Вашингтон призвал власти Беларуси не применять силу против демонстрантов

Властям Беларуси следует воздержаться от применения силы против участников акций протеста и уважать свободу собраний, заявила представитель Белого дома Кейли Макэнани.

"Мы призываем власти не нарушать принцип свободы собраний и воздержаться от применения силы", - сказала Макэнани на брифинге, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Она отметила, что в Белом доме следят за развитием событий в Беларуси и "глубоко обеспокоены" происходящим.

В свою очередь, в госдепе США раскритиковали то, как в Беларуси прошли выборы президента.

"Были существенные ограничения на допуск кандидатов к участию в выборах. Местные независимые наблюдатели не могли получить доступ на избирательные участки. Кандидатов от оппозиции запугивали, а мирных демонстрантов и журналистов - задерживали. Все это испортило процесс выборов", - говорится в заявлении госдепартамента.

В нем отмечается, что США сожалеют, что наблюдатели ОБСЕ не получили вовремя приглашение в Беларусь, чтобы проследить за ходом выборов.

"Мы призываем власти Беларуси не нарушать право граждан на мирное проведение акций. Следует воздержаться от применения силы и отпустить тех, кто был задержан без оснований", - говорится в документе.

Госдепартамент также осуждает "использование такого приема, как отключение интернета, для того, чтобы помешать белорусскому народу обмениваться информацией по поводу выборов и демонстраций".

Ранее в ряде европейских стран также призвали белорусские власти воздержаться от актов насилия в отношении протестующих.

В частности, в МИД Франции заявили, что Минск должен "проявить максимальную сдержанность".

"Мы обеспокоены насилием против белорусских граждан, которые вышли на демонстрации после закрытия избирательных участков", - говорится в заявлении французского ведомства.

9 августа, в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.

Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.