В исправительной колонии на Волыни зафиксирована вспышка COVID-19, - Киверцовская РГА

В Цуманской исправительной колонии №84 (Волынь) зафиксирована вспышка коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу РГА.

"Зарегистрирована вспышка в ИК-84 пгт Цумань, выявлено всего - 4 случая среди сотрудников учреждения (в том числе за последние сутки 2 случая)", - говорится в сообщении.

За минувшие сутки в Волынской области зарегистрировано 48 новых случаев заболевания COVID-19.

Всего в области зарегистрировано 4 375 случаев COVID-19.

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