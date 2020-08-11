На Донбассе растет количество лесных пожаров: ООС призывает соблюдать правила пожарной безопасности

В Донецкой и Луганской областях значительно возросло количество пожаров в лесах, степях, сельскохозяйственных угодьях, что вредит экосистеме региона. Причина этому - небрежное обращение с огнем и сухая жаркая погода.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе проведения ООС сохраняется высокий уровень пожарной опасности. В связи с этим, командование Объединенных сил призывает руководителей государственных лесных хозяйств, фермеров, владельцев агропредприятий и население соблюдать требования пожарной безопасности во время санитарной рубки леса, работы на сельхозугодьях, не сжигать стерню, сухостой и мусор на приусадебных участках.

"Обращаем внимание что несоблюдение норм пожарной безопасности влечет за собой административную и уголовную ответственность. В случае возникновения пожара ее виновники будут отвечать перед законом", - добавили в ООС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мужчина поджег поле в зоне ООС: его задержали и передали полиции. ФОТО