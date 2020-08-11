Евросоюз готовит ответ на репрессии и аресты в Беларуси, - Боррель
В Европейском Союзе готовят ответ на репрессии и аресты в Беларуси, которые начались в ночь с 9 на 10 августа после голосования на президентских выборах.
Об этом сообщил вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Внимательно отслеживаем события и работаем над ответом Евроосюза и заявлением 27 стран в рамках Совета ЕС на уровне министров иностранных дел", - подчеркнул Боррель.
Также высокий представитель ЕС отметил, что насильственные репрессии и аресты мирных протестующих в Беларуси должны прекратиться.
"Белорусский народ имеет право на демократию и свободные и демократические выборы", - подчеркнул Боррель.
«В то же время, я не вижу стремления Кремля устранить Лукашенко, нет активностей, направленных на свержение режима. Более того, я не вижу стратегической надобности для Кремля свергать существующий в Беларуси режим, ведь именно Лукашенко и является самым главным кандидатом Москвы, в которого многие годы инвестировали и который соответствует целям Кремля в Беларуси. Все это делается, чтобы максимально ослабить белорусского президента для достижения нужных России результатов в геополитических и экономических переговорах с Минском, в частности, по созданию "Союзного государства". Вторая стратегическая задача Кремля - спровоцировать эскалацию протестов, избиение активистов и последующую дискредитацию Александра Лукашенко на Западе, лишить его возможности маневра в сторону Европы и США», - отметил Мариус Лавринавичус.
«Лукашенко успешно маневрировал между РФ и Западом, поэтому Кремль лишает через протесты его такой возможности. Также Россия нивелирует прижившийся в Евросоюзе и США нарратив о необходимости помочь Лукашенко защититься от Кремля. Запад не сможет закрыть глаза на репрессии и пролитую кровь, поэтому Лукашенко будет лишен маневра заигрывания с Западом», - подытожил аналитик.
Запад его туда загоняет...
путин уже поздравил Лукашенко, так что дорога для Лукашенко осталась только одна...
Я уверен, это очень важно для беларусов.
"так не доставайся ж ты никому!"
( стреляет в неё из пистолета )
Однако это не значит, что они хотят себе на шее пожизненного царя, как в Мордоре.
Как говорится: "Дружба-дружбой, а табачок врозь!" ))
Мы себе клована, а они себе домохозяйку, что тебя не устраивает?
Теперь клован будет ездить в гости и хвалить не бульбу, а котлеты)
Заборонять транзит батату з Коста-Ріки у Білорусь?
Выразят мегаозабоченность! Это вам не цацки-пецки!!!
А я серьёзно!
Экономические санкции Европы только сильнее загонят Белоруссию в Расию!