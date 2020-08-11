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Новости Коронавирус и карантин
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В исправительной колонии на Волыни зафиксирована вспышка COVID-19, - Киверцовская РГА

В исправительной колонии на Волыни зафиксирована вспышка COVID-19, - Киверцовская РГА

В Цуманской исправительной колонии №84 (Волынь) зафиксирована вспышка коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу РГА.

"Зарегистрирована вспышка в ИК-84 пгт Цумань, выявлено всего - 4 случая среди сотрудников учреждения (в том числе за последние сутки 2 случая)", - говорится в сообщении.

За минувшие сутки в Волынской области зарегистрировано 48 новых случаев заболевания COVID-19.

Всего в области зарегистрировано 4 375 случаев COVID-19.

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вот действительно интересно . в лагерях с ихней скученностью этот ковид должен бушевать как пожар . а его там практически нет . даже у путешествующих свыше 30 дней на яхте в океане его находят . а в лагерях нет .
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11.08.2020 17:07 Ответить
туда срочно нужно петеньку посадить, просто невероятные слухи ходят о целебности его костюмов, а представте если костюмы не дарить, а посадить целую петьку - моментально все выздоровеют!!
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11.08.2020 17:48 Ответить
 
 