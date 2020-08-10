РУС
Новости
2 164 22

Вашингтон призвал власти Беларуси не применять силу против демонстрантов

Властям Беларуси следует воздержаться от применения силы против участников акций протеста и уважать свободу собраний, заявила представитель Белого дома Кейли Макэнани.

"Мы призываем власти не нарушать принцип свободы собраний и воздержаться от применения силы", - сказала Макэнани на брифинге, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Она отметила, что в Белом доме следят за развитием событий в Беларуси и "глубоко обеспокоены" происходящим.

В свою очередь, в госдепе США раскритиковали то, как в Беларуси прошли выборы президента.

"Были существенные ограничения на допуск кандидатов к участию в выборах. Местные независимые наблюдатели не могли получить доступ на избирательные участки. Кандидатов от оппозиции запугивали, а мирных демонстрантов и журналистов - задерживали. Все это испортило процесс выборов", - говорится в заявлении госдепартамента.

В нем отмечается, что США сожалеют, что наблюдатели ОБСЕ не получили вовремя приглашение в Беларусь, чтобы проследить за ходом выборов.

"Мы призываем власти Беларуси не нарушать право граждан на мирное проведение акций. Следует воздержаться от применения силы и отпустить тех, кто был задержан без оснований", - говорится в документе.

Госдепартамент также осуждает "использование такого приема, как отключение интернета, для того, чтобы помешать белорусскому народу обмениваться информацией по поводу выборов и демонстраций".

Ранее в ряде европейских стран также призвали белорусские власти воздержаться от актов насилия в отношении протестующих.

В частности, в МИД Франции заявили, что Минск должен "проявить максимальную сдержанность".

"Мы обеспокоены насилием против белорусских граждан, которые вышли на демонстрации после закрытия избирательных участков", - говорится в заявлении французского ведомства.

9 августа, в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.

Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.

Беларусь (8024) выборы (24794) Лукашенко Александр (3647) США (27966) Тихановская Светлана (390)
+3
Вообще-то, есть предположение, что в наших городах наряду с местным орудует российский спецназ. Сообщается про непонятную армейскую форму без опознавательных знаков и полную отмороженность. Версия далеко не сомнительная, потому что, во-первых, вчера личного состава явно не хватало, а сегодня такое чувство, что головорезов чуть ли не столько же, сколько взрослого населения. Везде они. Во-вторых, и это самое главное, более или менее достоверно известно, что Путин, успевший сегодня с поздравлением сразу вторым после китайского Винни Пуха, уже одалживал Луке подонков для избиения белорусских граждан в былые годы.
11.08.2020 00:03 Ответить
+1
В Беларуси начали запускать феерверки в омон
10.08.2020 23:35 Ответить
+1
Властелин всея картофеля, ты большой дядька - нажми на свой большой тормоз.. баран, белоруссы не касапы и гнобить их мОжем только мы.. но мы верим в них и доверяем , так что гнобить будем тебя...
10.08.2020 23:38 Ответить
В Беларуси начали запускать феерверки в омон
10.08.2020 23:35 Ответить
Это светошумовые...((((
10.08.2020 23:37 Ответить
не не, феерверки, есть видео
10.08.2020 23:40 Ответить
Використовують досвід Майдану.
11.08.2020 00:32 Ответить
Властелин всея картофеля, ты большой дядька - нажми на свой большой тормоз.. баран, белоруссы не касапы и гнобить их мОжем только мы.. но мы верим в них и доверяем , так что гнобить будем тебя...
10.08.2020 23:38 Ответить
это твоё - мы, это, кто так твоими "устами" речёт?
10.08.2020 23:43 Ответить
Точно не такой плуг как ты.. по написанному не понимаешь??;картинки нарисовать?
10.08.2020 23:45 Ответить
вижу, что не такой, потому и спросил, что за такие гнобители эти твои - мы?
10.08.2020 23:54 Ответить
Это я и такие как я, которые говоря - УКРАИНА понад все, влаживают в эти слова и душу и сердце..
показать весь комментарий
https://twitter.com/apiontkovsky

https://twitter.com/apiontkovsky Andrei Piontkovsky https://twitter.com/apiontkovsky @apiontkovsky https://twitter.com/apiontkovsky/status/1292836259816243201 5 ч

Перевожу слово «рассчитываем» в поздравлении Пу:
«Вот теперь, **** позорная, когда ты презираем и ненавидим своим народом, когда Западу западло с тобой якшаться, я тебя, наконец, вы*** на полное и глубокое со мной братское объединение. Никуда ты теперь от меня на *** не денешься»
10.08.2020 23:39 Ответить
Завтра Бацька расскажет ей, где раки зимуют и куда делись памятники Колумбу!
показать весь комментарий
https://www.youtube.com/watch?v=PT-mgCbjGxc&feature=emb_logo https://www.youtube.com/watch?v=PT-mgCbjGxc&feature=emb_logo Тут ктото из журналюг сказал, что лука не разрешил ***** поставить военные базы рашки... https://www.youtube.com/watch?v=PT-mgCbjGxc&feature=emb_logo
И по этой причине ***** взбесился, сейчас цель ослабить максимально луку и согласится на базы...
10.08.2020 23:45 Ответить
Вообще-то, есть предположение, что в наших городах наряду с местным орудует российский спецназ. Сообщается про непонятную армейскую форму без опознавательных знаков и полную отмороженность. Версия далеко не сомнительная, потому что, во-первых, вчера личного состава явно не хватало, а сегодня такое чувство, что головорезов чуть ли не столько же, сколько взрослого населения. Везде они. Во-вторых, и это самое главное, более или менее достоверно известно, что Путин, успевший сегодня с поздравлением сразу вторым после китайского Винни Пуха, уже одалживал Луке подонков для избиения белорусских граждан в былые годы.
11.08.2020 00:03 Ответить
росийские базы стоят . росийский спецназ на улицах бьет демонстрантов .

..
..
11.08.2020 02:34 Ответить
в Минске свежий труп на метро Пушкинская
показать весь комментарий
Судя по инфе решил со светошумовой в волейбол сыграть, или просто инстинктивно попытался отбить...а там взрыватель ударный...не такой как в РГД-5 и Ф-1
По ментовским сводкам типа у него было взрывное устройство в руках которое взорвалось...
А люди говорят светошумовую кинули...
11.08.2020 00:09 Ответить
да.. он ее обратно ментам хотел перекинуть наверное, так на Майдане руки отрывало людям
11.08.2020 00:14 Ответить
"Володя прощай": Лукашенко нашёл себе нового "старшего брата", богаче и сильнее.
показать весь комментарий
помиляєтесь, луку тепер взуватимуть в дві тяги і то крєпко
показать весь комментарий
совместный спектакль, в котором режиссёром путло, а бацька в главной роли под названием «выборы президента Беларуссии -
82 %» подходит к финальному концу и это видно по:
а) речи бацьки в которой он обвиняет запад во вмешательстве ,
б) резкому поздравлению путла,
в) тихому уходу тихановской,
г) жесткой зачистке мусорами остатков протестующих,
... батьке, осталось пожурить «заблудившихся» вагнеровцев и отпустить их по домам,
с чувством выполненного долга…

Занавес.
11.08.2020 00:03 Ответить
Зі своїми нігерами розберіться спочатку!
11.08.2020 04:57 Ответить
А для чего 66 летнему деду!....власть? Он, что как Ким Чен Ир гововит место для сына? Надо досидеть пока повзрослеет?.....
11.08.2020 07:01 Ответить
 
 