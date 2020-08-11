Евросоюз готовит ответ на репрессии и аресты в Беларуси, - Боррель

В Европейском Союзе готовят ответ на репрессии и аресты в Беларуси, которые начались в ночь с 9 на 10 августа после голосования на президентских выборах.

Об этом сообщил вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Внимательно отслеживаем события и работаем над ответом Евроосюза и заявлением 27 стран в рамках Совета ЕС на уровне министров иностранных дел", - подчеркнул Боррель.

Также высокий представитель ЕС отметил, что насильственные репрессии и аресты мирных протестующих в Беларуси должны прекратиться.

"Белорусский народ имеет право на демократию и свободные и демократические выборы", - подчеркнул Боррель.