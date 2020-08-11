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Притула йде в мери Києва від "Голосу"

Притула йде в мери Києва від

Телеведучий Сергій Притула буде балотуватися на пост мера Києва від партії "Голос".

Про це інформують у Телеграм-каналі політсили у вівторок, передає Цензор.НЕТ.

"Сергій Притула йде в мери Києва від "Голосу"!" - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Лідерка "Голосу" Рудик: "На пост київського мера у нас дві кандидатури"

Київ (19793) мер (510) Притула Сергій (88) Голос партія (513)


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Топ коментарі
+45
И нашел же от кого пойти весь свой авторитет угробит,только опозорится.
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11.08.2020 16:10 Відповісти
+40
забирать голоса у Кличко..
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11.08.2020 16:18 Відповісти
+26
Не розумний крок з боку Сергія.
Не підтримую.
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11.08.2020 16:20 Відповісти
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Единственным результатом этого вижу отбор голосов у Кличко в пользу Верещучки
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11.08.2020 16:42 Відповісти
Очень Притулу уважаю, но НАФИГА!?!?!?!?! Зеленский, Вакарчук, всякие поплавские , разве мало примеров провала?
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11.08.2020 16:42 Відповісти
- Вот уважаю Вас дядя Ешта, но тьфу Вам под ноги за ваше каменное сердцэ... (с)
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11.08.2020 16:51 Відповісти
Ну от тепер зрозуміло за кого голосувати в першому турі, а якщо буде другий тур то там вже за Кличка доведеться. Не можна ригам чи зеленим давати свого мера.
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11.08.2020 16:42 Відповісти
Навіщо це ?
Даремно, ой даремно..
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11.08.2020 16:45 Відповісти
У даному випадку його прокатять.
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11.08.2020 16:48 Відповісти
Я думала Притула розумніший і не буде йти технічним кандидатом у Верещучки.
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11.08.2020 16:49 Відповісти
А потім Притулу не будуть дивитися,як не дивляться 95 квартал.
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11.08.2020 16:52 Відповісти
Закличте Парасюка і він вижене Верещучку з Києва як з Рави Руської.
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11.08.2020 19:58 Відповісти
Ну это уже пи*дец! Может лучше отмыть вокзального бомжа на эту должность?
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11.08.2020 16:52 Відповісти
Антиколорадос прав насчет этой партейки....
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11.08.2020 16:54 Відповісти
толковый, проукраинский парень, буду голосовать за него
Потому что:
"А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать"
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11.08.2020 16:59 Відповісти
Так голосуй за його бойову подругу Леську Нікітюк.
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11.08.2020 17:26 Відповісти
краще дивися за мештами, як би не ********
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11.08.2020 17:52 Відповісти
и зачем?голоса у Кличка забирать?
этот голос партия делалась походу для отвода голосов в ЕС..и других
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11.08.2020 17:01 Відповісти
Эта партия делалась для того, чтобы завести в Раду порядочных людей. Ибо в ЕС, не смотря на некоторое количество таких порядочных, рулят мерзавцы.
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11.08.2020 19:38 Відповісти
Еще один рожекорчитель во власть.Большой специалист по водороводу и канализации...ППЦ
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11.08.2020 17:02 Відповісти
Гной, а не Голос. Как и все голоса голосовитые...
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11.08.2020 17:03 Відповісти
Може вже досить клоунів у владі? Досить з нас Зевакцинації від дебілізму на майбутнє.
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11.08.2020 17:06 Відповісти
Шансу виграти, приблизно, "0". Відтягнути голоси у Кличка, щоб дати можливість виграти, кому? вЕрещук, чи ще якомусь ригу?

Волонтер, який робить добро, свідомо руйнує хороше, до себе, ставлення. Не уявляю, що його змусило це робити.
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11.08.2020 17:12 Відповісти
Норм мужик, но зачем от дохлого голоса?!
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11.08.2020 17:13 Відповісти
Чтобы голоса оттянуть и сделать проходной верещучку
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11.08.2020 17:14 Відповісти
Яким боком тернополянин Притула і колишня голова рава-руської сільради Верещук до Києва , кияни що дебіли.
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11.08.2020 17:24 Відповісти
дебилы, раз петька на первом месте по опросам
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11.08.2020 17:55 Відповісти
Зебилы. И два раза космоса выбирали.
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12.08.2020 08:24 Відповісти
а оно тебе надо?
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11.08.2020 17:26 Відповісти
Притула, иди в задницу.
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11.08.2020 17:30 Відповісти
Там ти місце зайняв
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11.08.2020 22:03 Відповісти
Так вторік українці вже голосували за одного такого шоумена. Невже нічому життя не навчило???????
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11.08.2020 17:31 Відповісти
Прекрасний громадський діяч і волонтер! Ну на біса йому та посада?, одна надія, що не переможе!
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11.08.2020 17:43 Відповісти
Пусть идет. Он уже давно перерос свой прошлый имидж ,как деятель и волонтер.Кличко в свое время был не лучше. Но на то время ,намного лучше обкурыша хозяйновитого Черновецкого.(Тьху на него и на его избрателей-3 раза. )
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11.08.2020 17:57 Відповісти
в плюсе, виталю нужно в мостостроительное управление переводить, хорошо "освоился", такскаать, в этом вопросе, финансово
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11.08.2020 17:53 Відповісти
Притула хороший парень, но зачем он связался с этим говняным Голосом?
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11.08.2020 17:56 Відповісти
не! ну Притула умный! такое в Киеве не катит, вот зеля да...а! но он занят президентством, а то бы херачил членом по роялю и пел бы, "тили-тили рали-вали..."

Притула йде в мери Києва від "Голосу" - Цензор.НЕТ 8636
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11.08.2020 17:57 Відповісти
Притула, астанавись! Не позорься с этим нудным продажным Голосом!
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11.08.2020 18:02 Відповісти
Притула не лицедей голимый ,а настоящий украинец с неплохо подвешенным языком. Вряд ли ,сцыкло. Украине не изменил и Голосу тоже. А Кличко найдет ,что делать и вне политики . Или в ней....
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11.08.2020 18:09 Відповісти
Правильное решение. Вся шваль недовольна.
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11.08.2020 18:12 Відповісти
Как человек - Сергей нормальный парень. Также как и торчок Володя - нормальный парень. Но ребята - вы абсолютные нули в государственному управлении и не имеете ни малейшего представления как управлять городом или государством!
Меня от Варьят блевать тянет, больше 5 минут не могу осилить. Сергей продолжай веселить публику, еще одного клоуна/шоумена мы не выдержим, пора этот цирк заканчивать.
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11.08.2020 18:39 Відповісти
Критиков много. Предлагай своего кандидата.
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11.08.2020 18:55 Відповісти
Нормальний кандидат вжe є - Томeнко. Тeпeр Притула будe відбирати голоси у Томeнка.
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11.08.2020 19:07 Відповісти
Оу, вот у боксера Кличко охренительный был опыт в государственном управлении в 2014м, да?
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11.08.2020 19:41 Відповісти
А что вы знаете о Притуле кроме "варъят-шоу"?
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11.08.2020 18:59 Відповісти
Знаємо що живемо в цирку 95-го кварталу, а мером хоче стати вар'ят.(це як клоун президент)
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11.08.2020 19:44 Відповісти
Як це що знаємо - Сергій з початку війни і досі, допомагає фронту і дуже серйозно допомагає... ТЕЖ ПРИЄДНУЙТЕСЬ
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11.08.2020 20:44 Відповісти
Я тоже помогал в меру своих возможностей. Этого достаточно, чтобы претендовать на кресло мэра?
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12.08.2020 09:27 Відповісти
уважаю Притулу, но голосвать нужно за Кличка
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11.08.2020 19:10 Відповісти
че это?
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11.08.2020 22:34 Відповісти
Аби не завадив Кличку.
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11.08.2020 19:21 Відповісти
Вам у Канаді яка справа до мера нашого Києва?
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11.08.2020 19:41 Відповісти
Я киянка пожиттєво.
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11.08.2020 22:32 Відповісти
Відсотків 5-6 Притула у Кличка відбере. Інша справа, наскільки ці відсотки можуть стати вирішальним ...
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11.08.2020 19:23 Відповісти
Як актор і автор шароварно-варятної "муйні" він мені не цікавий. Але як громадянин України який протягом шести років перетворює зароблені "муйнею" гроші в реальну допомогу армії та пораненим захисникам України він, безумовно, заслуговує на вдячність і повагу. Я проголосує за нього, а не за жидівський Легіон ЗЕ-Пальчевського разом з нарцисичним бандитом-ресторатором.
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11.08.2020 19:37 Відповісти
Ситуация настолько сложная ,что я бы проголосовал за Кличко. Но хотелось бы именно за Притулу.
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11.08.2020 19:57 Відповісти
За видатного єврейського боксера Етінзона (Кличко) всіх часів" (дивись "Єврейську енциклопедію") нехай голосують євреї. Я голосую тільки за українців.
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12.08.2020 04:09 Відповісти
Очередной клоун от очередной недо- партии. Цирк на дроте.
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11.08.2020 20:01 Відповісти
Сам ты клоун, это настоящий патриот, Серый и близко не Зеля.
Я думаю пусть мэром лучше останется Кличко.
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11.08.2020 20:32 Відповісти
Зачем от этой параши, Сергей, не гони, нужна другая партия.
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11.08.2020 20:30 Відповісти
Ага, мало нам президента-клоуна!
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11.08.2020 20:33 Відповісти
А знаєте, "господарники " були , наприклад Омельченко - скільки землі розфітькав. Поцікавтесь
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11.08.2020 20:47 Відповісти
А клоуны, отбитые боксеры и нарики, значит, не участвовали в схемах и в принципе не могут участвовать.
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11.08.2020 20:51 Відповісти
Ще оди придурок типу клячка
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11.08.2020 20:54 Відповісти
Голос все, Притула.
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11.08.2020 21:01 Відповісти
Притула, не лізь. Тільки облажаєшся на спойлерстві. Досить вже обісраного Вакарчука.
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11.08.2020 21:44 Відповісти
Хто за Серьогу, проти тупого ворюги-боксера, плюсуй!
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11.08.2020 22:30 Відповісти
те,кто считает Притулу клоуном,очень ошибаются,советую послушать,что он говорит,пишет,когда не шутит..
Он в десять раз толковее и порядочнее других кандидатов в мэры
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11.08.2020 22:33 Відповісти
Притулі пасуватиме посада мера столиці України
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11.08.2020 22:49 Відповісти
Притула - это ещё один клоун Коломойского

Притульный своячёк Хомутынник - ближайший кореш бородатой бабушки.

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://24tv.ua/ru/kolomojskij_vernulsja_v_ukrainu_chto_izvestno_o_pervyh_vstrechah_oligarha_n1158257/amp&ved=2ahUKEwikqY_06JPrAhXjN30KHSTtA_44KBAWMAF6BAgJEAE&usg=AOvVaw0zuWYOg49oPWbsCUztaaCz Коломойский вернулся в Украину за три дня до инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского: что известно о первых встречах олигарха
Уже через несколько часов после приезда журналисты заметили самого Игоря Коломойского в одном из киевских ресторанов. Там он находился вместе с нардепами от группы "Возрождение" Виталием Хомутынником, Андреем Шипко, Евгением Геллером, бизнес-партнером Геннадием Боголюбовым, бизнесменом Павлом Фуксой и совладельцем "Студии Квартал 95" Тимуром Миндичем.

..https://newsua.one/news/ermak-vernul-kolomoiskogo-v-biznes-s-rossiei-v-obmen-na-formulu-shtainmaiera.html приватизация «Центрэнерго» может быть осуществлена группой "Приват" опосредованным путем, через младших бизнес-партнеров Коломойского по газовому бизнесу - Виталия Хомутынника и Павла Фукса.

.. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/04/18/647136/index.amp&ved=2ahUKEwi9ra6555PrAhVnHjQIHX3UAGkQFjABegQIBRAB&usg=AOvVaw0SCiY4hLO-FS8Jm5j-oMVh&ampcf=1 Коломойского в Израиле посещали нардепы группы "Возрождения" Андрей Шипко и Виталий Хомутынник, а также главный бизнес-партнер Геннадий Боголюбов.

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://munscanner.com/2019/05/khomutynnik/&ved=2ahUKEwi9ra6555PrAhVnHjQIHX3UAGkQFjACegQIBBAB&usg=AOvVaw3xTfxRUSTxzWYfoxHXDA-v Крымские соседи Зеленских - семья Хомутынника - Scanner project
... Так в апреле 2019 года Хомутынник встречался с Коломойским в Израиле, где временно обосновался украинский олигарх.

https://oilpoint.com.ua/kolomojskyj-homut%D1%8Bnnyk-y-**********-dobylys-vz%D1%8Bskanyya-s-ukrayn%D1%8B-12-mln/ Коломойский, Хомутынник и Боголюбов добились взыскания с Украины $12 млн 17.12.2019
Компания Коломойского, Хомутынника и Боголюбова JKX Oil & Gas добилась.. решения по взысканию с государства $12 млн за временное увеличение ренты на добычу газа в 2015 году.
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11.08.2020 22:50 Відповісти
А шо там з його тещею, яка заднім ходом їздить як Шумахер? Відкупилась вже?
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11.08.2020 22:59 Відповісти
Что день, то короче к могиле твой путь
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12.08.2020 08:20 Відповісти
Западенцы-запроданцы уже за зелень проголосовали, теперь нового мессию ищут.
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12.08.2020 12:38 Відповісти
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