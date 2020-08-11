Оккупанты в Крыму провели внезапные учения Черноморского флота

Российские оккупационные войска в рамках внезапных учений с участием береговых ракетных противокорабельных комплексов "Бастион" Черноморского флота РФ 11 августа отработали в оккупированном Крыму задачи по обнаружению и уничтожению отряда авианосных кораблей условного противника.

Об этом сообщила пресс-служба флота, передает Цензор.НЕТ.



По легенде учений оккупанты получили задание уничтожить авианосцы, с которых якобы готовится нанесение огневого удара по объектам экономического комплекса на оккупированном Крымском полуострове.



Как сообщили оккупанты, условный противник был уничтожен ракетным ударом.

В июне 2020 года бывший командующий сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес высказывал предположение, что в сентябре, когда будут проводиться масштабные военные учения "Кавказ-2020", Россия может вторгнуться в Херсонскую область для решения проблемы с водоснабжением оккупированного Крыма. В начале июля командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа заявил, что российские войска могут попытаться захватить часть Херсонской области и украинская сторона готовится к этому. Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев сказал, что Неижпапа преувеличил вероятность угрозы вторжения российских войск.