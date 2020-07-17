РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11381 посетитель онлайн
Новости Видео
14 905 96

"Голос" перешел в оппозицию к власти. ВИДЕО

Партия "Голос" перешла в оппозицию к действующей власти.

Об этом с трибуны парламента заявила глава политсилы Кира Рудик, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы поняли, что наш конструктив не приносит пользы. Власти не нужно помогать, ее нужно менять. Пришло время ее поменять. Партия "Голос" переходит в оппозицию к действующей власти", - сказала Рудик.

Читайте также: Законопроект о дополнительных основаниях увольнения директора НАБУ - политическая расправа, - нардеп "Голоса" Устинова

Цензор.НЕТ публикует полный текст выступления Рудик языком оригинала:

"Я Кіра Рудик - голова партії "Голос".

Рік тому я залишила пост голови технологічної компанії - щоб стати депутатом.

Поруч зі мною - мої колеги, кожен з яких є успішним і досвідченим у своїй справі. Ви знаєте, ми - з тих, хто робить знаєте такий план на рік, потім слідкує за його виконанням, і обов'язково, завжди аналізує підсумки.

Ми прийшли до парламенту, для того щоб бути творцями. Створювати правила і творити процеси, які будуть працювати. Ми прийшли, щоб використати цей шанс, кожну його хвилину, на благо нашої країни.

Ми прийшли з великою надією і з великими планами.

За рік ми побачили, що монобільшість зрадила цінностям, які декларувала.

Ми побачили президента, який соромиться сказати, що Росія - це агресор.

Ми побачили, які не тягнуть навіть на начальників відділів, яких жодна компанія не взяла б собі керівником відділу, а їх призначають міністрами

Що будь-який поганий закон можна гарно назвати - і його проголосують у турборежимі.

Виходити на вулиці з фаєрами - це страшно.
А ще страшніше, коли вбиває поліція.

І день роботи депутати цілком може складатися з того, щоб брати на поруки людей, яких постійно несправедливо засуджують.

Ми прийшли захищати свободу і проводити реформи.
Але натомість зараз ми постійно боремося з брехнею.
Брехнею про те, що існує кадровий голод, про те, що в Україні існує питання про державну мову.

Брехнею, яка постійно нищить будь-який конструктив.
Ми зрозуміли, що наш конструктив не приносить користі. Владі не потрібно допомагати, її потрібно змінювати. Прийшов час її змінити.

Партія "Голос" переходить в опозицію до існуючої влади.

Наша надія i ваша надія - тільки на нас самих.

Дякую! І Слава Україні!"

оппозиция (5336) Рудык Сергей (33) Голос партия (504) Рудик Кира (97)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+47
https://twitter.com/billi_67

https://twitter.com/billi_67 Хреновий Осипок ❦

"Голос" перейшов в опозицію до влади - Цензор.НЕТ 8159
показать весь комментарий
17.07.2020 11:26 Ответить
+25
Предупреждали не есть говно, - они годик поели, убедились и больше не будут)
показать весь комментарий
17.07.2020 11:24 Ответить
+17
Запіздно. Ви ОБІСРАЛИСЬ без бою.
показать весь комментарий
17.07.2020 11:31 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
О как. Как будто раньше они в ней не были де-факто. Сейчас просто де-юре оформили.
показать весь комментарий
17.07.2020 11:20 Ответить
А голосували разом з владою деякі закони.
показать весь комментарий
17.07.2020 11:22 Ответить
ЄС теж голосували разом з владою деякі закони, але вони в опозиції
показать весь комментарий
17.07.2020 11:24 Ответить
Они оппозиция, но карманная))
показать весь комментарий
17.07.2020 11:31 Ответить
А поподробнее?
показать весь комментарий
17.07.2020 13:02 Ответить
Будьте внимательнее - будет поподробнее))
показать весь комментарий
17.07.2020 13:18 Ответить
Опозиційна сутність зовсім не забов'зує не голосувати з владою закони.
показать весь комментарий
17.07.2020 11:39 Ответить
а до этого значит небыл в оппозиции. прелестно
показать весь комментарий
17.07.2020 11:20 Ответить
Ну если зюзин "менистр обороны" женат на депутатше Голоса
показать весь комментарий
17.07.2020 11:23 Ответить
Вот она ему устроит оппозицию по методу Лисистраты))
показать весь комментарий
17.07.2020 11:30 Ответить
"Голос" перейшов в опозицію до влади - Цензор.НЕТ 836

"Піонерія Томаша Фіали РВЕТЬСЯ В БІЙ "!!!"Голос" перейшов в опозицію до влади - Цензор.НЕТ 3519
показать весь комментарий
17.07.2020 11:28 Ответить
ты дурачок?
показать весь комментарий
17.07.2020 11:31 Ответить
Тебе то же, но без знака вопроса.
показать весь комментарий
17.07.2020 11:38 Ответить
"Барабан был плох,
барабанщик - лох"
показать весь комментарий
17.07.2020 11:37 Ответить
"Голос" перейшов в опозицію до влади - Цензор.НЕТ 3414
показать весь комментарий
17.07.2020 12:10 Ответить
Ответ правильный.
показать весь комментарий
17.07.2020 12:15 Ответить
дебилы, *****...)))
показать весь комментарий
17.07.2020 11:21 Ответить
Предупреждали не есть говно, - они годик поели, убедились и больше не будут)
показать весь комментарий
17.07.2020 11:24 Ответить
Вы знаете-нет уверенности что не будут.Завернут то же говно в новый фантик и сожрут с удовольствием.
показать весь комментарий
17.07.2020 11:39 Ответить
Ага не будуть. Не смішіть мої тапки. Он вже одно гівно вирощують, яке багато хто з радістю зїсть, таке червоне і накачане помиями.
показать весь комментарий
17.07.2020 11:45 Ответить
https://twitter.com/billi_67

https://twitter.com/billi_67 Хреновий Осипок ❦

"Голос" перейшов в опозицію до влади - Цензор.НЕТ 8159
показать весь комментарий
17.07.2020 11:26 Ответить
Ришелье ухлестывал за Королевой, старый развратник в гламурной сутане.
показать весь комментарий
17.07.2020 11:32 Ответить
там вроде бєкингем м королева?не?каюсь,еще до взросления читал
показать весь комментарий
17.07.2020 11:38 Ответить
Ну это же враньё)
показать весь комментарий
17.07.2020 11:39 Ответить
і де ви там таке знайшли?
показать весь комментарий
17.07.2020 11:47 Ответить
к тому же якшавшиеся с врагами родины англичанами
показать весь комментарий
17.07.2020 11:43 Ответить
Оце так вчинок! Мабуть, самий великий крок, вiд "Голос", нажаль!
показать весь комментарий
17.07.2020 11:28 Ответить
А раньше они где были?
показать весь комментарий
17.07.2020 11:28 Ответить
В ПОПе...))
показать весь комментарий
17.07.2020 11:35 Ответить
А Пинчук по попе не надает или согласовано?
показать весь комментарий
17.07.2020 11:29 Ответить
Вы что там собрались менять, когда ваша партия была создана накануне выборов?Партия-однодневка, собранная медийно раскрученным Славиком (который в итоге сделал ноги), а всё туда же.
показать весь комментарий
17.07.2020 11:29 Ответить
Так не они одни менять будут)
показать весь комментарий
17.07.2020 11:41 Ответить
СН такая же однодневка
показать весь комментарий
17.07.2020 13:10 Ответить
Да и ЕС точно так же создавалась.
показать весь комментарий
17.07.2020 13:12 Ответить
все вместе раздерибанили голоса, которые могли бы уйти Тимошенко и, возможно, спасти Украину.
показать весь комментарий
17.07.2020 18:56 Ответить
Так что, они теперь с ОПЗЖопцами за одно?
показать весь комментарий
17.07.2020 11:29 Ответить
Находится в оппозиции к власти...и быть за одно с кем то...это ни одно и тоже...
показать весь комментарий
17.07.2020 11:33 Ответить
Запіздно. Ви ОБІСРАЛИСЬ без бою.
показать весь комментарий
17.07.2020 11:31 Ответить
"Голос" перейшов в опозицію до влади - Цензор.НЕТ 4689
показать весь комментарий
17.07.2020 13:08 Ответить
Ваш потяг вже пішов.
ПіСі для дятлів: злиття і поглинання = успіх.
показать весь комментарий
17.07.2020 11:33 Ответить
ХАМелеоны...
показать весь комментарий
17.07.2020 11:33 Ответить
внезапно...
показать весь комментарий
17.07.2020 11:39 Ответить
розродились
показать весь комментарий
17.07.2020 11:39 Ответить
"голоса" больше нет и никогда не будет.
показать весь комментарий
17.07.2020 11:39 Ответить
Его собственно и не было. Это карманная партия, созданная под выборы для отбора голосов слуг. Токо вот вышло так, что отобрали они голоса в основном у ПЕС.
показать весь комментарий
17.07.2020 11:41 Ответить
Ну, это верно, но раньше он хоть подгавкивал, а теперь только скулит.
показать весь комментарий
17.07.2020 11:45 Ответить
Вы можете хотя бы что-то вспомнить серьезного что они заявляли? Я что-то не припомню, кроме того что все плохо и что к власти пришли некомпетентные люди.
показать весь комментарий
17.07.2020 11:53 Ответить
"Это карманная партия, созданная под выборы для отбора голосов" у другой карманной партии . у ПСиНы
показать весь комментарий
17.07.2020 11:47 Ответить
Так именно это я и написал.
показать весь комментарий
17.07.2020 11:51 Ответить
уверен ?

а если прочитать по заглавным буквам ПСиНа ?
показать весь комментарий
17.07.2020 11:54 Ответить
дошло таки . ну позже лучше чем никогда
показать весь комментарий
17.07.2020 11:41 Ответить
Голос ушел из "Голоса".
показать весь комментарий
17.07.2020 11:41 Ответить
Наконец то ,разродились
показать весь комментарий
17.07.2020 11:42 Ответить
Щоб їхній спонсор і володар Пінчук перейшов у опозицію до влади, та ще й до одноплемінників у владі?! Ці казки "голосисті" блазні нехай залишать для дурачків.
показать весь комментарий
17.07.2020 11:46 Ответить
Фракція мертвонародженої неіснуючої партії...
показать весь комментарий
17.07.2020 11:50 Ответить
"Мы поняли, что наш конструктив не приносит пользы. Власти не нужно помогать, ее нужно менять. Пришло время ее поменять. Партия "Голос" переходит в оппозицию к действующей власти", - сказала Рудик.Источник: https://censor.net/v3208677.

Да об вас ЗЕ вытирал ноги с самого начала. Слава богу, хоть сейчас дошло.
показать весь комментарий
17.07.2020 11:53 Ответить
Соросята, [17.07.20 11:56]
[Переслано від Klymenko Time]
Вообще заявление "Голоса" о переходе в оппозицию (https://t.me/KlymenkoTime/17449), над которым сейчас потешаются, это важно. Это следствие ряда последних кадровых решений власти, прежде всего по главе Нацбанка. И просто формализация статуса, в который "Голос" и соросята, судя по всему, отправляются пинком под одно место.
Вопрос, правда, в том, что будет с той же группой соросят в самой фракции "Слуга народа". Судя по последним результатам работы - пока они голосуют достаточно исправно и против ОП в важных для президента вопросах не идут.
показать весь комментарий
17.07.2020 12:08 Ответить
поросята спамят - мы расспамим.
показать весь комментарий
17.07.2020 19:02 Ответить
Понимают: пора отгребать подальше от этой калоши со слугами урода.
показать весь комментарий
17.07.2020 11:53 Ответить
бу-го-га не пройшло і полгода... *** це пістуц якийсь))
показать весь комментарий
17.07.2020 11:57 Ответить
Комическая партия
показать весь комментарий
17.07.2020 12:03 Ответить
Соросятская подтанцовка ПЕсиков.
показать весь комментарий
17.07.2020 19:05 Ответить
Партия, смешно просто, для чего этот цирк.
показать весь комментарий
17.07.2020 12:10 Ответить
https://citaty.info/quote/253271 У него голос-будто в цинковое ведро ссыт.Фаина Раевская
показать весь комментарий
17.07.2020 12:17 Ответить
смішно
показать весь комментарий
17.07.2020 12:21 Ответить
как говориться, лучше позже, чем никогда.
показать весь комментарий
17.07.2020 12:31 Ответить
Самое главное вовремя смыться. (с)
показать весь комментарий
17.07.2020 12:35 Ответить
Та ти шо!!!!
Не пройшло і трьох років.
ПЄС вирішив загавкати Голосом в іншу сторону?
показать весь комментарий
17.07.2020 12:37 Ответить
Соломия Бобровская из "Голоса" тоже молодец.
"Голос", руби зелю под корень, и меняй всю шваль с говнокомандующим во главе, бери власть в свои руки.
Кире Рудик особое предпочтение))
показать весь комментарий
17.07.2020 12:40 Ответить
Отчего Сорос занервничал?
показать весь комментарий
17.07.2020 12:52 Ответить
Картавий Голос спочатку проголосував разом з зеленими ліквідаторами України за всі мародерські закони про землю, про стратегічну власність, про подарунок нацбанку Соросу, а тепер картавий Голос пішов в опозицію? Вони жартують, чи роблять українців ідіотами?
показать весь комментарий
17.07.2020 13:21 Ответить
Голос?- а кто это?
Я уже и забыла про них, не слышно и не видно. А тут решили выпендриться , напомнить о себе. Жаль, надеялась , что они будут прогрессивной проевропейски партией. Вместо этого они занялись внутрипарламентскими распрями. Даже догадываюсь, кто их науськал на этот деструктив.
показать весь комментарий
17.07.2020 13:23 Ответить
На этом фото один Клоун в маске. Головоломка"Голос" перейшов в опозицію до влади - Цензор.НЕТ 4550
показать весь комментарий
17.07.2020 13:32 Ответить
😁
показать весь комментарий
18.07.2020 06:52 Ответить
да какая разница где эта кучка ничего не значащих типа депутатов?
показать весь комментарий
17.07.2020 13:33 Ответить
"За рік ми побачили, що монобільшість зрадила цінностям, які декларувала"

БУ-ГА-ГА.

Кому і що вони "декларували" ?..
показать весь комментарий
17.07.2020 13:40 Ответить
Почти ни одного конструатива в лайках, кроме примитивного совкового блеяния, к кому конкретно претензии, единственная настоящая украинская партия, способная взять на себя ответственность за судьбу государства, которая не покупается и не продается, вокруг этой пока маленькой, но интеллектуальной, перспективной партии будет создаро ядро будущего проукраинского блока, удачи!
показать весь комментарий
17.07.2020 14:15 Ответить
Ядро как раз укатилось. Вместо ядра образовалась чёрная дыра. А партия реально хорошая. По крайней мере, без продажности и решплова своих шкурных интересов.
показать весь комментарий
17.07.2020 18:37 Ответить
Эту партию как и другие спонсируют олигархи. А именно драгон кэпитал. В их фракции большинство сотрудники этой фирмы. Так что шкурные интересы налицо.
показать весь комментарий
18.08.2020 18:34 Ответить
Щось вони все роблять з запізненням та через дупу. Лише повні дурні вірили, що цим не зрозуліло чиїм слугам можна допомогти. Мінімум на пів року спізнились, а розумні люди ще рік тому знали і казали до чого все це призведе.
показать весь комментарий
17.07.2020 14:20 Ответить
Якщо я,малоосвічений,і то розумів що зелена с рань прийшла нищити державу,то вони так звана еліта,тільки тепер прозріла????
показать весь комментарий
17.07.2020 16:50 Ответить
Голос сорвался на хрипоту. А как заливались, как заливались, чуть ли не кость у ПЕСиков отбирали. А теперь - в ту же будку.
показать весь комментарий
17.07.2020 19:00 Ответить
"Ну ось я вже більше нічого не бачу.
Нічого не чую, і я вже не я.
І я відчуваю як падаю з неба,
І десь би мені зупинитися треба,
Та сили все менше."
Безславний Славік хотів вище неба, а впав нижче плинтуса. А ще казав: "Я не здамся без боя".
Тепер в опозиції: ОПзаЖоп, ПЕС, Йулин БЮТ і Голос, як в дупі волос, схож на справжній але весь в лайні.
показать весь комментарий
17.07.2020 19:49 Ответить
Теперь они станут против дерибана земли, за который они ранее проголосовали. Смешно.
показать весь комментарий
18.08.2020 18:22 Ответить
 
 