6 188 54

Лідерка "Голосу" Рудик: "На пост київського мера у нас дві кандидатури"

Лідерка

У партії "Голос" є дві кандидатури, які можуть балотуватися на виборах міського голови Києва.

Про це заявила народна депутатка, глава однойменної політичної сили Кіра Рудик, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На пост київського мера у нас дві кандидатури", - сказала Рудик агентству в п'ятницю.

Лідерка партії відмовилася назвати прізвища можливих кандидатів, підкресливши, що це поки "секрет".

Також дивіться: "Голос" перейшов в опозицію до влади. ВIДЕО

За словами Рудик, остаточне рішення щодо кандидатів в мери Києва партія ухвалить на своєму з'їзді, який відбудеться в середині серпня.

"Ми розраховуємо активно взяти участь у виборах у Києві, на Західній Україні, і в деяких містах Східної та Південної України", - сказала народна депутатка.

Відповідаючи на уточнювальне запитання, який відсоток розраховує взяти партія на місцевих виборах, Рудик сказала: "Зараз це складно сказати. Ми отримали тільки першу внутрішню соціологію, але як мінімум те, що ми взяли на парламентських".

Вона нагадала, що сьогодні фракція "Голос" заявила про свою опозицію до влади.

"Якщо раніше ми готові були підтримувати якісь ініціативи влади, які ми вважали правильними, до яких приєднувалися, витрачали велику кількість своєї енергії, щоб поліпшити їх, то нині ми розуміємо, що шансів у цієї влади немає, і тому ми офіційно говоримо, що партія "Голос" в опозиції до влади", - сказала Рудик.

Вона підкреслила, що "Голос" тепер працює для того, "щоб цю владу поміняти на іншу, професійну, нову, таку, як ми".

вибори (6739) мер (511) Голос партія (517) Рудик Кіра (104)
Словко прошу не предлагать. Он ОБІСРАВСЯ без бою. Пускай теперь обтекает.
показати весь коментар
17.07.2020 15:32 Відповісти
Він ставив перед собою завдання провести в Раду гідних людей.
З цим впорався.
показати весь коментар
17.07.2020 15:35 Відповісти
да, да, конечно.

на микрофонном шнуре привел ?
показати весь коментар
17.07.2020 15:36 Відповісти
Партія Голос перетворилась на антиукраїнську політичну силу яка системно розвалює спротив олігархам та мафії! Перемогти Кличка може тільки об'єднаний кандидат від демократів та патріотів який зможе зібрати більшість голосів киян і такого кандидата потрібно визначати всьому демократично-патріотичному табору! Замість цього Голос вже виставляє свого кандидата! Так ми мафію не подолаємо, якщо будемо ідіотами та запроданцями! Голос вже зіграв проти об'єднаного кандидата Гриценка на виборах Президента 2019 року, тепер та сама історія повторюється з виборами мера! Партія Голос це просто дурілка для ідіотів яка відтягує голоси у реальних канадидатів! Пропонує демократам і патріотам вже зараз визначитись кого підтримувати на виборах мера Києва і висунути єдиного кандидата який переможе Кличка! На мій погляд таким кандидатом міг би стати Микола Томенко, який вже висунув свою кандидатуру на посаду мера Києва.
показати весь коментар
17.07.2020 16:25 Відповісти
Список достойных от засранца в студию. И мы посмеемся вместе.
показати весь коментар
17.07.2020 17:58 Відповісти
извините, но в мэрах Киева Славко еще не был
показати весь коментар
17.07.2020 15:35 Відповісти
А вам в Киеве нужен мэр - засранец? Мне нет. Может Львов своего последнешансного заменит на того кто ОБІСРАВСЯ без бою?
показати весь коментар
17.07.2020 17:56 Відповісти
ну все время выбираете засранцев, а тут чего то не хотите
показати весь коментар
17.07.2020 19:38 Відповісти
- вы что предпочитаете, Иллинична, секс или чай с малиной ?
- да мне все равно, главное попотеть
показати весь коментар
17.07.2020 15:39 Відповісти
модер, почему букашек "Голосовых" удалил ?
ведь правильный пост был
показати весь коментар
17.07.2020 15:41 Відповісти
воно, скоріш за все, саме "підтерлося"
показати весь коментар
17.07.2020 15:43 Відповісти
Мадам отказалась, потому что никто не хочет ее иметь! Оно и понятно. Но, если есть 2 кандидата, то, хотя бы трех можно было и озвучить!
показати весь коментар
17.07.2020 15:42 Відповісти
Щось мені підказує, що ні Голосу ні ПЕСикам та всім іншим на цих виборах нічого не світить.Залишиться Кличко.
показати весь коментар
17.07.2020 15:42 Відповісти
ЄС вже заявила про підтримку Кличка
показати весь коментар
17.07.2020 15:46 Відповісти
Это ты кому сейчас наврал?
Зебилам?
показати весь коментар
17.07.2020 15:53 Відповісти
чому збрехав?
показати весь коментар
17.07.2020 15:58 Відповісти
Кличка треба повішати в газовий камері через розстріл. Гірша гнида ще на чолі Києва не стояла.
показати весь коментар
17.07.2020 15:57 Відповісти
мафи і лоточки тобі збрив?
показати весь коментар
17.07.2020 16:01 Відповісти
а коли він висувався?
показати весь коментар
17.07.2020 16:03 Відповісти
Сегодняшнее письмо от вашей сюмарши https://censor.net.ua/blogs/3208641/chomu_klichko_dostrokovo_peremg_na_viborah_mera_kiva
показати весь коментар
17.07.2020 16:07 Відповісти
на 100% підтримую свою сюмаршу , але...
де заява про висунення Гончаренка від нього самого чи від "ЄС"?
показати весь коментар
17.07.2020 16:11 Відповісти
Та какаяразница, Сюмар одобряет, это главное)))
показати весь коментар
17.07.2020 16:17 Відповісти
про "какаяразніца" будеш зєбидлу розказувати ... де офіційна заява?
показати весь коментар
17.07.2020 16:20 Відповісти
Сюмар заныкала
показати весь коментар
17.07.2020 16:22 Відповісти
ну знаєш, свої конспірологічні версії і конструкції можеш залишити при собі... вони наразі зацікавлять хіба що твого терапевта
показати весь коментар
17.07.2020 16:27 Відповісти
Эх, не везёт лёшику: то министром здравоохранения не стал, то теперь в мэры не выдвигают....))))
показати весь коментар
17.07.2020 16:37 Відповісти
слухай, мене зовсім не цікавить твоя маячня... а знаєш кого зацікавить?
правильно, ЙОтований, - твого лікаря й куратора
показати весь коментар
17.07.2020 16:47 Відповісти
))))
показати весь коментар
17.07.2020 16:49 Відповісти
Лідерка "Голосу" Рудик: "На пост київського мера у нас дві кандидатури" - Цензор.НЕТ 150
показати весь коментар
17.07.2020 16:56 Відповісти
Псто т.е.
показати весь коментар
17.07.2020 16:08 Відповісти
чаво?
показати весь коментар
17.07.2020 16:12 Відповісти
Фотография сюмарши с губоглёпом интересно авторской подписана
показати весь коментар
17.07.2020 16:14 Відповісти
Авторкой т.е.
показати весь коментар
17.07.2020 16:14 Відповісти
і що?
показати весь коментар
17.07.2020 16:16 Відповісти
И всьо, будет теперь мэром. А может и нет))
показати весь коментар
17.07.2020 16:19 Відповісти
Найкращим кандидатом може бути Юрій Левченко - з партії "Сободи" вже вийшов. Якби "Гллос" мав клепки в головах, то треба було б висувати Левченка НЕГАЙНО і широко пропагувати його кандидатуру.
показати весь коментар
17.07.2020 15:58 Відповісти
Юрій Левченко - з партії "Сободи" вже вийшов.
показати весь коментар
17.07.2020 16:04 Відповісти
Если бы у тебя была клепка - не предлагал бы никому в меры человека, закончившего разведшколу КГБ.
показати весь коментар
17.07.2020 17:48 Відповісти
Кто угодно, лишь бы не Порошенко.
показати весь коментар
17.07.2020 16:00 Відповісти
Мером будет Верещук. Вопрос уже закрыт.
показати весь коментар
17.07.2020 16:01 Відповісти
Может где-то случайно и будет мером , но не Киева ...
показати весь коментар
17.07.2020 16:24 Відповісти
Представляю себе кандидатуры от Голоса...петь хоть умеют надеюсь.
показати весь коментар
17.07.2020 16:09 Відповісти
мэром Киева переизберут Кличко. у зебилов, шариесосов и кацапов будет кровавая диарея от этой новости! ведь киевлянам не нужны криворогульные дегенераты и разные медведчуковсике клоуны с фамилией пальчевский. Киевлянам нужен киевлянин.
показати весь коментар
17.07.2020 16:18 Відповісти
Там даже Верещук ничего не светит в стольном граде,главное сражение будет между Кличко и пока притаившимся Пальчевским.
показати весь коментар
17.07.2020 16:21 Відповісти
« У нас есть два кандидата в мэры, но это пока секрет». Потрясающе!!!!!! Детский сад какой-то.
показати весь коментар
17.07.2020 17:50 Відповісти
ХУ ИЗ ИТ?! кто это такая за деваха.... изыди.... та оставьте уже КЛИЧКО МАЛОХОЛЬНЫЕ ВСЕ В ПОКОЕ.... ЧЕЛОВЕК МИРА . ЛЕГЕНДА .ЕМУ ХОТЬ ДЕНЬГИ ДАЮТ И ДАДУТ ИЗВЕСТНЫЕ ЛЮДИ МИРА. С ОПЫТОМ, ПУСТЬ ТАМ У ВАС В КИЕВЕ ДАЛЬШЕ РАБОТАЕТ! ИЛИ ВАМ ТРОЛЯМ ДЕЛАТЬ *****. ПОЛУЧИТЕ ТАКУЮ. ИЛИ ТИЩЕНКО (ПОПА КАК У КИМ...)ИЛИ ЕЩЁ БАЛАБОЛА ДРУГОГО. БКУДЕТЕ ПОТОМ СНОВА БЕГАТЬ ВЕРЕЩАТЬ КАК СВИНЬИ. ОТ ДУРНОЙ ГОЛОВЫ НИ РУКАМ НИ БАШКЕ НИ НОГАМ ПОКОЯ НЕТ. ЛИЖБЫ БАСТОВАТЬ И ВЕРЕЩАТЬ БЕЗ ДЕЛА НЕ СИДЕТЬ. нормальный мужик КЛИЧКО! **** ВЫ РЫЛОМ ТАМ КРУТИТЕ? СВЯТЫХ НЕТ. ОНИ ВСЕ НА НЕБЕСАХ...
показати весь коментар
17.07.2020 19:03 Відповісти
При цьому весільному генералу дуже комфортно шахер-махери робити?
показати весь коментар
17.07.2020 19:38 Відповісти
Бідні кияни - то космос, то боксер. Артиста ще не вистачало. І чим далі, тим місто стає все більш не придатним до життя.
показати весь коментар
17.07.2020 19:33 Відповісти
У нас 2 кандидатуры - Святослав и Вакарчук
показати весь коментар
17.07.2020 19:39 Відповісти
Никому не иинтересно. Кличку альтернативы пока нет. Второй будет Верещук с большим отрывом.
показати весь коментар
17.07.2020 21:08 Відповісти
 
 