

Как по мне, то пусть хоть поубивают друг друга, выясняя, чья марионетка правильнее.
показать весь комментарий
10.08.2020 20:07 Ответить
ну если так ставить вопрос то хай хоть поубивают.
Но Лукашенко все равно вонючий гандон - из-за Гриба
показать весь комментарий
10.08.2020 20:09 Ответить
С этим никто и не спорит.

Но почему-то озвездюленные белорусы вызывают у меня сочуствия не больше, чем озвездюленные ОМОНом кацапы.

Вернее, я знаю почему потому что на всю Беларусь таких, как Жизневский, единицы.
показать весь комментарий
10.08.2020 20:18 Ответить
Рашизм военной силой тянет ещё не подохших совкодрочеров в новую "тюрьму народов", где есть сталин и внуки его вертухаев...Новые люди не хотят быть рабами масквы, где за свободу слова человеку в глотку будут заливать расплавленный свинец!
показать весь комментарий
10.08.2020 19:45 Ответить
Успіхів "Бацькі" в боротьбі з ублюдками!
показать весь комментарий
10.08.2020 19:50 Ответить
Почему никто не осуждал Китай, который несколько месяцев топил в крови протесты в Гонконге?
показать весь комментарий
10.08.2020 19:51 Ответить
НАТО засудило насильство проти протестувальників у Білорусі - Цензор.НЕТ 119
показать весь комментарий
10.08.2020 19:52 Ответить
Лучше бы вы ракетой по Дроздам шарахнули вместо осуждений .

..
показать весь комментарий
10.08.2020 19:55 Ответить
Как США зарабатывают на космосе.
На МКС на мышах успешно испытаны специальные дозаторы и лекарства, которые могут помочь не только перенести длительные космические полёты, но также будут помогать парализованным, больным остеопорозом и другими тяжёлыми заболеваниями костно-мышечной системы.
Статья на анг., воспользуйтесь Гугл-Переводчиком.
https://www.nasa.gov/mission_pages/station/research/news/rodent-research-6-results-muscle-growth Статья здесь.
показать весь комментарий
10.08.2020 20:07 Ответить
А почему НАТО не осуждает насилие над протестующими в США? Там уже десятки убитых.
показать весь комментарий
10.08.2020 20:10 Ответить
ссыкотно...
показать весь комментарий
10.08.2020 20:13 Ответить
Потому, что без США не будет НАТО, а без Беларуси в Роисе не будет сыра и креветок.
показать весь комментарий
10.08.2020 20:21 Ответить
може НАТО Бейрутом зацікавиться? навіщо їм ті сябри? тим більш Путін війська не збираеться вводити....
показать весь комментарий
10.08.2020 21:03 Ответить
а кому нужна успешная Беларусь? русский мир не пройдет! там опозиция не с запада а с московии! неужели все слепы как котята!
показать весь комментарий
10.08.2020 22:06 Ответить
І що це так всі разом занепокоїлись долею Білорусі? Тільки її ще не не прибрали руки загребущи?
показать весь комментарий
11.08.2020 00:11 Ответить
 
 