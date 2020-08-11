Притула йде в мери Києва від "Голосу"
Телеведучий Сергій Притула буде балотуватися на пост мера Києва від партії "Голос".
Про це інформують у Телеграм-каналі політсили у вівторок, передає Цензор.НЕТ.
"Сергій Притула йде в мери Києва від "Голосу"!" - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+45 Павел Орехов
показати весь коментар11.08.2020 16:10 Відповісти Посилання
+40 Шрек Баблокат
показати весь коментар11.08.2020 16:18 Відповісти Посилання
+26 Vedana
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Даремно, ой даремно..
Потому что:
"А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать"
этот голос партия делалась походу для отвода голосов в ЕС..и других
Волонтер, який робить добро, свідомо руйнує хороше, до себе, ставлення. Не уявляю, що його змусило це робити.
Меня от Варьят блевать тянет, больше 5 минут не могу осилить. Сергей продолжай веселить публику, еще одного клоуна/шоумена мы не выдержим, пора этот цирк заканчивать.
Я думаю пусть мэром лучше останется Кличко.
Он в десять раз толковее и порядочнее других кандидатов в мэры
Притульный своячёк Хомутынник - ближайший кореш бородатой бабушки.
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://24tv.ua/ru/kolomojskij_vernulsja_v_ukrainu_chto_izvestno_o_pervyh_vstrechah_oligarha_n1158257/amp&ved=2ahUKEwikqY_06JPrAhXjN30KHSTtA_44KBAWMAF6BAgJEAE&usg=AOvVaw0zuWYOg49oPWbsCUztaaCz Коломойский вернулся в Украину за три дня до инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского: что известно о первых встречах олигарха
Уже через несколько часов после приезда журналисты заметили самого Игоря Коломойского в одном из киевских ресторанов. Там он находился вместе с нардепами от группы "Возрождение" Виталием Хомутынником, Андреем Шипко, Евгением Геллером, бизнес-партнером Геннадием Боголюбовым, бизнесменом Павлом Фуксой и совладельцем "Студии Квартал 95" Тимуром Миндичем.
..https://newsua.one/news/ermak-vernul-kolomoiskogo-v-biznes-s-rossiei-v-obmen-na-formulu-shtainmaiera.html приватизация «Центрэнерго» может быть осуществлена группой "Приват" опосредованным путем, через младших бизнес-партнеров Коломойского по газовому бизнесу - Виталия Хомутынника и Павла Фукса.
.. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/04/18/647136/index.amp&ved=2ahUKEwi9ra6555PrAhVnHjQIHX3UAGkQFjABegQIBRAB&usg=AOvVaw0SCiY4hLO-FS8Jm5j-oMVh&cf=1 Коломойского в Израиле посещали нардепы группы "Возрождения" Андрей Шипко и Виталий Хомутынник, а также главный бизнес-партнер Геннадий Боголюбов.
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://munscanner.com/2019/05/khomutynnik/&ved=2ahUKEwi9ra6555PrAhVnHjQIHX3UAGkQFjACegQIBBAB&usg=AOvVaw3xTfxRUSTxzWYfoxHXDA-v Крымские соседи Зеленских - семья Хомутынника - Scanner project
... Так в апреле 2019 года Хомутынник встречался с Коломойским в Израиле, где временно обосновался украинский олигарх.
https://oilpoint.com.ua/kolomojskyj-homut%D1%8Bnnyk-y-**********-dobylys-vz%D1%8Bskanyya-s-ukrayn%D1%8B-12-mln/ Коломойский, Хомутынник и Боголюбов добились взыскания с Украины $12 млн 17.12.2019
Компания Коломойского, Хомутынника и Боголюбова JKX Oil & Gas добилась.. решения по взысканию с государства $12 млн за временное увеличение ренты на добычу газа в 2015 году.