"Голос" перешел в оппозицию к власти. ВИДЕО

Партия "Голос" перешла в оппозицию к действующей власти.

Об этом с трибуны парламента заявила глава политсилы Кира Рудик, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы поняли, что наш конструктив не приносит пользы. Власти не нужно помогать, ее нужно менять. Пришло время ее поменять. Партия "Голос" переходит в оппозицию к действующей власти", - сказала Рудик.

Цензор.НЕТ публикует полный текст выступления Рудик языком оригинала:

"Я Кіра Рудик - голова партії "Голос".

Рік тому я залишила пост голови технологічної компанії - щоб стати депутатом.

Поруч зі мною - мої колеги, кожен з яких є успішним і досвідченим у своїй справі. Ви знаєте, ми - з тих, хто робить знаєте такий план на рік, потім слідкує за його виконанням, і обов'язково, завжди аналізує підсумки.

Ми прийшли до парламенту, для того щоб бути творцями. Створювати правила і творити процеси, які будуть працювати. Ми прийшли, щоб використати цей шанс, кожну його хвилину, на благо нашої країни.

Ми прийшли з великою надією і з великими планами.

За рік ми побачили, що монобільшість зрадила цінностям, які декларувала.

Ми побачили президента, який соромиться сказати, що Росія - це агресор.

Ми побачили, які не тягнуть навіть на начальників відділів, яких жодна компанія не взяла б собі керівником відділу, а їх призначають міністрами

Що будь-який поганий закон можна гарно назвати - і його проголосують у турборежимі.

Виходити на вулиці з фаєрами - це страшно.

А ще страшніше, коли вбиває поліція.

І день роботи депутати цілком може складатися з того, щоб брати на поруки людей, яких постійно несправедливо засуджують.

Ми прийшли захищати свободу і проводити реформи.

Але натомість зараз ми постійно боремося з брехнею.

Брехнею про те, що існує кадровий голод, про те, що в Україні існує питання про державну мову.

Брехнею, яка постійно нищить будь-який конструктив.

Ми зрозуміли, що наш конструктив не приносить користі. Владі не потрібно допомагати, її потрібно змінювати. Прийшов час її змінити.

Партія "Голос" переходить в опозицію до існуючої влади.

Наша надія i ваша надія - тільки на нас самих.

Дякую! І Слава Україні!"