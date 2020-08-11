Оккупанты в Крыму провели внезапные учения Черноморского флота
Российские оккупационные войска в рамках внезапных учений с участием береговых ракетных противокорабельных комплексов "Бастион" Черноморского флота РФ 11 августа отработали в оккупированном Крыму задачи по обнаружению и уничтожению отряда авианосных кораблей условного противника.
Об этом сообщила пресс-служба флота, передает Цензор.НЕТ.
По легенде учений оккупанты получили задание уничтожить авианосцы, с которых якобы готовится нанесение огневого удара по объектам экономического комплекса на оккупированном Крымском полуострове.
Как сообщили оккупанты, условный противник был уничтожен ракетным ударом.
В июне 2020 года бывший командующий сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес высказывал предположение, что в сентябре, когда будут проводиться масштабные военные учения "Кавказ-2020", Россия может вторгнуться в Херсонскую область для решения проблемы с водоснабжением оккупированного Крыма. В начале июля командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа заявил, что российские войска могут попытаться захватить часть Херсонской области и украинская сторона готовится к этому. Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев сказал, что Неижпапа преувеличил вероятность угрозы вторжения российских войск.
- А чо, - розмірковували колись перед українськими журналістами ті прості собі гомельські дядьки, чиї голоси ціле життя збирає й записує Світлана Алексієвич, - нармальний бацька… У шапках вось ходзім… У бруках…
Мав рацію Леонід Кучма: нам так не жити. І подякуймо за те Богу.
А головне - нікому вже так не жити: історичний "завод" у цього годинника - кінчається…
https://www.dw.com/uk/%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%B6%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C-%D0%B0%D0%B1%D0%BE-%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BB%D1%8F%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B4%D0%BE-%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%83-%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%94%D0%B2%D0%B8%D1%87/a-19193785
То вони мають всі шанси на успіх.
Це військовий тиск на Україну. створення тиску на РНБО та політичне керівництво як раз коли увага прикута до Білорусії.
"по объектам экономического комплекса на оккупированном Крымском полуострове."
Больший бред сложно себе представить.....