Людей расстреливали резиновыми пулями: жесткий разгон протестующих в Бресте. ВИДЕО

10 августа в Бресте произошли жесткие столкновения протестующих с силовиками.

 Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание TUT.by в Telegram.

Как сообщают местные СМИ, в городе были задействованы подразделения Военно-воздушных сил Беларуси из 38 бригады. Протестующих расстреливали резиновыми пулями. Есть информация, что пострадало большое количество людей.

Вместе с тем, по данным NEXTA Live в Бресте один омоновец снял шлем и ушел из толпы.

10 августа в Гомеле люди тоже поднялись на протест. Правоохранители города тщательно обыскивали людей с рюкзаками. Протестующие призывали силовиков опустить щиты. В городе ограничили продажу алкоголя. Были задержали 30 человек.

Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.

Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.

+20
людям надо брать в руки оружие и давать отпор
показать весь комментарий
11.08.2020 12:52 Ответить
+14
В твоей паРаше доллар уже почти 80 без всяких майданов все засрали.
показать весь комментарий
11.08.2020 13:09 Ответить
+13
Армії в Білорусі немає, так як її не було і в Україні. Є тільки роздутий силовий блок
показать весь комментарий
11.08.2020 12:56 Ответить
людям надо брать в руки оружие и давать отпор
показать весь комментарий
11.08.2020 12:52 Ответить
узеленскава предложили сесть за стол переговоров... ну ты ж знаешь нашего бубочку... он мирный-мирный, а Теслу спалит...
показать весь комментарий
11.08.2020 12:55 Ответить
Помню, как ЗЕбарыга в 2013 году закрыл концертный зал в "Украине", потому что там он проводил репетицию своего Новогоднего концерта и чтобы ему не мешали готовиться к зарабатыванию бабла. И три президента сидели в холле и уговаривали Януковича не применять силу. А люди уже мерзли на Майдане. Но он стал президентом этих людей. Украинцы! Вы кто?
показать весь комментарий
11.08.2020 13:28 Ответить
проблема в том что украицев - мало, а хохлов-много
показать весь комментарий
11.08.2020 22:12 Ответить
От цікаво, а де Ви шановний були в 2014? Теж з зброєю давали опір?
показать весь комментарий
11.08.2020 12:56 Ответить
А ти? По тєлєфону ти чіста Шварценєгєр!
показать весь комментарий
11.08.2020 13:52 Ответить
шляпой тебе по лбу, **** ты подначиваешь беларусов, они сейчас действуют по кремлядскому сценарию и не понимают этого.
показать весь комментарий
11.08.2020 13:53 Ответить
Понимают. Не дурнее нас.
И не против этого.
Кремляди любая движуха на руку - любой победитель побежит к ним условия дружбы подписывать, и диктовать условия будет не Минск.
показать весь комментарий
11.08.2020 14:06 Ответить
Лукашено скорее всего понимает, не понимают протестующие.
показать весь комментарий
11.08.2020 14:10 Ответить
А твой сценарий как называется, поднять лапки и молча подчиняться?
показать весь комментарий
11.08.2020 18:52 Ответить
думаю, что нужно было выждать время, сейчас идти по сценарию кремля - большие шансы потерять страну.
показать весь комментарий
11.08.2020 19:57 Ответить
И что бы дало выжидание? 26 лет не слишком долго? Надо ещё лет пятьдесят?
показать весь комментарий
11.08.2020 20:06 Ответить
ну это как по аналогии с Крымом, если сейчас ломануться освобождать оружием,то итог будет - разбитый в хлам Крым, куча погибших, обозленные крымчане и все такое, а можно выждать, пока санкции и внутреннии проблемы добьют ******** и они вернут Крым в целостности и сохранности, + выплатят репорации, улавливаешь логику?
показать весь комментарий
11.08.2020 20:15 Ответить
Пустая болтовня. Выжидать можно годами, десятилетями, тысячелетиями... а можно взять и сделать. Для трусов, приспособленцев, эгоистов, пофигистов, предателей, коллаборантов, конечно, проще и ближе первое.
показать весь комментарий
11.08.2020 23:59 Ответить
твои доводы тоже на мой взгляд выглядят на пустую болтовню ни о чем, ты сам можешь ответить на вопрос, ради чего они бунтуют? ради какой идеи? надоел Лукашенко? ну такое.. ну к примеру свергнут его, дальше что? опозиция прокацапская, сразу сольют страну под *****, олинархи расеянские скомуниздят заводы, дальше что?
показать весь комментарий
12.08.2020 00:14 Ответить
Я всё понял. Ты - кацапский тролль. На твои вопросы бессмысленно даже отвечать.
Конечно, твоим хозяевам протесты страшны, поэтому они всеми путями пытаются через подобных тебе пропагандонов очернить протестующих, убедить в бессмысленности их борьбы, отговорить желающих поддержать или присоединиться и т.п. Например, раньше кричали про Госдеп, печеньки, проплаченный Майдан и прочую хрень. Теперь придумали новую песню: лучше ждать у моря погоды, действуют по сценарию кремля Бред сивой кобылы и ни на кого не производит впечталения! За что вам только деньги платят... Короче, разговор окончен. Получи свои условные 11.80 от кураторов и успокойся.
показать весь комментарий
12.08.2020 09:41 Ответить
идиот ты номерованый, я украинец, и мне не все равно, что в случае прихода кацапских консерв к власти, наша граница с кацапами увеличится на 1100 км., я просто высказал свое мнение, как и ты тут высрал свое, скорее всего, именно ты свинособака, которая разжигает бойню в Беларуси на угоду кацапам.
ПНХ.
показать весь комментарий
12.08.2020 10:34 Ответить
https://censor.net/blogs/3213273/belorusy_sami_razberutsya_no_my_za_nih
показать весь комментарий
12.08.2020 15:31 Ответить
ты не понимаешь, конечно Лукашенко диктатор и все такое, но нужно в первую очередь думать, о своей стране, учитывать риски, к чему все это может привести. Не вижу я майдана в Беларуси, население массово не выходит на протесты, там почти все за рюзьге мир, опозиция прокацапская, если они придут к власти, то мы можем получить проблемы на протяжении 1100 км. ХЗ зачем я тебе это повторяю, ты же за Зеленского голосовал, но ты конечно в этом не виноват..
показать весь комментарий
12.08.2020 15:45 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=-J1WrBTw8VY

https://www.youtube.com/watch?v=jxB5yFUaqvA
показать весь комментарий
12.08.2020 00:19 Ответить
https://twitter.com/myrotvorets_
https://twitter.com/myrotvorets_
https://twitter.com/myrotvorets_
https://twitter.com/myrotvorets_ ℳγr
https://twitter.com/myrotvorets_ tvorets.center



Оппонентка Лукашенка на виборах в Білорусі записала у Литві відосік-звернення до своїх прихилькиків. Переклад: Ви там тримайтеся, єслі шо, а я поїхала до дітей. Я слабка жіночка. Це все не моє. А вам бажаю бальшого-бальшого щастя. Цьом, цьом.

Я уехала к детям | Светлана Тихановская
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=9DzisJ388Xs&feature=emb_logo https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=9DzisJ388Xs&feature=emb_logo
показать весь комментарий
11.08.2020 12:53 Ответить
Пздц! Армія проти чого взагалі????
показать весь комментарий
11.08.2020 12:53 Ответить
Армії в Білорусі немає, так як її не було і в Україні. Є тільки роздутий силовий блок
показать весь комментарий
11.08.2020 12:56 Ответить
у нас вона була, але байдужість народу до власної армії її знищила.
показать весь комментарий
11.08.2020 13:08 Ответить
Кто о чём, а больной - о здоровье... Ну вот какая должна была быть эта абстрактная небайдужисть? Опиши конкретно шаги народа, которые он почему-то не предпринял.
показать весь комментарий
12.08.2020 00:01 Ответить
25 років ВРУ приймаючи Держ.бюджет недофінансовував армію - народ проти цього не протестував. Натомість радів усякім тупим халявав. Дешевому газу, за наші податки, безкоштовним проїздам для пенсіонерів і т.п. Народ не вимагав 25 років вступу в НАТО. Народ не повстав проти розподілу ЧМФ СРСР та проти кацапської бази у Криму. Народ не протестував проти скорочення армії. Я тобі більше скажу. Коли в часи Ющенко у нас на дверях банків оголошення вішали" Цигана та воєнним кредити не даємо" я жодного громадянина не бачив, який би просто обурився... Це без тих хабарів, що ви носили воєнкомам і т.п. Без обрання у ВРУ ворогів України типу КПУ, СПУ, ПР, ОПЗЖ і т.п... Вистачить для початку?
показать весь комментарий
12.08.2020 09:37 Ответить
Ты шутишь? Если бы народ протестовал против всего, что вытворяла верховная зРада, то протестовать надо было бы ровно столько, сколько они работали, за небольшими исключениями. Будь реалистом. Армия - это лишь маленькая деталь из огромной картины разброда, разгильдяйства, пофигизма и т.п. за последние 30 лет.

Кто "вы"? Я никаких взяток не носил.
показать весь комментарий
12.08.2020 09:47 Ответить
Та ти шо... А думати головою кого обираєш, не простіше, ніж потім усе життя протестувати?
Ти не носив... На яких виборах ти проголосував прочитавши програму кандидата чи партії? Скільки твоїх обранців мали чітку позицію по обороні, медицині і т.п.? То ж ти будь реалістом.
Армія це колосальна деталіще, на яку, у країні, що межує із РФією. має бути зав'язана усе... як в Ізраїлі. Не служив - ти ніхто. Не бажаєте так жити? Ну то змиріться, увійдемо до складу РФ і тоді, там навчать вас любити армію... їх армію.
Офігіти можно. Влада у них 30 років розбродом займалась, а вони, святі мученики - невинуваті...?
Може і не носив. Може в тебе донька, а не син. Але точно знаєш хто носив. Або племінник, або похресник, або сусід.
показать весь комментарий
12.08.2020 11:12 Ответить
А тепер що цей народ мав зробити:
1. обрати Чорновола, а не радянське лайно.
2. заборонити КПУ і провести розслідування їх злочинів, усіх причетних до злочинів і живих ще тоді комуняк - посадити
3. провести швидку і жорстку українізацію
4. перевести економіку на неросійський вектор
5. не входити ні до яких СНД
6. наполягати відразу після здобуття незалежності на перспективі членства у НАТО
7. вимагати реформування армії та системи безпеки по стандарту НАТО (не зараз, а відразу, як Мордор показав свій волчий оскал у Чечні). Вимагати від кожної пл.яді, що кудись там балотується, від мера, до Президента.
показать весь комментарий
12.08.2020 09:42 Ответить
Пункт 1 - єдиний, що нарід міг реально зробити. Інше мали зробити депутати і інші можновладці, а не нарід.
Отже, зміні "народ" на "влада", тоді це має сенс.
показать весь комментарий
12.08.2020 09:50 Ответить
коли в мене найманий працівник не бажає працювати, або робить не так як потрібно, я його жену геть. Ти мені розповідаєш, що найняті тобою слуги не так працювали? Це смішно.
Змінити що? Народ і є влада, а якщо він нездатний нею бути, чекає що за нього хтось буде працювати, то нехай сам починає змінюватись. Чи для змін обов'язково мати війну, мобілізацію, могили близьких? Що, мізків для розуміння того, що нас чекає не вистачало?
Нічого я змінювати не буду, тому і написав - винуватий в усьому наш любий народ. Потрібно вчитись нести відповідальність за свою тупість. Прибалти у НАТО, бо не влада там так, а народ. Ми ні, бо ми такий народ. Усе просто.
показать весь комментарий
12.08.2020 11:06 Ответить
А полиция? А слуги народа ваще-то?
показать весь комментарий
11.08.2020 12:56 Ответить
Ні. Це наша поліція і тільки зараз слуга Закону. Це виходить із їх присяги. - "Я, (прізвище, ім'я та по батькові), усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю вірно служити (1) Українському народові, (2) дотримуватися https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституції та законів України, втілювати їх у життя, (3) поважати та охороняти права і свободи людини, честь держави, (4) з гідністю нести високе звання поліцейського та сумлінно виконувати свої службові обов'язки".

А ось міліція РБ - слуга Закону і влади - Клянусь (1) свято соблюдать Конституцию и законы Республики Беларусь, (2) приказы командиров и начальников, (3) высоко нести честь и достоинство работника органов внутренних дел, не щадя своей жизни (4) защищать права, свободы и законные интересы граждан (не громадянина а сукупності!), общества и государства от преступных и иных противоправных посягательств.
показать весь комментарий
11.08.2020 13:18 Ответить
Вам- это кому Буритос
показать весь комментарий
11.08.2020 13:02 Ответить
Быдло здесь только ты
показать весь комментарий
11.08.2020 13:09 Ответить
Вы сайтом ошиблись
показать весь комментарий
11.08.2020 13:15 Ответить
всьо вони правильно роблять, щоб в брестську і гомельську області на допомогу не прийшов русскій мір псковских десантников...якщо це ще не псковські, канєшно
показать весь комментарий
11.08.2020 13:02 Ответить
в Борисове вчера ОМОН побили
показать весь комментарий
11.08.2020 12:55 Ответить
в борисове могут и поджечь...там спичек много, как и в пинске
показать весь комментарий
11.08.2020 12:59 Ответить
Людей расстреливали резиновыми пулями: жесткий разгон протестующих в Бресте - Цензор.НЕТ 8558ОМОН переходит на сторону народа
.
показать весь комментарий
11.08.2020 12:55 Ответить
один перешел
показать весь комментарий
11.08.2020 12:56 Ответить
только одно фото
показать весь комментарий
11.08.2020 12:58 Ответить
других нет..
показать весь комментарий
11.08.2020 12:58 Ответить
будут...
показать весь комментарий
11.08.2020 12:59 Ответить
вот когда будут много, тогда и напиши - ОМОН перешел...
показать весь комментарий
11.08.2020 13:00 Ответить
один тоже ОМОН. В Украине даже этого не было.
показать весь комментарий
11.08.2020 13:01 Ответить
Было. Рота милиции присланная из Львова перешла к майдановцам. Правда это уже ближе к концу было.
показать весь комментарий
11.08.2020 13:30 Ответить
к концу все переходили.
показать весь комментарий
11.08.2020 13:33 Ответить
Мордва, вы и про Маска писали, как взлетит, так и поговорим, палитесь лапотные
показать весь комментарий
11.08.2020 13:11 Ответить
да это фотошоп блин, невооружонным глазом видно
показать весь комментарий
11.08.2020 13:01 Ответить
Зачем Луке такая победа?
Как потом править?!
показать весь комментарий
11.08.2020 12:57 Ответить
потому что он колхозный дурак.
показать весь комментарий
11.08.2020 12:59 Ответить
Закон на боці Лукашенка, буде керувати. А протестантам треба змиритися, Вони не помирають з голоду, нехай працюють, а не дуріють. Дивись, яке горе, набрид цей президент -- подавай другого, та хоч чорта з рогами, аби "пєрамєн". Бо ще не обсиралися в чужих руках...
показать весь комментарий
11.08.2020 15:20 Ответить
А Вы, Ольга, любитель компромисса.
Как Вам, например, выйти замуж за кого попало из соображений смирения и неумирания.
Работайте и живите с тем, кто Вас бьет чуть что и кого Вы даже не выбирали
показать весь комментарий
11.08.2020 17:00 Ответить
А Ви упевнені, що воно - "ольга"?
показать весь комментарий
11.08.2020 17:58 Ответить
З президентом живе жінка, чи дві -- це його особиста справа. А Президент Білорусі дав їм стабільність, соціальний захист. У них ввп у два рази більше ніж в Україні. Свобода пересування, робота, порядок і красота. Вони хотіли нового Президента, а тепер хочуть войнушки, хочуть зруйнувати економіку, залити кров'ю вулиці... Ну, що ж, отримають усе.
показать весь комментарий
12.08.2020 05:37 Ответить
фашисты
показать весь комментарий
11.08.2020 12:59 Ответить
Уже Лука править не будет...Будет править х-ло...
показать весь комментарий
11.08.2020 13:00 Ответить
***** до этого правил.
показать весь комментарий
11.08.2020 13:02 Ответить
так отож...і ця ціхановська-пилипчук нажарила таких котлєт
показать весь комментарий
11.08.2020 13:09 Ответить
организации - ноль. при таких раскладах их разгонят.
показать весь комментарий
11.08.2020 13:02 Ответить
Сраный колхозник кончит на выселице...
показать весь комментарий
11.08.2020 13:04 Ответить
В твоей паРаше доллар уже почти 80 без всяких майданов все засрали.
показать весь комментарий
11.08.2020 13:09 Ответить
и это при халявище в миллиарды тонн нефти,газа,леса,полезных ископаемых..
дурачьё баное,всё на кораблики-самолётики проеут,как и СССР..
показать весь комментарий
11.08.2020 14:02 Ответить
Москві лишилися і всі нажиті українцями збереження в банку, і весь величезний золотий запас компартії.
показать весь комментарий
11.08.2020 15:32 Ответить
Лапти снимай хоть иногда, говноед
показать весь комментарий
11.08.2020 13:12 Ответить
У вас без Майдана 80)
Завидуй молча и не отсвечивай.
показать весь комментарий
11.08.2020 13:15 Ответить
надо было как ты,обнулятор? лизать,лизать и лизать ***** с ка дыркой...а за пределы поребрика-гавкать
показать весь комментарий
11.08.2020 13:34 Ответить
Интересно узнать, менты у них на казарменном положении или нет, потому что в участке и если их много, то каждый из них дартаньян,но потом приходит время идти со службы домой, в одиночку,и тогда у них аж поджилки трясутся.
показать весь комментарий
11.08.2020 13:08 Ответить
Ну они первую недельку будут борзые, а потом, "ну его нах")
А судя по событиям, бурлить будет долго.
показать весь комментарий
11.08.2020 13:17 Ответить
хз как карта ляжет
показать весь комментарий
11.08.2020 13:44 Ответить
Карта ляжет так, что они уже перемолотили кучу народу по беспределу.
Тут уже ясно кто есть кто, и кто есть за что.
Зомбоящик и лапша уже не поможет никак.
Сценариев может быть много, но направление всегда будет одним и тем же.
показать весь комментарий
11.08.2020 13:50 Ответить
В Киеве все знали, где общага Беркута. Никто даже не пробовал спалить ее вместе с их гадскими женами и детьми.
показать весь комментарий
11.08.2020 13:18 Ответить
А київський беркут не особливо і виступав проти народу. Сюди постягували кримські, донецькі та інші беркути.
показать весь комментарий
11.08.2020 13:19 Ответить
Тада.
Фамилия Кусюк знакома? Он командовал именно киевской беркутней.
И началось все именно с киевской беркутни.

Это потом уже из областей подвезли.
показать весь комментарий
11.08.2020 13:23 Ответить
не факт что их семьи оставались жить в общаге когда началось и метелят ментов, а не их жен и детей.
показать весь комментарий
11.08.2020 13:46 Ответить
На казарменому, думаю. Ну або приходитися переодягатися і прикидуватися протестувальниками, щоб не побили.
показать весь комментарий
11.08.2020 13:18 Ответить
А то соседи не знают, шо рядом живет мент.
показать весь комментарий
11.08.2020 13:24 Ответить
Поліція захищає народ від внутрішніх ворогів, бандитів, порушників правопорядку. Поліція є представниками влади і захищає владу всередині країни. Це їхня служба і обов'язок. То за що їм мстити? Це Ціхановську, курву, треба судити за організацію і підбурювання до заворушень, бо вона знала, що з неї "президент", як з хрена молоток, то чого лізла в політику і дурила народ?
показать весь комментарий
11.08.2020 15:58 Ответить
Пытаюсь вспомнить, кода менты защищали права людей, а не действующий режим...
показать весь комментарий
11.08.2020 19:17 Ответить
сьогодні зливні бачки кремля будуть рвати свої пукани та захльобуватися жовчью
показать весь комментарий
11.08.2020 13:13 Ответить
Фото расстрела в студию , затем обсуждение полетов , а так ......
показать весь комментарий
11.08.2020 13:20 Ответить
знаем эту хохму. Потом ты скажешь не верю, это фотошоп.
показать весь комментарий
11.08.2020 13:30 Ответить
Все таки белорусы просыпаются, помог этому комуняка лука и его беркут, теперь ему дороги назад нету, ненависть к уголовнику зашкаливает, сейчас главная его забота, вывезти максимум бабла, и в турцию, либо приют для преступников со всего мира, кремль.
показать весь комментарий
11.08.2020 13:38 Ответить
Проснулись? В Украине все закончилось только после вооруженного ответа, когда захватили оружие в участках.
показать весь комментарий
11.08.2020 14:22 Ответить
І що, Ні хто не знає домашніх адрес тих нумерних скотів в балаклавах? По домам треба йти, героїв вітати, батькам дякувати, дітям цукерки дружинам квіти, в горшках.
показать весь комментарий
11.08.2020 13:48 Ответить
Забросати квітами, у горщиках.
показать весь комментарий
11.08.2020 14:11 Ответить
Білорусь вчергове висвітлила проблему: немає у гуманістичної демократичної Європи методів і засобів вгамовувати кривавих фюрерчиків типу Луки.
показать весь комментарий
11.08.2020 13:52 Ответить
Только санкции.
показать весь комментарий
11.08.2020 13:57 Ответить
Але ж людей і їх майбутнє убивають зараз, а санкції - то далека перспектива і в процесі прийняття і в дієвості.
показать весь комментарий
11.08.2020 14:00 Ответить
Никто вместо белорусов не пройдет их путь к свободе, как и вместо украинцев. Европейцам для этого понадобились столетия и море кровищи.
показать весь комментарий
11.08.2020 14:04 Ответить
"Людей і майбутнє убивають зараз"-- ти "миколаєць", сибірський валянок чи провокатор? Тебе ще не вбили?
показать весь комментарий
11.08.2020 16:06 Ответить
Чувак, ти "під кайфом"?
Так я можу протверезити.
показать весь комментарий
11.08.2020 17:57 Ответить
пока белорусы не начнут валить мусорскую мразь в местах их жительства, их жен и детей, эти твари мусорские ничего бояться не будут.
показать весь комментарий
11.08.2020 18:07 Ответить
Ямамото, а ти мразь, таких, як ти треба вішати догори ногами. Поліція занадто чикається з такими відморозками, мабуть і твої отприски такі самі. Гидота.
показать весь комментарий
12.08.2020 05:56 Ответить
Ще не виросла у тебе вішалка щоб чіпляти таких як я догори ногами. Хороший мусор це завжди мертвий мусор. А завдяки таким мразям як я, ти курво по безвізам за кордон катаєшся. Не подобається - чаМайдан, вокзал і на *********. А мій отприск якщо тобі свого х.... встромить, у тебе шмарклі з носа повилазять разом з какатюхами із дупи.
показать весь комментарий
16.08.2020 18:19 Ответить
 
 