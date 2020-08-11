Окупанти в Криму провели раптові навчання Чорноморського флоту
Російські окупаційні війська в рамках раптових навчань за участю берегових ракетних протикорабельних комплексів "Бастіон" Чорноморського флоту РФ 11 серпня відпрацювали в окупованому Криму завдання з виявлення і знищення загону авіаносних кораблів умовного супротивника.
Про це повідомила пресслужба флоту, передає Цензор.НЕТ.
За легендою навчань, окупанти отримали завдання знищити авіаносці, з яких нібито готується завдання вогневого удару по об'єктах економічного комплексу на окупованому Кримському півострові.
Як повідомили окупанти, умовний противник був знищений ракетним ударом.
У червні 2020 року колишній командувач сухопутними силами США в Європі генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес висловлював припущення, що у вересні, коли будуть проводитися масштабні військові навчання "Кавказ-2020", Росія може вторгнутися в Херсонську область для вирішення проблеми з водопостачанням окупованого Криму. На початку липня командувач Військово-морськими силами України Олексій Неїжпапа заявив, що російські війська можуть спробувати захопити частину Херсонської області і українська сторона готується до цього. Командувач Об'єднаними силами ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв сказав, що Неїжпапа перебільшив імовірність загрози вторгнення російських військ.
