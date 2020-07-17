Лідерка "Голосу" Рудик: "На пост київського мера у нас дві кандидатури"

У партії "Голос" є дві кандидатури, які можуть балотуватися на виборах міського голови Києва.

Про це заявила народна депутатка, глава однойменної політичної сили Кіра Рудик, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На пост київського мера у нас дві кандидатури", - сказала Рудик агентству в п'ятницю.

Лідерка партії відмовилася назвати прізвища можливих кандидатів, підкресливши, що це поки "секрет".

Також дивіться: "Голос" перейшов в опозицію до влади. ВIДЕО

За словами Рудик, остаточне рішення щодо кандидатів в мери Києва партія ухвалить на своєму з'їзді, який відбудеться в середині серпня.

"Ми розраховуємо активно взяти участь у виборах у Києві, на Західній Україні, і в деяких містах Східної та Південної України", - сказала народна депутатка.

Відповідаючи на уточнювальне запитання, який відсоток розраховує взяти партія на місцевих виборах, Рудик сказала: "Зараз це складно сказати. Ми отримали тільки першу внутрішню соціологію, але як мінімум те, що ми взяли на парламентських".

Вона нагадала, що сьогодні фракція "Голос" заявила про свою опозицію до влади.

"Якщо раніше ми готові були підтримувати якісь ініціативи влади, які ми вважали правильними, до яких приєднувалися, витрачали велику кількість своєї енергії, щоб поліпшити їх, то нині ми розуміємо, що шансів у цієї влади немає, і тому ми офіційно говоримо, що партія "Голос" в опозиції до влади", - сказала Рудик.

Вона підкреслила, що "Голос" тепер працює для того, "щоб цю владу поміняти на іншу, професійну, нову, таку, як ми".