"Голос" перешел в оппозицию к власти. ВИДЕО
Партия "Голос" перешла в оппозицию к действующей власти.
Об этом с трибуны парламента заявила глава политсилы Кира Рудик, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы поняли, что наш конструктив не приносит пользы. Власти не нужно помогать, ее нужно менять. Пришло время ее поменять. Партия "Голос" переходит в оппозицию к действующей власти", - сказала Рудик.
Цензор.НЕТ публикует полный текст выступления Рудик языком оригинала:
"Я Кіра Рудик - голова партії "Голос".
Рік тому я залишила пост голови технологічної компанії - щоб стати депутатом.
Поруч зі мною - мої колеги, кожен з яких є успішним і досвідченим у своїй справі. Ви знаєте, ми - з тих, хто робить знаєте такий план на рік, потім слідкує за його виконанням, і обов'язково, завжди аналізує підсумки.
Ми прийшли до парламенту, для того щоб бути творцями. Створювати правила і творити процеси, які будуть працювати. Ми прийшли, щоб використати цей шанс, кожну його хвилину, на благо нашої країни.
Ми прийшли з великою надією і з великими планами.
За рік ми побачили, що монобільшість зрадила цінностям, які декларувала.
Ми побачили президента, який соромиться сказати, що Росія - це агресор.
Ми побачили, які не тягнуть навіть на начальників відділів, яких жодна компанія не взяла б собі керівником відділу, а їх призначають міністрами
Що будь-який поганий закон можна гарно назвати - і його проголосують у турборежимі.
Виходити на вулиці з фаєрами - це страшно.
А ще страшніше, коли вбиває поліція.
І день роботи депутати цілком може складатися з того, щоб брати на поруки людей, яких постійно несправедливо засуджують.
Ми прийшли захищати свободу і проводити реформи.
Але натомість зараз ми постійно боремося з брехнею.
Брехнею про те, що існує кадровий голод, про те, що в Україні існує питання про державну мову.
Брехнею, яка постійно нищить будь-який конструктив.
Ми зрозуміли, що наш конструктив не приносить користі. Владі не потрібно допомагати, її потрібно змінювати. Прийшов час її змінити.
Партія "Голос" переходить в опозицію до існуючої влади.
Наша надія i ваша надія - тільки на нас самих.
Дякую! І Слава Україні!"
"Піонерія Томаша Фіали РВЕТЬСЯ В БІЙ "!!!
барабанщик - лох"
https://twitter.com/billi_67 Хреновий Осипок ❦
ПіСі для дятлів: злиття і поглинання = успіх.
а если прочитать по заглавным буквам ПСиНа ?
Да об вас ЗЕ вытирал ноги с самого начала. Слава богу, хоть сейчас дошло.
[Переслано від Klymenko Time]
Вообще заявление "Голоса" о переходе в оппозицию (https://t.me/KlymenkoTime/17449), над которым сейчас потешаются, это важно. Это следствие ряда последних кадровых решений власти, прежде всего по главе Нацбанка. И просто формализация статуса, в который "Голос" и соросята, судя по всему, отправляются пинком под одно место.
Вопрос, правда, в том, что будет с той же группой соросят в самой фракции "Слуга народа". Судя по последним результатам работы - пока они голосуют достаточно исправно и против ОП в важных для президента вопросах не идут.
Не пройшло і трьох років.
ПЄС вирішив загавкати Голосом в іншу сторону?
"Голос", руби зелю под корень, и меняй всю шваль с говнокомандующим во главе, бери власть в свои руки.
Кире Рудик особое предпочтение))
Я уже и забыла про них, не слышно и не видно. А тут решили выпендриться , напомнить о себе. Жаль, надеялась , что они будут прогрессивной проевропейски партией. Вместо этого они занялись внутрипарламентскими распрями. Даже догадываюсь, кто их науськал на этот деструктив.
БУ-ГА-ГА.
Кому і що вони "декларували" ?..
Нічого не чую, і я вже не я.
І я відчуваю як падаю з неба,
І десь би мені зупинитися треба,
Та сили все менше."
Безславний Славік хотів вище неба, а впав нижче плинтуса. А ще казав: "Я не здамся без боя".
Тепер в опозиції: ОПзаЖоп, ПЕС, Йулин БЮТ і Голос, як в дупі волос, схож на справжній але весь в лайні.