Лидер "Голоса" Рудик: "На пост киевского мэра у нас две кандидатуры"

Лидер

У партии "Голос" есть две кандидатуры, которые могут баллотироваться на выборах городского головы Киева.

Об этом заявила народный депутат, глава одноименной политической силы Кира Рудик, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"На пост киевского мэра у нас две кандидатуры", - сказала Рудик агентству в пятницу.

Лидер партии отказалась назвать фамилии возможных кандидатов, подчеркнув, что это пока "секрет".

По словам Рудик, окончательное решение по кандидатам в мэры Киева партия примет на своём съезде, который состоится в середине августа.

"Мы рассчитываем активно принять участие в выборах в Киеве, в Западной Украине, и в некоторых городах Восточной и Южной Украины", - сказала народный депутат.

Отвечая на уточняющий вопрос, какой процент рассчитывает взять партия на местных выборах, Рудик сказала: "Сейчас это сложно сказать. Мы получили только первую внутреннюю социологию, но как минимум то, что мы взяли на парламентских".

Она напомнила, что сегодня фракция "Голос" заявила о своей оппозиции к власти.

"Если раньше мы готовы были поддерживать какие-то инициативы власти, которые мы считали правильными, к которым присоединялись, тратили большое количество своей энергии, чтобы улучшить их, то сей час мы понимаем, что шансов у этой власти нет, и поэтому мы официально говорим, что партия "Голос" в оппозиции к власти", - сказала Рудик.

Она подчеркнула, что "Голос" теперь работает для того, "чтобы эту власть поменять на другую, профессиональную, новую, такую как мы".

Топ комментарии
+12
Словко прошу не предлагать. Он ОБІСРАВСЯ без бою. Пускай теперь обтекает.
показать весь комментарий
17.07.2020 15:32 Ответить
+6
Він ставив перед собою завдання провести в Раду гідних людей.
З цим впорався.
показать весь комментарий
17.07.2020 15:35 Ответить
+5
да, да, конечно.

на микрофонном шнуре привел ?
показать весь комментарий
17.07.2020 15:36 Ответить
Партія Голос перетворилась на антиукраїнську політичну силу яка системно розвалює спротив олігархам та мафії! Перемогти Кличка може тільки об'єднаний кандидат від демократів та патріотів який зможе зібрати більшість голосів киян і такого кандидата потрібно визначати всьому демократично-патріотичному табору! Замість цього Голос вже виставляє свого кандидата! Так ми мафію не подолаємо, якщо будемо ідіотами та запроданцями! Голос вже зіграв проти об'єднаного кандидата Гриценка на виборах Президента 2019 року, тепер та сама історія повторюється з виборами мера! Партія Голос це просто дурілка для ідіотів яка відтягує голоси у реальних канадидатів! Пропонує демократам і патріотам вже зараз визначитись кого підтримувати на виборах мера Києва і висунути єдиного кандидата який переможе Кличка! На мій погляд таким кандидатом міг би стати Микола Томенко, який вже висунув свою кандидатуру на посаду мера Києва.
показать весь комментарий
17.07.2020 16:25 Ответить
Список достойных от засранца в студию. И мы посмеемся вместе.
показать весь комментарий
17.07.2020 17:58 Ответить
извините, но в мэрах Киева Славко еще не был
показать весь комментарий
17.07.2020 15:35 Ответить
А вам в Киеве нужен мэр - засранец? Мне нет. Может Львов своего последнешансного заменит на того кто ОБІСРАВСЯ без бою?
показать весь комментарий
17.07.2020 17:56 Ответить
ну все время выбираете засранцев, а тут чего то не хотите
показать весь комментарий
17.07.2020 19:38 Ответить
- вы что предпочитаете, Иллинична, секс или чай с малиной ?
- да мне все равно, главное попотеть
показать весь комментарий
17.07.2020 15:39 Ответить
модер, почему букашек "Голосовых" удалил ?
ведь правильный пост был
показать весь комментарий
17.07.2020 15:41 Ответить
воно, скоріш за все, саме "підтерлося"
показать весь комментарий
17.07.2020 15:43 Ответить
Мадам отказалась, потому что никто не хочет ее иметь! Оно и понятно. Но, если есть 2 кандидата, то, хотя бы трех можно было и озвучить!
показать весь комментарий
17.07.2020 15:42 Ответить
Щось мені підказує, що ні Голосу ні ПЕСикам та всім іншим на цих виборах нічого не світить.Залишиться Кличко.
показать весь комментарий
17.07.2020 15:42 Ответить
ЄС вже заявила про підтримку Кличка
показать весь комментарий
17.07.2020 15:46 Ответить
Это ты кому сейчас наврал?
Зебилам?
показать весь комментарий
17.07.2020 15:53 Ответить
чому збрехав?
показать весь комментарий
17.07.2020 15:58 Ответить
Кличка треба повішати в газовий камері через розстріл. Гірша гнида ще на чолі Києва не стояла.
показать весь комментарий
17.07.2020 15:57 Ответить
мафи і лоточки тобі збрив?
показать весь комментарий
17.07.2020 16:01 Ответить
а коли він висувався?
показать весь комментарий
17.07.2020 16:03 Ответить
Сегодняшнее письмо от вашей сюмарши https://censor.net.ua/blogs/3208641/chomu_klichko_dostrokovo_peremg_na_viborah_mera_kiva
показать весь комментарий
17.07.2020 16:07 Ответить
на 100% підтримую свою сюмаршу , але...
де заява про висунення Гончаренка від нього самого чи від "ЄС"?
показать весь комментарий
17.07.2020 16:11 Ответить
Та какаяразница, Сюмар одобряет, это главное)))
показать весь комментарий
17.07.2020 16:17 Ответить
про "какаяразніца" будеш зєбидлу розказувати ... де офіційна заява?
показать весь комментарий
17.07.2020 16:20 Ответить
Сюмар заныкала
показать весь комментарий
17.07.2020 16:22 Ответить
ну знаєш, свої конспірологічні версії і конструкції можеш залишити при собі... вони наразі зацікавлять хіба що твого терапевта
показать весь комментарий
17.07.2020 16:27 Ответить
Эх, не везёт лёшику: то министром здравоохранения не стал, то теперь в мэры не выдвигают....))))
показать весь комментарий
17.07.2020 16:37 Ответить
слухай, мене зовсім не цікавить твоя маячня... а знаєш кого зацікавить?
правильно, ЙОтований, - твого лікаря й куратора
показать весь комментарий
17.07.2020 16:47 Ответить
))))
показать весь комментарий
17.07.2020 16:49 Ответить
Лідерка "Голосу" Рудик: "На пост київського мера у нас дві кандидатури" - Цензор.НЕТ 150
показать весь комментарий
17.07.2020 16:56 Ответить
Псто т.е.
показать весь комментарий
17.07.2020 16:08 Ответить
чаво?
показать весь комментарий
17.07.2020 16:12 Ответить
Фотография сюмарши с губоглёпом интересно авторской подписана
показать весь комментарий
17.07.2020 16:14 Ответить
Авторкой т.е.
показать весь комментарий
17.07.2020 16:14 Ответить
і що?
показать весь комментарий
17.07.2020 16:16 Ответить
И всьо, будет теперь мэром. А может и нет))
показать весь комментарий
17.07.2020 16:19 Ответить
Найкращим кандидатом може бути Юрій Левченко - з партії "Сободи" вже вийшов. Якби "Гллос" мав клепки в головах, то треба було б висувати Левченка НЕГАЙНО і широко пропагувати його кандидатуру.
показать весь комментарий
17.07.2020 15:58 Ответить
Юрій Левченко - з партії "Сободи" вже вийшов.
показать весь комментарий
17.07.2020 16:04 Ответить
Если бы у тебя была клепка - не предлагал бы никому в меры человека, закончившего разведшколу КГБ.
показать весь комментарий
17.07.2020 17:48 Ответить
Кто угодно, лишь бы не Порошенко.
показать весь комментарий
17.07.2020 16:00 Ответить
Мером будет Верещук. Вопрос уже закрыт.
показать весь комментарий
17.07.2020 16:01 Ответить
Может где-то случайно и будет мером , но не Киева ...
показать весь комментарий
17.07.2020 16:24 Ответить
Представляю себе кандидатуры от Голоса...петь хоть умеют надеюсь.
показать весь комментарий
17.07.2020 16:09 Ответить
мэром Киева переизберут Кличко. у зебилов, шариесосов и кацапов будет кровавая диарея от этой новости! ведь киевлянам не нужны криворогульные дегенераты и разные медведчуковсике клоуны с фамилией пальчевский. Киевлянам нужен киевлянин.
показать весь комментарий
17.07.2020 16:18 Ответить
Там даже Верещук ничего не светит в стольном граде,главное сражение будет между Кличко и пока притаившимся Пальчевским.
показать весь комментарий
17.07.2020 16:21 Ответить
« У нас есть два кандидата в мэры, но это пока секрет». Потрясающе!!!!!! Детский сад какой-то.
показать весь комментарий
17.07.2020 17:50 Ответить
ХУ ИЗ ИТ?! кто это такая за деваха.... изыди.... та оставьте уже КЛИЧКО МАЛОХОЛЬНЫЕ ВСЕ В ПОКОЕ.... ЧЕЛОВЕК МИРА . ЛЕГЕНДА .ЕМУ ХОТЬ ДЕНЬГИ ДАЮТ И ДАДУТ ИЗВЕСТНЫЕ ЛЮДИ МИРА. С ОПЫТОМ, ПУСТЬ ТАМ У ВАС В КИЕВЕ ДАЛЬШЕ РАБОТАЕТ! ИЛИ ВАМ ТРОЛЯМ ДЕЛАТЬ *****. ПОЛУЧИТЕ ТАКУЮ. ИЛИ ТИЩЕНКО (ПОПА КАК У КИМ...)ИЛИ ЕЩЁ БАЛАБОЛА ДРУГОГО. БКУДЕТЕ ПОТОМ СНОВА БЕГАТЬ ВЕРЕЩАТЬ КАК СВИНЬИ. ОТ ДУРНОЙ ГОЛОВЫ НИ РУКАМ НИ БАШКЕ НИ НОГАМ ПОКОЯ НЕТ. ЛИЖБЫ БАСТОВАТЬ И ВЕРЕЩАТЬ БЕЗ ДЕЛА НЕ СИДЕТЬ. нормальный мужик КЛИЧКО! **** ВЫ РЫЛОМ ТАМ КРУТИТЕ? СВЯТЫХ НЕТ. ОНИ ВСЕ НА НЕБЕСАХ...
показать весь комментарий
17.07.2020 19:03 Ответить
При цьому весільному генералу дуже комфортно шахер-махери робити?
показать весь комментарий
17.07.2020 19:38 Ответить
Бідні кияни - то космос, то боксер. Артиста ще не вистачало. І чим далі, тим місто стає все більш не придатним до життя.
показать весь комментарий
17.07.2020 19:33 Ответить
У нас 2 кандидатуры - Святослав и Вакарчук
показать весь комментарий
17.07.2020 19:39 Ответить
Никому не иинтересно. Кличку альтернативы пока нет. Второй будет Верещук с большим отрывом.
показать весь комментарий
17.07.2020 21:08 Ответить
 
 