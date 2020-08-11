Людей расстреливали резиновыми пулями: жесткий разгон протестующих в Бресте. ВИДЕО
10 августа в Бресте произошли жесткие столкновения протестующих с силовиками.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание TUT.by в Telegram.
Как сообщают местные СМИ, в городе были задействованы подразделения Военно-воздушных сил Беларуси из 38 бригады. Протестующих расстреливали резиновыми пулями. Есть информация, что пострадало большое количество людей.
Вместе с тем, по данным NEXTA Live в Бресте один омоновец снял шлем и ушел из толпы.
10 августа в Гомеле люди тоже поднялись на протест. Правоохранители города тщательно обыскивали людей с рюкзаками. Протестующие призывали силовиков опустить щиты. В городе ограничили продажу алкоголя. Были задержали 30 человек.
Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.
Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.
И не против этого.
Кремляди любая движуха на руку - любой победитель побежит к ним условия дружбы подписывать, и диктовать условия будет не Минск.
Конечно, твоим хозяевам протесты страшны, поэтому они всеми путями пытаются через подобных тебе пропагандонов очернить протестующих, убедить в бессмысленности их борьбы, отговорить желающих поддержать или присоединиться и т.п. Например, раньше кричали про Госдеп, печеньки, проплаченный Майдан и прочую хрень. Теперь придумали новую песню: лучше ждать у моря погоды, действуют по сценарию кремля Бред сивой кобылы и ни на кого не производит впечталения! За что вам только деньги платят... Короче, разговор окончен. Получи свои условные 11.80 от кураторов и успокойся.
ПНХ.
Оппонентка Лукашенка на виборах в Білорусі записала у Литві відосік-звернення до своїх прихилькиків. Переклад: Ви там тримайтеся, єслі шо, а я поїхала до дітей. Я слабка жіночка. Це все не моє. А вам бажаю бальшого-бальшого щастя. Цьом, цьом.
Кто "вы"? Я никаких взяток не носил.
Ти не носив... На яких виборах ти проголосував прочитавши програму кандидата чи партії? Скільки твоїх обранців мали чітку позицію по обороні, медицині і т.п.? То ж ти будь реалістом.
Армія це колосальна деталіще, на яку, у країні, що межує із РФією. має бути зав'язана усе... як в Ізраїлі. Не служив - ти ніхто. Не бажаєте так жити? Ну то змиріться, увійдемо до складу РФ і тоді, там навчать вас любити армію... їх армію.
Офігіти можно. Влада у них 30 років розбродом займалась, а вони, святі мученики - невинуваті...?
Може і не носив. Може в тебе донька, а не син. Але точно знаєш хто носив. Або племінник, або похресник, або сусід.
1. обрати Чорновола, а не радянське лайно.
2. заборонити КПУ і провести розслідування їх злочинів, усіх причетних до злочинів і живих ще тоді комуняк - посадити
3. провести швидку і жорстку українізацію
4. перевести економіку на неросійський вектор
5. не входити ні до яких СНД
6. наполягати відразу після здобуття незалежності на перспективі членства у НАТО
7. вимагати реформування армії та системи безпеки по стандарту НАТО (не зараз, а відразу, як Мордор показав свій волчий оскал у Чечні). Вимагати від кожної пл.яді, що кудись там балотується, від мера, до Президента.
Отже, зміні "народ" на "влада", тоді це має сенс.
Змінити що? Народ і є влада, а якщо він нездатний нею бути, чекає що за нього хтось буде працювати, то нехай сам починає змінюватись. Чи для змін обов'язково мати війну, мобілізацію, могили близьких? Що, мізків для розуміння того, що нас чекає не вистачало?
Нічого я змінювати не буду, тому і написав - винуватий в усьому наш любий народ. Потрібно вчитись нести відповідальність за свою тупість. Прибалти у НАТО, бо не влада там так, а народ. Ми ні, бо ми такий народ. Усе просто.
А ось міліція РБ - слуга Закону і влади - Клянусь (1) свято соблюдать Конституцию и законы Республики Беларусь, (2) приказы командиров и начальников, (3) высоко нести честь и достоинство работника органов внутренних дел, не щадя своей жизни (4) защищать права, свободы и законные интересы граждан (не громадянина а сукупності!), общества и государства от преступных и иных противоправных посягательств.
Как потом править?!
Как Вам, например, выйти замуж за кого попало из соображений смирения и неумирания.
Работайте и живите с тем, кто Вас бьет чуть что и кого Вы даже не выбирали
дурачьё баное,всё на кораблики-самолётики проеут,как и СССР..
Завидуй молча и не отсвечивай.
А судя по событиям, бурлить будет долго.
Тут уже ясно кто есть кто, и кто есть за что.
Зомбоящик и лапша уже не поможет никак.
Сценариев может быть много, но направление всегда будет одним и тем же.
Фамилия Кусюк знакома? Он командовал именно киевской беркутней.
И началось все именно с киевской беркутни.
Это потом уже из областей подвезли.
Так я можу протверезити.