577 3

На Донбасі зростає кількість лісових пожеж: ООС закликає дотримуватися правил пожежної безпеки

На Донбасі зростає кількість лісових пожеж: ООС закликає дотримуватися правил пожежної безпеки

У Донецькій і Луганській областях значно зросла кількість пожеж у лісах, степах, сільськогосподарських угіддях, що шкодить екосистемі регіону. Причина цього - недбале поводження з вогнем та суха спекотна погода.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

У районі проведення ООС зберігається високий рівень пожежної небезпеки. У зв'язку з цим, командування Об'єднаних сил закликає керівників державних лісових господарств, фермерів, власників агропідприємств і населення дотримуватися вимог пожежної безпеки під час санітарної рубки лісу, роботи на сільгоспугіддях, не спалювати стерню, сухостій і сміття на присадибних ділянках.

"Звертаємо увагу що недотримання норм пожежної безпеки тягне за собою адміністративну та кримінальну відповідальність. У разі виникнення пожежі її винуватці відповідатимуть перед законом", - додали в ООС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чоловік підпалив поле в зоні ООС: його затримали й передали поліції. ФОТО

Ветер-то западный, можно и мусор пожечь...
показати весь коментар
11.08.2020 12:34 Відповісти
Стріляти припинили. Тепер взялись за пожежі.
показати весь коментар
11.08.2020 12:46 Відповісти
когда армия будет соблюдать ППБ тогда и гореть не будет
показати весь коментар
11.08.2020 13:10 Відповісти
 
 