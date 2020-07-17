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"Голос" перейшов в опозицію до влади. ВIДЕО

Партія "Голос" перейшла в опозицію до чинної влади.

Про це з трибуни парламенту заявила глава політсили Кіра Рудик, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми зрозуміли, що наш конструктив не приносить користі. Владі не потрібно допомагати, її потрібно змінювати. Прийшов час її поміняти. Партія "Голос" переходить в опозицію до чинної влади", - сказала Рудик.

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Цензор.НЕТ публікує повний текст виступу Рудик:

"Я Кіра Рудик - голова партії "Голос".

Рік тому я залишила пост голови технологічної компанії - щоб стати депутатом.

Поруч зі мною - мої колеги, кожен з яких є успішним і досвідченим у своїй справі. Ви знаєте, ми - з тих, хто робить знаєте такий план на рік, потім слідкує за його виконанням, і обов'язково, завжди аналізує підсумки.

Ми прийшли до парламенту, для того щоб бути творцями. Створювати правила і творити процеси, які будуть працювати. Ми прийшли, щоб використати цей шанс, кожну його хвилину, на благо нашої країни.

Ми прийшли з великою надією і з великими планами.

За рік ми побачили, що монобільшість зрадила цінностям, які декларувала.

Ми побачили президента, який соромиться сказати, що Росія - це агресор.

Ми побачили, які не тягнуть навіть на начальників відділів, яких жодна компанія не взяла б собі керівником відділу, а їх призначають міністрами

Що будь-який поганий закон можна гарно назвати - і його проголосують у турборежимі.

Виходити на вулиці з фаєрами - це страшно.
А ще страшніше, коли вбиває поліція.

І день роботи депутати цілком може складатися з того, щоб брати на поруки людей, яких постійно несправедливо засуджують.

Ми прийшли захищати свободу і проводити реформи.
Але натомість зараз ми постійно боремося з брехнею.
Брехнею про те, що існує кадровий голод, про те, що в Україні існує питання про державну мову.

Брехнею, яка постійно нищить будь-який конструктив.
Ми зрозуміли, що наш конструктив не приносить користі. Владі не потрібно допомагати, її потрібно змінювати. Прийшов час її змінити.

Партія "Голос" переходить в опозицію до існуючої влади.

Наша надія i ваша надія - тільки на нас самих.

Дякую! І Слава Україні!"

Автор: 

опозиція (292) Рудик (36) Голос партія (512) Рудик Кіра (104)


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Топ коментарі
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https://twitter.com/billi_67 Хреновий Осипок ❦

"Голос" перейшов в опозицію до влади - Цензор.НЕТ 8159
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17.07.2020 11:26
+25
Предупреждали не есть говно, - они годик поели, убедились и больше не будут)
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17.07.2020 11:24
+17
Запіздно. Ви ОБІСРАЛИСЬ без бою.
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17.07.2020 11:31
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О как. Как будто раньше они в ней не были де-факто. Сейчас просто де-юре оформили.
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17.07.2020 11:20 Відповісти
А голосували разом з владою деякі закони.
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17.07.2020 11:22 Відповісти
ЄС теж голосували разом з владою деякі закони, але вони в опозиції
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17.07.2020 11:24 Відповісти
Они оппозиция, но карманная))
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17.07.2020 11:31 Відповісти
А поподробнее?
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17.07.2020 13:02 Відповісти
Будьте внимательнее - будет поподробнее))
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17.07.2020 13:18 Відповісти
Опозиційна сутність зовсім не забов'зує не голосувати з владою закони.
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17.07.2020 11:39 Відповісти
а до этого значит небыл в оппозиции. прелестно
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17.07.2020 11:20 Відповісти
Ну если зюзин "менистр обороны" женат на депутатше Голоса
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17.07.2020 11:23 Відповісти
Вот она ему устроит оппозицию по методу Лисистраты))
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17.07.2020 11:30 Відповісти
"Голос" перейшов в опозицію до влади - Цензор.НЕТ 836

"Піонерія Томаша Фіали РВЕТЬСЯ В БІЙ "!!!"Голос" перейшов в опозицію до влади - Цензор.НЕТ 3519
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17.07.2020 11:28 Відповісти
ты дурачок?
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17.07.2020 11:31 Відповісти
Тебе то же, но без знака вопроса.
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17.07.2020 11:38 Відповісти
"Барабан был плох,
барабанщик - лох"
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17.07.2020 11:37 Відповісти
"Голос" перейшов в опозицію до влади - Цензор.НЕТ 3414
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17.07.2020 12:10 Відповісти
Ответ правильный.
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17.07.2020 12:15 Відповісти
дебилы, *****...)))
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17.07.2020 11:21 Відповісти
Предупреждали не есть говно, - они годик поели, убедились и больше не будут)
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17.07.2020 11:24 Відповісти
Вы знаете-нет уверенности что не будут.Завернут то же говно в новый фантик и сожрут с удовольствием.
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17.07.2020 11:39 Відповісти
Ага не будуть. Не смішіть мої тапки. Он вже одно гівно вирощують, яке багато хто з радістю зїсть, таке червоне і накачане помиями.
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17.07.2020 11:45 Відповісти
https://twitter.com/billi_67

https://twitter.com/billi_67 Хреновий Осипок ❦

"Голос" перейшов в опозицію до влади - Цензор.НЕТ 8159
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17.07.2020 11:26 Відповісти
Ришелье ухлестывал за Королевой, старый развратник в гламурной сутане.
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17.07.2020 11:32 Відповісти
там вроде бєкингем м королева?не?каюсь,еще до взросления читал
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17.07.2020 11:38 Відповісти
Ну это же враньё)
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17.07.2020 11:39 Відповісти
і де ви там таке знайшли?
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17.07.2020 11:47 Відповісти
к тому же якшавшиеся с врагами родины англичанами
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17.07.2020 11:43 Відповісти
Оце так вчинок! Мабуть, самий великий крок, вiд "Голос", нажаль!
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17.07.2020 11:28 Відповісти
А раньше они где были?
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17.07.2020 11:28 Відповісти
В ПОПе...))
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17.07.2020 11:35 Відповісти
А Пинчук по попе не надает или согласовано?
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17.07.2020 11:29 Відповісти
Вы что там собрались менять, когда ваша партия была создана накануне выборов?Партия-однодневка, собранная медийно раскрученным Славиком (который в итоге сделал ноги), а всё туда же.
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17.07.2020 11:29 Відповісти
Так не они одни менять будут)
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17.07.2020 11:41 Відповісти
СН такая же однодневка
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17.07.2020 13:10 Відповісти
Да и ЕС точно так же создавалась.
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17.07.2020 13:12 Відповісти
все вместе раздерибанили голоса, которые могли бы уйти Тимошенко и, возможно, спасти Украину.
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17.07.2020 18:56 Відповісти
Так что, они теперь с ОПЗЖопцами за одно?
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17.07.2020 11:29 Відповісти
Находится в оппозиции к власти...и быть за одно с кем то...это ни одно и тоже...
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17.07.2020 11:33 Відповісти
Запіздно. Ви ОБІСРАЛИСЬ без бою.
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17.07.2020 11:31 Відповісти
"Голос" перейшов в опозицію до влади - Цензор.НЕТ 4689
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17.07.2020 13:08 Відповісти
Ваш потяг вже пішов.
ПіСі для дятлів: злиття і поглинання = успіх.
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17.07.2020 11:33 Відповісти
ХАМелеоны...
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17.07.2020 11:33 Відповісти
внезапно...
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17.07.2020 11:39 Відповісти
розродились
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17.07.2020 11:39 Відповісти
"голоса" больше нет и никогда не будет.
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17.07.2020 11:39 Відповісти
Его собственно и не было. Это карманная партия, созданная под выборы для отбора голосов слуг. Токо вот вышло так, что отобрали они голоса в основном у ПЕС.
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17.07.2020 11:41 Відповісти
Ну, это верно, но раньше он хоть подгавкивал, а теперь только скулит.
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17.07.2020 11:45 Відповісти
Вы можете хотя бы что-то вспомнить серьезного что они заявляли? Я что-то не припомню, кроме того что все плохо и что к власти пришли некомпетентные люди.
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17.07.2020 11:53 Відповісти
"Это карманная партия, созданная под выборы для отбора голосов" у другой карманной партии . у ПСиНы
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17.07.2020 11:47 Відповісти
Так именно это я и написал.
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17.07.2020 11:51 Відповісти
уверен ?

а если прочитать по заглавным буквам ПСиНа ?
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17.07.2020 11:54 Відповісти
дошло таки . ну позже лучше чем никогда
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17.07.2020 11:41 Відповісти
Голос ушел из "Голоса".
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17.07.2020 11:41 Відповісти
Наконец то ,разродились
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17.07.2020 11:42 Відповісти
Щоб їхній спонсор і володар Пінчук перейшов у опозицію до влади, та ще й до одноплемінників у владі?! Ці казки "голосисті" блазні нехай залишать для дурачків.
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17.07.2020 11:46 Відповісти
Фракція мертвонародженої неіснуючої партії...
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17.07.2020 11:50 Відповісти
"Мы поняли, что наш конструктив не приносит пользы. Власти не нужно помогать, ее нужно менять. Пришло время ее поменять. Партия "Голос" переходит в оппозицию к действующей власти", - сказала Рудик.Источник: https://censor.net/v3208677.

Да об вас ЗЕ вытирал ноги с самого начала. Слава богу, хоть сейчас дошло.
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17.07.2020 11:53 Відповісти
Соросята, [17.07.20 11:56]
[Переслано від Klymenko Time]
Вообще заявление "Голоса" о переходе в оппозицию (https://t.me/KlymenkoTime/17449), над которым сейчас потешаются, это важно. Это следствие ряда последних кадровых решений власти, прежде всего по главе Нацбанка. И просто формализация статуса, в который "Голос" и соросята, судя по всему, отправляются пинком под одно место.
Вопрос, правда, в том, что будет с той же группой соросят в самой фракции "Слуга народа". Судя по последним результатам работы - пока они голосуют достаточно исправно и против ОП в важных для президента вопросах не идут.
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17.07.2020 12:08 Відповісти
поросята спамят - мы расспамим.
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17.07.2020 19:02 Відповісти
Понимают: пора отгребать подальше от этой калоши со слугами урода.
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17.07.2020 11:53 Відповісти
бу-го-га не пройшло і полгода... *** це пістуц якийсь))
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17.07.2020 11:57 Відповісти
Комическая партия
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17.07.2020 12:03 Відповісти
Соросятская подтанцовка ПЕсиков.
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17.07.2020 19:05 Відповісти
Партия, смешно просто, для чего этот цирк.
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17.07.2020 12:10 Відповісти
https://citaty.info/quote/253271 У него голос-будто в цинковое ведро ссыт.Фаина Раевская
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17.07.2020 12:17 Відповісти
смішно
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17.07.2020 12:21 Відповісти
как говориться, лучше позже, чем никогда.
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17.07.2020 12:31 Відповісти
Самое главное вовремя смыться. (с)
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17.07.2020 12:35 Відповісти
Та ти шо!!!!
Не пройшло і трьох років.
ПЄС вирішив загавкати Голосом в іншу сторону?
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17.07.2020 12:37 Відповісти
Соломия Бобровская из "Голоса" тоже молодец.
"Голос", руби зелю под корень, и меняй всю шваль с говнокомандующим во главе, бери власть в свои руки.
Кире Рудик особое предпочтение))
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17.07.2020 12:40 Відповісти
Отчего Сорос занервничал?
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17.07.2020 12:52 Відповісти
Картавий Голос спочатку проголосував разом з зеленими ліквідаторами України за всі мародерські закони про землю, про стратегічну власність, про подарунок нацбанку Соросу, а тепер картавий Голос пішов в опозицію? Вони жартують, чи роблять українців ідіотами?
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17.07.2020 13:21 Відповісти
Голос?- а кто это?
Я уже и забыла про них, не слышно и не видно. А тут решили выпендриться , напомнить о себе. Жаль, надеялась , что они будут прогрессивной проевропейски партией. Вместо этого они занялись внутрипарламентскими распрями. Даже догадываюсь, кто их науськал на этот деструктив.
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17.07.2020 13:23 Відповісти
На этом фото один Клоун в маске. Головоломка"Голос" перейшов в опозицію до влади - Цензор.НЕТ 4550
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17.07.2020 13:32 Відповісти
😁
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18.07.2020 06:52 Відповісти
да какая разница где эта кучка ничего не значащих типа депутатов?
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17.07.2020 13:33 Відповісти
"За рік ми побачили, що монобільшість зрадила цінностям, які декларувала"

БУ-ГА-ГА.

Кому і що вони "декларували" ?..
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17.07.2020 13:40 Відповісти
Почти ни одного конструатива в лайках, кроме примитивного совкового блеяния, к кому конкретно претензии, единственная настоящая украинская партия, способная взять на себя ответственность за судьбу государства, которая не покупается и не продается, вокруг этой пока маленькой, но интеллектуальной, перспективной партии будет создаро ядро будущего проукраинского блока, удачи!
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17.07.2020 14:15 Відповісти
Ядро как раз укатилось. Вместо ядра образовалась чёрная дыра. А партия реально хорошая. По крайней мере, без продажности и решплова своих шкурных интересов.
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17.07.2020 18:37 Відповісти
Эту партию как и другие спонсируют олигархи. А именно драгон кэпитал. В их фракции большинство сотрудники этой фирмы. Так что шкурные интересы налицо.
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18.08.2020 18:34 Відповісти
Щось вони все роблять з запізненням та через дупу. Лише повні дурні вірили, що цим не зрозуліло чиїм слугам можна допомогти. Мінімум на пів року спізнились, а розумні люди ще рік тому знали і казали до чого все це призведе.
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17.07.2020 14:20 Відповісти
Якщо я,малоосвічений,і то розумів що зелена с рань прийшла нищити державу,то вони так звана еліта,тільки тепер прозріла????
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17.07.2020 16:50 Відповісти
Голос сорвался на хрипоту. А как заливались, как заливались, чуть ли не кость у ПЕСиков отбирали. А теперь - в ту же будку.
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17.07.2020 19:00 Відповісти
"Ну ось я вже більше нічого не бачу.
Нічого не чую, і я вже не я.
І я відчуваю як падаю з неба,
І десь би мені зупинитися треба,
Та сили все менше."
Безславний Славік хотів вище неба, а впав нижче плинтуса. А ще казав: "Я не здамся без боя".
Тепер в опозиції: ОПзаЖоп, ПЕС, Йулин БЮТ і Голос, як в дупі волос, схож на справжній але весь в лайні.
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17.07.2020 19:49 Відповісти
Теперь они станут против дерибана земли, за который они ранее проголосовали. Смешно.
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18.08.2020 18:22 Відповісти
 
 