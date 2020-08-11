Людей расстреливали резиновыми пулями: жесткий разгон протестующих в Бресте. ВИДЕО

10 августа в Бресте произошли жесткие столкновения протестующих с силовиками.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание TUT.by в Telegram.

Как сообщают местные СМИ, в городе были задействованы подразделения Военно-воздушных сил Беларуси из 38 бригады. Протестующих расстреливали резиновыми пулями. Есть информация, что пострадало большое количество людей.

Вместе с тем, по данным NEXTA Live в Бресте один омоновец снял шлем и ушел из толпы.

10 августа в Гомеле люди тоже поднялись на протест. Правоохранители города тщательно обыскивали людей с рюкзаками. Протестующие призывали силовиков опустить щиты. В городе ограничили продажу алкоголя. Были задержали 30 человек.

Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.

Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.