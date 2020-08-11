Телеведущий Сергей Притула будет баллотироваться на пост мэра Киева от партии "Голос".

Об этом сообщается в Телеграм-канале политсилы во вторник, передает Цензор.НЕТ.

"Сергей Притула идет в мэры Киева от "Голоса"", - говорится в сообщении.

"Я баллотируюсь кандидатом на городского голову города Киева", - заявил сам Притула на собрании актива партии "Голос" во вторник в Киеве.

Читайте также: Лидер "Голоса" Рудик: "На пост киевского мэра у нас две кандидатуры"