Лидер "Голоса" Рудик: "На пост киевского мэра у нас две кандидатуры"
У партии "Голос" есть две кандидатуры, которые могут баллотироваться на выборах городского головы Киева.
Об этом заявила народный депутат, глава одноименной политической силы Кира Рудик, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"На пост киевского мэра у нас две кандидатуры", - сказала Рудик агентству в пятницу.
Лидер партии отказалась назвать фамилии возможных кандидатов, подчеркнув, что это пока "секрет".
По словам Рудик, окончательное решение по кандидатам в мэры Киева партия примет на своём съезде, который состоится в середине августа.
"Мы рассчитываем активно принять участие в выборах в Киеве, в Западной Украине, и в некоторых городах Восточной и Южной Украины", - сказала народный депутат.
Отвечая на уточняющий вопрос, какой процент рассчитывает взять партия на местных выборах, Рудик сказала: "Сейчас это сложно сказать. Мы получили только первую внутреннюю социологию, но как минимум то, что мы взяли на парламентских".
Она напомнила, что сегодня фракция "Голос" заявила о своей оппозиции к власти.
"Если раньше мы готовы были поддерживать какие-то инициативы власти, которые мы считали правильными, к которым присоединялись, тратили большое количество своей энергии, чтобы улучшить их, то сей час мы понимаем, что шансов у этой власти нет, и поэтому мы официально говорим, что партия "Голос" в оппозиции к власти", - сказала Рудик.
Она подчеркнула, что "Голос" теперь работает для того, "чтобы эту власть поменять на другую, профессиональную, новую, такую как мы".
