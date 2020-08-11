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В исправительной колонии на Волыни зафиксирована вспышка COVID-19, - Киверцовская РГА
В Цуманской исправительной колонии №84 (Волынь) зафиксирована вспышка коронавируса.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу РГА.
"Зарегистрирована вспышка в ИК-84 пгт Цумань, выявлено всего - 4 случая среди сотрудников учреждения (в том числе за последние сутки 2 случая)", - говорится в сообщении.
За минувшие сутки в Волынской области зарегистрировано 48 новых случаев заболевания COVID-19.
Всего в области зарегистрировано 4 375 случаев COVID-19.
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Гена Крокодил #431043
показать весь комментарий11.08.2020 17:07 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Caleb Quad #383783
показать весь комментарий11.08.2020 17:48 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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