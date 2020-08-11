УКР
Окупанти в Криму провели раптові навчання Чорноморського флоту

Російські окупаційні війська в рамках раптових навчань за участю берегових ракетних протикорабельних комплексів "Бастіон" Чорноморського флоту РФ 11 серпня відпрацювали в окупованому Криму завдання з виявлення і знищення загону авіаносних кораблів умовного супротивника.

Про це повідомила пресслужба флоту, передає Цензор.НЕТ.

За легендою навчань, окупанти отримали завдання знищити авіаносці, з яких нібито готується завдання вогневого удару по об'єктах економічного комплексу на окупованому Кримському півострові.

Як повідомили окупанти, умовний противник був знищений ракетним ударом.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія хоче перетворити Азовське море на власне озеро, - заступниця глави МЗС Джапарова

У червні 2020 року колишній командувач сухопутними силами США в Європі генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес висловлював припущення, що у вересні, коли будуть проводитися масштабні військові навчання "Кавказ-2020", Росія може вторгнутися в Херсонську область для вирішення проблеми з водопостачанням окупованого Криму. На початку липня командувач Військово-морськими силами України Олексій Неїжпапа заявив, що російські війська можуть спробувати захопити частину Херсонської області і українська сторона готується до цього. Командувач Об'єднаними силами ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв сказав, що Неїжпапа перебільшив імовірність загрози вторгнення російських військ.

наснилось что-то? может Хабаровск?
11.08.2020 11:01
Дал же Бог соседей ...
11.08.2020 11:03
в черном море авианосцы понаходились:?та у них шиза...
11.08.2020 11:13
наснилось что-то? может Хабаровск?
11.08.2020 11:01
туристы из Могилева отдыхать приехали, целая семья!!!
11.08.2020 11:13
Дал же Бог соседей ...
11.08.2020 11:03
...У Києві - ні, а в Мінську все їм вдалося, "пройшло по плану": двадцять років стаґнації, поліцейський порядок і чистота на вулицях, смертна кара і всевладдя КГБ, дотаційна економіка, фіктивні гроші, тотальна русифікація, повністю "зачищена" інформація-освіта-наука, "ВОВ" замість історії, здана "Газпрому" труба… Ідеальна "Росія третього сорту" ("другим" мали стати ми!), поруч якої першовзір виглядав іще цивілізованою державою. Двадцятилітня "мильна бульба", підвисла на так і не зреалізованій, від середини 1990-х, обіцянці "нового Союзного Государства", котре без України не мало сенсу (довелось відкладати - спершу до 2004-го, далі до 2014-го…), - та на патологічній амбіції одним-одної людини, званої, без сорома казка, так, як це можливо тільки в наскрізь патерналістських спільнотах - "батьком" (!).
- А чо, - розмірковували колись перед українськими журналістами ті прості собі гомельські дядьки, чиї голоси ціле життя збирає й записує Світлана Алексієвич, - нармальний бацька… У шапках вось ходзім… У бруках…
Мав рацію Леонід Кучма: нам так не жити. І подякуймо за те Богу.

А головне - нікому вже так не жити: історичний "завод" у цього годинника - кінчається…

https://www.dw.com/uk/%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%B6%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C-%D0%B0%D0%B1%D0%BE-%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BB%D1%8F%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B4%D0%BE-%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%83-%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%94%D0%B2%D0%B8%D1%87/a-19193785
11.08.2020 11:04
Кацапи ж бачать непритомного чувачка, який керує Україною...
То вони мають всі шанси на успіх.
11.08.2020 11:10
в черном море авианосцы понаходились:?та у них шиза...
11.08.2020 11:13
Пароль «Вода.»
11.08.2020 11:22
Кремль под шумок сейчас дел наворотит. Пока мировая общественность в Белоруси.
11.08.2020 11:23
легенда про авіаносці - просто вигадка! В разі конфлікту - весь чф обстріляють ракетами чи їх донесе авіація.
Це військовий тиск на Україну. створення тиску на РНБО та політичне керівництво як раз коли увага прикута до Білорусії.
11.08.2020 11:34
"отряда авианосных кораблей"
"по объектам экономического комплекса на оккупированном Крымском полуострове."
Больший бред сложно себе представить.....
11.08.2020 12:04
 
 